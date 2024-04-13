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Новини Війна
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Кабмін виділив ще майже 4 млрд грн на будівництво оборонних рубежів

Протитанкові перешкоди, відомі як «зуби дракона» встановлюють на лінії оборони в Запорізькій області, Україна, 11 березня. 2024

Уряд виділяє додаткові 3,88 мільярда гривень на подальше будівництво оборонних рубежів

Про це повідомив 12 квітня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"З цих коштів 1,7 мільярда гривень буде для Харківщини, а 1,5 мільярди гривень для фортифікацій на Сумщині. Додатковий ресурс також отримають Донеччина, Херсонщина та Миколаївщина", – розповів прем’єр.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський ознайомився з будівництвом фортифікаційних споруд на Чернігівщині. ВIДЕО

Зазначається, що загалом від початку року уряд виділив вже майже 30 мільярдів гривень на будівництво та облаштування фортифікацій.

Денис Шмигаль про фінансування оборонних рубежів

Автор: 

Кабмін (14057) Денис Шмигаль (4538) фортифікації (144)


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Топ коментарі
+12
Буде те ж саме, що з будівництвом захисту ерергосистем - гроші витрачені, а результату нуль.
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13.04.2024 01:21
+11
Ага,минулоріч вони вже виділили 9 млрд на "захист" ТЕЦ...результат вже бачили...влада "звітує" вправно...☹️
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13.04.2024 01:43
+7
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13.04.2024 06:46
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Це треба було робити ще тоді, коли вже всім було зрозуміло, що раша готується до нападу
Стільки людей загинуло, стільки всього зруйновано...
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13.04.2024 01:15 Відповісти
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13.04.2024 06:46 Відповісти
Буде те ж саме, що з будівництвом захисту ерергосистем - гроші витрачені, а результату нуль.
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13.04.2024 01:21 Відповісти
енергосистем
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13.04.2024 02:15 Відповісти
Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины

с просьбой не паниковать из-за возможного полномасштабного вторжения России и пообещал, что в стране будет мир и все встретят 2023 год.

Мы не паниковали. Не подвергались провокациям. Мы были спокойны, сильны и встречаем следующий Новый год. Без паники. Без ужаса.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/01/19/7321021/
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13.04.2024 01:22 Відповісти
Во время тайного визита в Киев В СЕРЕДИНЕ ЯНВАРЯ директор ЦРУ Уильям Бернс передал Зеленскому ДЕТАЛЬНЫЕ планы России по наступлению на Киев - Wall Street Journal.

"Нам не нужна паника".

Зеленский ответил на предупреждения Байдена об угрозе российского вторжения

28 января 2022

"Нам не нужна эта паника Нам нужно стабилизировать экономику нашего государства потому что из-за всех этих сигналов, что "завтра война" - потому что эти сигналы пошли даже от уважаемых лидеров государств,

ОНИ УЖЕ ОТКРЫТО, ДАЖЕ НЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ ЯЗЫКОМ, А ПРОСТО ГОВОРЯТ: ЗАВТРА БУДЕТ ВОЙНА - это паника.

ps://www.bbc.com/russian/news-60164297
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13.04.2024 01:25 Відповісти
20 февраля вечером, ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЭСКАЛАЦИИ
министр обороны Алексей Резников заявил (проверьте цитату): «по состоянию на этот час УДАРНОЙ группировки (!)

со стороны Российской Федерации ни в одном из мест, где они окружили Украину, ПОКА НЕ СФОРМИРОВАНО.
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13.04.2024 01:28 Відповісти
ЄРМАК: Україна або піде на уклін, або Путін спалить все дотла - ТРЕТЬОГО ВАРІАНТУ НЕМАЄ

Єрмак додав, що написав це звернення з бункера в Києві. Він уточнив, що в цей момент поруч з ним перебував президент Володимир Зеленський

https://www.rbc.ua/ukr/news/ermak-ukraina-poydet-poklon-putin-sozhzhet-1646423471.html

Всех троих надо судить
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13.04.2024 01:30 Відповісти
Ага,минулоріч вони вже виділили 9 млрд на "захист" ТЕЦ...результат вже бачили...влада "звітує" вправно...☹️
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13.04.2024 01:43 Відповісти
Оце масштаби? Остап Бендер тихо курить
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13.04.2024 01:50 Відповісти
Найлюбимійший герой Зелі.
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13.04.2024 10:08 Відповісти
якось при слові "будівництво" виникає негативна реакція.
зелені вори спаплюжили це слово,
як і "сітуація складна але контрольoвана".
може змінити "будівництво" на обладнання позицій?
хочя все одно зелені хомяки все за щоки запхають, яким словом не назви...
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13.04.2024 05:40 Відповісти
А виділи ці гроші на початку 23 року на FPV дрони, і ми вже могли б бути на кордонах 91 го року. рєзніков - яке ж ти кончене, і все зе шобло....
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13.04.2024 08:41 Відповісти
А як правильно писати про цей Кабмін - уряд чи урод?
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13.04.2024 09:23 Відповісти
Це на дороги до місця будівництва оборонних рубежів.
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13.04.2024 09:55 Відповісти
сколько украдут? 60%? 70%? 80%?
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13.04.2024 14:03 Відповісти
 
 