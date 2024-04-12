Командувач ОК "Південь" Ковальчук повідомив про відставку з посади. Він очолить Військову академію в Одесі (оновлено)

Командувач військ Оперативного командування "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук сповістив про відставку з посади. Він оголосив про перехід у сферу навчання військовослужбовців. Згодом у Військовій академії в Одесі повідомили, що Андрій Ковальчук став її начальником.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Андрія Ковальчука на сторінці ОК "Південь" у фейсбуці.

"Панове офіцери, сержанти, солдати, службовці і працівники військ оперативного командування "Південь"! Шановні мешканці південних регіонів нашої країни! Бойові побратими, колеги, друзі!Дякую вам за спільну службу! Ці два з половиною роки стали непростим та насиченим періодом життя кожного з нас.... Ми разом звільнили від окупанта частину Одещини – острів Зміїний – і левову частку територіального моря України, Миколаївщину і Херсонщину на правому березі Дніпра. Ми виконували бойові завдання, відбиваючи зухвалий ворожий десант, відкидаючи і втоплюючи ворожі кораблі, створюючи безпрецедентні історичні факти новітньої ери наших Збройних Сил", - написав Ковальчук.

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Він повідомив, що опікуватиметься підготовкою військовослужбовців.

"Із впевненістю в нас і в наших із вами силах залишаюсь в єдиній армійській родині, і у вихованні молодих офіцерів впроваджуватиму ті самі принципи й вимоги, що завжди мав і маю до себе й тих, кого веду за собою: честь, порядність, патріотизм, відповідальність, відвага й розсудливість, - із цього зростає справжній командир, здатний бути взірцем для наслідування й виховувати власним прикладом свій бойовий колектив. Так формується новітнє військо демократичної незалежної держави", - зазначив Ковальчук.

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Згодом з'явилося повідомлення, що Андрій Ковальчук очолив Військову академію в Одесі.

"Призначення генерал-майора Андрія Ковальчука на посаду начальника Одеської військової академії є не лише важливою подією для самої академії, а й для всієї країни. Його винятковий досвід у військовій справі, відвага і відданість принесуть новий рівень в освітній процес та підготовку майбутніх офіцерів", - повідомили в академії.