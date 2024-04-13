Обстановка на Східному фронті суттєво загострилася. Противник застосовує нові підрозділи на бронетехніці і періодично добивається тактичного успіху, - Сирський

Обстановка на Східному фронті останніми днями суттєво загострилася. Це пов’язано насамперед зі значною активізацією наступальних дій противника після проведення в РФ президентських виборів.

Про це повідомив у телеграм-каналі головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог активно атакує наші позиції на Лиманському, Бахмутському напрямках штурмовими групами при підтримці бронетехніки. На Покровському напрямку намагається прорвати нашу оборону, використовуючи десятки танків та БМП.

"Цьому сприяє тепла суха погода, яка зробила танкодоступною більшу частину відкритих ділянок місцевості. Незважаючи на значні втрати, противник нарощує зусилля шляхом застосування нових підрозділів на бронетехніці, завдяки чому періодично добивається тактичного успіху", - зауважив Сирський.

"Тому, перший день моєї роботи в районі операції присвячений саме цьому напрямку та вжиттю всіх необхідних заходів для стабілізації обстановки, підвищення ефективності дій наших військ і завдання максимальних втрат підрозділам противника", - додає він.

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Також зазначається, що за результатами заслуховування висновків щодо характеру дій противника були ухвалені рішення, спрямовані на посилення найбільш проблемних ділянок оборони засобами РЕБ та ППО. Також, поповнені запаси дронів всіх типів, протитанкових ракет, переміщені додаткові резерви сил та засобів.

"Знову постало питання досягнення технічної переваги над противником у високотехнологічних видах зброї.

Тільки це надасть нам можливість перемогти більшого за чисельністю ворога і створити умови для перехоплення стратегічної ініціативи. Другою серйозною проблемою є підвищення якості підготовки військовослужбовців, насамперед піхотних підрозділів, для того, щоб вони могли максимально використовувати усі можливості бойової техніки та західного озброєння", - додає головнокомандувач.

В першу чергу вирішення цього завдання покладається на командування Сухопутних військ, яке у повному складі повернулося з району бойових дій.

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"Результати моєї роботи будуть враховані в планах підготовки військ та органів управління. Звичайно, відзначив найкращих воїнів відзнаками та цінними подарунками. В особистому спілкуванні з нашими військовослужбовцями обговорили поточну ситуацію, а також шляхи вирішення всіх проблемних питань. Ми усвідомлюємо реальний масштаб та ступінь загрози з боку противника і готові до проведення адекватних та ефективних дій", - резюмує Сирський.