США та Велика Британія ввели санкції проти російського алюмінію, міді й нікелю

Міністерство фінансів США в координації зі Сполученим Королівством ввели нові обмеження проти експорту Росією алюмінію, міді та нікелю.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Мінфіну США, оприлюдненому в п’ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ці нові кроки забороняють імпорт алюмінію, міді та нікелю російського походження в Сполучені Штати, а також обмежують використання алюмінію, міді та нікелю російського походження на світових біржах металів і в позабіржовій торгівлі деривативами",- зазначається в повідомленні.

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При цьому підкреслюється, що нові санкції вводяться в контексті заяви лідерів G7 щодо скорочення доходів Росії від продажу металів.

"Наші нові заборони щодо продажу ключових металів, які узгоджені з нашими партнерами зі Сполученого Королівства, націлені на зменшення можливих доходів РФ, які вона продовжує використовувати у своїй жорстокій війні проти України", - заявила у цьому зв’язку міністр фінансів США Джанет Єллен.

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У Мінфіні США повідомили, що в результаті нових санкцій світові біржі металів, такі як Лондонська біржа металів (LME) й Чиказька товарна біржа (CME), не зможуть приймати новий алюміній, мідь і нікель, вироблені в Росії.