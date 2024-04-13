Трамп про допомогу США Україні: Це має бути позика, а не подарунок. Європа має давати щось співмірне

Колишній президент США Дональд Трамп провів зустріч із спікером Палати представників Майком Джонсоном, після якої висловив думку, що допомога Україні має надаватися у вигляді позики.

Про це пише видання The Hill, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Вийшовши для коментарів разом із Джонсоном на своїй віллі Мар-а-Лаго, Трамп заявив, що вони "думають про те, щоб зробити це у вигляді позики, а не просто подарунка".

"Зараз ми продовжуємо роздавати подарунки на мільярди і мільярди доларів, і ми дослідимо це питання. Але для мене набагато важливіше, що Європа має активніше долучатися і давати гроші. Вони мають давати щось співмірне. Якщо цього не буде відбуватися, мені буде дуже прикро, тому що їх це стосується набагато більше, ніж нас", - прокоментував Дональд Трамп.

Зазначимо, що у п'ятницю спікер Палати представників Майк Джонсон обговорював із офіційними особами Білого дому проєкт щодо допомоги Україні та Ізраїлю, який буде відрізнятися від запропонованого Сенатом 95-мільярдного пакета підтримки і включатиме кілька вимог республіканців, а після того поїхав до Трампа.

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Як відомо, Трамп місяцями скептично висловлювався про подальшу допомогу США Україні, стверджуючи, що це не має значення для життєво важливих інтересів США, а основна відповідальність у цьому питанні має лягти на Європу. Погляди Трампа мають значний вплив на республіканців у Конгресі, ставши одним з факторів, що ускладнили ухвалення додаткового фінансування на підтримку України.