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В Україні працюють 500 оборонних підприємств. Майже 300 тисяч людей залучені у виробництві зброї для ЗСУ, - Зеленський

зеленський

Наразі в Україні працюють 500 підприємств оборонно-промислового комплексу. Майже 300 тисяч людей задіяні у виробництві. Саме вони виробляють вітчизняні снаряди, гармати, міномети, бронетехніку, протитанкові комплекси, системи РЕБ тощо для української армії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Він привітав українців з Днем працівників та працівниць оборонно-промислового комплексу України. 

"Зараз в Україні працюють 500 підприємств оборонно-промислового комплексу. Майже 300 тисяч людей задіяні в цьому нашому виробництві. І все це дійсно одна з головних основ нашої незалежності. Події війни це доводять", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Поки підтримка від партнерів гальмується - треба робити все, щоб збільшувати власні можливості

Глава держави зауважив, що за допомогою морських дронів, створених українцями, наші захисники очищують Чорне море від російського терористичного впливу.

"Завдяки українським розробкам путінська система відчуває, що агресія дійсно має свою ціну. Українські "Стугни", українська броня, українські FPV-дрони вже не є чимось незвичним", - наголосив Зеленський.

"Пишаюся всіма нашими людьми та підприємствами, які роблять звичною також і сучасну українську артилерію – необхідні сучасні калібри, необхідні гармати. Дякую всім, хто працює заради цього!" - резюмував президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український оборонний сектор збільшить обсяги виробництва цьогоріч ушестеро, – Мінстратегпром

Автор: 

військово-промисловий комплекс (280) Зеленський (23653) зброя (7430) виробництво (1614) ОПК (208)


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Топ коментарі
+22
дебіл, ти ще геокоординати виклади
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13.04.2024 16:12
+16
500 підприємств уми, інженери, конструктори, готові зразки ,300 тис людей.А 3 рік ракет немає.
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13.04.2024 16:14
+16
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13.04.2024 16:19
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дебіл, ти ще геокоординати виклади
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13.04.2024 16:12 Відповісти
Та невже, аж цілих п'ятсот підприємств, а корпуси снарядів виточити не можуть🤔🧐😁 Невже в нас такі рукожопі токарі, чи то вже геть усі діди повимирали, а їм на заміну наклепали тупоголових, рукожопих юристів типу нашого *******, що жодного дня навіть на побігеньках в завалящій адвокатській конторі чи у нотаріаті не числився😝😝😝😝😝😜🤪То може варто юристів до станка поставити, але цих дебілів потрібно хоча б плашку від різця навчити відрізняти, а воно ж дурне рубанком указку вистругати не вміє, а виточити черенка до лопати на деревообробному станку,- то взагалі фантастика😝😝😝😜🤪 Ну що, збудували правову державу, це ваш євровибір, дибіли... *** 😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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13.04.2024 16:26 Відповісти
Инфа не для вас, для всяких там поцев., мол, причем здесь евровыбор тверезых, когда невiгластво - это пережитки совка. Все как пальцем деланные, хотят от поколения из буремных 90х получить токаря, вместо нарика... Не смешите мои капцi.
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13.04.2024 17:07 Відповісти
Голова охфісу вже передав.
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13.04.2024 16:28 Відповісти
Ви що, йому повірили?

Якщо зєля гроші всі вкрав, то про яку зброю може йтись?
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13.04.2024 16:29 Відповісти
дебіл, ти гадаєш, рашисти взнають секретну інформацію з відосиків Блазня?
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13.04.2024 16:33 Відповісти
Ему простительно... Вы бы забухивали, извиняюсь за выражение, коксом, еще не то бы растрындели, как говорят в народе. Вот к примеру, когда я служил во флоте , в Минске... дык, я, весь такой примерный, сопливчик белоснежный, брюки-халоша-стрелка - палец порежешь иду по городу(в увольнении) и вижу --- мишка на лисапеде чухает... Тока по чесноку, вам смешно? а я к чему, шо скотыняку можно научить ездить на лисапеде, а поца отучить от косяков(лечебных) - ну, НИКАК... ***.ИТЬ.
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13.04.2024 17:02 Відповісти
І де воно все?
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13.04.2024 16:13 Відповісти
а чому не 3 мільйони ?
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13.04.2024 16:13 Відповісти
500 підприємств уми, інженери, конструктори, готові зразки ,300 тис людей.А 3 рік ракет немає.
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13.04.2024 16:14 Відповісти
а Хто розвалив ВПК, зє, чи може глянути аж 2010 від Харківських угод і далі?
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13.04.2024 16:23 Відповісти
Навіть на тому розваленому впк все є щоб робити те що треба.Питання лише в інтересах і бажанні.А бажання там немає.На що вкладувати гроші які можна вкрасти.3 роки сиділи з протянутою рукою чекали воєнну допомгу коли треба було розвивати своє.І от дочекались що взагалі пусті.
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13.04.2024 16:32 Відповісти
По факту 300 тисяч для воюючої країни це ні про що. З млнами можливо і були б ракети в промисловій кількості.
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13.04.2024 16:58 Відповісти
Та все є! Зайдіть на пром або на олх!
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14.04.2024 00:52 Відповісти
А ти тут при чому .абіззяна?
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13.04.2024 16:15 Відповісти
Чому зелена жаба мовчить про свої про.....би? Може хтось із 73% відповість за бубочку?
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13.04.2024 16:15 Відповісти
Навіщо нам в Україні 500 пересувних цирків ?!!!
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13.04.2024 16:15 Відповісти
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13.04.2024 16:16 Відповісти
Дуже хотілося б побачити хоч приблизні суми тієї зброї, яку зепідрське шапіто купило для армії. Щось мені здається там дуже мало
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13.04.2024 16:16 Відповісти
Все йде на ЗП військовим. Щоб була можливість замовити треба змінити співвідношення з 80% на зп та 20% на зброю і зробити навпаки 20% зп та 80% зброя. Це єдиний спосіб виробити хоч щось своє.
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13.04.2024 16:59 Відповісти
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13.04.2024 16:19 Відповісти
тільки в одному кінокиті злодюжки кирюхи тимошенка заброньовано 450 дезертирів !!!
а ще кіздафони, цирки , Епіцентр, мережа косметики "Єва" і т.д. і т.п. -
критичні курви !!!!
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13.04.2024 17:32 Відповісти
А це що --інформація для ФСБ?
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13.04.2024 16:19 Відповісти
Скоріше брехня для українців
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13.04.2024 16:22 Відповісти
для "дятлів" зі стажем аж від 2008 р., які тоді мовчали, коли руйнували і розпродували ВПК.
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13.04.2024 16:25 Відповісти
Виконуючий обов'язки, скаржиться, що не усе угробив в Україні з 2019 року!? Нарікає, на вину оточення та Оманських «інвесторів» від патрушева??
Таран з Рябошапкою та Богданом і Шаповаловим, можуть це засвідчити !?!
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13.04.2024 16:20 Відповісти
ну, виконуючим він стане 21.05.24
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13.04.2024 16:38 Відповісти
не стане. Тільки якщо у відставку піде, то з'явиться виконуючий обов'язки. Ним буде спікер парламенту.
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13.04.2024 17:01 Відповісти
читай статтю, читай рішення суду. Клоуна выбирали на 5 лет. В конституционный суд он не обратился по поводу непроведения выборов. ЦИК тоже. Он превращается в "исполняющий обязанности"
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13.04.2024 20:34 Відповісти
Читав. Не стає.
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13.04.2024 20:44 Відповісти
Віримо, надіємось і любимо черговий мільярд посаджених дерев і мільон безпілотників. Зєля форева!
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13.04.2024 16:21 Відповісти
снарядів немає, бомб немає, ракет тим більше. він мав на увазі 500гаражів
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13.04.2024 16:22 Відповісти
П**дить як Троцкий.
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13.04.2024 16:22 Відповісти
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13.04.2024 16:22 Відповісти
А уяви, як би зараз жила Україна, якби 73% її мудрого наріду не були такими не здатними до навчання дибілами, якими вони виявились насправді
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13.04.2024 16:32 Відповісти
як що? у лютому 22 рока почали би класти асфальт, будувати аеропорти, будувати європейську країну.
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13.04.2024 16:41 Відповісти
Нічого не було б, чи не всерівно на чому красти...
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13.04.2024 17:04 Відповісти
Зеле надо объяснить, что снаряды делать это не одно и тоже, что фильм про Сватов снимать, тут разное производство
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13.04.2024 16:24 Відповісти
Потужна цифра. Не така як 1 мільярд дерев, проте потужна.
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13.04.2024 16:26 Відповісти
"Пересувний Цирк"
хто назве ще 499 підприємств?
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13.04.2024 16:29 Відповісти
ФК "шахтьор".
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13.04.2024 17:20 Відповісти
Німеччина згодилась передати нам Петріот
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13.04.2024 16:31 Відповісти
Угу, США також багато чого обіцяли
От коли запрацює на полі бою, тоді і побачимо чого варті ті всі обіцянки... Щоправда не всі побачать, а лише ті, хто доживуть
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13.04.2024 16:36 Відповісти
Передають - бо вже дякують
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13.04.2024 16:38 Відповісти
Треба більше. Потрібна МОБІЛІЗАЦІЯ В усьому. Приймайте закони. Так це буде примус... Але без цього ніяк. Просто не виживимо. всі мають працювати на перемогу.
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13.04.2024 16:34 Відповісти
что прямо всех? и цирк? и футболистов?
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13.04.2024 16:43 Відповісти
І навіть... Страшно вимовити... Стендап-коміків?
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13.04.2024 17:22 Відповісти
Шикарная новость для ГРУ рыфы. Теперь они будут искать еще не найденные предприятия.
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13.04.2024 16:36 Відповісти
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13.04.2024 16:39 Відповісти
Зміни свій нік на Масква-рєка!
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13.04.2024 16:58 Відповісти
Німеччина передасть Україні ще одну систему Patriot

Британія передала ( Україні два мінні тральщики

Нідерланди виділили ще мільярд євро на військову допомогу Україні й 400 мільйонів євро на відновлення.

США виділили ( 138 млн доларів на модернізацію українських систем ППО
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13.04.2024 16:49 Відповісти
5 000 предприятий -задействовано 3 000 000 человек - 7 000 000 систем - 4 000 000 000 управлений -8 000 000 воздушных шаров - 900 000 волшебных палочек
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13.04.2024 17:03 Відповісти
Чому ж тоді стільки безробітних?
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13.04.2024 17:03 Відповісти
Ось така вона, невідома, Україна. Голосувала за клоуна, та отримала кровавий режим зеленского-шефірів. Молодший, з них, вже у Німетчині, з сім'єю, разом. А ви, лохи, співайте гімн України, та йдіть вмирати.
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13.04.2024 18:01 Відповісти
Скоко скоко? Нулів не багато добавив? З тебе математик ще гірший,чим юрист,гандон гундосий!!!
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13.04.2024 18:27 Відповісти
Напитшіть в інтернеті ще раз їх всі адреса, щоб кацапи не промахнулися.
А чому тільки мють ці підприємства запрацювати після каденції Президента? Що до цього заважало виробляти свою зброю?
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13.04.2024 20:26 Відповісти
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13.04.2024 20:46 Відповісти
ВПК має бути у 3 рази більший, ніж діюча армія. Хоч жерти горох, їздити на лосіпетах, а ВПК понад усе.
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13.04.2024 21:23 Відповісти
І 10 років не минуло. І нарешті ми говоримо про те щоб побудувати завод який можна побудувати за рік максимум
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16.07.2024 18:08 Відповісти
 
 