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Новини Допомога Україні
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"Україна повинна виграти цю битву": Нідерланди виділять Києву 3 млрд євро військової допомоги у 2025 році

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та президент України Володимир Зеленський

Уряд Нідерландів ухвалив рішення виділити 3 млрд євро на військову підтримку України наступного року.

Про це повідомив прем’єр-міністр країни Марк Рютте, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Україну щодня нищить російська агресія. Цього тижня сталися масові атаки на електростанції. Під час обстрілів міста Харкова знову загинули мирні жителі. Україні потрібно більше, щоб захистити себе", – зазначив Рютте.

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Прем’єр Нідерландів повідомив, що провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським, в якій розповів про виділення Україні 1 млрд євро військової допомоги та 400 млн євро на ремонт критичної інфраструктури та підтримку економіки.

"Це додатково до 2 млрд євро, про які вже було домовлено. Також було вирішено, що наступного року ми виділимо 3 млрд євро на військову підтримку", – наголосив Рютте.

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Крім того, політик зазначив, що Нідерланди продовжують робити все можливе, щоб разом із союзниками швидше доставляти Україні більше боєприпасів і засобів протиповітряної оборони. В цій сфері країна співпрацює з Данією та Чехією.

"Україна повинна виграти цю битву. Заради їхньої та нашої безпеки", – резюмував Рютте.

Автор: 

Нідерланди (1553) допомога (8280) Рютте Марк (372)


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Топ коментарі
+12
Так до 25-го року ще дожити треба...
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12.04.2024 19:43
+10
Дякуємо Королівству!
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12.04.2024 19:46
+8
І потекла зелена слина 🤤
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12.04.2024 19:42
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І потекла зелена слина 🤤
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12.04.2024 19:42 Відповісти
Оба
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12.04.2024 20:49 Відповісти
Рюскі -більший ворог, але зелені клоуни тупіші і непередбачуваніші
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12.04.2024 22:12 Відповісти
Дурне питання -оба...
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13.04.2024 05:52 Відповісти
Так до 25-го року ще дожити треба...
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12.04.2024 19:43 Відповісти
А чому не в 26?
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12.04.2024 19:46 Відповісти
Дякуємо Королівству!
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12.04.2024 19:46 Відповісти
Було б кому виділяти до того часу...
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12.04.2024 19:50 Відповісти
Давайте не грошима, а зброєю.
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12.04.2024 19:52 Відповісти
а то таке, за гроші можна і зброю купити, якщо не зникнуть невідомо куди
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12.04.2024 19:56 Відповісти
Там написано "на військову підтримку"!!)
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12.04.2024 21:32 Відповісти
А там написано ,,на содєржаніє власті,,?
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12.04.2024 21:36 Відповісти
ну то,почитай,чи тебе в водному не навчили)
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13.04.2024 03:07 Відповісти
в 25-му році воно може бути пізно
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12.04.2024 20:06 Відповісти
Якщо уважно статтю почитати, то вони й у цьому році не менше дають.
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12.04.2024 20:28 Відповісти
Спасибо Нидерланды!
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12.04.2024 20:08 Відповісти
Спасибі було-б, якщо-б виділили 13.04.2024 і не в долларах а в засобах ППО та снарядах. От за таке- низький уклін!
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12.04.2024 20:30 Відповісти
Нідерланди - це моя найулюбленіша країна ЄС 🇳🇱🇺🇦
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12.04.2024 20:14 Відповісти
Спасибо,только проследите.
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12.04.2024 20:18 Відповісти
Норвегия дает 22 Ф-16
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12.04.2024 20:25 Відповісти
только что услышал по радио
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12.04.2024 20:26 Відповісти
вот скоро 18-летних мобилизуем и тогда точно выиграем
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12.04.2024 20:32 Відповісти
наївні, хочете допомогти дайте зброю, жодної копійки єрмаку, невже ще комусь ще не зрозуміло що гниди все розкрадуть нах
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12.04.2024 20:37 Відповісти
так зброю и дадут , кто тебе сказал что наличку дадут
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12.04.2024 20:39 Відповісти
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/04/12/712369/ США предложили предоставить миллиарды евро Украине в виде долга под залог доходов от активов РФ
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12.04.2024 20:38 Відповісти
Ми лише за.
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12.04.2024 20:50 Відповісти
Так буде шкода, якщо через те, що допомогу не виділять США, Україна програє!
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12.04.2024 20:43 Відповісти
в оружии США не отказывают , только у них денег на это нет
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12.04.2024 20:45 Відповісти
уже 65 Ф-16 вырисовываются
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12.04.2024 20:46 Відповісти
у Нас два варианта - или мы победим или росия проиграет
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12.04.2024 20:44 Відповісти
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12.04.2024 20:55 Відповісти
Подивіться як козлорилих тварюк -путлоботів аж вивертає від жодної позитивної новини про Україну,це ж кунст -камера якась.
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12.04.2024 21:15 Відповісти
Їм треба 2+2 на пальцях показувати - от тоді би тішились ))
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12.04.2024 21:27 Відповісти
Тут: 1млрд + 400млн + 2млрд (попередньо заявлених) цього року, і 3млрд наступного року!
зеленому наріТу - мало!курва!
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12.04.2024 21:39 Відповісти
Трясця, маленька країна. А таке велике серце. Проте такий жирнючий хряк дЄрмак, а серце як у миші.
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12.04.2024 21:25 Відповісти
Надіюсь що виділяють озброєння а не грошима...
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12.04.2024 21:39 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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12.04.2024 21:45 Відповісти
 
 