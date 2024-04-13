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Маляр про демобілізацію: "Військові мали знати, що за Конституцією воювати потрібно буде до закінчення воєнного стану". ВIДЕО

Ексзаступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону заявила, що демобілізація неможлива зараз в умовах війни.

Відповідно до її слів, "військові мали читати Конституцію і знати, що воювати потрібно буде до закінчення воєнного стану". Тож військовослужбовці мали бути готові до такого розвитку подій, передає Цензор.НЕТ.

У відповідь на ці слова народна депутатка Інна Совсун, чий чоловік перебуває на фронті, заплакала.

"Ротація нікого не врятує. Це можливість відпочити, а не повернутись до нормального життя", — сказала Совсун.

Також читайте: "Президент має право звільнити Залужного" - нова пропаганда офісу президента

Автор: 

Конституція (548) демобілізація (104) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+41
Я нічому не здивований: малярша своїм тупим собачим ротом донесла відкритим текстом до всіх військовослужбовців відношення зепідрського шапіто до захисників України.
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13.04.2024 16:14
+37
малярша - хабалка з квартального ринку та наскрізь пропитана квартальним цинізмом ******
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13.04.2024 16:11
+31
Маляр до війни була експертом на телепередачах СТБ сумнівної якості .

як і де таке можливо?
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13.04.2024 16:04
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її син і чоловік - де служать? Чи переховуються від мобілізації, як її патрон - Рєзніков?
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14.04.2024 09:15 Відповісти
Висновок зрозумілий: військові уважно читайте конституцію та виносьте із влади зелену наволоч що наклала на конституцію
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14.04.2024 09:19 Відповісти
кенселити цю ганебну інфо-хвойду
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14.04.2024 09:37 Відповісти
Если логичнски подумать, то получается нехороший замкнутый круг! Очень вероятно, что полномаштабная война в Украине может идти десятки лет, с переменнным успехом, периодическими обострениями и затуханиями. Политикам, которые пришли к власти до войны нет смысла ее заканчивать, так как они: 1.Потеряют власть, деньги и влияние 2. Могут быть привлечены к ответу за протиправные действия во время военного положения и т.д в тои числе против ВСУ и людей которьіе там служат..... п.с. Вывод простой: одна партия, один президент одна Маляр, наши дети выростут, появятся внуки, а они все так же будут у власти и говорить, что у нас ,,військовий стан,,
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14.04.2024 10:45 Відповісти
никакой долгой войны не будет- фуйло выбьет всю энергетику и все остановится, города буду пустые народ выедет по европам
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14.04.2024 12:59 Відповісти
Владимир Зеленский - гордьій, волевой и неуступчивьій мужик! С помощью силового блока (ментьі, прокурорьі, сбушники) которьій кстати не подлежат мобилизации в военное время, будет загонять гражданских мужиков на фронт до талого.....Чтобьі о нем не говорили, ни накакие мирньіе переговорьі для замораживания конфликта и прекращение кровопролития он не пойдет, думаю даже Трамп не сможет заставить его ето сделать, попьітки отвоевания окуупированньіх территорий имеет для Зе первостепенное значение, остальное впринципе вторично...В етом плане он бесспорньій патриот-фанатик и за ,,зраду,, его критикуют незаслуженно.....
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14.04.2024 14:17 Відповісти
Це часом не сарказм ??

Владимир Зеленский - гордьій, волевой и неуступчивьій мужик - чоти рази ухилився від призову.
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14.04.2024 14:52 Відповісти
Мені важливішою що наробить Зеля за цей час .
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18.04.2024 20:45 Відповісти
Маляр навіть на "пенсії" ніяк не ЗЕспокоїться і дає свої "малярні" коментарі, які в цивілізованому суспільстві маляри замальовувають на фасадах будинків, але не в Україні
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14.04.2024 11:49 Відповісти
Має сидіти у бочці з рідким гівном, і яничар з мечем, щоби кожної хвилини махав над бочкою, а малярша занурювала у ту рідину…
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14.04.2024 11:53 Відповісти
а твой маляр в окопе?
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14.04.2024 12:53 Відповісти
как бабло дерибанить- то вы сами, а как в окоп- то народ
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14.04.2024 12:57 Відповісти
Котрий і чий чоловік перебуває на фронті?
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14.04.2024 13:24 Відповісти
Не розумію,а чому всі накинулися на Маляр?Вона каже те що є.Її робота казати те,що їй довзволили.Звісно ,що ніхто чи майже ніхто з дописувачів конституцію не читав.І так,яка демобілізація ,якщо війна не завершена,ну ,крім Залужного....
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14.04.2024 13:29 Відповісти
Вже не дивує мене український глядач((ви серйозно вірите,що у цих присутніх в студії мовців родичі на "нулі"?(((Після перемоги ви просто жахнетеся ,коли побачите кількість ветеранів,з яких добра половина в радіусі дії навіть "граду" не були...(((
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14.04.2024 13:46 Відповісти
A виплати тимчасовопереміщеним особам,які в Маріуполі втратили все й мають чотирьох дітей,теж треба платити до закінчення військового стану?
Стала Україна державою з подвійною мораллю та нормами,як рфія
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14.04.2024 13:48 Відповісти
Була і є такою,нажаль Україна.
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14.04.2024 14:01 Відповісти
Маляр нехай 3,14здою в борделі попрацює - більше користі буде
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14.04.2024 14:20 Відповісти
Мутрий нарід обрав ще мутрішу за себе владу, тіштеся нею як дідько цвяшком.
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14.04.2024 15:12 Відповісти
А в нас війна офіційно оголошена, чи тільки військовий стан?
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14.04.2024 17:46 Відповісти
Якби була оголошена війна, то це перекреслило назву яку дали їй в Московії СВО, а так не можна !
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18.04.2024 20:41 Відповісти
Маляр, Безмозгла, видбачаюсь Безугла, и вси остатни рты...Питаня до Маляр с приводу Конституции...воровать, дерибанить бюжетные кошты во время войны можно а демобилизоватись ни? Я щиро сподиваюсь што настанет час нести видповидь за содеянное...Я согласен с одним орком который записал ролик в уотубе всех нас неперебют...те которые останутся вынесут на вилах всю ету банды шапито...
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14.04.2024 19:01 Відповісти
Хай в 59 йде с.ка, мєдіком
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14.04.2024 20:47 Відповісти
Зе-влада, замість витрачати гроші на зброю, витрачає їх на утримання роздутої кількісно армії. Демобілізація 20% ЗСУ збільшила б витрати на зброю вдвічі. Який сенс в розрахунку гаубиці, якщо нема снарядів до неї??? А придуркуваті курки, яким ніколи не грозитиме роками бути в окопі - знущаються з дружини воїна.
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14.04.2024 21:59 Відповісти
Ну це було і так зрозуміло, вийти звідти можна лише віддавши здоров'я, або в гробу....
Ми ще вільні чи вже ні?)
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15.04.2024 16:03 Відповісти
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