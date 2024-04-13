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"Слуга народу" не може виключно тільки своїми голосами забезпечити результативне голосування щодо кожного закону, - Потураєв

Символіка партії Слуга народу

Фракції Слуга народу дійсно доводиться шукати політичних союзників, але це ситуативна підтримка.

Про це розповів у коментарі LIGA.net голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від СН Микита Потураєв, передає Цензор.НЕТ.

Він пояснив це на прикладі законопроєкту про мобілізацію.

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"Це був проєкт, від якого залежить виживання країни у найближчі місяці. А його у першому читанні забезпечила наша фракція і колишні члени ОПЗЖ. А ті фракції, які не проросійські, не голосували або голосували жовтими кнопками (утримався. – Ред.)", – зазначив Потураєв.

Він визнав, що на сьогодні СН не може виключно тільки своїми голосами забезпечити результативне голосування щодо кожного закону.

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"Тому що у фракції є, умовно кажучи, група Разумкова. Вони мають окрему думку, хоча ця група теж неоднорідна. Іноді домовляємося з Довірою і За майбутнє. Іноді Голос із нами, іноді ні. Батьківщина частково у деяких питаннях підтримує", – говорить Потураєв.

Автор: 

ВР (14940) Слуга народу (2809) Потураєв (146)


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Топ коментарі
+17
"Це був проєкт, від якого залежить виживання країни у найближчі місяці. А його у першому читанні забезпечила наша фракція і колишні члени ОПЗЖ. А ті фракції, які не проросійські, не голосували або голосували жовтими кнопками (утримався. - Ред.)", - зазначив Потураєв Джерело:
Я правильно зрозумів - це зізнання, що фракція Слуг і ОПЗЖ проросійські? Кому ще не дійшло, що закони в Україні штампує кодло колаборантів?
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13.04.2024 00:52
+7
Нехай Янетряпка дозволить прямі трансляції з ВР, тоді й подивимося хто як голосує.
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13.04.2024 00:19
+6
А шо случілось?Конвертів на всю фракцію "Дворняшок Єрмака" не хватає?
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13.04.2024 00:21
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13.04.2024 00:17 Відповісти
А потураєв, хіба не на фронті, захищає голову ВРУ Стефанчука з братом..??
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13.04.2024 00:19 Відповісти
Нехай Янетряпка дозволить прямі трансляції з ВР, тоді й подивимося хто як голосує.
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13.04.2024 00:19 Відповісти
Може там тушок 5-6 кнопки давлять..
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13.04.2024 00:23 Відповісти
А шо случілось?Конвертів на всю фракцію "Дворняшок Єрмака" не хватає?
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13.04.2024 00:21 Відповісти
Хіба не потураєв казав, що зелена влада прийшла назавжди?
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13.04.2024 00:42 Відповісти
"Це був проєкт, від якого залежить виживання країни у найближчі місяці. А його у першому читанні забезпечила наша фракція і колишні члени ОПЗЖ. А ті фракції, які не проросійські, не голосували або голосували жовтими кнопками (утримався. - Ред.)", - зазначив Потураєв Джерело:
Я правильно зрозумів - це зізнання, що фракція Слуг і ОПЗЖ проросійські? Кому ще не дійшло, що закони в Україні штампує кодло колаборантів?
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13.04.2024 00:52 Відповісти
Зараз драний московський лис буде шнуркуватись-меня нє так понялі, слова вирвани із контекста.... Як говорив один душогуб -подлєц і простітутка.
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13.04.2024 01:24 Відповісти
Ну звісно на кріпосні закончики треба п"яту колону підключати бо решта за то гів..о голосувати не хоче.А партія за смерть і зелене болото тільки і раді, щоб залишити в тилу прокурорів поліцаїв і суддів,всі вони в них прикормлені,а люди нехай воюють!!Урод!
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13.04.2024 02:14 Відповісти
Знову скоти перевели все в політичну площіну і підставили військових керевників ну і звісно ненавісного тупому стаду порошенка.Учора вусатий лука(мараонетка путіна) теж хаяв пороха(тіпу війна через те що порошенко вів Україну в НАТО,бажав спровоцірувати братні народи укаіни,білорусіі на ворожнечу).А до цього шмара безугла написала,що якби обрали порошенка,то був би мир,но він з свойм "другом" медведчуком підписали б капітуляцію,цю маячню підтримала Маліна(подруга Да Вінчі) ну і куча прикормлених блогерів і ботів єрмака,подоляка-фьодорова.
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13.04.2024 04:48 Відповісти
Ще додам,паралельно кацапска пропаганда через західні змі,соц.сеті ********** перемирря,стамбульські домовленності(Украіна не в НАТО,окуповані теріторіі проведуть "референдум" 2040(бутерброд навального-2) ну і прочий бред які рашка ніколи не виполняла.Ось це і є план капітуляціі,загорнутий в яскраву обгортку миру.Це навіть не стіль гітлера-це тупо стіль гопніка(який спочатку грабує,вбаває а потім отримаючи п.лей починає пропонувати мир,а все нагробоване верне потім,но ти невздумай об'єднуватись з сільнійшими).
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13.04.2024 05:19 Відповісти
І ще додам,що для цього ціничного викідиша партнери і союзникі-відверто кацапсько-колаборантська шобла,а не опозційна украінська партія.Зато,як волала що ми всі об'єдналися проти зовнішнього ворога у 2022р.І ще-він голова комітету інформполітикі.Так на кого процює цей зе-марафон,де почали знов звинувачувати у всіх проблемах Байдена і США.А це означає скритне втручання в вибори США на користь рашкі.Скоро почнуть облизівати Трампа.
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13.04.2024 05:40 Відповісти
І на останне.Відповідь,чьому перестали показувати переговори зе-шобли з офісу і мзс,а залишились короткі відосикі і фоточки.Західні представники чудово розуміють,що кукловоди цього шапіто з опг презідента ведуть скритну інформвійну проти них(на боці рашки).Навіть перестали созванюватись.А усіх попереджали-ДУМАЙТЕ перед виборами 2019.
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13.04.2024 06:05 Відповісти
Все правильно! Потрібно передусім самим нарешті розібратися хоча б із уже нелігітимним Янелохом Боневтиковичем Оманським? Чи не від нього і його жОПи більшість наших сьогоднішніх проблем? А не чекати, що це замість нас зробить "чужий дядько" ...
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13.04.2024 17:03 Відповісти
І будь-яким способом: "майдан", "хунта", просто відстріляти зелену гидоту.
Зволікання - смертельно небезпечно...
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13.04.2024 17:11 Відповісти
То що, виходить монозбіговиська вже нема? зЕ, де Указ про розпуск ВР? Такий самий, як у 19 - антиконституційний!
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13.04.2024 07:44 Відповісти
Тю, де ти бачив щоб єврейський мальчік собі шось зайве віідрізав. Рада, воно конешно не крайня плоть, а яєчка, хоч і протухлі - зате свої! Як же їх відрізать задарма!
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13.04.2024 09:12 Відповісти
Воно таке ж "єврейське", як і "президент" - хіба що на папері. А насправді - безродний совок і нарцис-нероба.
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13.04.2024 09:17 Відповісти
Да, оно даже скрипку не потянуло, как нормальные дети - пришлось смешить народ за деньги...
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13.04.2024 09:51 Відповісти
Рада, це пляшка Трускавецької із якої весь газ вийшов...
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13.04.2024 09:14 Відповісти
їх політичні союзники у парламенті - "плєнниє рєгіонали".
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13.04.2024 07:46 Відповісти
Казав би прямо, що СН не здатне забезпечити існування країни і становить смертельну небезпеку!
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13.04.2024 09:20 Відповісти
Казати треба тим, у кого немає очей! А в нас схоже сліпий і глухонімий нарід у 90% випадків і сприймає тільки тактильну інформацію - батогом по сраці!
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13.04.2024 09:54 Відповісти
 
 