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Новини Агресія Росії проти України
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Одна людина загинула й одна зазнала поранень унаслідок обстрілу окупантами Нью-Йорка на Донеччині

донеччина

Росіяни завдали удару по Нью-Йорку в Донецькій області, унаслідок чого загинула жінка та поранено чоловіка.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

"Щонайменше 1 загиблий і 1 поранений - такі наслідки обстрілу Нью-Йорка. Росіяни ударили по містечку сьогодні ввечері - убили жінку 1960 року народження і поранили чоловіка 1964 року народження.

На місці працюють рятувальники і парамедики, надають всю необхідну допомогу потерпілому", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Щонайменше три людини постраждали внаслідок ракетного удару РФ по п’ятиповерхівці в Костянтинівці на Донеччині. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28171) Донецька область (8291)


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нуйорк *******
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12.04.2024 19:58 Відповісти
русня гній, армія підор, вгк *****
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12.04.2024 20:01 Відповісти
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12.04.2024 21:47 Відповісти
 
 