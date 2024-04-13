Маляр про демобілізацію: "Військові мали знати, що за Конституцією воювати потрібно буде до закінчення воєнного стану". ВIДЕО

Ексзаступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону заявила, що демобілізація неможлива зараз в умовах війни.

Відповідно до її слів, "військові мали читати Конституцію і знати, що воювати потрібно буде до закінчення воєнного стану". Тож військовослужбовці мали бути готові до такого розвитку подій, передає Цензор.НЕТ.

У відповідь на ці слова народна депутатка Інна Совсун, чий чоловік перебуває на фронті, заплакала.

"Ротація нікого не врятує. Це можливість відпочити, а не повернутись до нормального життя", — сказала Совсун.

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