Маляр про демобілізацію: "Військові мали знати, що за Конституцією воювати потрібно буде до закінчення воєнного стану". ВIДЕО
Ексзаступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону заявила, що демобілізація неможлива зараз в умовах війни.
Відповідно до її слів, "військові мали читати Конституцію і знати, що воювати потрібно буде до закінчення воєнного стану". Тож військовослужбовці мали бути готові до такого розвитку подій, передає Цензор.НЕТ.
У відповідь на ці слова народна депутатка Інна Совсун, чий чоловік перебуває на фронті, заплакала.
"Ротація нікого не врятує. Це можливість відпочити, а не повернутись до нормального життя", — сказала Совсун.
Топ коментарі
+41 Alex Goldberg
показати весь коментар13.04.2024 16:14
+37 Гоша Фантомас #478094
показати весь коментар13.04.2024 16:11
+31 asap zakaz
показати весь коментар13.04.2024 16:04
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Владимир Зеленский - гордьій, волевой и неуступчивьій мужик - чоти рази ухилився від призову.
Стала Україна державою з подвійною мораллю та нормами,як рфія
Ми ще вільні чи вже ні?)