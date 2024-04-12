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ФСБ Росії переслідувала та била українців, які перетинали кордон, - поліція Естонії

Прапор Естонії

У поліції безпеки Естонії стверджують, що співробітники російської ФСБ неодноразово переслідували, цькували та били українців на спільному з РФ кордоні.

Про це повідомляється у щорічнику правоохоронного органу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Правоохоронці зазначають, що на автомобільних пунктах перетину кордону Росії з Естонією Кунічіна-Гор та Шумілкіно посилилися утиски українців.

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Пересічні українці описували, як в них розпитували особисту інформацію, просили заповнювати анкети, оглядали засоби зв'язку, вилучали їхні дані та били, щоб отримати потрібні відповіді на запитання, розповіли в естонській поліції.

За даними працівників органу, ФСБ також здійснювала відеозапис отриманих свідчень, які згодом можна було б використати для компрометації українців.

Правоохоронці зауважили, що українців, які перетинали кордон, поміщали в ізолятори для тимчасового перебування, нібито через порушення, де проводили перевірки на детекторі брехні.

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Останнім часом російські спецслужбовці почали частіше переслідувати вихідців з Естонії та інших країн Євросоюзу на прикордонних пунктах, зокрема, використовуючи фізичне насильство, розповіли правоохоронці.

Водночас, як додали в органі, інформації про застосування сили щодо естонців немає, проте ті, хто відвідували Росію, повідомляли й про інші методи, описані українцями під час перетину кордону.

Автор: 

українці (2536) ФСБ (1448) Естонія (1592)


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Топ коментарі
+19
У мене колега виїхав з під Харкова, з окупації, через рашу, белорашу, потім у Літву/Естонію а вже потім в Україну, пішов воювати
Так сталося шо 11.04 загинув..
І ти гімно, сидячи на проперденому дівані вирішуєш хто ухулянт а хто нє??
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12.04.2024 20:54
+11
Не згоден! А якщо попав в окупацію з родиною, а потім треба було думати як втекти то як??? Самому набагато легше це робити а коли жінка, діти та ще й батьки??? Обережно з обвинуваченнями!!!
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12.04.2024 21:04
+4
Це якраз той випадок коли рашисти все робили правильно з ухилянтами і ждунами
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12.04.2024 20:11
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Це якраз той випадок коли рашисти все робили правильно з ухилянтами і ждунами
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12.04.2024 20:11 Відповісти
Підтримую. Всі хто хотів, виїхали ще в 22 році. Зараз їдуть хто не дочекався обіцяних чи омріяних руських багатств.
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12.04.2024 20:16 Відповісти
та ні, неправильно

запінювати треба було монтажною піною, як мінімум
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12.04.2024 20:22 Відповісти
У мене колега виїхав з під Харкова, з окупації, через рашу, белорашу, потім у Літву/Естонію а вже потім в Україну, пішов воювати
Так сталося шо 11.04 загинув..
І ти гімно, сидячи на проперденому дівані вирішуєш хто ухулянт а хто нє??
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12.04.2024 20:54 Відповісти
Ну по-перше, мій брат виїхав з Вовчанська, а племінник з Куп'янська весною 2022-го у росію, а потім через Естонію у ЄС. Далі обоє повернулися в Україну і зараз на фронті, якраз у своїх краях. Тому не потрібно мені розказувати казки, що у 2024-му через росію їдуть в Естонію патріоти захищати свою Україну. Це у 99% - ждуни чи вата.
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12.04.2024 22:24 Відповісти
мабуть українці їхали підривати в кацапів залізничні колії і мости, а кацапи їх били замість спалювання живцем наприклад

якщо ж українці їхали до кацапів на постійне проживання або воювати в їх армії, то кацапи били кацапів, а не українців - громадянська війна

просто в одних кацапів кацапські паспорти, а в інших українські
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12.04.2024 20:21 Відповісти
Отстали от жизни, или не в курсе.
С украинским паспортом через Эстонию в Россию не въехать. Только самолетом в Москву.
Другое дело хитровы...ые. По Эстонии с украинским, на границе, из широких штанин, достают кацапский. От тех и поз...ят.
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12.04.2024 21:17 Відповісти
Ви читать умієте? - мова про тих хто з окупованих територій намагається виїхати в ЕС. Навіть найтупіший молорос з укропаспортом звідси на парашу не поїде...
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12.04.2024 22:11 Відповісти
Вибачаюся, я російською. Дивимося текст:
Правоохранители отметили, что украинцев, пересекавших границу, Источник:
Настоящее, прошедшее время т,е совершивших.
В противном случае было бы уместно словосочетание собирающихся пересечь.
Или у вас есть другая ссылка на текст.
Ещё раз. Въезд/выезд Россия, с украинским паспортом только через аэропорт. (по моему только Москва) обычно в Минск, далее Европа. Или Европа - Минск -Москва.
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12.04.2024 22:31 Відповісти
Навіть з контексту зрозуміло що мова йде про людей які виїхали з росії в Естонію. З укропаспортом там зараз можна опинитися тільки в одному випадку - потрапивши в окупацію.
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12.04.2024 22:38 Відповісти
Хай буде по вашему.
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12.04.2024 22:48 Відповісти
Українці до окупантів не їздять,то малороси та запроданці
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12.04.2024 20:26 Відповісти
Не згоден! А якщо попав в окупацію з родиною, а потім треба було думати як втекти то як??? Самому набагато легше це робити а коли жінка, діти та ще й батьки??? Обережно з обвинуваченнями!!!
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12.04.2024 21:04 Відповісти
Татишо?
А можеш собі уявити, що zeлені мародери забрали виплати ВПО, на які арендували житло, а щоби податися на програму е-відновлення чи е-оселя треба доки на житло на окупованій - ти ,херой, не тікав зпід обстрілів із дітьми, котами та родичами, без повного архіву під пахвою?
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12.04.2024 21:14 Відповісти
в мене не має сечі читати ці пекельні борошна
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12.04.2024 21:22 Відповісти
+++
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12.04.2024 22:52 Відповісти
терпіти
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13.04.2024 08:29 Відповісти
я ж не з сєкти зелених терпіл.
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13.04.2024 08:30 Відповісти
У меня нет мочи терпеть єти адские муки. У вашому варіанті - читать.
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13.04.2024 13:16 Відповісти
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14.04.2024 07:14 Відповісти
Не говори хрни!
Если есть собственность в Расии - её махнарылым оставить или попытаться продать?
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13.04.2024 09:55 Відповісти
За початку війни при найменшій підозрі(або здали) кацап вивозив з-під Харькова в рашку цивільних в свої катівні, надалі спроби звільнення закінчувались викупом та виїздом вказаним маршрутом, тому й досі невідомо скільки цивільних й де тримають, та чи взагалі вони живі. Коли людям за шістдесят та мають кучу проблем з здоров,ям то далеко не втечеш. АРХ М
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13.04.2024 04:05 Відповісти
Знаю одних таких пожилых с Мариуполя. Тогда в 22 г добирались через РФ до Нарвы. Таки выехали в ЕС. Но ограбили сразу, лучшее одежду, обувь забрали, в лагере на фильтрации были неделю и многое иное. Той дорогой многие не дошли. И след пропал. Там тогда много было.
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13.04.2024 08:08 Відповісти
 
 