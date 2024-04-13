Кабмін виділив ще майже 4 млрд грн на будівництво оборонних рубежів
Уряд виділяє додаткові 3,88 мільярда гривень на подальше будівництво оборонних рубежів
Про це повідомив 12 квітня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"З цих коштів 1,7 мільярда гривень буде для Харківщини, а 1,5 мільярди гривень для фортифікацій на Сумщині. Додатковий ресурс також отримають Донеччина, Херсонщина та Миколаївщина", – розповів прем’єр.
Зазначається, що загалом від початку року уряд виділив вже майже 30 мільярдів гривень на будівництво та облаштування фортифікацій.
Топ коментарі
+12 Герхард
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+11 Ник Литвиненко #400717
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+7 Mikola Mazurenko
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Стільки людей загинуло, стільки всього зруйновано...
с просьбой не паниковать из-за возможного полномасштабного вторжения России и пообещал, что в стране будет мир и все встретят 2023 год.
Мы не паниковали. Не подвергались провокациям. Мы были спокойны, сильны и встречаем следующий Новый год. Без паники. Без ужаса.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/01/19/7321021/
"Нам не нужна паника".
Зеленский ответил на предупреждения Байдена об угрозе российского вторжения
28 января 2022
"Нам не нужна эта паника Нам нужно стабилизировать экономику нашего государства потому что из-за всех этих сигналов, что "завтра война" - потому что эти сигналы пошли даже от уважаемых лидеров государств,
ОНИ УЖЕ ОТКРЫТО, ДАЖЕ НЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ ЯЗЫКОМ, А ПРОСТО ГОВОРЯТ: ЗАВТРА БУДЕТ ВОЙНА - это паника.
ps://www.bbc.com/russian/news-60164297
министр обороны Алексей Резников заявил (проверьте цитату): «по состоянию на этот час УДАРНОЙ группировки (!)
со стороны Российской Федерации ни в одном из мест, где они окружили Украину, ПОКА НЕ СФОРМИРОВАНО.
Єрмак додав, що написав це звернення з бункера в Києві. Він уточнив, що в цей момент поруч з ним перебував президент Володимир Зеленський
https://www.rbc.ua/ukr/news/ermak-ukraina-poydet-poklon-putin-sozhzhet-1646423471.html
Всех троих надо судить
зелені вори спаплюжили це слово,
як і "сітуація складна але контрольoвана".
може змінити "будівництво" на обладнання позицій?
хочя все одно зелені хомяки все за щоки запхають, яким словом не назви...