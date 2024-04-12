Зараз йдуть активні переговори щодо двох батарей Patriot та однієї SAMP/T, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що ведуться "активні переговори" із союзниками стосовно отримання двох батарей системи протиповітряної оборони Patriot та однієї – SAMP/T.

Про це він сказав в інтерв’ю ведучій Аллі Мазур, уривок із якого показали в телемарафоні ввечері 12 квітня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Голова МЗС, говорячи про переговори щодо посилення української ППО, зазначив, що ршення про постачання батарей Patriot залежить Сполучених Штатів, "тому що це американська система".

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"Ми достеменно знаємо, де що розташоване. Зараз уже йдуть активні переговори щодо двох батарей Patriot і одній батареї SAMP/T. І, в принципі, якби була зараз готовність країн, де вони розташовані, їх нам передати, то це було б питання тижня, і ми б їх отримали", – заявив він.

Нагадаємо, що SAMP/T-MAMBA – це перша в Європі протиракетна система великої дальності, здатна знищувати ворожі літаки на дальності від 3 до 100 кілометрів та балістичні ракети на дальності від 3 до 25 кілометрів, висота ураження – до 25 кілометрів.

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Україна отримала одну батарею SAMP/T у 2023 році.