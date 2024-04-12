На руках в українців може бути до 5 мільйонів одиниць зброї, - Клименко

На руках у громадян України наразі може бути від 1 до 5 мільйонів одиниць зброї.

Про це на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми сьогодні говорили, скільки зброї на руках (може бути. – Ред.) у наших громадян. Від мільйона до 5. Але мільйон – це теж багато. А скільки гранат на руках у наших громадян? Теж багато. І ми маємо зробити все, щоб ця зброя, ці боєприпаси, потрапили на склади, щоб не наражати на небезпеку громадян", - зазначив він.

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За його словами, станом на сьогодні майже вся зброя, яка була видана громадянам, є облікованою.

Окремо Клименко зазначив, що наразі на руках у громадян незаконно перебуває певна кількість одиниць трофейної зброї.

"Але ми свідомо розуміємо, що (наразі. – Ред.) вона має бути на руках у громадян, бо йде війна. Два тижні тому у першому читанні (народні депутати. – Ред.) прийняли закон, яким визначається, що ми будемо робити з трофейною зброєю. Після того, як у другому читанні цей закон буде проголосований, кожен громадянин, який має цю зброю, він має принести її до поліції й зареєструвати", - поінформував міністр.

Очільник МВС заявив, що після цього цю зброю з боєприпасами громадяни зможуть зберігати у себе до закінчення режиму воєнного стану.

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"Після 90 днів після закінчення режиму воєнного стану кожен громадянин має принести цю зброю до органів поліції і або її здати, або вихолостити, або переробити у дозволений вид зброї тощо", - сказав він.

Клименко зазначив, що наразі мова йде про культуру використання зброї, що є на руках в українських громадян.

"Як тільки ми цю культуру зможемо виховати у людей, тоді ми зможемо говорити про те, що ми можемо зробити наступний крок щодо володіння зброєю. У той же час не треба забувати про велику кількість ментальних розладів у цих людей, які прийдуть з фронту і ми будемо відповідати, МВС у першу чергу, за цю роботу", - додав міністр.