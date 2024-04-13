Британський доброволець Піннер виграв суд в Україні проти Росії через жорстоке поводження в полоні

Колишній британський військовий Шон Піннер, який воював на боці України та потрапив у російський полон у 2022 році в Маріуполі, виграв суд проти Росії

Рішення про матеріальну компенсацію за тортури в російському полоні ухвалив Солом'янський районний суд Києва, до якого британець подав позов у жовтні 2023 року, уточнює видання. Про яку суму йдеться, не уточнюється, пише видання The Daily Mail, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

Москва, ймовірно, проігнорує це рішення, але справа може створити прецедент для того, щоб ще більше військовополонених подали скарги на Росію, зазначає The Daily Mail. Сам Піннер у коментарі виданню заявив, що має намір продовжити розгляд своєї справи в британських судах.

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"Ми вже розпочали цей процес і ми не здамося. Росія має понести відповідальність за те, як вони обійшлися зі мною, і це (рішення українського суду) перший крок. <...> Коли Росія повернеться до реального світу, їй доведеться врегулювати ці судові справи... Йдеться не про сьогодення, а про майбутнє, може, через 10 або 20 років", – цитує Піннера видання The Sun.

Видання також зазначило, що ще один британець Ейден Аслін, який був із Піннером у російському полоні, має намір незабаром позиватися проти Росії.

Піннер та Аслін були звільнені з полону, в якому вони провели пʼять місяців, у вересні 2022 року. В інтервʼю виданню The Daily Mail вони розповіли про тортури в російському полоні. За словами британців, тортури в увʼязненні могли тривати кілька годин: полонених били струмом, завдавали їм ножових поранень, інсценізували смертну кару.

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На початку червня 2022 року підконтрольне Москві угруповання "ДНР" засудило до страти Піннера та Асліна, які воювали на Донбасі в складі українських військ.

Підданий Великої Британії Ейден Аслін під час поїздки Україною познайомився зі своєю майбутньою нареченою і залишився жити в країні, а в 2018 році присягнув і став служити в 36-й бригаді морської піхоти ЗСУ. Разом із Асліном у полоні опинився його друг, 48-річний колишній військовий Королівського англійського полку Шон Піннер. У 2018 році, як і Аслін, він офіційно приєднався до ЗСУ та служив у 36-й бригаді морської піхоти.