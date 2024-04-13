Богданівка під контролем Сил оборони, вночі ворог пробився на північну околицю, - Міноборони

Зранку 13 квітня низка телеграм-каналів, зокрема DeepState, повідомили про те, що ворог нібито окупував Богданівку та просунувся біля Часового Яру на Бахмутському напрямку. У Міноборони України спростували цю інформацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний телеграм-канал Міноборони.

Як зазначається, наразі тривають інтенсивні бої за Богданівку на Бахмутському напрямку.

"Вночі штурмові групи ворога пробилися на північну околицю міста (Богданівка - село у Бахмутському районі. - Ред.). Богданівка зараз під контролем Сил оборони. Іде бій, ворог не припиняє штурмів. Орієнтуйтеся тільки на офіційні повідомлення Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

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