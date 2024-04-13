Кабмін виділив ще майже 4 млрд грн на будівництво оборонних рубежів

Уряд виділяє додаткові 3,88 мільярда гривень на подальше будівництво оборонних рубежів

Про це повідомив 12 квітня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"З цих коштів 1,7 мільярда гривень буде для Харківщини, а 1,5 мільярди гривень для фортифікацій на Сумщині. Додатковий ресурс також отримають Донеччина, Херсонщина та Миколаївщина", – розповів прем’єр.

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Зазначається, що загалом від початку року уряд виділив вже майже 30 мільярдів гривень на будівництво та облаштування фортифікацій.