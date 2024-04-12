ФСБ Росії переслідувала та била українців, які перетинали кордон, - поліція Естонії
У поліції безпеки Естонії стверджують, що співробітники російської ФСБ неодноразово переслідували, цькували та били українців на спільному з РФ кордоні.
Про це повідомляється у щорічнику правоохоронного органу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Правоохоронці зазначають, що на автомобільних пунктах перетину кордону Росії з Естонією Кунічіна-Гор та Шумілкіно посилилися утиски українців.
Пересічні українці описували, як в них розпитували особисту інформацію, просили заповнювати анкети, оглядали засоби зв'язку, вилучали їхні дані та били, щоб отримати потрібні відповіді на запитання, розповіли в естонській поліції.
За даними працівників органу, ФСБ також здійснювала відеозапис отриманих свідчень, які згодом можна було б використати для компрометації українців.
Правоохоронці зауважили, що українців, які перетинали кордон, поміщали в ізолятори для тимчасового перебування, нібито через порушення, де проводили перевірки на детекторі брехні.
Останнім часом російські спецслужбовці почали частіше переслідувати вихідців з Естонії та інших країн Євросоюзу на прикордонних пунктах, зокрема, використовуючи фізичне насильство, розповіли правоохоронці.
Водночас, як додали в органі, інформації про застосування сили щодо естонців немає, проте ті, хто відвідували Росію, повідомляли й про інші методи, описані українцями під час перетину кордону.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
запінювати треба було монтажною піною, як мінімум
Так сталося шо 11.04 загинув..
І ти гімно, сидячи на проперденому дівані вирішуєш хто ухулянт а хто нє??
якщо ж українці їхали до кацапів на постійне проживання або воювати в їх армії, то кацапи били кацапів, а не українців - громадянська війна
просто в одних кацапів кацапські паспорти, а в інших українські
С украинским паспортом через Эстонию в Россию не въехать. Только самолетом в Москву.
Другое дело хитровы...ые. По Эстонии с украинским, на границе, из широких штанин, достают кацапский. От тех и поз...ят.
Правоохранители отметили, что украинцев, пересекавших границу, Источник:
Настоящее, прошедшее время т,е совершивших.
В противном случае было бы уместно словосочетание собирающихся пересечь.
Или у вас есть другая ссылка на текст.
Ещё раз. Въезд/выезд Россия, с украинским паспортом только через аэропорт. (по моему только Москва) обычно в Минск, далее Европа. Или Европа - Минск -Москва.
А можеш собі уявити, що zeлені мародери забрали виплати ВПО, на які арендували житло, а щоби податися на програму е-відновлення чи е-оселя треба доки на житло на окупованій - ти ,херой, не тікав зпід обстрілів із дітьми, котами та родичами, без повного архіву під пахвою?
Если есть собственность в Расии - её махнарылым оставить или попытаться продать?