На відновлення України знадобиться 700 млрд дол., будемо сподіватись на порядність партнерів, - Зеленський
За попередніми розрахунками, на відбудову України після війни знадобиться близько 700 млрд доларів.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічи із студентами у Чернівцях, інформує Цензор.НЕТ.
Президент розповів про работу над аналогом плану Маршалла для України. Основне питання – відновлення України: її енергетики, технологій, економіки. За попередніми розрахунками, ідеться про близько 700 млрд дол. США. Утім, ця сума не остаточна.
"Ми з вами не знаємо реальних сум, тому що ми не закінчили війну. Коли вона закінчиться, буде проаналізовано все. В принципі, партнери погоджуються, що відновлювати Україну будуть усі. Що суми такі, скажімо так, зрозумілі, і вони доступні. Будемо вірити й сподіватися на порядність партнерів – те, що вони говорять, що вони це акцептують, а не просто говорять", – сказав Зеленський.
Президент також упевнений у тому, що в найближчі роки Україна стане членом ЄС і НАТО.
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Червінській й досі у застєнках дермака-татарова... інші неугодні патріоти України також переслідуються, Конституція систематично В.О. президента порушується, корупція-мародерство розквітнули при Зєлє як ніколи, втрачені люди-території, а воно "усе продовжує танцювати та музіцирувати"..
Зеленський - сором і ганьба України
Це ж той самий Зеленський, що вчора плакався за соратників, які його "абманулі" та гроші на захист ТЕЦ у 2022÷23 виділені розікрали.
Люди! Зберігайте порядність! Бо інакше у шахраїв конкуренція у бізнесі зростає й доходи падають
а клован вже грошикі рахує і натякає - це вам,
"любі західні партнери", захищяти і відбудовyвати Україну!
бо це ви все украли в України і дороги будували теж ви, гади західні...