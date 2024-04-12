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Ініціативи щодо боєприпасів для України, подібні чеській, готують Естонія і Британія, - Павел

Президент Чехії Петр Павел

Чехія в межах своєї ініціативи знайшла понад 1 млн артилерійських снарядів у третіх країнах, які можна придбати для України. Подібні ініціативи також розробляють Естонія та Велика Британія.

Про це повідомив президент Чехії Петр Павел, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, намір Чехії полягає в тому, щоб у найкоротші терміни доставити в Україну якомога більше боєприпасів для стримування можливого літнього наступу росіян.

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"Наша ініціатива не єдина, подібну розробляють Естонія і Велика Британія, Франція також про це говорила", – зазначив Павел.

Автор: 

боєприпаси (2260) Павел Петр (152)


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Топ коментарі
+2
Якось без оголошення можна?!! А то суцільні анонси замість зброї!!!
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12.04.2024 20:25
+1
Друзям маємо дякувати. Притензії, до верховного головнокомандувача та його кишенькових міністрів.
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12.04.2024 21:43
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Можна? - так вже ж і гроші знаишли а віз і нині там
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12.04.2024 20:25 Відповісти
Якось без оголошення можна?!! А то суцільні анонси замість зброї!!!
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12.04.2024 20:25 Відповісти
Так их еще не выкупили или там уже кацапье порылось, как в Эквадоре?
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12.04.2024 20:28 Відповісти
155 мм
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12.04.2024 22:06 Відповісти
И што? Им ими не стрелять, им надо сорвать поставки, как Эквадору.
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13.04.2024 12:13 Відповісти
Ініціатива це добре... А де снаряди
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12.04.2024 21:21 Відповісти
Друзям маємо дякувати. Притензії, до верховного головнокомандувача та його кишенькових міністрів.
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12.04.2024 21:43 Відповісти
Франція також про це говорила...
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12.04.2024 22:05 Відповісти
Та шо їх про ті снаряди просив президент УКРАЇНИ - та ні. Він просив за системи Патріот - 49 штук - це всього 49 мільярдів гринов - це ж не гроші.
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12.04.2024 22:19 Відповісти
********** невидимки
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12.04.2024 22:39 Відповісти
 
 