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Новини
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Близько 3500 жителів вже виїхали з прикордоння Чернігівщини через обстріли, - ОВА

чаус

Із прикордонних територій Чернігівської області, які постійно потерпають від ворожих обстрілів, переїхали до тимчасових помешкань близько 3,5 тисячі місцевих мешканців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Ми не проводимо примусової евакуації, але на сьогодні ми робимо усе разом з органами місцевого самоврядування задля того, щоб люди могли виїхати. По-перше, у нас є близько 12,5 тисячі місць для тимчасового перебування осіб, які відселяються з прикордоння. Це по всій території області. До речі, дуже багато таких місць знаходиться саме в тих громадах, де люди і так мешкають, але південніше, подалі від кордону. Бо люди не хочуть далеко виїжджати. Якщо казати про цифри, то на сьогодні із прикордоння, яке постійно обстрілюється, виїхало 3,5 тисячі жителів. Це і діти, і дорослі", - сказав Чаус.

Він зауважив, що станом на сьогодні ворог посилив обстріли прикордоння Чернігівщини із застосуванням FPV-дронів та керованих авіаційних ракет.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти розстріляли цивільне авто у прикордонні на Чернігівщині, загинув чоловік (оновлено). ФОТО

"Якщо говорити в середньому, то десь 15-17 обстрілів за добу відбувається з різних видів зброї. Зараз вони (російські війська - ред.) збільшили кількість FPV-дронів, які роблять скиди, або дронів-камікадзе. Також на сьогодні ворог частіше почав застосовувати авіацію, керовані авіаційні ракети. І, відповідно, сьогодні страждають ті населені пункти, які постійно обстрілюються, там мешкає близько 15 тисяч людей", - зазначив начальник Чернігівської ОВА.

За його словами, ворожі війська для обстрілів не обирають військові цілі, а стріляють просто по людях та цивільній інфраструктурі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли сільгосппідприємство на Чернігівщині. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, сьогодні, 13 квітня, війська РФ розстріляли цивільне авто у прикордонні Новгород-Сіверського району на Чернігівщині, загинув чоловік, який віз продовольство населенню.

Автор: 

обстріл (28171) Чернігівщина (1584) Чаус Микола (326)


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Топ коментарі
+8
Шановні! Люди цивільні гинуть через самовпевненених громадян,що не евакуювались із сірої зони. Яким пох...
Цивільним необхідно євакуюватись з прикордоння з рф.Ворог не вибирає суто військові цілі - бʼє по цивільних навіть більше, ніж по наших воїнах. Зло воно таке - з кривавою мордою орка
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13.04.2024 19:00
+8
Разом переможемо! Чвари нас розєднають. Жинемо .... **** .... тих хто нас прагне нас розєднати
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13.04.2024 19:10
+6
Кордон з рф - зона бойового зіткнення. Нічого там робити цивільним
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13.04.2024 18:20
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і цікаво в якому статусі? бомжі?
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13.04.2024 15:56 Відповісти
В якому ж іще. Бомж це особа без місця проживання. Навряд чи у більшості були кошти купити житло в інших регіонах, інакше вони би давно виїхали.
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13.04.2024 15:59 Відповісти
Вийди звідси, розбійник
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13.04.2024 18:42 Відповісти
місця тимчасового перебування - це шо? Циганські кібідки?
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13.04.2024 15:58 Відповісти
Тобі шо, 5ти зірковий готель треба?
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13.04.2024 18:15 Відповісти
Двоповерхові будинки. Щось не подобається?
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13.04.2024 18:23 Відповісти
У Чернігові є цілі містечки двоповерхневі разом з дітячими майданчиками, цього що мало?
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13.04.2024 19:13 Відповісти
це добре шо вони є. А яка від того користь тим біженцям?
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13.04.2024 19:18 Відповісти
краще прильоти на голову ловити, та інших наражати на небезпеку
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13.04.2024 19:22 Відповісти
Курва бобре?
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13.04.2024 19:47 Відповісти
бобер! курьва впердолєв!
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13.04.2024 19:54 Відповісти
Хай не *******, зараз всі садять картоплю !
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13.04.2024 16:03 Відповісти
Через таких довбоящерів ми і несемо втрати. Сказали евакуація? Вали звідти.
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13.04.2024 18:16 Відповісти
Кордон з рф - зона бойового зіткнення. Нічого там робити цивільним
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13.04.2024 18:20 Відповісти
Старік Крупскій?
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13.04.2024 18:54 Відповісти
Шановні! Люди цивільні гинуть через самовпевненених громадян,що не евакуювались із сірої зони. Яким пох...
Цивільним необхідно євакуюватись з прикордоння з рф.Ворог не вибирає суто військові цілі - бʼє по цивільних навіть більше, ніж по наших воїнах. Зло воно таке - з кривавою мордою орка
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13.04.2024 19:00 Відповісти
Разом переможемо! Чвари нас розєднають. Жинемо .... **** .... тих хто нас прагне нас розєднати
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13.04.2024 19:10 Відповісти
для всіх громадян, які плануються до евакуації є або модульні містечка, або нежилі дома, гуртожитки пропонуються, але якщо сидити, стогнати і нічого не робити нічого і невийде
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13.04.2024 19:20 Відповісти
у вас уявлення сформовані мультиком про простоквашино - заході хто хоч, живі скоко хош!
насправді, у найостаннішого курника чи халабуди, що стоїть двайцять років без догляду, відразу з'являється хазяїн, який хоче за ту халупу стопіццот баксів щотижня і дєньгі впєрьот за полгода.. щонайменше.
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13.04.2024 19:51 Відповісти
це по ходу вам немає про що писати, а я щодня проїзжаю повз цих домів та бачу як люди живуть
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14.04.2024 05:35 Відповісти
а чому ви, Сидоренко, зненацька ПЕТР ???
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13.04.2024 19:52 Відповісти
 
 