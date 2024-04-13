Британський доброволець Піннер виграв суд в Україні проти Росії через жорстоке поводження в полоні
Колишній британський військовий Шон Піннер, який воював на боці України та потрапив у російський полон у 2022 році в Маріуполі, виграв суд проти Росії
Рішення про матеріальну компенсацію за тортури в російському полоні ухвалив Солом'янський районний суд Києва, до якого британець подав позов у жовтні 2023 року, уточнює видання. Про яку суму йдеться, не уточнюється, пише видання The Daily Mail, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.
Москва, ймовірно, проігнорує це рішення, але справа може створити прецедент для того, щоб ще більше військовополонених подали скарги на Росію, зазначає The Daily Mail. Сам Піннер у коментарі виданню заявив, що має намір продовжити розгляд своєї справи в британських судах.
"Ми вже розпочали цей процес і ми не здамося. Росія має понести відповідальність за те, як вони обійшлися зі мною, і це (рішення українського суду) перший крок. <...> Коли Росія повернеться до реального світу, їй доведеться врегулювати ці судові справи... Йдеться не про сьогодення, а про майбутнє, може, через 10 або 20 років", – цитує Піннера видання The Sun.
Видання також зазначило, що ще один британець Ейден Аслін, який був із Піннером у російському полоні, має намір незабаром позиватися проти Росії.
Піннер та Аслін були звільнені з полону, в якому вони провели пʼять місяців, у вересні 2022 року. В інтервʼю виданню The Daily Mail вони розповіли про тортури в російському полоні. За словами британців, тортури в увʼязненні могли тривати кілька годин: полонених били струмом, завдавали їм ножових поранень, інсценізували смертну кару.
На початку червня 2022 року підконтрольне Москві угруповання "ДНР" засудило до страти Піннера та Асліна, які воювали на Донбасі в складі українських військ.
Підданий Великої Британії Ейден Аслін під час поїздки Україною познайомився зі своєю майбутньою нареченою і залишився жити в країні, а в 2018 році присягнув і став служити в 36-й бригаді морської піхоти ЗСУ. Разом із Асліном у полоні опинився його друг, 48-річний колишній військовий Королівського англійського полку Шон Піннер. У 2018 році, як і Аслін, він офіційно приєднався до ЗСУ та служив у 36-й бригаді морської піхоти.
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Бо московити сподіваються, що їм нічого не буде, бо війна все спише.
Я, такий підсвічую, а він питає якої я національності? Українець, відповідаю я. А він - а... знаю...! Зеленський...корупція...!
Ось така х...я робята.
Але тут інша мораль - навіть у французських бомжів перше (ну гаразд - друге), з чим асоціюється Україна - це корупція. Не війна, численні жертви та знищені міста і села, а саме корупція! Навіть якщо припустити, що він просто наслухався кацапської пропаганди (хоч я в це не вірю), а масштаби корупції не такі вже і страшні - це означає, що навіть в інформаційній площині ми програємО війну.
уявляєте собі через який кацапський ад-полон проходять українські полонені за якими стоїть не Британія, а буба?
На території ВО «БІЛЬШОВИК», ригоАНАЛИ у 2013-14 роках теж готували табір для арештованих МАЙДАНІВЦІВ!!,
Татаров, з керівниками СБУ, МВС та ГПУ, можуть засвідчити!!
Вони ж, і самі їх катували!! Клюєві з сівковичем та бойко змедвечуком, знають, і не тільки про таке….
Пильнуймо Україну від московитів та їх агентів у ВРУ і ЦОВВ !