Кулеба обговорив з главою МЗС Італії Таяні кроки з пошуків систем ППО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні пошуки для України систем протиповітряної оборони.

Про це Кулеба розповів у своєму Twitter (Х), передає Цензор.НЕТ.

Кулеба зазначив, що обговорив конкретні кроки, як Італія, яка головує у G7, може взяти активну участь у пошуку систем протиповітряної оборони та прийнятті узгоджених рішень щодо їх доставки в Україну.

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Він подякував італійському колезі за послідовну підтримку України.