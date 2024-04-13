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Трамп про допомогу США Україні: Це має бути позика, а не подарунок. Європа має давати щось співмірне

трамп

Колишній президент США Дональд Трамп провів зустріч із спікером Палати представників Майком Джонсоном, після якої висловив думку, що допомога Україні має надаватися у вигляді позики.

Про це пише видання The Hill, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП". 

Вийшовши для коментарів разом із Джонсоном на своїй віллі Мар-а-Лаго, Трамп заявив, що вони "думають про те, щоб зробити це у вигляді позики, а не просто подарунка".

"Зараз ми продовжуємо роздавати подарунки на мільярди і мільярди доларів, і ми дослідимо це питання. Але для мене набагато важливіше, що Європа має активніше долучатися і давати гроші. Вони мають давати щось співмірне. Якщо цього не буде відбуватися, мені буде дуже прикро, тому що їх це стосується набагато більше, ніж нас", - прокоментував Дональд Трамп.

Зазначимо, що у  п'ятницю спікер Палати представників Майк Джонсон обговорював із офіційними особами Білого дому проєкт щодо допомоги Україні та Ізраїлю, який буде відрізнятися від запропонованого Сенатом 95-мільярдного пакета підтримки і включатиме кілька вимог республіканців, а після того поїхав до Трампа.

Також читайте: Трамп не хоче їхати до України: вважає візит недоцільним

Як відомо, Трамп місяцями скептично висловлювався про подальшу допомогу США Україні, стверджуючи, що це не має значення для життєво важливих інтересів США, а основна відповідальність у цьому питанні має лягти на Європу. Погляди Трампа мають значний вплив на республіканців у Конгресі, ставши одним з факторів, що ускладнили ухвалення додаткового фінансування на підтримку України.

Автор: 

Трамп (5429) Джонсон Майк (140)


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Топ коментарі
+28
Уявіть яких боргів нам навішають.
І це все завдяки хрипатій морді і його виборцям, які масово втікать з України.
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13.04.2024 10:14
+16
......а українську ядерну зброю чому не порахував ? віддали вам, гавноїдам , без позики.....
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13.04.2024 10:19
+14
Щоб ти програв вибори і тебе викинули на смітник історії,рудий хряк.
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13.04.2024 10:18
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Головне - давайте зброю . В кредит чи не в кредит - начхати .
Нехай Україна краще дістанеться США , як плата за кредит ,, ніж русні безплатно .!
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13.04.2024 10:51 Відповісти
Трамп не здатний, як бізнесмен, мислити іншими категоріям, ніж бабло. Він принципово не розуміє, що у США є обов'язки та державні інтереси, які не вимірюються грошима.
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13.04.2024 10:52 Відповісти
Він як зеленський - містечковий бізнесмен. Десь локально мав успіхи і тут дірвався до держвлади...
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13.04.2024 11:20 Відповісти
І бізнесмен він нульовий: профукав наслідство батька в 360 млн, 5 чи 6 раз банкрот. Всі починання він провалив: горілка Трамп, аеерокомпанія Трамп, казино і тд. Якби не гроші раші - був би голим. А должок нужно отдавать. От і віддає, тому числі і Україну.
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13.04.2024 11:21 Відповісти
Мова не може йти про допомогу чи кредит Україні. По факту українці, віддаючи своє життя, воюючи проти москалів, захищають всі країни НАТО. За це повинна бути плата, якщо не 2 відсотки ВВП, то хоча б піввідсотка ВВП. Всі в США це розуміють. Просто хочеться на смертях українців пройтися і зекономити!
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18.04.2024 11:13 Відповісти
Єдина можливість Трампа спокутувати свої злочини перед Україною, це передати нам ядерну зброю.
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13.04.2024 11:00 Відповісти
він почав з джавелінів, до надання ядерки не встиг досидіти на троні ☝
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13.04.2024 11:57 Відповісти
І що ти будеш робити з тією ядеркою?
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13.04.2024 12:05 Відповісти
Воно в "боргах як в шовках", напевно розраховує на бабло, полите українською кров'ю, від путіна, а потім на розкіш його бізнесу на росії...?Блокує допомогу?! Монстр без честі і совісті, але ж яким треба бути убогим дебілом американським виборцем українського походження. щоб голосувати за цього ...ка і його команду*!
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13.04.2024 13:56 Відповісти
Скільки в нас було міжеконтинентальних ракет, та бомбардувальників стратегічних?

Треба запропонувати Трампу спочатку їх повернути, відбудувати пускові шахти. А потім будемо вирішувати питання з кредитом.

Країна яка нас розброїла, підписалася про гарантії безпеки, використовує за для предвиборчого піару. Це по суті, мало чим відрізняється від дій рашки.
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13.04.2024 11:01 Відповісти
а ми зброю віддали касабам, а не амерам
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13.04.2024 11:58 Відповісти
Воно в "боргах як в шовках", напевно розраховує на бабло, полите українською кров'ю, від путіна, а потім на розкіш його бізнесу на росії...?Блокує допомогу?! Монстр без честі і совісті, але ж яким треба бути убогим дебілом американським виборцем українського походження. щоб голосувати за цього ...ка і його команду*!
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13.04.2024 13:53 Відповісти
Україні вже зараз можна дослідити,що вона втратила і на яку суму в результаті брехні Будапештської афери і ЯДЕРНОГО РОЗЗБРОЄННЯ УКРАЇНИ.Нинішня війна і понищення України є результатом ядерного роззброєння України,в якому винні В ПЕРШУ ЧЕРГУ США І НИНІШНІЙ ОКУПАНТ .ЩО ВКАЗУЄ НА ЇХНЮ ЗМОВУ.ДЛЯ ТОГО,ЩОБ ЗНИЩИТИ УКРАЇНУ, ДАВАЙТЕ МИ ЗАБЕРЕМО В НЕЇ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ...
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13.04.2024 11:07 Відповісти
На рахунок змови - абсолютно впевнений. Воно ще вилізе колись на поверхню. Ця війна - чиста змова за переділ впливів.
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13.04.2024 12:42 Відповісти
Змова між США І 3,14дерацією вже вилізла десь в серпні минулого року.З цього часу допомога Україні від США припинилася
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13.04.2024 16:11 Відповісти
Раніше. Договорняки путіна з демократами, як мінімум, з 2014 видно
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18.04.2024 11:14 Відповісти
мабуть ще в часи Будапештської авантюри ,по відношенні до України ,вже були якісь домовленості між СШІ І 3,14дерацією про час і спосіб розподілу України...А нинішня бойня в Україні і " штучно вимальовані протиріччя між США І 3,14ДЕРАЦІЄЮ ,скоріш всього добра ними придумана ширма ,котру і США І 3,14дерація причепили для того,щоб за нею досягти того, про щодомовлялися раніше...
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18.04.2024 15:57 Відповісти
**** рыжая
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13.04.2024 11:13 Відповісти
Та хоч позика,хоч перепозики-давайте аже та не пи₴діть.Взяти а потім кинути через х#й. США вже показали,що союзник з них як з хера молоток.
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13.04.2024 11:18 Відповісти
Делает всё, чтобы еще затянуть выдачу помощи...
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13.04.2024 11:20 Відповісти
без питань ! давай в позику Томагавки ми виб'ємо все до Уралу , так ти ж першим будеш волати по кацапії не стріляйте !
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13.04.2024 11:21 Відповісти
Вот такие харанты: ЯО отдали, а теперь еще и платите.
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13.04.2024 11:23 Відповісти
Ця мразь приведе США до остаточної поразки
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13.04.2024 11:24 Відповісти
трампуша їбанувся - сша повинні захистити Україну. Натомість, ми просимо лише зброю, а воно нам як той жug набої готовий продавати і то не зараз, а колись потім
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13.04.2024 11:25 Відповісти
Трамп і його мафія тягнуть час, сподівачись, що ЗСУ не витримає без допомоги США.
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13.04.2024 11:25 Відповісти
Та срати вони хотіли на Україну.Вони грають у велику геополітику.
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13.04.2024 11:25 Відповісти
Процитую тут ТГ канал разумкова Печерский холм. Не дуже його поважаю, але в них іноді бувають"просвєти".

Наши источники рассказали крайне интересную вещь. В кулуарных переговорах с офисом Ермака представители Запада снизили требования. Они больше не настаивают на отставках Ермака и Татарова, понимая что без этой пары Зеленский превратится в самого себя. То есть, в пошлого паяца из КВН.

🤗Представители Запада требуют одного - правительства народного доверия, т е правительство коалиции из всех парламентских фракций, где часть министерских кресел займут представители опозиции. Западу, и в первую очередь США, это нужно чтобы эффективно контролировать расходование западной помощи Украине - нынешним уровнем контроля там недовольны, т к контролировать могут лишь до поступления помощи на склады конкретных министерств. Дальше - темный лес.

😇Вот казалось бы, Зеленскому дают простой инструмент решения всех задач - бери и пользуйся! Однако.

🙅🏻‍♂️Офис Ермака категорически отвергает возможность создания коалиционного правительства. И причина тому - у Ермака и Зеленского панически боятся, что представители опозиции официально получат доступ к внутренней финансовой кухне Кабмина и министерств экономического блока. Дело в том, что по характеру движения средств (а специалистов у Порошенко хватает) они сразу поймут сколько миллионов долларов регулярно утекает налево. А проанализировав тендеры, опозиция поймет и то, куда утекают эти миллионы.

🤴🏻Утекают они на пиар действующей украинской власти. На весь - от единого телемарафона и блевотных проектов Подоляка и Петрова, до армии интернет-ботов, численность которых уже приближается к численности ВСУ.

😨Очевидно, заблокировать эти денежные потоки для опозиции будет делом несложным. Далее Ермак и Татаров уйдут сами, по собственному желанию. Как только сламается их конструкция пиара и коррупции, они преспокойно уйдут наслаждаться кровно нажитым, а на растерзание Порошенко оставят Зеленского. Не Ермака, и не Татарова - подписи Владимира Зеленского стоят на всех компрометирующих власть документах.

😋Зеленский это знает. Более того, он уверен, в день возвращения во власть Порошенко заставит его на камеры сожрать тонну шоколада, чего измученный шаурмой и мивиной организм Зеленского точно не переживет.

🤦🏼Такие перспективы заставляют Зеленского драться за власть до последнего. Идея создания правительства народного доверия для Зеленского неприемлима ни в какой форме.

😜Проблема в том, что правительства Запада фобии Зеленского мало интересуют. Там понимают так, раз Зеленский на их условия не идет категорически, значит никакая помощь ему не нужна.

🤷🏻‍♂️Какие тогда претензии к Западу?
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13.04.2024 12:43 Відповісти
Разумков дуже хоче до влади - Україні і українцям це не потрібно, тому що це наступна маріонетка, така ж як зє
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18.04.2024 11:17 Відповісти
Так разумков типовий ригоАнал, вони як фсбшники-колишні не бувают, він ніколи і не приховував, що любить руцкий мир
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18.04.2024 13:03 Відповісти
Не думку, а наказ!
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13.04.2024 11:32 Відповісти
Трамп, з його романтичною прихильністю до кацапів, ще дограється до Перл-Харбора 2.0
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13.04.2024 11:37 Відповісти
то вже давайте, хоч в кредит, але дайте ЗАРАЗ! нам пох - може той кредит і не буде кому віддавати, то тра' брати по максимуму
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13.04.2024 11:39 Відповісти
Чубчик, чубчик, чубчик кучерявый.
Да ты не вейся на ветру... (с)
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13.04.2024 11:50 Відповісти
що ви тут розвели соплі... це реально зміна підходів, які озвучив Чубчик. це означає, що вони готові нам надавати зброю, а чи під кредит, чи в подарунок - то таке - для "платників податків". Це ж фактично ленд-ліз...
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13.04.2024 11:56 Відповісти
Чесно. Вже пів року я не розумію. Так хто президент США ? Цей трамп ? Якщо ні, то чого він керує політикою США при чинному президенті ? І чому вже трампа вважають переможцем майбутніх виборчих перегонів ?
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13.04.2024 11:58 Відповісти
в них свої політичні "таргани" у головах, трохи інший погляд на події у інших країнах, та й велич зашкалює
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13.04.2024 12:05 Відповісти
А чим байден відрізняється? Тим, що відкрито каже, щоб не стріляли по рашистським НПЗ?
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13.04.2024 12:07 Відповісти
Проблема не в Байдені чи Трампі. Проблема лежить ближче. На Банковій та ОПісі. Там не потрібна перемога ... завтра. Там вірять в перемогу, коли наб'ють кишені з допомоги партнерів, бо Україна не може своїми коштами задовольнити потреби солодкої парочки зеленСКОГО та дЄрмака. А США не розуміють кому потрібна їх допомога: зеленсКОМУ чи народу ? Якщо народу, то чого народ ще тримає рейтинг самозакоханого президента
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13.04.2024 12:56 Відповісти
Ви не уважно слідкуєте за риторикою західних лідерів. Вони чітко сказали, що бояться ядерного удару у випадку успіхів України на полі бою. Саме тому затримують допомогу, саме тому забороняють бити по тилам на території рашки. Поставиш інший уряд, що це змінить? Весь західний світ вірить путінському блефу і бояться ядерного удару за допомогу Україні. Відповідно, коли наші керманичі бачать, що перемога неможлива, вони крадуть як в останній день, бо розуміють, що скоро треба буде тікати. Поставиш інших керівників, вони теж швидко зрозуміють, що все марно, і вони теж будуть красти ще більше, щоб були гроші, коли і вони втечуть
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13.04.2024 13:29 Відповісти
***** весь час лякав червоними лініями. Ніякої зброї, ніяких ракет і т.п. Але дійшло, що Макрон вже пропонує війська без "узгодження". Ви будете красти все життя, щоб підпалити сірником оце "багатство" ? ***** не ризикне, а Захід побачив його блеф. Тим більш війна не зайшла в московію, що є чинником для використання ядерки. Щодо великого крадівництва, то ви тільки підтвердили мою тезу: "США не розуміють кому потрібна їх допомога". Хоча США до останнього підтримує український народ. США зрозуміли, що зеленСКИЙ - не лідер. Після звільнення генералів. Овації припинились, прийшов час показати нашому зеленсКОМУ і його ОПісу, що їм не довіряють. А наші бовдури сконцентрувались на швидкому КРАДІВНИЦТВІ, бо це ВНЮХАЛИ.
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13.04.2024 13:46 Відповісти
Якщо чесно то їм обом байдуже на Україну, Трамп намагається всю відповідальність вразі поразки України перекласти на демократів, а Байден окрім заяв про допомогу яку він не може надати - звинувачує республіканців.
А тепер до реальності: Байден може надати Україні озброєння яке "списане" - тіж касетні ********** та бронетехніку. А скільки США погодилось передати F16? І чому нам забороняють нищити НПЗ, адже це не тільки економіка, а й "кров" для ведення війни? Відповідь проста - немає в планах США перемоги України.
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13.04.2024 12:29 Відповісти
Друже, не хавай новини ! Хто забороняє нищити НПЗ кацапів ? Наші ЗМІ кричать, що партнери. А конкретно хто ? Байден, Макрон, Шольц ? " ..яку він не може надати .." - це не означає, що Байдену байдуже. Байдуже лише ... нашій владі: зеленСКОМУ і його зрадницькому ОПісу. Чому відмовились від Іноземного легіону ? Чому не приймають закон про дозвіл присутності іноземних військ в Україні !! Дивись глибше !
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13.04.2024 13:17 Відповісти
Ніякий іноземний легіон не планував заходити в Україну! Звідки ви хапаєте ці плітки? Як можна відмовитись від того, чого нема і навіть не планується? Захід боїться ядерного удару за те, що вони лишній снаряд дадуть Україні, а тут введення військ! Та ніколи вони не підуть на такий ризик! Вони будуть до останнього умиротворювати агресора!
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13.04.2024 13:34 Відповісти
Тобто зеленСКИЙ особисто розпускає плітки щодо недоцільності Іноземного легіону в Україні, бо кацапи піднімуть ХАЙП ?
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13.04.2024 13:50 Відповісти
Зеленський взагалі нічого не вирішує. Що йому кажуть, те і робить. Сказала йому Меркель заглядати хутіну в очко, він і заглядав, сказав йому макрон оголосити, що ніяких військ в Україні з Франції не буде - він і оголосив як зміг. От і все.
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13.04.2024 14:25 Відповісти
До чого тут новини, коли про це сказав МО США Остін, а його помічниця пішла ще далі заявивши що НПЗ - цивільна інфраструктура.
Стосовно закону про допуск іноземних військ(як і участь іноземців у війні) на територію України, так його здається прийняли в 21 чи 22 році( можливо помиляюсь).
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13.04.2024 13:35 Відповісти
Який закон, якщо іноземцям добровольцям навіть не дозволяли брати участь у війні ? ! Остін - не Байден. Погляди політиків, міністрів - це не погляд перших осіб уряду: президента та віце-пр-та.
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13.04.2024 13:55 Відповісти
Остін не Байден . Він висловлює позицію президента США, бо він є діючим МО.
Набрав чинності закон № 2863-IX (за р. № 8098) про військову службу іноземців в Україні. Він дозволяє іноземцям проходити військову службу не лише в ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту МОУ, а й у Нацгвардії, інших військових формуваннях.
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13.04.2024 14:15 Відповісти
Діючий міністр оборони в таких країнах як США, Франція чи Германія не може городити "отсєбятіну"! Він може офіційно говорити лише те, що погоджено з його безпосереднім босом - президентом!
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13.04.2024 14:29 Відповісти
І ще до відома: 2020 року обраний президент США Джо Байден оголосив, що номінує Остіна на посаду міністра оборони у своїй адміністрації.
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13.04.2024 15:03 Відповісти
До сраки хто в них президент, важливо хто в нас. Питання не тільки до Зеленського, а й до Порошенка - Чому з 14-го року Україна не подала позов до Будапештських гарантів в Міжнародний суд з вимогою компенсувати збитки, отримані в результаті невиконання ними своїх зобов'язань по меморандуму? Три країни разом зобов'язались не використовувати їхню зброю проти Ураїни, підкреслюю вжито слово їхню, а не свою, значить разом несуть відповідальність.
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13.04.2024 14:25 Відповісти
Іще один не розуміє, що президент України нічого не вирішує. Що західні партнери скажуть - те і робить. Турчинов у сказали здати Крим - от він і здав. Порошенкові сказали не ескалувати - от він і умиротворював пуйла як міг. Зеленському сказали заглядати хутіну в очко - от він і заглядав!
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13.04.2024 14:32 Відповісти
борги спишуть рано чи пізно а час без *********** і втрати людей ось що головне
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13.04.2024 12:29 Відповісти
Трамп черт галимый,гнида помойная,фуфел нестриженый.
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13.04.2024 12:38 Відповісти
Дістав вже,популіст сраний! І чому на світі стільки ідіотів?
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13.04.2024 12:46 Відповісти
Будапештські гідранти
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13.04.2024 12:47 Відповісти
Відразу скажу, що особисто мені Трамп не симпатичний...
Але...
Трамп показав всіляким тюхтіям хто в домі господар. Навіть не будучи при владі він вирішив питання, яке заганяє Байдена і всю діючу владу просто під плінтус.
І вже це додало йому великого плюса в передвиборну скарбничку.
А ще і дуже похитнув всі закиди, що він на гачку у Путіна.
Виждав час, натягнув ситуацію до межі, а потім...
І, при цьому, нічого нового не сказав. Згадайте умови закону про ленд-ліз. Ленд-ліз це договір лізингу майна, лише за одним виключенням - отримувач не платить за майно, яке було знищено.
Ленд-ліз це не подарунок, це фактично здача майна в лізинг.
А переважна більшість українців думають, що нам все повинні давати як подарунок.
І про Європу правильно сказав, щоб менше думали за права всіляких там меншин і більше за безпеку.
Чорт з ним як це буде називатися, якби тільки зрушило з місця і поскоріше.
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13.04.2024 13:03 Відповісти
Мова не може йти про допомогу чи кредит Україні. По факту українці, віддаючи своє життя, воюючи проти москалів, захищають всі країни НАТО. За це повинна бути плата, якщо не 2 відсотки ВВП, то хоча б піввідсотка ВВП. Не Трамп воює в окопах, і не американці, а саме українські ЗСУ. США це розуміють, чи не так? Просто хочеться на смертях українців пройтися і зекономити!
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18.04.2024 11:09 Відповісти
Nado zdelat tak sto obratit vnimanije somoj amerike,to jest mitingi za pomoc Ukraine,sto amerika nedolzna bit saobcikom kacapov.S Ukraini dolzno jasno skazat sto mi mozem kupit 10 Patriot sistem segodnia,zaplatyt Evropa neperezyvajte.Jasno skazat trampu sto koncaj poderzyvat kacapov zaciot nasej krovi.Na dani moment izza takoj politiki Trampa uze Biden obosiol ego po oprosam
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13.04.2024 13:07 Відповісти
Mitingi samoj ameriki krupnix gorodax dolzni orgonizavat vasi ambasadori v statax,jesli oni xocet pomoc Ukraine.eto ocen vazno.PO drugomu nado podumat ambasadori na svojiom meste ili net?
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13.04.2024 13:13 Відповісти
Nado pomeniat Makarovu na Melnika ambasadorov.Makarovu nado pomeniat uze segodnia mojio mnenije
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13.04.2024 13:24 Відповісти
руде пад.о, твоя країна гарант чи кредитний відділ банку
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13.04.2024 13:18 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/vstrecha-trampa-i-dzhonsona/ Олег Пономарь про результати цього рандеву в контексті допомоги Україні :
"Трамп отметил, что спикер Майк Джонсон «делает очень хорошую работу» в трудных обстоятельствах, и поставил под сомнение целесообразность освобождения его от должности. Трамп заявил, что «рассматривает» возможность помощи Украине. Трамп, ярый противник помощи Украине, сказал, что республиканцы «думают о предоставлении помощи в форме кредита, а не просто подарка». Республиканцы в Палате представителей уже подготовили законопроект, но поддержка Трампа, вероятно, сделает его гораздо более вероятным.
Тейлор Грин, конечно же, https://www.ponomaroleg.com/ogromnyj-slon-ukrainy-budet-stoyat-vse-vremya-v-zale/ раскритиковала идею «кредита» (в скобках замечу, что Тейлор Грин никогда не откроет рот без приказа Трампа, так что - это спектакль, цель которого контроль Трампом палаты https://www.ponomaroleg.com/istoricheskie-paralleli-i-sovremennye-vyzovy/ при помощи Тейлор Грин ).
Трамп не ответил прямо на вопрос, будет ли ему комфортно, если Джонсон вынесет на рассмотрение законопроект, согласно которому Украине будет выделена новая помощь.
Джонсон заявил, что намерен в ближайшее время вынести на рассмотрение законопроект об Украине (республиканский вариант, я писал https://www.ponomaroleg.com/dzhonson-vojdet-v-istoriyu-kak-p-cz/ много раз какой. Трамписты собираются туда включить :
частичное использование замороженных российских средств в США и Европе; непонятную еще форму кредита; новые разрешения от Министерства энергетики на строительство СПГ терминалов, включая - в родном штате Джонсона - Луизиане; вопросы границы снова; разделение помощи Украине и Израилю; как вариант - Израиль и Украина остаются вместе, но удаляется гуманитарная помощь палестинцам для привлечения большего количества республиканцев.)"
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13.04.2024 13:42 Відповісти
Так, як після Будапештського меморандуму- гаранти безпеки не виконили свої забов'язання. Україна повинна відновити тактичну ядерну зброю.
А США стало просто прлітичною простетуткою! Тайвань, Південня Корея, Філіпіни приготуйтеся, бо ви теж тепер будете вигрібати самі.
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13.04.2024 14:07 Відповісти
Це як Черчілю, Труман з Рузвальдом майже три роки голову морочили і продавали зброю і давали позику, тільки таким чином Америка вилізла зі злиднів. А потім мільярди вбахали в радянський союз і херили всі новини про геноцид українців. Як херили про геноцид чеченців. Це все що треба знати.
Ми мажм бути силтними і надіятичя на себе, а для цього нам потрібна влада зоть з мізками як в Манергейма, а не як в шапіто!
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13.04.2024 14:12 Відповісти
Тогда я предлагаю возобновить ядерное оружие и сказать, что мы временно от него отказывались.
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13.04.2024 14:12 Відповісти
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13.04.2024 15:50 Відповісти
Прежде чем хаять других, сетуя на то, что они не хотят быть для нас "родной папой", может нужно прежде всего самим наконец то разобраться хотя бы с уже нелигитимным Янелохом Боневтиковичем Оманским? Не от него ли и его жОПы большая часть наших сегодняшних проблем? Или даже это вместо нас должен сделать "чужой дядя"? В ожидании чего мы будем размазывать сопли по щекам ...
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13.04.2024 16:03 Відповісти
Нормально так влаштувалися. Знищувати ворогів та ще й в борг.
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13.04.2024 16:04 Відповісти
Правильно каже. Проблема Европи а не Америки. Америцi по сутi до лампочки чи буде росiя+Украiна, чи росiя++. Одне i те ж саме. Яким боком Украiна незамiнна для свiту? Та нiяким.

Европа знае що нiкуди далi росiя не пiде, позбирае пострадяньске смiття яке розсипалось навкруг ii, та i все а потiм стане пiвденною кореею х2, пусто погрожуючи всiм безкiнечно.

Трамп за своi роки Кiму рота заткнув в свiй перший же рiк так що той не пискнув нi разу ща 4 роки. Зробить те ж саме знову.

Я тут податки не плачу щоб 40 мiльйонiв корумпованим придуркам подарки дарити. Кредит - справедливо. Ваша самостворена проблема, самi i розбирайтесь. Хочете бути "вiльними" - прийдеться за вiдсутнiсть мiзкiв заплатити, дорого. Нiкчемнi дураки за все розплачуються. Особенно дураки якi сруть i гавкають на руку яка iм життя дае.
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13.04.2024 16:13 Відповісти
Ти бидло, як і твій Трамплін. Далі свого сизого носа нічого не бачите. Зараз не 1940 рік, коли можна буде відсидітись за океаном. Дійде черга і до вас розжирілих. Китайці терпелива нація, вони свого шансу дочекаються.

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13.04.2024 16:53 Відповісти
Україна просить (і частково втрачає невідомо куди) $60 млрд - а байден пару $трильйонів. Але реднеки так багато рахувать ще не навчились. Те, що зараз Трамп виступає акуратно, щоб не зменшити свою електоральну базу підтримки (тобто реднеків, які пятьорки та двадцятки збирають в банку з-під peanut butter) - зрозуміло, а от твої закиди стосовно "пост-радянського сміття" геть не зрозумілі. Хіба ти сам не є "пост-радянським сміттям", ти ж не в США народився ? Судячи що пишеш про "руку яка Україну годує", то народився ти десь на дамбасі . . .
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13.04.2024 16:59 Відповісти
Це не Україна просить, а уряд Байдена позначив цю суму. І це не готівка, яка повинна бути перерахована в НБУ, а вартість в основному зброї, *********** та амуніції. Треба бути зовсім тупнем, щоб не розуміти, що ці суми підуть ВПК США та Пентагону за утилізацію в Україні застарілої техніки з складів.

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13.04.2024 17:20 Відповісти
Мова не може йти про допомогу чи кредит Україні. По факту українці, віддаючи своє життя, воюючи проти москалів, захищають всі країни НАТО. За це повинна бути плата, якщо не 2 відсотки ВВП, то хоча б піввідсотка ВВП. США це розуміють, чи не так? Просто хочеться на смертях українців пройтися і зекономити!
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18.04.2024 11:03 Відповісти
Ти звідки таке вумне вилізло, бісова худоба?
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13.04.2024 17:02 Відповісти
Швидше за все з "країни Домбасюрія", як тут вже помітили.
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13.04.2024 17:13 Відповісти
Мова не може йти про допомогу чи кредит Україні. По факту українці, віддаючи своє життя, воюючи проти москалів, захищають всі країни НАТО. За це повинна бути плата, якщо не 2 відсотки ВВП, то хоча б піввідсотка ВВП. США це розуміють, чи не так? Просто хочеться на смертях українців пройтися і зекономити!
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18.04.2024 11:04 Відповісти
Звісно, краще, якщо вся допомога буде у формі гранту, проте позика теж підходить. Усе одно допомога ділиться на військову і невійськову, - що стосується військової, то армія США надає техніку й обладнання і натомість отримує фінансування на нові оборонні замовлення, а невійськова допомога може бути оформлена як позика. Після того, як буде звільнено Крим, - то слід здати в оренду військово-морську інфраструктуру для американської військово-морської бази терміном на 99 років з оплатою 1 долар на рік. Таким чином кредит буде виплачено. Дайте мільйон касетних снарядів (в американців їх понад 5 мільйонів), 300 АТАКМС із радіусом 300 кілометрів (ну, ясна річ, ще й іншу військову техніку, але це основне), і кацапська нечисть у Криму і на підходах до нього буде знищена.
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13.04.2024 16:59 Відповісти
Перепрошую, це не дарунок!
Це плата за відмову Україною від ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ !!!!!
В противному випадку світ побачить чи варто довіряти договорам із СЩА !
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13.04.2024 17:01 Відповісти
Уже побачив. А рашисти ще й користуються створеною Будапештськими аферистами нагодою.
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14.04.2024 02:01 Відповісти
Мова не може йти про допомогу чи кредит Україні. По факту українці, віддаючи своє життя, воюючи проти москалів, захищають всі країни НАТО. За це повинна бути плата, якщо не 2 відсотки ВВП, то хоча б піввідсотка ВВП. США це розуміють, чи не так? Просто хочеться на смертях українців пройтися і зекономити!
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18.04.2024 11:01 Відповісти
Лен-ліз, до речі, це своєрідна позика, якщо хтось не знає.
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13.04.2024 17:07 Відповісти
Якщо хтось не знає, то от недавно прем*єр-міністр японії Кісіда виступав в Конгресі США. Дуже дипломатично, натяками в стилі японської ввічливості він досить грунтовно позначив, що в Японії перестали вважати надійним союзником.
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13.04.2024 17:11 Відповісти
перестали вважати США надійним союзником
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13.04.2024 17:22 Відповісти
Раніше американців завжди вважав за світлі сторону світа, ще й з усіма сперичався ,що американці протидія всьому злому... Тепер бачу, що амери , це дійсно, як їх називають цапи:- піндоси, яких посадовців вищого ешелону скупають цапи оптом.
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13.04.2024 19:16 Відповісти
Только Трамп спасет Украину, конечно нам нужна помощь и не 6 миллиардов а 500 как писал Залужный, а то что кредит то ок, мвф тоже не просто так дает. (Кстати, да 6, если кто то думает что 60, то он сознательно врет, нагло врет, и является байданутой тварью, и предателем Украины.)

ТРАМП !!!!!
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13.04.2024 19:34 Відповісти
Він казав про борг ще під час канікул. А воз і нині там. Це чергове заболтування теми. Вони або знову не винесуть або щось придумають щоб заблокувати. Наприклад прив'яжуть до московитських активів, що наче добре, але в США їх лише 7 млрд, а решта в Європі. Європа явно не буде у захваті.
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14.04.2024 06:38 Відповісти
Мова не може йти про допомогу чи кредит Україні. По факту українці, віддаючи своє життя, воюючи проти москалів, захищають всі країни НАТО. За це повинна бути плата, якщо не 2 відсотки ВВП, то хоча б піввідсотка ВВП. США це розуміють, чи не так? Просто хочеться на смертях українців пройтися і зекономити!
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18.04.2024 11:00 Відповісти
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