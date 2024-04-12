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Новини Війна
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З 1 квітня державну соціальну допомогу дітям загиблих добровольців підвищено до 7800 грн, - Мінсоцполітики

зарплата,гроші,виплати,пенсія

З 1 квітня діти загиблих добровольців отримують державну соціальну допомогу в підвищених розмірах.

Про це повідомили у міністерстві соціальної політики, інформує Цензор.НЕТ.

Донедавна – через правову неврегульованість – діти добровольців, отримували виплати нижчі, за виплати для дітей загиблих Захисників та Захисниць України. У березні 2024 р. Уряд прийняв рішення про збільшення розмірів адресної допомоги дітям загиблих Захисників-добровольців, які не входили до складу ДФТГ.

Відтепер вони отримуватимуть державну соціальну допомогу підвищеного розміру.

З 1 квітня її розмір підвищено з 2361 грн до 7800 грн на одну неповнолітню дитину та до 6100 грн - на кожну, якщо в сім’ї двоє і більше дітей. Виплата у таких розмірах буде здійснюватися щомісячно. Підвищення відбулось автоматично, додатково звертатись нікуди не потрібно.

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У Мінсоцполітики нагадують: діти загиблих добровольців мають право на отримання пенсії у разі втрати годувальника, якщо загиблий тато чи мама мали необхідну кількість страхового стажу. Якщо ж страхового стажу на момент загибелі було недостатньо, дитині нараховується державна соціальна допомога.

Автор: 

виплати (1032) діти (5035) Міністерство соціальної політики (1267) добровольці (907)


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а с какого перепугу здесь страховой стаж? ведь человек мог стать добровольцем в молодом возврасте читая эту новость, понимаешь, почему так мало желающих отдавать свою жизнь... государство не в состоянии обеспечить детей погибших на войне воинов добровольцев! И что такое 7800грн при нынешних ценах? Стартаните хотя бы с мин пенсии бюджетника, которых зеленые зарезервировали
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12.04.2024 21:42 Відповісти
7800 гривнов - не очікуванно. А міг же ж взагалі призвати дітей добровольців до ЗСУ і без дембіля. А так гроші дає.
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12.04.2024 22:02 Відповісти
було 2361 грн.

ганьба !
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12.04.2024 22:09 Відповісти
На всіх грошей не встачає - 40 мільярдів у 22 році на зброю та снаряди, 40 мільярдів у 23 на дрони - ну нема ще ні зброї, ні снарядів, ні дронів, ні грошей - ну то нема вже і того міністра оборони. Не може одна людина думати за всіх - баньківськи ячейки не гумові.
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12.04.2024 22:16 Відповісти
Був би тато військовим або поліційним пенсіонером, сидів би дома з пенсією 18тис...., як інші сотні тисяч молодих пенсів з вислугою в 25років....
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12.04.2024 22:09 Відповісти
А якже 15 мільйонів за загиблого воїна???
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12.04.2024 22:12 Відповісти
Цього далеко не достатньо. Як і допомога НАТО Україні.
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12.04.2024 22:12 Відповісти
А живі судійські сосни мають по 120 к, не працюючи взагалі...
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12.04.2024 22:50 Відповісти
 
 