"Слуга народу" не може виключно тільки своїми голосами забезпечити результативне голосування щодо кожного закону, - Потураєв

Фракції Слуга народу дійсно доводиться шукати політичних союзників, але це ситуативна підтримка.

Про це розповів у коментарі LIGA.net голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від СН Микита Потураєв, передає Цензор.НЕТ.

Він пояснив це на прикладі законопроєкту про мобілізацію.

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"Це був проєкт, від якого залежить виживання країни у найближчі місяці. А його у першому читанні забезпечила наша фракція і колишні члени ОПЗЖ. А ті фракції, які не проросійські, не голосували або голосували жовтими кнопками (утримався. – Ред.)", – зазначив Потураєв.

Він визнав, що на сьогодні СН не може виключно тільки своїми голосами забезпечити результативне голосування щодо кожного закону.

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"Тому що у фракції є, умовно кажучи, група Разумкова. Вони мають окрему думку, хоча ця група теж неоднорідна. Іноді домовляємося з Довірою і За майбутнє. Іноді Голос із нами, іноді ні. Батьківщина частково у деяких питаннях підтримує", – говорить Потураєв.