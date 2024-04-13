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Новини Війна
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Богданівка під контролем Сил оборони, вночі ворог пробився на північну околицю, - Міноборони

зсу

Зранку 13 квітня низка телеграм-каналів, зокрема DeepState, повідомили про те, що ворог нібито окупував Богданівку та просунувся біля Часового Яру на Бахмутському напрямку. У Міноборони України спростували цю інформацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний телеграм-канал Міноборони.

Як зазначається, наразі тривають інтенсивні бої за Богданівку на Бахмутському напрямку.

"Вночі штурмові групи ворога пробилися на північну околицю міста (Богданівка - село у Бахмутському районі. - Ред.). Богданівка зараз під контролем Сил оборони. Іде бій, ворог не припиняє штурмів. Орієнтуйтеся тільки на офіційні повідомлення Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Обстановка на Східному фронті суттєво загострилася. Противник застосовує нові підрозділи на бронетехніці і періодично добивається тактичного успіху, - Сирський

Богданівка Міноборони

Автор: 

Міноборони (7294) бойові дії (3671) Бахмут (1559)


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Топ коментарі
+13
Яр на висоті - потрібно вдержати
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13.04.2024 10:59
+12
Тим часом після призначення Сирського, про...б за про..бом. Кацапи вже на 12 км просунулись від Авдіївки. Потужного генерала щмаркля назначив
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13.04.2024 11:24
+10
DeepState часто поспішає хайпонути і позначити, що вже окуповано. Навіть не сіра зона (йдуть бої), а одразу замалювати червоним. Шкідливий поспіх.
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13.04.2024 11:03
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Яр на висоті - потрібно вдержати
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13.04.2024 10:59 Відповісти
Добре що хочаб 70 тисяч на місяць тим що знаходяться на нольовці добавили.
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13.04.2024 11:30 Відповісти
Авдіївка теж на висотах вдержали ? З ЗЄ підарами вдержим...
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13.04.2024 12:02 Відповісти
Що пропонуєш?
Здатися і підписати договорняк з путіним як женька пірожин?
А тоді всією Українов і літак?
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13.04.2024 13:13 Відповісти
DeepState часто поспішає хайпонути і позначити, що вже окуповано. Навіть не сіра зона (йдуть бої), а одразу замалювати червоним. Шкідливий поспіх.
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13.04.2024 11:03 Відповісти
Это потому, что дипстейтовцы знают как народ любит, просто обожает зраду, особенно с утра.
Зато по дипстейту всегда можно посмотреть максимально плохую ситуацию, хуже только на картах рашистов.
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13.04.2024 11:15 Відповісти
ну деколи і ще офіційно місто тиждень тримають хоча давно його втратили... Соледар

діпи часто малюють по отриманому відео ударів по наших підрозділів... якщо удари вже за межами, а по селу немає то відповідно і немає нікого в селі..

та і що це міняє взяли вони то село чи ні якщо воно взагалі вже не існує і там вже майже чисте поле від арт та авіударів..

взагалі якщо судити по цьому відео то наверх можуть не доповідати про реальну ситуацію, боячись за покарання

https://www.youtube.com/watch?v=FMeIXhAhUTs
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13.04.2024 11:15 Відповісти
https://youtu.be/WU5Dy9OQQzw?si=4C764h60jGGAGB0n ...

Реальная ситуация на фронте... Вермахт русизма прёт на Константиновку и т.д.
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13.04.2024 11:23 Відповісти
не треба їх орду вермахтом називати. Орда і є орда.
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13.04.2024 13:13 Відповісти
Русизм ...это сказал Джохар Дудаев...
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13.04.2024 18:36 Відповісти
Тим часом після призначення Сирського, про...б за про..бом. Кацапи вже на 12 км просунулись від Авдіївки. Потужного генерала щмаркля назначив
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13.04.2024 11:24 Відповісти
Та Залужний сам попросив, щоб його перевели за кордон, бо розумів, що чудес не буває. Без зброї і людей захищатися неможливо
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13.04.2024 11:37 Відповісти
Так, уже в перший день орки були у нас і навкруги на десятки км не було жодного бійця і тероборона існувала на папері. Потім він розповідав що вони (ці генерали) не думали що орки підуть всюди крім Донбасу. Він знав (як і всі) про концентрацію БТГ на північно-східній ділянці кордону і нічого не робив а тепер люди, які не хочуть знати чим це обійшлося для населення цих територій, роблять з нього ікону.
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13.04.2024 12:43 Відповісти
Алекс Фишер, George Highbaud , слава зеленскому с ермаком и фсб! слава опе с мивиной! лишь бы не Залужный! лишь бы не Порошенко!
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13.04.2024 14:37 Відповісти
Дасть там, аброхамія з катлєтою, мабуть, лимони підвезуть на передову, бо їх у ВРУ, майже нікого немає!! Стефанчук може із замом, це підтвердити …
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13.04.2024 11:27 Відповісти
Генштаб відмовчується, завхози коментують ситуацію на фронті, замість зайнятись доставкою вже придбаних снарядів зі Словаччини на фронт.
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13.04.2024 11:40 Відповісти
Чомуб зрадоботам не піти на фронт а не весь час п..ти.
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13.04.2024 11:49 Відповісти
Щоб вони там своїм ниттям деморалізували навіть мотивованих воїнів?))
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13.04.2024 11:52 Відповісти
Мабуть, оті Резніков з Бакановим та Тимошенком, прибули вчасно на підмогу!! Не ховатись же їм, за спинами жінок і дітей в Україні!

Щодня в очі дивляться Українцям!! Хорошковський з червоненком та литвинаМИ, теж десь на передовій, аж за кордоном… Вониж при званнях «ваєнних», кадровики та «певні особи» підсуєтилися під клієнтами…
Табачнику палькофніка «прилампічити», не склалося у них, мабуть, якось і неудобно їм.… Вони і досі ошиваються в Україні, лупаючи очинятами…. Кузьмук може засвідчити, він у темі!!
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13.04.2024 12:47 Відповісти
 
 