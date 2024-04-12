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Ініціативи щодо боєприпасів для України, подібні чеській, готують Естонія і Британія, - Павел
Чехія в межах своєї ініціативи знайшла понад 1 млн артилерійських снарядів у третіх країнах, які можна придбати для України. Подібні ініціативи також розробляють Естонія та Велика Британія.
Про це повідомив президент Чехії Петр Павел, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За його словами, намір Чехії полягає в тому, щоб у найкоротші терміни доставити в Україну якомога більше боєприпасів для стримування можливого літнього наступу росіян.
"Наша ініціатива не єдина, подібну розробляють Естонія і Велика Британія, Франція також про це говорила", – зазначив Павел.
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