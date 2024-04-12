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На руках в українців може бути до 5 мільйонів одиниць зброї, - Клименко

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко

На руках у громадян України наразі може бути від 1 до 5 мільйонів одиниць зброї.

Про це на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми сьогодні говорили, скільки зброї на руках (може бути. – Ред.) у наших громадян. Від мільйона до 5. Але мільйон – це теж багато. А скільки гранат на руках у наших громадян? Теж багато. І ми маємо зробити все, щоб ця зброя, ці боєприпаси, потрапили на склади, щоб не наражати на небезпеку громадян", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МВС: Українці подали 307 тисяч заяв на отримання дозволів на зброю

За його словами, станом на сьогодні майже вся зброя, яка була видана громадянам, є облікованою.

Окремо Клименко зазначив, що наразі на руках у громадян незаконно перебуває певна кількість одиниць трофейної зброї.

"Але ми свідомо розуміємо, що (наразі. – Ред.) вона має бути на руках у громадян, бо йде війна. Два тижні тому у першому читанні (народні депутати. – Ред.) прийняли закон, яким визначається, що ми будемо робити з трофейною зброєю. Після того, як у другому читанні цей закон буде проголосований, кожен громадянин, який має цю зброю, він має принести її до поліції й зареєструвати", - поінформував міністр.

Очільник МВС заявив, що після цього цю зброю з боєприпасами громадяни зможуть зберігати у себе до закінчення режиму воєнного стану.

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"Після 90 днів після закінчення режиму воєнного стану кожен громадянин має принести цю зброю до органів поліції і або її здати, або вихолостити, або переробити у дозволений вид зброї тощо", - сказав він.

Клименко зазначив, що наразі мова йде про культуру використання зброї, що є на руках в українських громадян.

"Як тільки ми цю культуру зможемо виховати у людей, тоді ми зможемо говорити про те, що ми можемо зробити наступний крок щодо володіння зброєю. У той же час не треба забувати про велику кількість ментальних розладів у цих людей, які прийдуть з фронту і ми будемо відповідати, МВС у першу чергу, за цю роботу", - додав міністр.

Автор: 

зброя (7430) Клименко Ігор (481)


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Топ коментарі
+30
То виходить цей пан лякається власних співгромадян?
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12.04.2024 23:59
+30
війна ще відомо коли закінчиться, а мєнти вже обісралися.
і це правильно!
особливо буде "весело" отим містечковим князькам.
повернеться василій додому, у своє село, з контузією і відсутньою нервовою системою, але з доброю пам'яттю.
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13.04.2024 00:00
+25
А ви вже переживаєте зе шобла?
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12.04.2024 23:55
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Они знают. В первую очередь оружие опасно для владельца. Может оказаться, (***... ну не должно такого быть, не должно) что принцип "достал шпалер и все разбежались" не работает. А поступить по другому "достал перо - пиши" ссыкотно.
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13.04.2024 06:11 Відповісти
Чисто мусорська тема і логіка. Ваші опуси буде служити хіба що дільничий
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13.04.2024 06:39 Відповісти
Вибачте. Хоч раз у ствол заглядали зарядженого ? Буквально, без натяків і без криміналу ??
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13.04.2024 16:24 Відповісти
мєнтовська морда
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13.04.2024 11:51 Відповісти
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13.04.2024 12:00 Відповісти
Така кількість це дуже мало, я б сказав - критично мало...
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13.04.2024 05:31 Відповісти
3 жовт. 2017 р. - У США понад 310 млн одиниць вогнепальної зброї перебуває в руках цивільних
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13.04.2024 12:05 Відповісти
Коли МВС за щось відповідало? Особливо міністр. Сидить і сцить в штани зарання. Один Юра Луценко сів в каталашку. А це обісралося в студії від одних своїх думок . Це ж за щось треба відповідати. Охохохох. Ха ха ха.
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13.04.2024 06:02 Відповісти
Всі хто хоче мати на руках зброю, ласкаво просимо до ЗСУ. Бо логіки володіння "калашом" у тилу, взагалі ніякої. А на передку ви зможете захистити себе і свої сім'ї від підрів.
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13.04.2024 06:31 Відповісти
логіка раба - стріляти тільки туди куди пальцем вкаже рабовласник.а на фронті зброя є,підар ти тупий ? вся власна верхушка держави - з підорськими паспортами.
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13.04.2024 08:22 Відповісти
На гражданкє у мене особисто виникали обставини, що треба було б поміняти не те що калаш, а РПГ. А поліція просто разводила руками. Злочинцю в 90 було сутужніше ніж зараз. Тоді був шанс нарватися на полу правильного мєнта. І тоді капєц. А зараз мєнт це просто ширма за допомогою якої відмивають бабло. Вони прикриваються законом, згідно якого вони нічого не можуть зробити проти реального злочинця. Нарік закладчик оце максимум їхньої спроможності. Тобто сілікціонуєтбся такий контингент щоб не біг реагувати на реальну загрозу безпеці будь чиїй. Навіть своїй. Тому він і сцить під себе прямо а студії від одного лише припущення чогось. Кого оце може убезпечити. Нормальний поліцейський сказав би хай буде хоч 25 мільйонів я готовий до роботи з будь якою кількістю зброї. Яка буде задача, таку і буду вирішувати. Кількість не може вплинути на нашу роботу. Ну хоч би так. Ха ха ха.
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13.04.2024 09:19 Відповісти
цей зелений всхліп пояснює тему, чому зелення закупає кайданки і зечкі,
а волонтери дрони і броню - ссуться кловани
і є чого - смереків строй он вирос вже...
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13.04.2024 07:09 Відповісти
в кожного українця повинно бути 5 стволів як у швейцарця
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13.04.2024 07:21 Відповісти
А там точно 5 стволів у кожного ?
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13.04.2024 16:27 Відповісти
А повинно бути 25 млн зброї на руках, а ще краще 50 млн.
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13.04.2024 07:22 Відповісти
в Україні зброя через клоунське законодавство безполєзна, Якшо ти вбєш свого кілера як Стерненко, то тебе за це будуть судити, не кілера **** а тебе!!!!
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13.04.2024 07:26 Відповісти
тому труп треба знищити, без трупа нема справи
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13.04.2024 07:49 Відповісти
так і вчинив. Штири рази
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13.04.2024 11:57 Відповісти
и не знать куда повернется дуло
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13.04.2024 07:34 Відповісти
Первым зассал ментик правильно, всё по науке. Но цифра сомнительная. Скорее меньше. Сразу заметно стало, что у солдат нет пистолетов. Может потому, что скрыть удобно? И в сто первый раз напоминаю, право на оружие, право Конституционное!
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13.04.2024 07:48 Відповісти
право на самозахист та зброю - то не конституційне, а природнє та невід'ємне право Людини. А срана конституція до сих пір забезпечує розвиток та функіонування "російської мови в Україні"
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13.04.2024 11:55 Відповісти
Я не юрист и не правовед. Тут на форуме есть такие. Но именно право это конституционное. Право на защиту себя, семьи и имущества. Здесь в основе есть важное---частная собственность. Пока массово мало кто это понимает. Можно и совковой лопатой защищатся. А вот право на огнестрел короткий и с правом ношения---совсем иное дело. Не путать со спортивным или охотничьим---это узкая специализация. Приводил не раз пример ранее не раз здесь. Напомню. Лет 6 назад в США мама с папой пошли в магазин. Сыну 11 лет, сестре вроде 5. Дома остались. Два утырка решили залезть. Мальчик взял карабин и завалил их на пороге дома. Что потом? А ничего. Штраф уплатил отец вроде 800 дол, что не замкнут был оружейный сёйф. Всё правда. Не твоё, не трогай, не лезь Не проси и смотреть даже не рекомендовано.
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13.04.2024 23:10 Відповісти
ти путаєш цінності. В основі не приватна власність, а життя. Право власності гарантує безпеку життя. Ось такий ланцюжок.
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14.04.2024 00:39 Відповісти
Я ничего не путаю. Часто и много и давно про это печатаю. Но здесь ведь много надо печатать. Частная собственость конечно не одна причина, как одна из составляющих причин. А базово конечно это защита личности, себя. Море статистики накоплено. Никто не бежит массово покупать. Кстати право на ношение---это колосальная ответственность ведь. Ведь по закону. Здесь в чём эффект. Просто тот кто в кармане держит ствол но не узаконен, всегда борзо уверен. Только у него. А когда есть право и закон иметь всем---этот шустрый уже вне закона. тут сработает только одно, кто быстрей передёрнет. Но у владельца по праву есть преимущество перед законом---он защищался. Вот главное. Кстати в Молдове с 1993г. И деталька. именно тогда в Молдове зашумело приднестровье. А у нас третий год война с ракетами, а оружия у народа нет. Не за деньги, не по желанию от военкомата получить стрелковое по паспорту как местная самооборона с 21 г по пусть 70--75 лет по решению военных. Есть желающие и сегодня, отставники, сверхсрочники, сержанты пусть под 70 но с терпимыми возможностями. Мы скоро опять пожалеем, что просрали и этот момент. А сколько уже так было.
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14.04.2024 22:16 Відповісти
ви путаєте на базовому рівні. Засадниче.
"приватна" власність - це термін із комуністичної більшовицької ідеології.
придністров'я "зашуміло" до 93-го - знову путаєш
про аргументацію питання носіння короткоствола читай і дивися у Георгія Учайкіна
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17.04.2024 12:27 Відповісти
Анатолий, я конечно повторяюсь---что не знаток. Мои коменты субьективны---это же форум. Но понятие частная собствееность как совковый термин---ну удивили наповал. Тут же чистая буржуазная основа--и к Адаму Смитту не ходи. И Приднестровье зашумело в 92г тут все знают помнят. Закон об оружии ввели в 93г---ведь об этотм речь зашла. Потому и ввели что война заставила---и правильно конечно, а мы нет. Много блогеров развелось, я ими не увлекаюсь. Учайкин пусть будет. Есть базовые установки. И Конституционные права, это ведь вершина всех достижений мира за эпоху всей истории. Узаконенная базовая демократия. Где права и обязанности уравнены. Дело за строгим соблюдением. А личное право на защиту себя, своих и имущества---всего лишь часть прав. Одно херово---у нас никогда не работало желание соблюдать закон. Здесь корень зла. За что и заплатили войной этой. Которой конца не видно. Ведь имеем дело со страной, где также закон не соблюдают. Скоро не кончится в таком случае. Это почти притча про двух животных, что встретились на узком мосту по средине потока глубокого. Утонут оба.
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17.04.2024 20:24 Відповісти
власніть - це власність. Вона буває індивідуальною та колективною.
"приватна" - непотрібний епітет. У марксизмі він значив власність, що приносить доход.
у нормальній економічній науці використовується термін "власність"
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17.04.2024 20:39 Відповісти
И государственная бывает собственность. И даже есть такой термин как государственный капитализм. Как во Франции с 1945 по 65гг. Когда страной правил генерал. А как экономику стабилизировали и вывели в прибыль с прибавочной стоиимостью, так и продали на аукционнах частникам по рыночной цене и всё от продажи в бюджет. Та и Пиночет так Чили уже к 1990г вывел страну на 1 место в Ю Америке на целых 20 последующих лет как самую динамичную экономику! И земля товар и ещё какой! Кстати товар который купив, забрать с собой нельзя. Но есть ещё места заповедные где лапшу сами себе на ухи вешают. Ладно. Ушёл поезд.
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17.04.2024 20:54 Відповісти
государствєнна - це та ж колективна. Індивідуальна, вона ж особиста. Тільки не приватна, бо за "приватністю" вже зекріплено марксистьське тлумачення
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17.04.2024 20:58 Відповісти
власність включає три права: володіння, користування та розпорядження.. читай товсті книжки
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17.04.2024 21:02 Відповісти
Та спасибо---как там у Высоцкого: ,,алфавит позабыл, падежей припомнил только два...,,. То в другой уже жизни почитаю. Толстые книги пропали давно в библиотеках. И даром книги давать перестали. Ведь капитализм!
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17.04.2024 21:11 Відповісти
тепер про право на самозахист. Реалізація цього права неможлива без права носіння зброї. Аргументую: носити можна (мова про технічну можливість) лише короткоствол. Ніхто не буде ходити з карабіном чи ружжом постійно. Потреба ж в замозахисті може виникнути в будь-який момент.
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14.04.2024 00:44 Відповісти
мусора завжди проти зброї бо їм сцикотно буде биковати тоді
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13.04.2024 07:50 Відповісти
https://youtu.be/UKoeLlHOZAQ?si=52C0CRoTNkE1T6-f ...

Вооружения для Украины пол года лежат на складах в Словакии..
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13.04.2024 07:57 Відповісти
Точно такая же ситуация и в Польше....мрази мавзолейные Обезьяны Вермахта орудуют...с блокадой границы...
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13.04.2024 08:06 Відповісти
ЗЕшоблайобла захвилювалася? Дрижіть сволота, проти таких ворогів і зрадників народ має бути озброєний до зубів...
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13.04.2024 08:15 Відповісти
якщо влада під час війни з чужинцями забирає в народу зброю - то ця влада чужинська і антинародна.
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13.04.2024 08:19 Відповісти
Текст статті прочитати-не в змозі ?
"Окремо Клименко зазначив, що наразі на руках у громадян незаконно перебуває певна кількість одиниць трофейної зброї."Але ми свідомо розуміємо, що (наразі. - Ред.) вона має бути на руках у громадян, бо йде війна. Два тижні тому у першому читанні (народні депутати. - Ред.) прийняли закон, яким визначається, що ми будемо робити з трофейною зброєю. Після того, як у другому читанні цей закон буде проголосований, кожен громадянин, який має цю зброю, він має принести її до поліції й зареєструвати", - поінформував міністр.Очільник МВС заявив, що після цього цю зброю з ************ громадяни зможуть зберігати у себе до закінчення режиму воєнного стану."
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13.04.2024 08:44 Відповісти
Ти мабуть також і зе-шмарклі вірив що війни небуде?
Нічого вас не лічить.....
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13.04.2024 09:13 Відповісти
Кого це-"вас не лічить" ? Я з першого дня сам пішов, а не здриснув у Польщу, як деякі сцикуни. Хоч голосував не за цю владу.
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13.04.2024 20:49 Відповісти
Зареєструвати зброю у поліції - це майже прямим текстом заявити про це ворогу. Поліцаї в перших рядах зраджували присязі і переходили на бік ворога.
Так що нехай йде цей Клименко куди подалі з такими пропозиціями.
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13.04.2024 09:47 Відповісти
ти знаєш як вистояла Ах Тирка і Суми ? там ще з АТО прикопаної зброї було багато.і підари з СБУ і МВС про цю зброю не знали,і получили *****.а як знатимуть то що?
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13.04.2024 12:44 Відповісти
Почати треба з ментального розлоду кокаїнового скомороха, бо в нього теж є пістолет, хоча шкоду людям він завдає набагато більше ніж той пістолет здатний випустити куль.
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13.04.2024 08:27 Відповісти
Ти повинен привітати з цим українців! І всіляко заохочувати це а також тиснути щоб прийняти Закон про зброю де кожен хто служив повинен мати автомат + короткоствол , засоби догляду і зберігання також надає держава.
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13.04.2024 08:43 Відповісти
Я би ще дозволив гранатомети з кулеметами. Щоб мусора поважними стали і зникли хабарники
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13.04.2024 08:52 Відповісти
На руках у украинцев может быть до 5 миллионов единиц оружия, - Клименко Источник:
===============
Это же прекрасно!
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13.04.2024 08:50 Відповісти
Складне це питання в Україні.Зброю може мати і якийсь зрадник,або просто ждун.Неадекват,алкоголік,просто бидло якесь,якому все одно в кого стрільнути,в нетверезому стані,чи просто,бо криво подивився хтось.Непросто відфільтрувати всіх таких.
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13.04.2024 09:16 Відповісти
Це ідіотам вкрай важко пояснити, що якщо роздати всім громадянам зброю (у тилових містах), то країна за якістю життя не перетвориться у Швейцарію чи США. А тим більше зараз, коли з одного боку в країні мільйони людей з птср, десятки тисяч бажаючих прібарахлятся по-бєспрєдєлу чи вирішити свої шкурні справи, з іншого - не комплект у поліції, яка взагалі не здатна повноцінно працювати під час війни.
Скільки не спілкувався з американцями на тему вільного володіння зброєю у США, жоден співрозмовник не сказав, що це добре.
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13.04.2024 09:38 Відповісти
А в якій країні роздавали зброю всім громадянам?
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13.04.2024 10:28 Відповісти
Білль про права, є така поправка доконституції США, але це ідіотам вкрай важко пояснити.
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13.04.2024 11:38 Відповісти
Зайди на свій E mail, тобі там медалька від Зе влади прийшла.
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13.04.2024 12:20 Відповісти
ти дебіл - в країні 5 мл. одиниць зброї прикопано,і що - піднялась злочинність чи БЄСпредел ? тільки влада кацапська сцить коли народ с базукою.
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13.04.2024 12:48 Відповісти
ГидоГидото - ЗБРОЇ в неадекватів при владі - НЕДоПрокурорів, Корупосуддів, ПРОСТОколишнвхЗЕКівНиніПізднесменів, ПомічниківБздепутатів, і ДепутатівВЗаконі, ВибачтеМУСОРІВ- НАБАГАТО БІЛЬШЕ ніж в тих, хто їм платить податки і НЕ МАЄ НІ ЯКОГО (правового, конституційного, силового0 захисту. А СЛАБО МЄНТІВ від мобілізацію ГИНОДОВЛАДО??
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13.04.2024 12:44 Відповісти
Шось усе один до одного: план Єрдогана, 700млрд на післявоєнне відновлення від найвеличного, як здавати зброю після війни... Мабуть з понеділка лідор поїде капітулювати
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13.04.2024 09:33 Відповісти
І шоо? Переживаєте що не зможете захистити зелених зрадників після 20 травня!
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13.04.2024 11:13 Відповісти
Зе клоунів хвилює не те що 20 % України завдяки їм окупована, не те що демобілізації немає, не те що в країні енергетична криза, а те що у людей на руках зброя, так не можна кажуть вони, здайте зброю, нащі міліцейські мальчікі пісяются від страху 🤣
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13.04.2024 12:19 Відповісти
на руках американців по статистиці десь півтора ствола на душу,
включяючі моїх 7-11 онуків.
не сциться зелені,
вас не розстріляють - вас засудять і повісять як крадіїв i зрадників.
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13.04.2024 12:40 Відповісти
і вони будуть навчені без всякого вонючого закона про демобілізацію.
це питання виживання...
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13.04.2024 12:59 Відповісти
А що прикажете робити Українцям, коли т.з. "президент" з шоблою, уряд, мєнти, сбу, проКУРВАтури, різні сапи-и, набабу-шники, новоспечені "полководці з міноборони нічого не робліть для захисту України і Українців, дають безкарно руйнувати країну, обезголовили і знекрівлюють Армію, дають розкрадати все, що попадає під руку, "кришують " зрадників і злодіїв??? Тільки брати зброю і вимітати цю продажну злдюжну шоблу!
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13.04.2024 12:53 Відповісти
моі вітання з прозрінням...
декотрі все те уйобство бачили заздалегідь...
нікому свій розум не причепиш, да Оболонь?
а ну дадемо щє раз невнятну!
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13.04.2024 13:22 Відповісти
Паралельна реальність.
Хоча при такому "просто нужно..."
саме такий міністр виглядає зовсім гармонійно
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13.04.2024 15:30 Відповісти
Порада від досвідчених (не я). Насправді стріляти у людину ще кожен зможе. Тому, кому лячно - носіть балони з перцем.
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13.04.2024 16:34 Відповісти
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