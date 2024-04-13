Чорногорія планує долучитися до тренувальної місії ЄС, що проводить навчання для українських військових
Чорногорія планує відправити до складу тренувальної місії ЄС трьох своїх інструкторів. Вони працюватимуть на території Німеччини.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це повідомило Міністерство оборони Чорногорії.
Подгориця планує спрямувати до складу місії трьох своїх інструкторів, які будуть працювати на території Німеччини.
"Зараз ми на етапі виконання національних процедур, результатом яких має бути рішення парламенту щодо участі представників наших збройних сил у місії", – повідомили у відомстві.
Спершу рішення мають ухвалити на Раді з безпеки й оборони, парламент буде давати згоду на основі цієї пропозиції.
"Чорногорія рішуче стоїть на боці України у її боротьбі за збереження територіальної цілісності й суверенітету та свободи українського народу. Чорногорія висловлює підтримку та солідарність не лише на словах, але й через конкретні політичні дії, фінансову та гуманітарну підтримку", – зазначили у Міноборони.
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