Обстановка на Східному фронті суттєво загострилася. Противник застосовує нові підрозділи на бронетехніці і періодично добивається тактичного успіху, - Сирський
Обстановка на Східному фронті останніми днями суттєво загострилася. Це пов’язано насамперед зі значною активізацією наступальних дій противника після проведення в РФ президентських виборів.
Про це повідомив у телеграм-каналі головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, ворог активно атакує наші позиції на Лиманському, Бахмутському напрямках штурмовими групами при підтримці бронетехніки. На Покровському напрямку намагається прорвати нашу оборону, використовуючи десятки танків та БМП.
"Цьому сприяє тепла суха погода, яка зробила танкодоступною більшу частину відкритих ділянок місцевості. Незважаючи на значні втрати, противник нарощує зусилля шляхом застосування нових підрозділів на бронетехніці, завдяки чому періодично добивається тактичного успіху", - зауважив Сирський.
"Тому, перший день моєї роботи в районі операції присвячений саме цьому напрямку та вжиттю всіх необхідних заходів для стабілізації обстановки, підвищення ефективності дій наших військ і завдання максимальних втрат підрозділам противника", - додає він.
Також зазначається, що за результатами заслуховування висновків щодо характеру дій противника були ухвалені рішення, спрямовані на посилення найбільш проблемних ділянок оборони засобами РЕБ та ППО. Також, поповнені запаси дронів всіх типів, протитанкових ракет, переміщені додаткові резерви сил та засобів.
"Знову постало питання досягнення технічної переваги над противником у високотехнологічних видах зброї.
Тільки це надасть нам можливість перемогти більшого за чисельністю ворога і створити умови для перехоплення стратегічної ініціативи. Другою серйозною проблемою є підвищення якості підготовки військовослужбовців, насамперед піхотних підрозділів, для того, щоб вони могли максимально використовувати усі можливості бойової техніки та західного озброєння", - додає головнокомандувач.
В першу чергу вирішення цього завдання покладається на командування Сухопутних військ, яке у повному складі повернулося з району бойових дій.
"Результати моєї роботи будуть враховані в планах підготовки військ та органів управління. Звичайно, відзначив найкращих воїнів відзнаками та цінними подарунками. В особистому спілкуванні з нашими військовослужбовцями обговорили поточну ситуацію, а також шляхи вирішення всіх проблемних питань. Ми усвідомлюємо реальний масштаб та ступінь загрози з боку противника і готові до проведення адекватних та ефективних дій", - резюмує Сирський.
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У нас в частинах як не було елементарних детекторів частот щоб виявляти що недалеко беспілотник так і немає... все що є це гаражні роботи і поставки волонтерів... але навіть якщо виявлений то його треба збити а немає чим ...
це або мобільні групи які як на мене не дуже ефективні і просто витрата особового складу патронів, техніки і тепловізорів
Треба розробляти дрони камікадзе для ураження беспілотників по пеленгу радіовипромінювання... або на АІ... але друге мабуть поки не дуже досяжно для нас...
великі типу шахедів... орланів... якщо немає стінгерів то вже пробувати збивати вручну беспілотниками по відеонаведенню
по нафтобазам не буду спорити, були чутки що орки били тільки по повним цистернам і Гетьманцев як колишній помічник голови орківської агентури в Україні - Сівковича... точно б не мав керувати таким важливим комітетом...
але щодо совдеповських ТЕС то це перебор...
а орки запускають розвідувальні дрони аж на західну Україну і ніхто їх не бачить і не збиває... в моєму місті на початку війни облітав все місто ... люди звони в поліцію а тим було пох... приймемо до уваги і з кінцями...
поки не почав аеродром знімати і не понятно чи їх не декілька було.. то шилкою один збили... і то він перед тим довго там літав... люди чули що там живуть...
правда дорого..... але для орківського військового бюджету це не так і дорого
автономну інерційну систему з коригуванням курсу за даними супутника навігації ГЛОНАСС і GPS NAVSTAR та оптико-електронну систему (DSMAC) самонаведення за записаною до пам'яті ракети еталонною картою місцевості
по друге станції не закриті ППО і там вільно почувають себе беспілотники... якщо вони кортежі Зе та Патріоти знімають беспілотниками то станцію зняти для них взагалі немає проблем...
можливо вони когось посилали на початку війни але зараз з допомогою супутників Китая і такої кількості беспілотників як вони мають думаю що то все муй..ня... ну хіба погода не дозволяє...
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Невстигає плани малювати… для безумної !!
танків - 7169 (+23)
од.бойових броньованих машин - 13745 (+47) од
https://www.rbc.ua/ukr/news/skilki-shche-tankiv-mozhe-mati-rosiya-otsinka-1694426476.html https://www.rbc.ua/ukr/news/skilki-shche-tankiv-mozhe-mati-rosiya-otsinka-1694426476.html
Поверніть Залужного, до нього була довіра, а зараз тільки втрати.
Как его назначили главкомом?! Наверно - зеленский не знал...
Трипільська ТЕС не отримувала з держбюджету ₴9,7 млрд. на захисні споруди, - Центренерго.
Компанія "власними силами на 100% виконала фізичний захист 1-го рівня (біг-беги й габіони) критично важливих елементів всіх ТЕС".
9,7 млрд, які уряд ЗЕ виділив на захист критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору, мабуть, "з'їли миші".
Нам ещё много горя предстоит хлебнуть из-за этого комика. Мы все виноваты в этом, мы много ошибок (преступлений) прощаем власти.
Надо возвращать Залужного.
Украина победит! Народ Украины непереможний!
Слава Героям!