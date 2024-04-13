"Слуга народу" не може виключно тільки своїми голосами забезпечити результативне голосування щодо кожного закону, - Потураєв
Фракції Слуга народу дійсно доводиться шукати політичних союзників, але це ситуативна підтримка.
Про це розповів у коментарі LIGA.net голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від СН Микита Потураєв, передає Цензор.НЕТ.
Він пояснив це на прикладі законопроєкту про мобілізацію.
"Це був проєкт, від якого залежить виживання країни у найближчі місяці. А його у першому читанні забезпечила наша фракція і колишні члени ОПЗЖ. А ті фракції, які не проросійські, не голосували або голосували жовтими кнопками (утримався. – Ред.)", – зазначив Потураєв.
Він визнав, що на сьогодні СН не може виключно тільки своїми голосами забезпечити результативне голосування щодо кожного закону.
"Тому що у фракції є, умовно кажучи, група Разумкова. Вони мають окрему думку, хоча ця група теж неоднорідна. Іноді домовляємося з Довірою і За майбутнє. Іноді Голос із нами, іноді ні. Батьківщина частково у деяких питаннях підтримує", – говорить Потураєв.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я правильно зрозумів - це зізнання, що фракція Слуг і ОПЗЖ проросійські? Кому ще не дійшло, що закони в Україні штампує кодло колаборантів?
Зволікання - смертельно небезпечно...