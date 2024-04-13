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Новини Санкції проти Росії
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США та Велика Британія ввели санкції проти російського алюмінію, міді й нікелю

Міністр фінансів США Джанет Єллен

Міністерство фінансів США в координації зі Сполученим Королівством ввели нові обмеження проти експорту Росією алюмінію, міді та нікелю.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Мінфіну США, оприлюдненому в п’ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ці нові кроки забороняють імпорт алюмінію, міді та нікелю російського походження в Сполучені Штати, а також обмежують використання алюмінію, міді та нікелю російського походження на світових біржах металів і в позабіржовій торгівлі деривативами",- зазначається в повідомленні.

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При цьому підкреслюється, що нові санкції вводяться в контексті заяви лідерів G7 щодо скорочення доходів Росії від продажу металів.

"Наші нові заборони щодо продажу ключових металів, які узгоджені з нашими партнерами зі Сполученого Королівства, націлені на зменшення можливих доходів РФ, які вона продовжує використовувати у своїй жорстокій війні проти України", - заявила у цьому зв’язку міністр фінансів США Джанет Єллен.

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У Мінфіні США повідомили, що в результаті нових санкцій світові біржі металів, такі як Лондонська біржа металів (LME) й Чиказька товарна біржа (CME), не зможуть приймати новий алюміній, мідь і нікель, вироблені в Росії.

Автор: 

Велика Британія (5534) мідь (26) росія (64871) санкції (11750) США (22417) алюміній (85)


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Топ коментарі
+7
Саме тому найкращі санкції накладають українці, коли атакують російські заводи.
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13.04.2024 02:13
+5
а не буде так як з нафтою , будуть десь переробляти сировину і продавати як індійське чи яке ще.
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13.04.2024 02:05
+1
Це все потрібно звичайно. Але кращі санкції були б у формі періодичних нальотів ракет і дронів в ті заводи росіян.
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13.04.2024 01:52
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Це все потрібно звичайно. Але кращі санкції були б у формі періодичних нальотів ракет і дронів в ті заводи росіян.
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13.04.2024 01:52 Відповісти
а не буде так як з нафтою , будуть десь переробляти сировину і продавати як індійське чи яке ще.
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13.04.2024 02:05 Відповісти
Саме тому найкращі санкції накладають українці, коли атакують російські заводи.
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13.04.2024 02:13 Відповісти
З металами все набагато простіше нажаль. Але все ж краще ніж нічого.
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13.04.2024 03:18 Відповісти
Це реально потужно - без іронії
Походження металу легко відслідкувати по хімічним домішкам
Взагалі останнім часом складається враження, що захід таки змирився з неминучим розпадом росії і вирішив її добивати
Це дуже добре
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13.04.2024 13:22 Відповісти
У Мінфіні США уточнили, що обмеження не поширюються на метали, які видобувалися до того, як заборона набула чинності.

Росія виробляє близько 6% світового нікелю, 5% алюмінію і 4% міді. На складах Лондонської біржі металів (LME) станом на кінець березня 2024 року на російський алюміній припадало 96% запасів, на нікель - 62%, а на мідь - 36%, зазначає Bloomberg.

Тобто, спочатку зробили значні запаси і лише після цього ввели санкції.
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13.04.2024 04:02 Відповісти
гниди
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13.04.2024 08:16 Відповісти
А на білоруські метали ввели санкції ?
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13.04.2024 08:04 Відповісти
Білоруські метали, як і білоруські банани, оселедець та все інше з'являються тільки у випадках реальних санкцій.
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13.04.2024 12:09 Відповісти
Ветеран АТО Андрей Чмут в интервью УП пояснил,почему генерал Валерий Залужный никогда не вернётся на службу в ЗСУ...🔱❤️🖤🔱💪✊🥇🥇🥇✌️
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13.04.2024 10:25 Відповісти
Раша за перші 3 місяці 2024 року заробила майже 100 млрд .$ все що можна сказати про санкції ...

У Мінфіні США уточнили, що обмеження не поширюються на метали, які видобувалися до того, як заборона набула чинності...

під цим соусом ще можна пару років продавати... а є ще очищення через країни посередники
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13.04.2024 11:22 Відповісти
А Китай ввів,як ці санкції обходити
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13.04.2024 11:26 Відповісти
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13.04.2024 12:31 Відповісти
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13.04.2024 13:48 Відповісти
 
 