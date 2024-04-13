США та Велика Британія ввели санкції проти російського алюмінію, міді й нікелю
Міністерство фінансів США в координації зі Сполученим Королівством ввели нові обмеження проти експорту Росією алюмінію, міді та нікелю.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Мінфіну США, оприлюдненому в п’ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ці нові кроки забороняють імпорт алюмінію, міді та нікелю російського походження в Сполучені Штати, а також обмежують використання алюмінію, міді та нікелю російського походження на світових біржах металів і в позабіржовій торгівлі деривативами",- зазначається в повідомленні.
При цьому підкреслюється, що нові санкції вводяться в контексті заяви лідерів G7 щодо скорочення доходів Росії від продажу металів.
"Наші нові заборони щодо продажу ключових металів, які узгоджені з нашими партнерами зі Сполученого Королівства, націлені на зменшення можливих доходів РФ, які вона продовжує використовувати у своїй жорстокій війні проти України", - заявила у цьому зв’язку міністр фінансів США Джанет Єллен.
У Мінфіні США повідомили, що в результаті нових санкцій світові біржі металів, такі як Лондонська біржа металів (LME) й Чиказька товарна біржа (CME), не зможуть приймати новий алюміній, мідь і нікель, вироблені в Росії.
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Взагалі останнім часом складається враження, що захід таки змирився з неминучим розпадом росії і вирішив її добивати
Це дуже добре
Росія виробляє близько 6% світового нікелю, 5% алюмінію і 4% міді. На складах Лондонської біржі металів (LME) станом на кінець березня 2024 року на російський алюміній припадало 96% запасів, на нікель - 62%, а на мідь - 36%, зазначає Bloomberg.
Тобто, спочатку зробили значні запаси і лише після цього ввели санкції.
У Мінфіні США уточнили, що обмеження не поширюються на метали, які видобувалися до того, як заборона набула чинності...
під цим соусом ще можна пару років продавати... а є ще очищення через країни посередники