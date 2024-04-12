На руках в українців може бути до 5 мільйонів одиниць зброї, - Клименко
На руках у громадян України наразі може бути від 1 до 5 мільйонів одиниць зброї.
Про це на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми сьогодні говорили, скільки зброї на руках (може бути. – Ред.) у наших громадян. Від мільйона до 5. Але мільйон – це теж багато. А скільки гранат на руках у наших громадян? Теж багато. І ми маємо зробити все, щоб ця зброя, ці боєприпаси, потрапили на склади, щоб не наражати на небезпеку громадян", - зазначив він.
За його словами, станом на сьогодні майже вся зброя, яка була видана громадянам, є облікованою.
Окремо Клименко зазначив, що наразі на руках у громадян незаконно перебуває певна кількість одиниць трофейної зброї.
"Але ми свідомо розуміємо, що (наразі. – Ред.) вона має бути на руках у громадян, бо йде війна. Два тижні тому у першому читанні (народні депутати. – Ред.) прийняли закон, яким визначається, що ми будемо робити з трофейною зброєю. Після того, як у другому читанні цей закон буде проголосований, кожен громадянин, який має цю зброю, він має принести її до поліції й зареєструвати", - поінформував міністр.
Очільник МВС заявив, що після цього цю зброю з боєприпасами громадяни зможуть зберігати у себе до закінчення режиму воєнного стану.
"Після 90 днів після закінчення режиму воєнного стану кожен громадянин має принести цю зброю до органів поліції і або її здати, або вихолостити, або переробити у дозволений вид зброї тощо", - сказав він.
Клименко зазначив, що наразі мова йде про культуру використання зброї, що є на руках в українських громадян.
"Як тільки ми цю культуру зможемо виховати у людей, тоді ми зможемо говорити про те, що ми можемо зробити наступний крок щодо володіння зброєю. У той же час не треба забувати про велику кількість ментальних розладів у цих людей, які прийдуть з фронту і ми будемо відповідати, МВС у першу чергу, за цю роботу", - додав міністр.
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а волонтери дрони і броню - ссуться кловани
і є чого - смереків строй он вирос вже...
"приватна" власність - це термін із комуністичної більшовицької ідеології.
придністров'я "зашуміло" до 93-го - знову путаєш
про аргументацію питання носіння короткоствола читай і дивися у Георгія Учайкіна
"приватна" - непотрібний епітет. У марксизмі він значив власність, що приносить доход.
у нормальній економічній науці використовується термін "власність"
Вооружения для Украины пол года лежат на складах в Словакии..
"Окремо Клименко зазначив, що наразі на руках у громадян незаконно перебуває певна кількість одиниць трофейної зброї."Але ми свідомо розуміємо, що (наразі. - Ред.) вона має бути на руках у громадян, бо йде війна. Два тижні тому у першому читанні (народні депутати. - Ред.) прийняли закон, яким визначається, що ми будемо робити з трофейною зброєю. Після того, як у другому читанні цей закон буде проголосований, кожен громадянин, який має цю зброю, він має принести її до поліції й зареєструвати", - поінформував міністр.Очільник МВС заявив, що після цього цю зброю з ************ громадяни зможуть зберігати у себе до закінчення режиму воєнного стану."
Нічого вас не лічить.....
Так що нехай йде цей Клименко куди подалі з такими пропозиціями.
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Это же прекрасно!
Скільки не спілкувався з американцями на тему вільного володіння зброєю у США, жоден співрозмовник не сказав, що це добре.
включяючі моїх 7-11 онуків.
не сциться зелені,
вас не розстріляють - вас засудять і повісять як крадіїв i зрадників.
це питання виживання...
декотрі все те уйобство бачили заздалегідь...
нікому свій розум не причепиш, да Оболонь?
а ну дадемо щє раз невнятну!
Хоча при такому "просто нужно..."
саме такий міністр виглядає зовсім гармонійно