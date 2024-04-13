УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10287 відвідувачів онлайн
Новини
621 12

Чорногорія планує долучитися до тренувальної місії ЄС, що проводить навчання для українських військових

чорногорія

Чорногорія планує відправити до складу тренувальної місії ЄС трьох своїх інструкторів. Вони працюватимуть на території Німеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це повідомило Міністерство оборони Чорногорії.

Подгориця планує спрямувати до складу місії трьох своїх інструкторів, які будуть працювати на території Німеччини.

"Зараз ми на етапі виконання національних процедур, результатом яких має бути рішення парламенту щодо участі представників наших збройних сил у місії", – повідомили у відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 300 канадських інструкторів навчають військових ЗСУ, - Генштаб

Спершу рішення мають ухвалити на Раді з безпеки й оборони, парламент буде давати згоду на основі цієї пропозиції.

"Чорногорія рішуче стоїть на боці України у її боротьбі за збереження територіальної цілісності й суверенітету та свободи українського народу. Чорногорія висловлює підтримку та солідарність не лише на словах, але й через конкретні політичні дії, фінансову та гуманітарну підтримку", – зазначили у Міноборони.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Інструктори з Норвегії навчають у Британії українських військових вести траншейні бої. ФОТОрепортаж

Автор: 

військові навчання (2774) Чорногорія (201)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+2
Хороший хід: українські курсанти-фронтовики чогось та навчать тих інструкторів.
показати весь коментар
13.04.2024 14:03
+1
Звіздєць пуйловцям. Три інструктори це сила.
показати весь коментар
13.04.2024 13:22
+1
если помнить, что вся Черногория это как половина Белой Церквы, то да, сила.
показати весь коментар
13.04.2024 18:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Звіздєць пуйловцям. Три інструктори це сила.
показати весь коментар
13.04.2024 13:22 Відповісти
если помнить, что вся Черногория это как половина Белой Церквы, то да, сила.
показати весь коментар
13.04.2024 18:32 Відповісти
Наші героїчні збройні сили самі є зразком ведення війни з ****** і його дикою ордою і самі кого захочеш навчать. А якщо це будуть воїни нового призиву, які ще не були на нолі, то таке навчання буде дуже корисним, тому що їх будуть вчити по НАТОвським методам ведення війни.
показати весь коментар
13.04.2024 13:28 Відповісти
Чом би й ні,інструкторів всіх *мастей* добре оплачують.
показати весь коментар
13.04.2024 14:00 Відповісти
Хороший хід: українські курсанти-фронтовики чогось та навчать тих інструкторів.
показати весь коментар
13.04.2024 14:03 Відповісти
Дайте хоч тисячу снарядів для ЗСУ!
показати весь коментар
13.04.2024 14:03 Відповісти
Пока есть финансирование, надо рубить бабло.

Украина (воюющая страна) видимо сама не может...
показати весь коментар
13.04.2024 14:22 Відповісти
Дякуємо маленькій, але великій країні!💙💛
показати весь коментар
13.04.2024 14:53 Відповісти
Питання? чому вони можуть навчити наших військових?
Вони що воювали в ситуації яка хоч здалеку нагадує нашу?
Скільки вони б протримались в Авдіївці? Без авіації, без достатньої артилерійської підтримки, коли на позиції хвилями лізуть "ваньки". Та вони б втекли відразу ж, а потім роками ходили б до психолога та під себе...
Вчителі мля...
показати весь коментар
13.04.2024 18:29 Відповісти
Они - профессиональные военные. Как минимум могут научить человека, никогда не державшего в руках оружие, как держать в руках автомат, где у саперной лопаты черенок и как пользоваться турникетом..
показати весь коментар
13.04.2024 18:35 Відповісти
Похоже с тренерами западными у нас проблем нет сразу было. Но это было нужно на первом году. А уже на втором наши участники войны солдаты и офицеры уже могли бы запросто тренировать тех же тренеров. И завтра тоже и на ближайшие годы. Пока кацапы не нагрянут---но тогда поздно будет усвоить прописную истину.
показати весь коментар
13.04.2024 23:47 Відповісти
 
 