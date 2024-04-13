Погоджено українських представників команди, яка відповідатиме за створення Центру Україна-НАТО (JATEC), - Міноборони

Представники Міноборони, ЗС України, інших Сил оборони у взаємодії з офісом Віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної погодили склад групи з реалізації проєкту зі створення JATEC і готують дорожню карту його запуску.

Про це повідомило Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"Проєкт JATEC є надзвичайно важливим елементом інтеграції України в НАТО. Він дозволить уніфікувати наші підходи, зокрема, в аналітичній діяльності з метою посилення ефективності нашої спільної роботи", – сказав заступник міністра оборони Станіслав Гайдер.

Рішення про старт JATEC (NATO-Ukraine Joint Analysis, Training and Education Centre) було ухвалене у лютому цього року за результатами засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.

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Центр стане першою спільною інституцією в історії відносин України та Альянсу. Метою Спільного центру Україна-НАТО є розбудова спроможностей Сил оборони України, аналіз досвіду російсько-української війни, досягнення взаємосумісності між Україною та НАТО, сприяння інституційному розвитку.

Наступне засідання JATEC заплановано провести 15 - 19 квітня 2024 року також на території Польщі. За його підсумками очікується напрацювання спільно з партнерами з НАТО остаточної моделі та структури Центру, його завдань та юридичної форми.

Серед короткострокових планів роботи JATEC розглядається створення спільних з НАТО дорожніх карт до Вашингтонського саміту (липень 2024 року) та організація заходів для запуску практичної діяльності Центру.

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