За добу на Херсонщині через обстріли семеро людей дістали поранення, є влучання в житлові квартали і припортову інфраструктуру

Російська війська обстріляли 18 населених пунктів та обласний центр у Херсонській області. Пошкоджено житлові будівлі, припортову інфраструктуру та автомобілі. Семеро людей дістали поранень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Минулої доби противник обстрілював Садове, Ромашкове, Придніпровське, Антонівку, Зарічне, Улянівку, Дніпровське, Берислав, Тягинку, Новоберислав, Нововоронцовку, Качкарівку, Михайлівку, Інгулець, Гаврилівку, Осокорівку, Дудчани, Шляхове та місто Херсон.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 3 приватні будинки. Були зафіксовані влучання в стільникову вежу, припортову інфраструктуру та газопровід. Виток газу перекрито, пожежі та загроз немає. Також пошкоджені господарська споруда та приватні автомобілі", - зазначив Прокудін.

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Як зауважив очільник ОВА, через російську агресію 7 людей дістали поранення.