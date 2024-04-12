З 1 квітня державну соціальну допомогу дітям загиблих добровольців підвищено до 7800 грн, - Мінсоцполітики
З 1 квітня діти загиблих добровольців отримують державну соціальну допомогу в підвищених розмірах.
Про це повідомили у міністерстві соціальної політики, інформує Цензор.НЕТ.
Донедавна – через правову неврегульованість – діти добровольців, отримували виплати нижчі, за виплати для дітей загиблих Захисників та Захисниць України. У березні 2024 р. Уряд прийняв рішення про збільшення розмірів адресної допомоги дітям загиблих Захисників-добровольців, які не входили до складу ДФТГ.
Відтепер вони отримуватимуть державну соціальну допомогу підвищеного розміру.
З 1 квітня її розмір підвищено з 2361 грн до 7800 грн на одну неповнолітню дитину та до 6100 грн - на кожну, якщо в сім’ї двоє і більше дітей. Виплата у таких розмірах буде здійснюватися щомісячно. Підвищення відбулось автоматично, додатково звертатись нікуди не потрібно.
У Мінсоцполітики нагадують: діти загиблих добровольців мають право на отримання пенсії у разі втрати годувальника, якщо загиблий тато чи мама мали необхідну кількість страхового стажу. Якщо ж страхового стажу на момент загибелі було недостатньо, дитині нараховується державна соціальна допомога.
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