"Україна повинна виграти цю битву": Нідерланди виділять Києву 3 млрд євро військової допомоги у 2025 році

Уряд Нідерландів ухвалив рішення виділити 3 млрд євро на військову підтримку України наступного року.

Про це повідомив прем’єр-міністр країни Марк Рютте, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Україну щодня нищить російська агресія. Цього тижня сталися масові атаки на електростанції. Під час обстрілів міста Харкова знову загинули мирні жителі. Україні потрібно більше, щоб захистити себе", – зазначив Рютте.

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Прем’єр Нідерландів повідомив, що провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським, в якій розповів про виділення Україні 1 млрд євро військової допомоги та 400 млн євро на ремонт критичної інфраструктури та підтримку економіки.

"Це додатково до 2 млрд євро, про які вже було домовлено. Також було вирішено, що наступного року ми виділимо 3 млрд євро на військову підтримку", – наголосив Рютте.

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Крім того, політик зазначив, що Нідерланди продовжують робити все можливе, щоб разом із союзниками швидше доставляти Україні більше боєприпасів і засобів протиповітряної оборони. В цій сфері країна співпрацює з Данією та Чехією.

"Україна повинна виграти цю битву. Заради їхньої та нашої безпеки", – резюмував Рютте.