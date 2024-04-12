На відновлення України знадобиться 700 млрд дол., будемо сподіватись на порядність партнерів, - Зеленський

За попередніми розрахунками, на відбудову України після війни знадобиться близько 700 млрд доларів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічи із студентами у Чернівцях, інформує Цензор.НЕТ.

Президент розповів про работу над аналогом плану Маршалла для України. Основне питання – відновлення України: її енергетики, технологій, економіки. За попередніми розрахунками, ідеться про близько 700 млрд дол. США. Утім, ця сума не остаточна.

"Ми з вами не знаємо реальних сум, тому що ми не закінчили війну. Коли вона закінчиться, буде проаналізовано все. В принципі, партнери погоджуються, що відновлювати Україну будуть усі. Що суми такі, скажімо так, зрозумілі, і вони доступні. Будемо вірити й сподіватися на порядність партнерів – те, що вони говорять, що вони це акцептують, а не просто говорять", – сказав Зеленський.

Президент також упевнений у тому, що в найближчі роки Україна стане членом ЄС і НАТО.

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