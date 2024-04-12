Одна людина загинула й одна зазнала поранень унаслідок обстрілу окупантами Нью-Йорка на Донеччині
Росіяни завдали удару по Нью-Йорку в Донецькій області, унаслідок чого загинула жінка та поранено чоловіка.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
"Щонайменше 1 загиблий і 1 поранений - такі наслідки обстрілу Нью-Йорка. Росіяни ударили по містечку сьогодні ввечері - убили жінку 1960 року народження і поранили чоловіка 1964 року народження.
На місці працюють рятувальники і парамедики, надають всю необхідну допомогу потерпілому", - йдеться в повідомленні.
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Anatoly KANEVSKY #433903
показати весь коментар12.04.2024 19:58 Відповісти Мені подобається 0
Olexa Pluzh
показати весь коментар12.04.2024 20:01 Відповісти Мені подобається 0
Чайка Київ
показати весь коментар12.04.2024 21:47 Відповісти Мені подобається 0
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