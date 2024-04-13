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Новини
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Україна у травні може отримати ще майже 2 млрд євро макрофінансування від ЄС, - Домбровскіс

євро

Розмір наступного після квітня траншу макрофінансової допомоги для України може становити 1,9 млрд євро.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням  РБК-Україна, про це заявив єврокомісар та віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на пресконференції у Брюсселі.

Єврокомісар зауважив, що Україна у березні вже отримала від Єврокомісії перший транш за програмою Ukraine Facility, розмір якого становив 4,5 млрд євро. Наступний платіж запланований на квітень та становитиме 1,5 млрд євро.

"Наступним кроком буде оцінка Єврокомісією "Українського плану", з метою встановлення щоквартальних індикаторів стану реформ та витрат, з метою відкриття можливості для наступних траншів. Ми завершимо цю роботу дуже швидко та надамо нашу оцінку Раді ЄС. Щойно такі висновки будуть ухвалені, це відкриє для України можливість отримати 1,9 млрд євро попереднього фінансування, ймовірно, у травні", - сказав Домбровскіс.

Також читайте: Україна отримала 10,2 млрд дол. зовнішнього фінансування від початку року

Нагадаємо, 18 березня уряд України ухвалив план реформ для Ukraine Facility, що є основою надання фінансової підтримки від Євросоюзу в межах чотирирічної програми загальним обсягом 50 млрд євро.

20 березня Єврокомісія переказала Україні перший транш з Ukraine Facility обсягом 4,5 млрд євро.

Автор: 

Домбровскіс (114) фінансування (3082) Євросоюз (13306)


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О, зеленим буде що дерибанити.
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13.04.2024 16:09 Відповісти
До червня все спіздять !
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13.04.2024 16:11 Відповісти
+100000%
Гроші просто повернуться назад в європейські банки ( економіку ЄС). Правда на рахунки українських злодіїв, які у самій владі , або приближені до влади.
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13.04.2024 16:35 Відповісти
ключ сенсу -"може"
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13.04.2024 16:25 Відповісти
Тож 43,73
Не буде?
Чи буде?
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13.04.2024 16:29 Відповісти
Може? А може й не може
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13.04.2024 16:35 Відповісти
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13.04.2024 16:43 Відповісти
І це є велика помилка для Європи та для України . Світ не мав би давати фінансову допомогу. Ті гроші влада розкраде.
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13.04.2024 18:24 Відповісти
 
 