ФСБ Росії переслідувала та била українців, які перетинали кордон, - поліція Естонії

У поліції безпеки Естонії стверджують, що співробітники російської ФСБ неодноразово переслідували, цькували та били українців на спільному з РФ кордоні.

Про це повідомляється у щорічнику правоохоронного органу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Правоохоронці зазначають, що на автомобільних пунктах перетину кордону Росії з Естонією Кунічіна-Гор та Шумілкіно посилилися утиски українців.

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Пересічні українці описували, як в них розпитували особисту інформацію, просили заповнювати анкети, оглядали засоби зв'язку, вилучали їхні дані та били, щоб отримати потрібні відповіді на запитання, розповіли в естонській поліції.

За даними працівників органу, ФСБ також здійснювала відеозапис отриманих свідчень, які згодом можна було б використати для компрометації українців.

Правоохоронці зауважили, що українців, які перетинали кордон, поміщали в ізолятори для тимчасового перебування, нібито через порушення, де проводили перевірки на детекторі брехні.

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Останнім часом російські спецслужбовці почали частіше переслідувати вихідців з Естонії та інших країн Євросоюзу на прикордонних пунктах, зокрема, використовуючи фізичне насильство, розповіли правоохоронці.

Водночас, як додали в органі, інформації про застосування сили щодо естонців немає, проте ті, хто відвідували Росію, повідомляли й про інші методи, описані українцями під час перетину кордону.