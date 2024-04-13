Трамп про допомогу США Україні: Це має бути позика, а не подарунок. Європа має давати щось співмірне
Колишній президент США Дональд Трамп провів зустріч із спікером Палати представників Майком Джонсоном, після якої висловив думку, що допомога Україні має надаватися у вигляді позики.
Про це пише видання The Hill, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".
Вийшовши для коментарів разом із Джонсоном на своїй віллі Мар-а-Лаго, Трамп заявив, що вони "думають про те, щоб зробити це у вигляді позики, а не просто подарунка".
"Зараз ми продовжуємо роздавати подарунки на мільярди і мільярди доларів, і ми дослідимо це питання. Але для мене набагато важливіше, що Європа має активніше долучатися і давати гроші. Вони мають давати щось співмірне. Якщо цього не буде відбуватися, мені буде дуже прикро, тому що їх це стосується набагато більше, ніж нас", - прокоментував Дональд Трамп.
Зазначимо, що у п'ятницю спікер Палати представників Майк Джонсон обговорював із офіційними особами Білого дому проєкт щодо допомоги Україні та Ізраїлю, який буде відрізнятися від запропонованого Сенатом 95-мільярдного пакета підтримки і включатиме кілька вимог республіканців, а після того поїхав до Трампа.
Як відомо, Трамп місяцями скептично висловлювався про подальшу допомогу США Україні, стверджуючи, що це не має значення для життєво важливих інтересів США, а основна відповідальність у цьому питанні має лягти на Європу. Погляди Трампа мають значний вплив на республіканців у Конгресі, ставши одним з факторів, що ускладнили ухвалення додаткового фінансування на підтримку України.
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Нехай Україна краще дістанеться США , як плата за кредит ,, ніж русні безплатно .!
Треба запропонувати Трампу спочатку їх повернути, відбудувати пускові шахти. А потім будемо вирішувати питання з кредитом.
Країна яка нас розброїла, підписалася про гарантії безпеки, використовує за для предвиборчого піару. Це по суті, мало чим відрізняється від дій рашки.
Наши источники рассказали крайне интересную вещь. В кулуарных переговорах с офисом Ермака представители Запада снизили требования. Они больше не настаивают на отставках Ермака и Татарова, понимая что без этой пары Зеленский превратится в самого себя. То есть, в пошлого паяца из КВН.
🤗Представители Запада требуют одного - правительства народного доверия, т е правительство коалиции из всех парламентских фракций, где часть министерских кресел займут представители опозиции. Западу, и в первую очередь США, это нужно чтобы эффективно контролировать расходование западной помощи Украине - нынешним уровнем контроля там недовольны, т к контролировать могут лишь до поступления помощи на склады конкретных министерств. Дальше - темный лес.
😇Вот казалось бы, Зеленскому дают простой инструмент решения всех задач - бери и пользуйся! Однако.
🙅🏻♂️Офис Ермака категорически отвергает возможность создания коалиционного правительства. И причина тому - у Ермака и Зеленского панически боятся, что представители опозиции официально получат доступ к внутренней финансовой кухне Кабмина и министерств экономического блока. Дело в том, что по характеру движения средств (а специалистов у Порошенко хватает) они сразу поймут сколько миллионов долларов регулярно утекает налево. А проанализировав тендеры, опозиция поймет и то, куда утекают эти миллионы.
🤴🏻Утекают они на пиар действующей украинской власти. На весь - от единого телемарафона и блевотных проектов Подоляка и Петрова, до армии интернет-ботов, численность которых уже приближается к численности ВСУ.
😨Очевидно, заблокировать эти денежные потоки для опозиции будет делом несложным. Далее Ермак и Татаров уйдут сами, по собственному желанию. Как только сламается их конструкция пиара и коррупции, они преспокойно уйдут наслаждаться кровно нажитым, а на растерзание Порошенко оставят Зеленского. Не Ермака, и не Татарова - подписи Владимира Зеленского стоят на всех компрометирующих власть документах.
😋Зеленский это знает. Более того, он уверен, в день возвращения во власть Порошенко заставит его на камеры сожрать тонну шоколада, чего измученный шаурмой и мивиной организм Зеленского точно не переживет.
🤦🏼Такие перспективы заставляют Зеленского драться за власть до последнего. Идея создания правительства народного доверия для Зеленского неприемлима ни в какой форме.
😜Проблема в том, что правительства Запада фобии Зеленского мало интересуют. Там понимают так, раз Зеленский на их условия не идет категорически, значит никакая помощь ему не нужна.
🤷🏻♂️Какие тогда претензии к Западу?
Да ты не вейся на ветру... (с)
А тепер до реальності: Байден може надати Україні озброєння яке "списане" - тіж касетні ********** та бронетехніку. А скільки США погодилось передати F16? І чому нам забороняють нищити НПЗ, адже це не тільки економіка, а й "кров" для ведення війни? Відповідь проста - немає в планах США перемоги України.
Стосовно закону про допуск іноземних військ(як і участь іноземців у війні) на територію України, так його здається прийняли в 21 чи 22 році( можливо помиляюсь).
Набрав чинності закон № 2863-IX (за р. № 8098) про військову службу іноземців в Україні. Він дозволяє іноземцям проходити військову службу не лише в ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту МОУ, а й у Нацгвардії, інших військових формуваннях.
Але...
Трамп показав всіляким тюхтіям хто в домі господар. Навіть не будучи при владі він вирішив питання, яке заганяє Байдена і всю діючу владу просто під плінтус.
І вже це додало йому великого плюса в передвиборну скарбничку.
А ще і дуже похитнув всі закиди, що він на гачку у Путіна.
Виждав час, натягнув ситуацію до межі, а потім...
І, при цьому, нічого нового не сказав. Згадайте умови закону про ленд-ліз. Ленд-ліз це договір лізингу майна, лише за одним виключенням - отримувач не платить за майно, яке було знищено.
Ленд-ліз це не подарунок, це фактично здача майна в лізинг.
А переважна більшість українців думають, що нам все повинні давати як подарунок.
І про Європу правильно сказав, щоб менше думали за права всіляких там меншин і більше за безпеку.
Чорт з ним як це буде називатися, якби тільки зрушило з місця і поскоріше.
"Трамп отметил, что спикер Майк Джонсон «делает очень хорошую работу» в трудных обстоятельствах, и поставил под сомнение целесообразность освобождения его от должности. Трамп заявил, что «рассматривает» возможность помощи Украине. Трамп, ярый противник помощи Украине, сказал, что республиканцы «думают о предоставлении помощи в форме кредита, а не просто подарка». Республиканцы в Палате представителей уже подготовили законопроект, но поддержка Трампа, вероятно, сделает его гораздо более вероятным.
Тейлор Грин, конечно же, https://www.ponomaroleg.com/ogromnyj-slon-ukrainy-budet-stoyat-vse-vremya-v-zale/ раскритиковала идею «кредита» (в скобках замечу, что Тейлор Грин никогда не откроет рот без приказа Трампа, так что - это спектакль, цель которого контроль Трампом палаты https://www.ponomaroleg.com/istoricheskie-paralleli-i-sovremennye-vyzovy/ при помощи Тейлор Грин ).
Трамп не ответил прямо на вопрос, будет ли ему комфортно, если Джонсон вынесет на рассмотрение законопроект, согласно которому Украине будет выделена новая помощь.
Джонсон заявил, что намерен в ближайшее время вынести на рассмотрение законопроект об Украине (республиканский вариант, я писал https://www.ponomaroleg.com/dzhonson-vojdet-v-istoriyu-kak-p-cz/ много раз какой. Трамписты собираются туда включить :
частичное использование замороженных российских средств в США и Европе; непонятную еще форму кредита; новые разрешения от Министерства энергетики на строительство СПГ терминалов, включая - в родном штате Джонсона - Луизиане; вопросы границы снова; разделение помощи Украине и Израилю; как вариант - Израиль и Украина остаются вместе, но удаляется гуманитарная помощь палестинцам для привлечения большего количества республиканцев.)"
А США стало просто прлітичною простетуткою! Тайвань, Південня Корея, Філіпіни приготуйтеся, бо ви теж тепер будете вигрібати самі.
Ми мажм бути силтними і надіятичя на себе, а для цього нам потрібна влада зоть з мізками як в Манергейма, а не як в шапіто!
Европа знае що нiкуди далi росiя не пiде, позбирае пострадяньске смiття яке розсипалось навкруг ii, та i все а потiм стане пiвденною кореею х2, пусто погрожуючи всiм безкiнечно.
Трамп за своi роки Кiму рота заткнув в свiй перший же рiк так що той не пискнув нi разу ща 4 роки. Зробить те ж саме знову.
Я тут податки не плачу щоб 40 мiльйонiв корумпованим придуркам подарки дарити. Кредит - справедливо. Ваша самостворена проблема, самi i розбирайтесь. Хочете бути "вiльними" - прийдеться за вiдсутнiсть мiзкiв заплатити, дорого. Нiкчемнi дураки за все розплачуються. Особенно дураки якi сруть i гавкають на руку яка iм життя дае.
Це плата за відмову Україною від ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ !!!!!
В противному випадку світ побачить чи варто довіряти договорам із СЩА !
ТРАМП !!!!!