Унаслідок обстрілу Нью-Йорка і Красногорівки на Донеччині загинуло двоє людей, ще вісім поранені

Минулої доби, 12 квітня, військові російської армії вбили двох жителів Донецької області, ще вісьмох поранили.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.

"За 12 квітня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Нью-Йорку і Красногорівці. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення", - ідеться в повідомленні.

Як зауважив очільник ОДА, загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Щонайменше три людини постраждали внаслідок ракетного удару РФ по п’ятиповерхівці в Костянтинівці на Донеччині. ФОТОрепортаж