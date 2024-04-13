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Новини Війна
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Унаслідок обстрілу Нью-Йорка і Красногорівки на Донеччині загинуло двоє людей, ще вісім поранені

донеччина

Минулої доби, 12 квітня, військові російської армії вбили двох жителів Донецької області, ще вісьмох поранили.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.

"За 12 квітня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Нью-Йорку і Красногорівці. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення", - ідеться в повідомленні.

Як зауважив очільник ОДА, загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

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