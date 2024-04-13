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Новини Війна
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Обстановка на Східному фронті суттєво загострилася. Противник застосовує нові підрозділи на бронетехніці і періодично добивається тактичного успіху, - Сирський

сирський,умєров

Обстановка на Східному фронті останніми днями суттєво загострилася. Це пов’язано насамперед зі значною активізацією наступальних дій противника після проведення в РФ президентських виборів.

Про це повідомив у телеграм-каналі головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог активно атакує наші позиції на Лиманському, Бахмутському напрямках штурмовими групами при підтримці бронетехніки. На Покровському напрямку намагається прорвати нашу оборону, використовуючи десятки танків та БМП.

"Цьому сприяє тепла суха погода, яка зробила танкодоступною більшу частину відкритих ділянок місцевості. Незважаючи на значні втрати, противник нарощує зусилля шляхом застосування нових підрозділів на бронетехніці, завдяки чому періодично добивається тактичного успіху", - зауважив Сирський.

"Тому, перший день моєї роботи в районі операції присвячений саме цьому напрямку та вжиттю всіх необхідних заходів для стабілізації обстановки, підвищення ефективності дій наших військ і завдання максимальних втрат підрозділам противника", - додає він.

Також читайте: Найжорстокіші бої тривають у районах Первомайського, Водяного та східніше Часового Яру, - Сирський

Також зазначається, що за результатами заслуховування висновків щодо характеру дій противника були ухвалені рішення, спрямовані на посилення найбільш проблемних ділянок оборони засобами РЕБ та ППО. Також, поповнені запаси дронів всіх типів, протитанкових ракет, переміщені додаткові резерви сил та засобів.

"Знову постало питання досягнення технічної переваги над противником у високотехнологічних видах зброї.
Тільки це надасть нам можливість перемогти більшого за чисельністю ворога і створити умови для перехоплення стратегічної ініціативи. Другою серйозною проблемою є підвищення якості підготовки військовослужбовців, насамперед піхотних підрозділів, для того, щоб вони могли максимально використовувати усі можливості бойової техніки та західного озброєння", - додає головнокомандувач.

В першу чергу вирішення цього завдання покладається на командування Сухопутних військ, яке у повному складі повернулося з району бойових дій.

Дивіться також: Головнокомандувач Сирський доповів Зеленському про плани оборони та дії ЗСУ на ключових напрямках. ВIДЕО

"Результати моєї роботи будуть враховані в планах підготовки військ та органів управління. Звичайно, відзначив найкращих воїнів відзнаками та цінними подарунками. В особистому спілкуванні з нашими військовослужбовцями обговорили поточну ситуацію, а також шляхи вирішення всіх проблемних питань. Ми усвідомлюємо реальний масштаб та ступінь загрози з боку противника і готові до проведення адекватних та ефективних дій", - резюмує Сирський.

Автор: 

бойові дії (3671) Олександр Сирський (580)


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Топ коментарі
+47
Залужного звільнили, і все пішло по плану - планові ротації, як вчора докладали, планові тактичні просування ворога, планове знищення нашого ППО і хаймарсів.
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13.04.2024 10:32
+18
Зато тебе ********** надихає на перемоги. Застрелись,дуполиз грьобаний,якщо ти офіцер! Хоча,про що я? Де офіцер,а де сирський!
.
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13.04.2024 10:43
+16
Якось і не дивно ...навіть очикуванно... оманський договорняк 🤡 в ДІЇ ,чим більше теріторії відхапає кремлівська пі..росня до кінця Травня , тим меньше до клована притензій буде ...а так хочеться шоб йому
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13.04.2024 10:39
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В перший день роботи? 13 квітня??
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13.04.2024 10:28 Відповісти
"Тому, перший день моєї роботи в районі операції" Джерело:
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13.04.2024 19:29 Відповісти
Залужного звільнили, і все пішло по плану - планові ротації, як вчора докладали, планові тактичні просування ворога, планове знищення нашого ППО і хаймарсів.
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13.04.2024 10:32 Відповісти
Оце все нижче у відео було ще за Залужного і є частиною проблеми через що ми втрачаємо військових і позиції

https://www.youtube.com/watch?v=XV0xHrU3G6A
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13.04.2024 11:18 Відповісти
При залужному ми ппо та хаймерси втрачали?
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13.04.2024 11:42 Відповісти
У орків просто зараз дуже багато беспілотників, їх промисловість їб...ть в три зміни, раз вони навіть кортеж Зе знімають...

У нас в частинах як не було елементарних детекторів частот щоб виявляти що недалеко беспілотник так і немає... все що є це гаражні роботи і поставки волонтерів... але навіть якщо виявлений то його треба збити а немає чим ...

це або мобільні групи які як на мене не дуже ефективні і просто витрата особового складу патронів, техніки і тепловізорів

Треба розробляти дрони камікадзе для ураження беспілотників по пеленгу радіовипромінювання... або на АІ... але друге мабуть поки не дуже досяжно для нас...

великі типу шахедів... орланів... якщо немає стінгерів то вже пробувати збивати вручну беспілотниками по відеонаведенню
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13.04.2024 12:11 Відповісти
Юг просрали, як решти України, при твоєму Зе- лайні. Як би не Генерал Залужний, ти б кацапська наволоч, в рові лежала
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13.04.2024 22:16 Відповісти
Чим цей ГАВкающий краще Шарія ? Звісно проблеми у ЗСУ є, але це відео -явно є кацапське лайно.
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13.04.2024 12:30 Відповісти
ти у війську?
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13.04.2024 13:24 Відповісти
А , що , ми на ти ?
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13.04.2024 14:02 Відповісти
І точність рашистських ракетних ударів дивним чином відразу покращилась, б'ють суки як по маяках - позавчора випадково прочитав свідчення ніби працівника Трипільської ТЕС - вісім ракет точно в станцію. За два попередніх роки такої точності не спостерігалось і процент збиття навіть без Петріотів був більший.
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13.04.2024 11:53 Відповісти
Тому що ракети нового типу орки вдосконалюють зброю... а креслення Трипільскої Тец є в орків тому що будувалась вона ще за совка...
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13.04.2024 12:14 Відповісти
Нафтобази по яких в 22-му точно прилетіло теж за совка будувались, але GPS трекери на них на вимогу Гетьманцева встановили. Ті координати, якими користувались за часів совка вже давно стали нікчемними. Географічні координати змінюються, бо зміщується вісь Землі, а не тільки магнітні полюси, якщо ви не в курсі.
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13.04.2024 14:02 Відповісти
ви останнє серйозно ? там зміщення 30 см відсили на 50 років в межах кристалічного щита через рух плит... великі зміщення бувають хіба в сейсмічних зонах де плити рухаються...

по нафтобазам не буду спорити, були чутки що орки били тільки по повним цистернам і Гетьманцев як колишній помічник голови орківської агентури в Україні - Сівковича... точно б не мав керувати таким важливим комітетом...

але щодо совдеповських ТЕС то це перебор...
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13.04.2024 15:10 Відповісти
Тільки в результаті одного землетрусу в Японії вісь Землі змістилась на 15см, природне зміщення 3см за рік це вже не 30см за 50 років. Чим далі від полюсів, тим більше викривлення координат. Якщо для туристів воно нікчемне, то для точного наведення ракет лише зміщення на одну секунду 1 сек це вже десятки метрів
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14.04.2024 14:35 Відповісти
вивчіть трохи про рух геодезичних знаків і їх коректування... та кристалічний щит... орківські ракети наводяться по навігації та коректуються оптичним способом... тому ваша теорія має вади...
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14.04.2024 15:20 Відповісти
Шо? Знову геодезію вчити? Знущаєтесь. Я на відмінно у виші здав. Скинути виписку до диплому? Задайтесь питанням - чому, наприклад, в морі по координатах не можуть швидко знайти тонучий корабель? Навігація без пеленгу або радарної підсвітки має недостатню точність, тому й затримує СБУ наводчиків пачками (не можу не похвалитись, одного корегувальника я сам спіймав ) , що без них кацапи не можуть навестись, їм потрібні точні GPS координати і підсвітка.
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14.04.2024 16:21 Відповісти
Ви відстали трохи ... один прольот дроном з Lidar і є досить деталізова 3d модель тієї місцевості з висотами з будівлями... ширина полоси за один прохід досить значна... точність 0.5м що для ракети з точністю 3-5 м більш чим достатньо...

а орки запускають розвідувальні дрони аж на західну Україну і ніхто їх не бачить і не збиває... в моєму місті на початку війни облітав все місто ... люди звони в поліцію а тим було пох... приймемо до уваги і з кінцями...

поки не почав аеродром знімати і не понятно чи їх не декілька було.. то шилкою один збили... і то він перед тим довго там літав... люди чули що там живуть...
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14.04.2024 20:20 Відповісти
а картографія по супутниковим знімкам ще була 14 років назад... а зараз думаю що уже значно просунулась ...

правда дорого..... але для орківського військового бюджету це не так і дорого
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14.04.2024 20:24 Відповісти
Рекомендую поцікавитись принципіальною системою наведення німецьких Таурусів, це є у відкритому доступі,. Чомусь німці при розробці ракет для забезпечення точності наведення не покладались лише на координати. Ви самі собі суперечите, розказуючи про розвідувальні дрони. Якщо попередньо перед ударом, розвідувальний дрон зняв координати маршруту, то так звичайно можна запрограмувати траєкторію ракети чи шахеда на точне ураження, але не по координатах з мапи совдепівських часів.
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14.04.2024 23:50 Відповісти
у орків те саме

автономну інерційну систему з коригуванням курсу за даними супутника навігації ГЛОНАСС і GPS NAVSTAR та оптико-електронну систему (DSMAC) самонаведення за записаною до пам'яті ракети еталонною картою місцевості
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15.04.2024 01:20 Відповісти
Не зовсім те само, Таурус на останній стадії польоту ідентифікує об'єкт атаки по супутниковому фото об'єкта. І тут ви накінець вичитали про GPS, а де GPS і де совок з кресленнями. Навіть з GPS кординатами кацапи мажуть, тому й посилають своїх агентів сфотографувати місця прильотів, щоб визначити похибку і скорегувати наступний удар. До речі, якраз такого фотографа я й затримав, коли він знімав панораму місця прильоту, і підвіз до блокпоста. Ось чому я впевнений, якщо з пари десятків точний удар один це можливо випадковість, якщо кілька є наводка і маячки, можливо використовують автомобільні GPS трекери, вони доступні.
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15.04.2024 21:16 Відповісти
на такі незахищені об'єкти як ТЕЦ їм немає потреби когось посилати, по перше координати з точністю до 1-2 м можна визначити по серії космічних знімків які їм надає Китай або які можна просто купити... посилаючи ракету за міліон долларів потратити на знімки 30тис уже не є проблемою...

по друге станції не закриті ППО і там вільно почувають себе беспілотники... якщо вони кортежі Зе та Патріоти знімають беспілотниками то станцію зняти для них взагалі немає проблем...

можливо вони когось посилали на початку війни але зараз з допомогою супутників Китая і такої кількості беспілотників як вони мають думаю що то все муй..ня... ну хіба погода не дозволяє...
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15.04.2024 21:27 Відповісти
Хватить про цього Залужного! Не зроби собі куміра! Він звільнився за станом здоров'я!!! Він був невиліковно хворий!!! Він і НГШ Шаптала і ще головний медик Онищенко (вона теж виявилися невиліковно хвора). Всі вони звільнилися за станом здоров'я і зняттям з військового обліку. Дайте адресу цієї ВЛК! І ще Залужний під час повномасштабного вторгнення захистив кандидатську дисертацію правознавця в Одесі. Юрист недороблений! Не на військовій кафедрі захищався, а як юрист!!! Тому Залужний той ще крендель!
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13.04.2024 20:48 Відповісти
Пнх, швондєр👉
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13.04.2024 21:14 Відповісти
Сирського - до Росії, Залужного - на фронт!
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13.04.2024 10:39 Відповісти
Залужного не на фронт, а на посаду головнокомандувача.
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13.04.2024 11:53 Відповісти
на фронт, на посаду головнокомандувача
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13.04.2024 12:28 Відповісти
Якось і не дивно ...навіть очикуванно... оманський договорняк 🤡 в ДІЇ ,чим більше теріторії відхапає кремлівська пі..росня до кінця Травня , тим меньше до клована притензій буде ...а так хочеться шоб йому
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13.04.2024 10:39 Відповісти
...а винуваті "ухилянти"...(
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13.04.2024 10:42 Відповісти
Головне питання- це Сирському рознарядка від Опи приходить, чи він сам бажає тупим піаром займатися у стилі зелених клоунів? Якщо перевести діловою мовою- " ми, головкоми, ні буя про обстановку на фротні не знаємо, командуємо навмання, а для коригування команд інколи великою шоблою іздимо на передові позиції".
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13.04.2024 10:43 Відповісти
Зато тебе ********** надихає на перемоги. Застрелись,дуполиз грьобаний,якщо ти офіцер! Хоча,про що я? Де офіцер,а де сирський!
.
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13.04.2024 10:43 Відповісти
Сунеться - перевага в людях в зброі в рази - тільки завчасна допомога зупинить рашкованів
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13.04.2024 10:56 Відповісти
То ухилянти винні, а тепер ще й погода.
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13.04.2024 10:57 Відповісти
..зачем поднимать панику, не понимаю..
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13.04.2024 11:05 Відповісти
Сирський - це загострення,а потім здача.Закономірності
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13.04.2024 11:09 Відповісти
зелений найоболеончик буквально нещодавно казав, що все стабілізувалося й стало краще, ніж три місяці до того... ви там "навєрху апрєдєлітєсь" нарешті - стало краще (після того, як залужного прибрали) чи ми наблизилися до прірви?
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13.04.2024 11:14 Відповісти
Якби не зняли Залужного, то кацапи вже б форсували Дніпро біля Києва? Стратеги, блд!
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13.04.2024 11:23 Відповісти
Дивно, а СРАТЬєх весь час на Ставках сидить…
Невстигає плани малювати… для безумної !!
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13.04.2024 11:29 Відповісти
Откуда у п*доров бронитехника? Судя по этим цифрам её уже нет -

танків - 7169 (+23)

од.бойових броньованих машин - 13745 (+47) од
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13.04.2024 12:01 Відповісти
В рф із тими що законсервовані 22 тис танків. Тож можете самі висновок зробити звідкіля ще танки і наскільки їх ще вистачить.
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13.04.2024 12:32 Відповісти
Угу, это вместе с теми, шо на постаментах стоят. Не читай свинобурятские источники натощак.
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13.04.2024 13:53 Відповісти
Це свинобурятське джерело? https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
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13.04.2024 16:12 Відповісти
Ось ще одне мабуть свинобуряське https://mil.in.ua/uk/blogs/analiz-zapasiv-tankiv-rf-na-bazah-zberigannya-za-uralom/
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13.04.2024 16:13 Відповісти
Как отмечается в публикации, самый большой миф состоит в том, сколько еще танков у врага есть на складах хранения. Международный институт стратегических исследований указывал, что к началу февраля 2022 года Москва имела на хранении 10 тысяч танков, это без старых Т-55 и Т-62. В этом году МИСИ пишет, что у россиян в строю остается ориентировочно 2 тысячи танков. А на хранении может быть максимум 5 тысяч танков всех типов, включая Т-55 и Т-62.
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13.04.2024 18:31 Відповісти
Ссылка

https://www.rbc.ua/ukr/news/skilki-shche-tankiv-mozhe-mati-rosiya-otsinka-1694426476.html https://www.rbc.ua/ukr/news/skilki-shche-tankiv-mozhe-mati-rosiya-otsinka-1694426476.html
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13.04.2024 19:19 Відповісти
Одна із проблем ********** це недооцінка ворога. Якщо вам зручно думати категоріями 2-3 тижня, 2-3 ракетних атаки, то ваша справа, але здається вже мало б бути очевидно, що все трішки не так як у телемарафоні.
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14.04.2024 08:17 Відповісти
Щось базікає не зрозуміле. Командуючий бере прикладз керівників держави--більше піаритись,більше базікати,більше брехати Пане Сирський--ти воїн,ти командуючий,закрий рот а командцй військами!!! Через таких бездарь гинуть наші діти і втрачаємо території.
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13.04.2024 12:12 Відповісти
Що там це зелене дерьмаче кодло иявкало на Залужного про публічність?? Може свого м'ясирського заткнете??
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14.04.2024 00:20 Відповісти
Саме для цього його і поставили замість Залужного - знекровити Українську Армію, посипати (відкрити) фронт і пропустити кацапів на оперативнй простір. А далі - "підписання т.з. "мирної угоди" на умовах кацапів (читай - капітуляції) Текст єрмаки-зеленські-патрушеви уже давно підготовили.
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13.04.2024 12:45 Відповісти
Дякуємо найвеличнішому верховному за таку потужну заміну головкома.
Поверніть Залужного, до нього була довіра, а зараз тільки втрати.
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13.04.2024 12:54 Відповісти
Проблема в тому, що крім довіри там нічого не було. Він не використав успіху контрнаступу Харків / Херсон, коли рашисти були "потєряні". Він "пєдалірував" закони по якому війсковий став безправним бидлом командирів. Він повністью "проіпав" контрнаступ, ми загубили уйму самих боєготовних частин з технікою і людьми.
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14.04.2024 02:01 Відповісти
********,секта абристовича.
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13.04.2024 12:57 Відповісти
Треба запитати , у Безуглої. Вона досвідчений боєць, вона знає що робити.
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13.04.2024 14:49 Відповісти
А при залужному такого не було.
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13.04.2024 14:51 Відповісти
Залужниного не можна він інвалід 2 -ї групи.
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13.04.2024 20:45 Відповісти
Сырский..сырский... он знает, как обеспечивать противнику тактический успех....Сырский преуспел по этой теме в Бахмуте...
Как его назначили главкомом?! Наверно - зеленский не знал...
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13.04.2024 21:04 Відповісти
Не понял,гарант казав что,он готов к наступлению.
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13.04.2024 22:34 Відповісти
Зняттям В. Залужного Зеленський "пришвидшив та перезавантажив напрямки дій, які довго не змінювалися" - російські фашисти повністю окупували Богданівку у Бахмутському районі.
Трипільська ТЕС не отримувала з держбюджету ₴9,7 млрд. на захисні споруди, - Центренерго.
Компанія "власними силами на 100% виконала фізичний захист 1-го рівня (біг-беги й габіони) критично важливих елементів всіх ТЕС".
9,7 млрд, які уряд ЗЕ виділив на захист критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору, мабуть, "з'їли миші".
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14.04.2024 08:23 Відповісти
Если кто-то не понял, то это план Б Зеленского- сдача Украины. Сирський исполнитель.
Нам ещё много горя предстоит хлебнуть из-за этого комика. Мы все виноваты в этом, мы много ошибок (преступлений) прощаем власти.
Надо возвращать Залужного.

Украина победит! Народ Украины непереможний!
Слава Героям!
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14.04.2024 12:24 Відповісти
 
 