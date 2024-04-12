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Новини Війна
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Генштаб Естонії: українські воїни втомлюються, а РФ не втратила темп наступу і зберігає значну ініціативу

Голова Генерального штабу Сил оборони Естонії полковник Ееро Ребо

Голова Генерального штабу Сил оборони Естонії полковник Ееро Ребо заявив, що Росія попри великі втрати продовжує вести активні бойові дії в Україні, тоді як українські військові потерпають від втоми та нестачі боєприпасів.

Про це Ребо заявив на брифінгу 12 квітня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За словами голови естонського Генштабу, збройні сили Росії здійснюють механізовані атаки підрозділами до рівня батальйону, намагаючись скористатись покращенням погоди та рельєфом місцевості.

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"Незважаючи на втрати, Російська Федерація не втратила темп наступу і зберігає значну ініціативу", – констатував він.

Що стосується України, за словами Ребо, її головна проблема полягає в тому, що очікувані великі поставки боєприпасів із Заходу так і не надійшли, а солдати все більше втомлюються.

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"Однак станом на зараз немає жодних ознак того, що в Україні відбувається незаплановане відведення військ або що якісь підрозділи десь відмовляються йти в бій", – додав естонський полковник.

Говорячи про ситуацію на ділянках фронту, Ребо виокремив Луганський напрямок, де російські сили досягли певного просування в районі Кремінної та Лимана, але втратили сотню одиниць бронетехніки, та Донецький напрямок, де вони намагаються захопити Часів Яр.

Південніше бої точаться навколо Авдіївки та Мар'їнки, де Росія просунулася до селища Первомайськ, зазначив голова Генштабу Естонії. На Запорізькому та Херсонському напрямку відбуваються активні бойові дії, додав Ребо.

Автор: 

Естонія (1592)


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Топ коментарі
+10
Нажаль, то так…
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12.04.2024 21:00
+4
Тобі потрібне,паскуда козломорда?
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12.04.2024 21:08
+3
"Втомлюються"? Це зараз так політкоректно звучить "несуть великі втрати"? Коли оголошують, що на позиції прилетіла сотня КАБів, українські воїни просто втомлюються? Вибачте за жорстокий сарказм. Це нервове.
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12.04.2024 21:21
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Нажаль, то так…
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12.04.2024 21:00 Відповісти
а якого біса генштаб Естоні лізе не в свої справи??? преззидент України думає про 700 ярдів на відновлення!!! вже думає!!! давно *****, думає!!! а естонський генштаб про якусь "куйню" думає!!! тут би "освоїти" купу бабла,,, а Ви якісь проблеми малюєте..
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12.04.2024 22:09 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2024/04/12/7451017/
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12.04.2024 21:01 Відповісти
Ну і кому більше потрібне перемир'я?
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12.04.2024 21:02 Відповісти
Тобі потрібне,паскуда козломорда?
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12.04.2024 21:08 Відповісти
Читай текст.
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12.04.2024 21:15 Відповісти
Тобі повилазило,кацап?
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12.04.2024 21:36 Відповісти
Сейчас подоляковские боты набегут и расскажут кому надо)
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12.04.2024 21:22 Відповісти
Зараз в них перевага у всьому - може Конгрес розродиться допомогою
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12.04.2024 21:06 Відповісти
Українська розвідка: українські воїни не втомлюються, а російська армія втратила темп наступу.
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12.04.2024 21:11 Відповісти
"Втомлюються"? Це зараз так політкоректно звучить "несуть великі втрати"? Коли оголошують, що на позиції прилетіла сотня КАБів, українські воїни просто втомлюються? Вибачте за жорстокий сарказм. Це нервове.
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12.04.2024 21:21 Відповісти
А що вас так знервувало в Британії?
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12.04.2024 22:05 Відповісти
Єстонії пощастило що першою під напад потрапила Україна, бо дивились би фільм "Війна із командного бункера"
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12.04.2024 21:22 Відповісти
Чого це не втратила темпу наступу? Вже кілька днів з більше 1000 вбитих та поранених за добу сповзла на більше 800 за добу.
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12.04.2024 21:22 Відповісти
Ого як воно, менше киздіти а більше робити, хоча Прибалтиці цього не скажеш , вони бачать як воно. Я до того що опа ******* все що тільки можна
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12.04.2024 21:48 Відповісти
Отож, деякі підсумки агресії рашистської пітьми проти України за два роки війни (нижче - в інфографіці, більше - https://x.com/_thin_red_line_/status/1778766108541034988 тут ):
- промисловість пітьми не в стані поновлювати втрати техніки;
- мобілізація веде до некомплекту технікою піхоти;
- мобілізація не дозволяє комплектувати війська "ВДВ", морпіхоти та спецназу професійними кадрами;
- збільшення піхоти на 100 тис. - це 150 тис. втрат, а мобрезерв є обмеженим;
- 20% танків в строю - це зняті з озброєння Т-55, Т-62, Т-64;
- 10% гармат - зняті з озброєння;
- рашистські БМД знищені на 50%;
- запаси БРДМ вичерпані;
- ...



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https://pbs.twimg.com/media/GK9yU0RXAAAKPCu?format=jpg&name=360x360



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https://pbs.twimg.com/media/GK9yVUTWQAAXYRO?format=jpg&name=360x360
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12.04.2024 21:54 Відповісти
Немає ділянки фронту, де б нас не витісняли. Бригади свідомо знищуються наказами оперативних командувань і наказами комбригів. Строк і далі їх тільки нагороджує і один одному либяться. Теперішня бригада це тільки назва. Тобто є третина того що має бути і називатися бригадою. Можна взяти і із трьох бригад зробити хоча б одну нормальну зведену. Але ж тоді це треба один комбриг , а не три. Один штаб, а не три, одна стройова, а не три. Одне мат.забезпечення, а не три. Одна фін служба, а не три. І так по всьому. Піхоти нема, проте це ніяк не відзеркалюється на штабах, які цю піхоту просто знищили дибільними наказами. А коли піхоти не стане цивільні будуть верещети так он ходять же в формі їх там мільйон. Із за ницості свойого головного мозку вони навіть і припустити не можуть що залишаються тільки штабісти, а наявність форми не означає те, що оцей штабіст буде брати зброю до рук. Його діло папочки, наказики, попити кави і посидіти в телефоні ну і звичайно в формі. Ха ха ха.
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13.04.2024 06:21 Відповісти
 
 