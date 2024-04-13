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Британський доброволець Піннер виграв суд в Україні проти Росії через жорстоке поводження в полоні

Підданий Великої Британії Шон Піннер

Колишній британський військовий Шон Піннер, який воював на боці України та потрапив у російський полон у 2022 році в Маріуполі, виграв суд проти Росії

Рішення про матеріальну компенсацію за тортури в російському полоні ухвалив Солом'янський районний суд Києва, до якого британець подав позов у жовтні 2023 року, уточнює видання. Про яку суму йдеться, не уточнюється, пише видання The Daily Mail, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

Москва, ймовірно, проігнорує це рішення, але справа може створити прецедент для того, щоб ще більше військовополонених подали скарги на Росію, зазначає The Daily Mail. Сам Піннер у коментарі виданню заявив, що має намір продовжити розгляд своєї справи в британських судах.

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"Ми вже розпочали цей процес і ми не здамося. Росія має понести відповідальність за те, як вони обійшлися зі мною, і це (рішення українського суду) перший крок. <...> Коли Росія повернеться до реального світу, їй доведеться врегулювати ці судові справи... Йдеться не про сьогодення, а про майбутнє, може, через 10 або 20 років", – цитує Піннера видання The Sun.

Видання також зазначило, що ще один британець Ейден Аслін, який був із Піннером у російському полоні, має намір незабаром позиватися проти Росії.

Піннер та Аслін були звільнені з полону, в якому вони провели пʼять місяців, у вересні 2022 року. В інтервʼю виданню The Daily Mail вони розповіли про тортури в російському полоні. За словами британців, тортури в увʼязненні могли тривати кілька годин: полонених били струмом, завдавали їм ножових поранень, інсценізували смертну кару.

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На початку червня 2022 року підконтрольне Москві угруповання "ДНР" засудило до страти Піннера та Асліна, які воювали на Донбасі в складі українських військ.

Підданий Великої Британії Ейден Аслін під час поїздки Україною познайомився зі своєю майбутньою нареченою і залишився жити в країні, а в 2018 році присягнув і став служити в 36-й бригаді морської піхоти ЗСУ. Разом із Асліном у полоні опинився його друг, 48-річний колишній військовий Королівського англійського полку Шон Піннер. У 2018 році, як і Аслін, він офіційно приєднався до ЗСУ та служив у 36-й бригаді морської піхоти.

Автор: 

полон (1546) суд (11647) Шон Піннер (14)


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Топ коментарі
+23
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13.04.2024 00:45
+15
Треба фіксувати всі звірства і робити максимальний розголос на Заході.
Бо московити сподіваються, що їм нічого не буде, бо війна все спише.
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13.04.2024 00:57
+8
Оце тільки зайшов до дому. Вирішили з жінкою пройтись по нічному французькому містечку. Звернувся бомж, гарненько так п'яненький, років 35, просить -підсвіти ліхтариком телефонним, я гашиш загубив.
Я, такий підсвічую, а він питає якої я національності? Українець, відповідаю я. А він - а... знаю...! Зеленський...корупція...!
Ось така х...я робята.
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13.04.2024 01:23
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13.04.2024 00:45 Відповісти
Треба фіксувати всі звірства і робити максимальний розголос на Заході.
Бо московити сподіваються, що їм нічого не буде, бо війна все спише.
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13.04.2024 00:57 Відповісти
хм нічого і не буде як завжди. Байден от каже - не бийте по НПЗ - про наші ТЕЦ він не сказав нічого
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13.04.2024 01:10 Відповісти
А почему не в Британии? Там хоть здание посольства описать можно
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13.04.2024 01:11 Відповісти
Оце тільки зайшов до дому. Вирішили з жінкою пройтись по нічному французькому містечку. Звернувся бомж, гарненько так п'яненький, років 35, просить -підсвіти ліхтариком телефонним, я гашиш загубив.
Я, такий підсвічую, а він питає якої я національності? Українець, відповідаю я. А він - а... знаю...! Зеленський...корупція...!
Ось така х...я робята.
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13.04.2024 01:23 Відповісти
Бомж, людина, що деградувала до такого стану що опинилася через нарко і алкозалежність на вулиці це саме та людина яку потрібно слухати?
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13.04.2024 01:38 Відповісти
Знав багато бомжів - для багатьох це свідомий вибір.
Але тут інша мораль - навіть у французських бомжів перше (ну гаразд - друге), з чим асоціюється Україна - це корупція. Не війна, численні жертви та знищені міста і села, а саме корупція! Навіть якщо припустити, що він просто наслухався кацапської пропаганди (хоч я в це не вірю), а масштаби корупції не такі вже і страшні - це означає, що навіть в інформаційній площині ми програємО війну.
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13.04.2024 02:15 Відповісти
В Європі не питають національність, можуть запитати з якої країни чи приналежність. То може кацапський агент під прикриттям...чи ботяра?
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13.04.2024 02:27 Відповісти
Кацапський валянок спалився на слові "робята".
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13.04.2024 09:25 Відповісти
Про масштаби Вам Верещук розповіла чи Зеленський крилатою "корупціонери повтікали"?
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13.04.2024 02:33 Відповісти
пану Піннеру подяка і за оборону України, і за підняття питання за полонених в кацапнячих лагерях.
уявляєте собі через який кацапський ад-полон проходять українські полонені за якими стоїть не Британія, а буба?
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13.04.2024 06:43 Відповісти
бачу що на цій гілці справжній паноптікум втікачів-ухилянтів, які гадки не мають вже що діється в Україні
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13.04.2024 09:05 Відповісти
На московіі, ще з 2014 року, відбудовані табори ГУЛАГУ2 для знищення Українців !!!
На території ВО «БІЛЬШОВИК», ригоАНАЛИ у 2013-14 роках теж готували табір для арештованих МАЙДАНІВЦІВ!!,
Татаров, з керівниками СБУ, МВС та ГПУ, можуть засвідчити!!
Вони ж, і самі їх катували!! Клюєві з сівковичем та бойко змедвечуком, знають, і не тільки про таке….
Пильнуймо Україну від московитів та їх агентів у ВРУ і ЦОВВ !
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13.04.2024 09:24 Відповісти
Влада повністю захоплена ОЗУ московитів та їх агентів а вони все "пильнують"...
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13.04.2024 09:39 Відповісти
 
 