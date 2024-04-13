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Новини Війна
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Окупанти не накопичують сили у районі плацдармів на лівобережжі Херсонщини, - ОК "Південь"

плацдарм

Наразі у районі плацдармів на лівобережжі Херсонської області не спостерігається накопичення військ РФ. Втім, для поповнення своїх втрат під час штурмових дій окупанти постійно підтягують нові резерви.

Про це заявила речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Бачимо, що вони маневрують своїми ресурсами. Накопичення особового складу - що за цим ховається? Угруповання "Днєпр" російських військ, яке там знаходиться, досить багаточисельне, воно має ресурс і живої сили, і техніки", - наголосила речниця в ефірі телемарафону.

За її словами, окупаційні війська розсереджені на лівому березі Дніпра.

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"І виходячи з безпосередніх втрат на лінії зіткнення, вони підтягують час від часу ресурси з глибини тимчасово окупованої материкової частини", - додала вона.

Автор: 

Гуменюк Наталія (804) плацдарм (81) Херсонська область (5691)


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Ага, віримо!
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13.04.2024 13:56 Відповісти
значить що вже накопичили
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13.04.2024 13:57 Відповісти
налетять стервятники, закидають кабами, то вистачить наявного
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13.04.2024 14:44 Відповісти
і шо речниця сказала? аби шось намолоти.. сім мішків гречаної вовни..
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13.04.2024 14:46 Відповісти
 
 