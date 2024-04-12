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Командувач ОК "Південь" Ковальчук повідомив про відставку з посади. Він очолить Військову академію в Одесі (оновлено)

ковальчук,андрій

Командувач військ Оперативного командування "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук сповістив про відставку з посади. Він оголосив про перехід у сферу навчання військовослужбовців. Згодом у Військовій академії в Одесі повідомили, що Андрій Ковальчук став її начальником.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Андрія Ковальчука на сторінці ОК "Південь" у фейсбуці.

"Панове офіцери, сержанти, солдати, службовці і працівники військ оперативного командування "Південь"! Шановні мешканці південних регіонів нашої країни! Бойові побратими, колеги, друзі!Дякую вам за спільну службу! Ці два з половиною роки стали непростим та насиченим періодом життя кожного з нас.... Ми разом звільнили від окупанта частину Одещини – острів Зміїний – і левову частку територіального моря України, Миколаївщину і Херсонщину на правому березі Дніпра. Ми виконували бойові завдання, відбиваючи зухвалий ворожий десант, відкидаючи і втоплюючи ворожі кораблі, створюючи безпрецедентні історичні факти новітньої ери наших Збройних Сил", - написав Ковальчук.

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Він повідомив, що опікуватиметься підготовкою військовослужбовців.

"Із впевненістю в нас і в наших із вами силах залишаюсь в єдиній армійській родині, і у вихованні молодих офіцерів впроваджуватиму ті самі принципи й вимоги, що завжди мав і маю до себе й тих, кого веду за собою: честь, порядність, патріотизм, відповідальність, відвага й розсудливість, - із цього зростає справжній командир, здатний бути взірцем для наслідування й виховувати власним прикладом свій бойовий колектив. Так формується новітнє військо демократичної незалежної держави", - зазначив Ковальчук.

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Згодом з'явилося повідомлення, що Андрій Ковальчук очолив Військову академію в Одесі.

"Призначення генерал-майора Андрія Ковальчука на посаду начальника Одеської військової академії є не лише важливою подією для самої академії, а й для всієї країни. Його винятковий досвід у військовій справі, відвага і відданість принесуть новий рівень в освітній процес та підготовку майбутніх офіцерів", - повідомили в академії.

Автор: 

відставка (1459) звільнення (2663) Ковальчук Андрій (6)


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Топ коментарі
+15
Ото уже зелена шелупонь всіх бойовий генералів по знімав а поставив таких карєристів жополизів. Ну всьо тепер точно рейтинг в 10 процентів стабільно твій, уйобок зєлінскій підор **********.
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12.04.2024 19:16
+10
Ви нарешті хоч зрозуміли справжні причини звільнення Залужного та 16 генералів?
Він заважав Єрмакам здавати Україну.
І зараз нас просто розстрілюють як кульки в тирі,без жодного спротиву, під потужне ************ про незламність.
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12.04.2024 19:23
+6
Дерьмак обескровливает кадровый состав ЗСУ. убирает лучших боевых командиров.
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12.04.2024 19:37
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Ото уже зелена шелупонь всіх бойовий генералів по знімав а поставив таких карєристів жополизів. Ну всьо тепер точно рейтинг в 10 процентів стабільно твій, уйобок зєлінскій підор **********.
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12.04.2024 19:16 Відповісти
Так, ковальчук, не заважай головнокомандувачу махати шаблею - сказав - йди у діпломати, значить йди - це наказ, для діпломата вищої категрії.
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12.04.2024 19:21 Відповісти
Ви нарешті хоч зрозуміли справжні причини звільнення Залужного та 16 генералів?
Він заважав Єрмакам здавати Україну.
І зараз нас просто розстрілюють як кульки в тирі,без жодного спротиву, під потужне ************ про незламність.
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12.04.2024 19:23 Відповісти
Але людям та військовим це подобається. Навіть непискнули.
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12.04.2024 19:25 Відповісти
Нажаль, худоба завжди була і залишається худобою, незважаючи на те, на який щабель соціальної драбини вона видерлася чи її занесло життя. Буде бігти навіть до прірви, якщо її туди гонить пастух.
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12.04.2024 19:38 Відповісти
Так і пан генерал міг би щось сказати. Але мовчить
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12.04.2024 20:30 Відповісти
Якби я був бойовим генералом, я би сам зараз просився у відставку після двох років цієї м'ясорубки. Просив би знайомих ВЛКашників, щоб мене комісували, придумував би причини, по яким мене варто звільнити. Я не самогубець. І милив би лижі для виїзду за кордон.
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12.04.2024 19:33 Відповісти
Скільки ж вас, вонючих гнид, по Україні сидить. Ой вей...
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12.04.2024 19:54 Відповісти
А ти герой, який вже 2 роки з окопів не вилазить, і захищаєш Україну, не шкодуючи свого здоров'я і життя )
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12.04.2024 20:09 Відповісти
Ну, тоді, напевно простіше змінити країну проживання, якщо кругом одні "гниди"
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12.04.2024 20:28 Відповісти
Ну це не "гнидам" такі поради давати.
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12.04.2024 21:27 Відповісти
Нагадити в коментах і за це не одержати в рило( бо в мережі) може тільки хамло.
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12.04.2024 21:26 Відповісти
Виявляється я під його керівництвом звільняв Херсонщину правобережну, але повірте мені, простий солдат навіть його прізвища не знає,в них там своє життя.
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12.04.2024 19:28 Відповісти
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12.04.2024 21:12 Відповісти
Фух! Боявся, що і цього визнали непридатним за станом здоров'я
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12.04.2024 19:33 Відповісти
У нас більшість причетних до влади раптово виявляються інвалідами. Особливо, якщо їх намагаються притягти до відповідальності. Тут і коляски з'являються, і картаті ковдри.

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12.04.2024 20:30 Відповісти
Я з Андрієм Ковальчуком одного разу був в наряді по військовій частині. Він був, мабуть, капітаном тоді, а я курсантом. Нормальний офіцер на відміну від багатьох.
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12.04.2024 19:37 Відповісти
Дерьмак обескровливает кадровый состав ЗСУ. убирает лучших боевых командиров.
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12.04.2024 19:37 Відповісти
Ковальчук це той який командував Півднем
При якому буд просраний Херсон. І ледве не пав Миколаїв та Запоріжжя...
І при якому купа бригад сиділа в Одесі, очікуючи не зрозуміло чого....

Не розумію чому його нахвалююдь, і за що....
До нього одні питання
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12.04.2024 19:46 Відповісти
Ну і звільнений Херсон теж при ньому...
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12.04.2024 19:56 Відповісти
Згоден недодивився, дав звільнити Херсон, подібні персонажі після звільнення з таких посад, мають бути штурмовиками, і показувати своїм прикладом як віддавати свій "борг" перед державою.
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12.04.2024 20:17 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 можеш похвалитися тим же?
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12.04.2024 21:47 Відповісти
Зеленське розвалило перед 24лютим 2022го оборонну промисловість і тепер доламує ЗСУ...
дебіли наголосували на нашу голову Вирок-2019, дебілів з новими, небритими задорого ліцами, що вже у телевізор не поміщаються
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12.04.2024 19:46 Відповісти
Дякую за службу, Генерале.
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12.04.2024 19:53 Відповісти
Хоч хтось подякував. А то одразу конспірологічні версії і звинувачення генерала ледь не у вбивстві Кенеді. Тим більше написано - подав у відставку. Бо люди не залізні, а навчати людей теж хтось повинен
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12.04.2024 20:36 Відповісти
зеля чомусь звільняє генералів українців а на їх місце ставить то москаля Сирського то татарина Умєрова . Якісь в мене підозри виникають.
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12.04.2024 20:36 Відповісти
Безтолковий ішак "докерувався". Це чмо доведе ситуацію до того, що не буде не те що ким воювати, але й ким керувати та управляти військами.
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12.04.2024 20:56 Відповісти
Перед кацапським наступом прибирають всіх, хто відстояв Україну в 22-му?
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12.04.2024 21:38 Відповісти
В грудні 1941 року Гудеріан,будучи звільненим з поста командарма, написав звернення до військ з прощанням. Клюге, комгрупи армій, через начштабу заборонив опубліковувати. Гудеріан заперечив, що така форма прощання в традиціях німецької армії і ніхто не має права їх порушувати. І таки добився свого. А сам Клюге вважався у вермахті чєловєком Гітлєра і суворо виконував всі прожекти а незгідних нещадно звільняв. Генералу Гепнеру, який нервово відреагував словами -до яких пір штатські будуть керувати військами, сказав-я змушений доповісти фюреру. І дуже скоро Клюге " прогнав" з групи армій біля 20 генералів. В червні 1944 року, будучи спостерігачем від Гітлера в Нормандії, викликав Гудеріана на дуель а самого фюрера запросив своїм секундантом. Образився, що Гудеріан відмовився з ним привітатись і спілкуватись. І маршал жора теж страждав доносітєльством. Хрущов на пленумі проганяючи жору повідомив присутнім, що в червні 1941 року при невдалому контрударі на Броди жора погодився на відведення передових частин танкового корпусу, наказ був відданий, а після повернення жори в Москву Сталін пригрозив розстріляти за цей наказ все командування фронту, а потім стало відомо, що це з подачі самого жори. А Рокосовський взагалі вкрай нищівно плюндрував світлий образ сумасброда жори за його подхалімаж перед Сталіним. Так що Хрипатий стереже найгірші традиції і вони в надьожних руках.
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12.04.2024 22:45 Відповісти
 
 