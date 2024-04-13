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Новини
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Погоджено українських представників команди, яка відповідатиме за створення Центру Україна-НАТО (JATEC), - Міноборони

нато,україна

Представники Міноборони, ЗС України, інших Сил оборони у взаємодії з офісом Віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної погодили склад групи з реалізації проєкту зі створення JATEC і готують дорожню карту його запуску.

Про це повідомило Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"Проєкт JATEC є надзвичайно важливим елементом інтеграції України в НАТО. Він дозволить уніфікувати наші підходи, зокрема, в аналітичній діяльності з метою посилення ефективності нашої спільної роботи", – сказав заступник міністра оборони Станіслав Гайдер.

Рішення про старт JATEC (NATO-Ukraine Joint Analysis, Training and Education Centre) було ухвалене у лютому цього року за результатами засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО бачить цілеспрямовані та узгоджені кроки України з виконання плану реформ для членства в Альянсі

Центр стане першою спільною інституцією в історії відносин України та Альянсу. Метою Спільного центру Україна-НАТО є розбудова спроможностей Сил оборони України, аналіз досвіду російсько-української війни, досягнення взаємосумісності між Україною та НАТО, сприяння інституційному розвитку.

Наступне засідання JATEC заплановано провести 15 - 19 квітня 2024 року також на території Польщі. За його підсумками очікується напрацювання спільно з партнерами з НАТО остаточної моделі та структури Центру, його завдань та юридичної форми.

Серед короткострокових планів роботи JATEC розглядається створення спільних з НАТО дорожніх карт до Вашингтонського саміту (липень 2024 року) та організація заходів для запуску практичної діяльності Центру.

Також читайте: Для України потрібно підготувати "дорожню карту" щодо членства в НАТО, - Блінкен

Автор: 

Міноборони (7294) членство в НАТО (1710)


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Топ коментарі
+10
Черговим соснам чергова синекура...
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13.04.2024 15:22
+6
Скільки млрдів з бюджету піде на цю групу, разом з Стефанішиной ?!
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13.04.2024 15:30
+5
комісії є , центри є, співробітництво є , зброї немає !
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13.04.2024 15:31
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Черговим соснам чергова синекура...
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13.04.2024 15:22 Відповісти
Не надо усложнять - халява.
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13.04.2024 17:50 Відповісти
Скільки млрдів з бюджету піде на цю групу, разом з Стефанішиной ?!
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13.04.2024 15:30 Відповісти
тариф на электроэнергию повысим, налоги новые введем - какие проблемы?
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13.04.2024 15:32 Відповісти
Стефанішена -кончена с.у…а , ще при Януковічі разом з Лукаш ВКРАЛИ гроші, виділені на ЕВРОІНТЕГРАЦІЮ , була засуджена , але ЗеУБЛЮДКИ її протягнули до ВР і знов вкраде гроші на НАТ
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13.04.2024 16:18 Відповісти
комісії є , центри є, співробітництво є , зброї немає !
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13.04.2024 15:31 Відповісти
няни (инвест) есть, детей (инвестиций) нет...
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13.04.2024 15:33 Відповісти
Для продовження підготовки українських пілотів на F-16 потрібне додаткове фінансування Конгресу на 2025 рік - генерал Гокансон
https://www.holosameryky.com/a/general-hokanson-interview/7567867.html
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13.04.2024 15:38 Відповісти
Не так легко перевчити пілотів, як здавалось.
Зовсім інша філософія. Інгліш. Техніка.
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13.04.2024 15:47 Відповісти
Без ермака там не обойдутся.
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13.04.2024 15:54 Відповісти
без верещучки з Рава-Руської
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13.04.2024 15:57 Відповісти
Він дозволить уніфікувати наші підходи, зокрема, в аналітичній діяльності з метою посилення ефективності нашої спільної роботи", - сказав заступник міністра оборони Станіслав Гайдер. одним словом чергова порція куйні від "зе влади" .В НАТО аналітика вже давно все проаналізувала...давним давно.
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13.04.2024 16:13 Відповісти
як це нема зброї? - ви хотіли не хотіли, а вже задонатили своїми податками на телешмарофон - дивіться і не бійтеся!
вони завжди будуть з вами (заброньвані), а ви завжди з ними своїми податками!
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13.04.2024 16:15 Відповісти
буба виконав столітню мрію пана Паніковського - ми вам збрешем все що захочете за ваші гроші...
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13.04.2024 16:21 Відповісти
Як же усе повторюється у привладних, шляхом переходу з одного приміщення до другого, не змінюючи у своїх головах, аж нічого, з часу ригоАналів сівковича-мертвечука!!
Але ж, усе це, - па РИГламенту КМУ та ВРУ …
Так, і до аналогії Харківських угод, підійдуть молоді РигоАНАЛИ!!
Співпадіння??
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13.04.2024 16:26 Відповісти
якось треба виправляти цю несподівану сітуацію!!!
може якийсь пріход дівчят до буби-сцаря організувати в робочі часи?
думаю херпіда двох трьох паломнись приме - так і продовжидся рід козацький-гетьманський!
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13.04.2024 16:37 Відповісти
Окрім Центру небхідно ж подбати і про створення відповідних комітетів, комісій та ініціативних груп!
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13.04.2024 16:41 Відповісти
та ви просто тінь їрмака - в воду дивитеся!
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13.04.2024 16:43 Відповісти
Знову когось з бродячого цирку взяли?
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13.04.2024 18:24 Відповісти
яка віцепрем'єр-міністерка? безмозглу,маляр,та других х*есосок наберіть...вони знають військову справу....як ковтати,як підходити,яклягати!
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13.04.2024 20:27 Відповісти
 
 