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Зараз йдуть активні переговори щодо двох батарей Patriot та однієї SAMP/T, - Кулеба

Patriot

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що ведуться "активні переговори" із союзниками стосовно отримання двох батарей системи протиповітряної оборони Patriot та однієї – SAMP/T.

Про це він сказав в інтерв’ю ведучій Аллі Мазур, уривок із якого показали в телемарафоні ввечері 12 квітня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Голова МЗС, говорячи про переговори щодо посилення української ППО, зазначив, що ршення про постачання батарей Patriot залежить Сполучених Штатів, "тому що це американська система".

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"Ми достеменно знаємо, де що розташоване. Зараз уже йдуть активні переговори щодо двох батарей Patriot і одній батареї SAMP/T. І, в принципі, якби була зараз готовність країн, де вони розташовані, їх нам передати, то це було б питання тижня, і ми б їх отримали", – заявив він.

Нагадаємо, що SAMP/T-MAMBA – це перша в Європі протиракетна система великої дальності, здатна знищувати ворожі літаки на дальності від 3 до 100 кілометрів та балістичні ракети на дальності від 3 до 25 кілометрів, висота ураження – до 25 кілометрів.

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Україна отримала одну батарею SAMP/T у 2023 році.

Автор: 

ППО (3138) Кулеба Дмитро (3604) Patriot (297)


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Топ коментарі
+24
***** про це піздіти ?????????
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12.04.2024 22:14
+13
Министр иностранных дел рассуждает про Пэтриоты, попутно открывая "посольства" с губастыми послицами под пальмами. Министр обороны пи#дит деньги как не в себя, всем в стране керует парашный агент Дерьмак, передвижное шапито освобождено от мобилизации и сидит в Раде, ху#ловские агенты получают все даные о планах ЗСУ раньше бригад ЗСУ... Быдлоскот 73%-ный, ты когда-нибудь проснёшься? Ты за Ху#ло проголосовал 5 лет назад...
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12.04.2024 22:18
+5
вода в сраці не держиться....накуя триндіти
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12.04.2024 22:32
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***** про це піздіти ?????????
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12.04.2024 22:14 Відповісти
Можна вже без оголошень! Ще й і за дві батареї!!!
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12.04.2024 22:14 Відповісти
Ну, раз активные переговоры, то где-то на осень... Два года, как из пипетки. Не надо, чтобы выздоровел. Только чтоб не помер
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12.04.2024 22:18 Відповісти
А что переговаривать? Немцы в мире нашли два дивизиона для нас, а производитель давно заявил что до конца 2024 года поставит нам 5 дивизионов. Это давно уже известно.
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12.04.2024 22:18 Відповісти
Министр иностранных дел рассуждает про Пэтриоты, попутно открывая "посольства" с губастыми послицами под пальмами. Министр обороны пи#дит деньги как не в себя, всем в стране керует парашный агент Дерьмак, передвижное шапито освобождено от мобилизации и сидит в Раде, ху#ловские агенты получают все даные о планах ЗСУ раньше бригад ЗСУ... Быдлоскот 73%-ный, ты когда-нибудь проснёшься? Ты за Ху#ло проголосовал 5 лет назад...
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12.04.2024 22:18 Відповісти
Не нервничайте и не рефлексируйте! Мудрый нарит давно выбрал верёвку и мыло, а бонусом - кол. Ну хотят этого украинчики, жаждут до изнеможения! И ничего с этим уже не поделаешь... У всех есть право выбора.
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12.04.2024 22:57 Відповісти
Офигенный выбор. Тут главное- сойтись посередине как завещала "великая" Шмаркля Боневтиковна. В их исполнении это будет сесть на кол так, чтобы кол не пробил кишечник насквозь, и при этом в петле не удавиться насмерть. Эквилибристика от ху#ловского говноквартала...
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12.04.2024 23:22 Відповісти
А так не получится, увы...
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12.04.2024 23:26 Відповісти
Шановний дописувачу - всралися всі ( і українці і інші нації - і провина в тому шо зараз відбувається на всіх шо це допустили). Але головний призвідник того шо зараз відбувається це кацапи - вони могли не напасти а ви своїми відходами( у вигляді вашого коменту) відбілюєте маніяка і звалюєте вину на жертву ( як в тому же класичному прикладі про насильника і жінку в короткій спідниці ).
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13.04.2024 06:09 Відповісти
Він про кадрову політику Зельца. Тобто Х@йла.
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13.04.2024 08:19 Відповісти
Як же це дістало кожну ракету вибивати при цьому ві як не дорізані кричать про допомогу Україні.Заї"бали вже
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12.04.2024 22:30 Відповісти
вода в сраці не держиться....накуя триндіти
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12.04.2024 22:32 Відповісти
Якого хєра про це *******?
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12.04.2024 22:32 Відповісти
А скільки можна КУПИТИ систем за 30млрд, які не сплачені ігорним бізнесом мами геть.манцева?
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12.04.2024 22:46 Відповісти
Батарея Петріот (мінімум 4 пускові установки, радар, машина управління, запас ракет) коштує мільярд доларів. От і порахуйте
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12.04.2024 22:58 Відповісти
президент який любить пиариться набрав собі подібних
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12.04.2024 23:05 Відповісти
Так ось як плани потрапляють ****.у на стіл!!!
Із-за тупих довбойобів при владі! Один є!!! СБУ !! Держіть злодія за розкривання військової таємниці,яка може вплинути на обороноздатність країни!!!
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13.04.2024 00:05 Відповісти
Я не здивуюсь якщо ці уроди скажуть: прибуде такого-то числа стільки-то ф16, на такий-то аеродром! Дебіли ***!
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13.04.2024 00:08 Відповісти
Ну ці ж ідіоти у 23 році так показали місце базування літако носіїв штормів, й після цього аеродром почали крити ракетами й дронами ( причому успішно )
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13.04.2024 07:37 Відповісти
Бісові зелені піздуни
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13.04.2024 00:57 Відповісти
Головне знову їх так поставити, щоб рашисти їх легко знищили. Тих же систем дуже багато, тож можна ще повиманювати в рашистів їх ракети
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13.04.2024 07:36 Відповісти
Писали, вроді був агент у лавах ЗСУ , який здав ті два петріот.
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13.04.2024 08:22 Відповісти
Рашистам і розвідка не потрібна. Все розкажуть ідіоти від влади з невиліковним комлексом нікчемності, бо так же хочеться здаватися значимими!
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13.04.2024 09:17 Відповісти
Нам їх треба 50,як мінімум, ви тими двома закриєте свої сраки у Києві, а тут на Донбасі, підори вже на Констаху завітають без страху.Фершейн,кулєба?
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13.04.2024 11:46 Відповісти
 
 