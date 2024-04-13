Близько 3500 жителів вже виїхали з прикордоння Чернігівщини через обстріли, - ОВА
Із прикордонних територій Чернігівської області, які постійно потерпають від ворожих обстрілів, переїхали до тимчасових помешкань близько 3,5 тисячі місцевих мешканців.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
"Ми не проводимо примусової евакуації, але на сьогодні ми робимо усе разом з органами місцевого самоврядування задля того, щоб люди могли виїхати. По-перше, у нас є близько 12,5 тисячі місць для тимчасового перебування осіб, які відселяються з прикордоння. Це по всій території області. До речі, дуже багато таких місць знаходиться саме в тих громадах, де люди і так мешкають, але південніше, подалі від кордону. Бо люди не хочуть далеко виїжджати. Якщо казати про цифри, то на сьогодні із прикордоння, яке постійно обстрілюється, виїхало 3,5 тисячі жителів. Це і діти, і дорослі", - сказав Чаус.
Він зауважив, що станом на сьогодні ворог посилив обстріли прикордоння Чернігівщини із застосуванням FPV-дронів та керованих авіаційних ракет.
"Якщо говорити в середньому, то десь 15-17 обстрілів за добу відбувається з різних видів зброї. Зараз вони (російські війська - ред.) збільшили кількість FPV-дронів, які роблять скиди, або дронів-камікадзе. Також на сьогодні ворог частіше почав застосовувати авіацію, керовані авіаційні ракети. І, відповідно, сьогодні страждають ті населені пункти, які постійно обстрілюються, там мешкає близько 15 тисяч людей", - зазначив начальник Чернігівської ОВА.
За його словами, ворожі війська для обстрілів не обирають військові цілі, а стріляють просто по людях та цивільній інфраструктурі.
Нагадаємо, сьогодні, 13 квітня, війська РФ розстріляли цивільне авто у прикордонні Новгород-Сіверського району на Чернігівщині, загинув чоловік, який віз продовольство населенню.
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Цивільним необхідно євакуюватись з прикордоння з рф.Ворог не вибирає суто військові цілі - бʼє по цивільних навіть більше, ніж по наших воїнах. Зло воно таке - з кривавою мордою орка
насправді, у найостаннішого курника чи халабуди, що стоїть двайцять років без догляду, відразу з'являється хазяїн, який хоче за ту халупу стопіццот баксів щотижня і дєньгі впєрьот за полгода.. щонайменше.