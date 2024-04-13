Богданівка під контролем Сил оборони, вночі ворог пробився на північну околицю, - Міноборони
Зранку 13 квітня низка телеграм-каналів, зокрема DeepState, повідомили про те, що ворог нібито окупував Богданівку та просунувся біля Часового Яру на Бахмутському напрямку. У Міноборони України спростували цю інформацію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний телеграм-канал Міноборони.
Як зазначається, наразі тривають інтенсивні бої за Богданівку на Бахмутському напрямку.
"Вночі штурмові групи ворога пробилися на північну околицю міста (Богданівка - село у Бахмутському районі. - Ред.). Богданівка зараз під контролем Сил оборони. Іде бій, ворог не припиняє штурмів. Орієнтуйтеся тільки на офіційні повідомлення Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+13 Валентин Коваль #587289
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+12 Юрий Петров #225294
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+10 Oleksandr Bilonoh
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Здатися і підписати договорняк з путіним як женька пірожин?
А тоді всією Українов і літак?
Зато по дипстейту всегда можно посмотреть максимально плохую ситуацию, хуже только на картах рашистов.
діпи часто малюють по отриманому відео ударів по наших підрозділів... якщо удари вже за межами, а по селу немає то відповідно і немає нікого в селі..
та і що це міняє взяли вони то село чи ні якщо воно взагалі вже не існує і там вже майже чисте поле від арт та авіударів..
взагалі якщо судити по цьому відео то наверх можуть не доповідати про реальну ситуацію, боячись за покарання
https://www.youtube.com/watch?v=FMeIXhAhUTs
Реальная ситуация на фронте... Вермахт русизма прёт на Константиновку и т.д.
Щодня в очі дивляться Українцям!! Хорошковський з червоненком та литвинаМИ, теж десь на передовій, аж за кордоном… Вониж при званнях «ваєнних», кадровики та «певні особи» підсуєтилися під клієнтами…
Табачнику палькофніка «прилампічити», не склалося у них, мабуть, якось і неудобно їм.… Вони і досі ошиваються в Україні, лупаючи очинятами…. Кузьмук може засвідчити, він у темі!!