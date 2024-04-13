В Україні працюють 500 оборонних підприємств. Майже 300 тисяч людей залучені у виробництві зброї для ЗСУ, - Зеленський
Наразі в Україні працюють 500 підприємств оборонно-промислового комплексу. Майже 300 тисяч людей задіяні у виробництві. Саме вони виробляють вітчизняні снаряди, гармати, міномети, бронетехніку, протитанкові комплекси, системи РЕБ тощо для української армії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський.
Він привітав українців з Днем працівників та працівниць оборонно-промислового комплексу України.
"Зараз в Україні працюють 500 підприємств оборонно-промислового комплексу. Майже 300 тисяч людей задіяні в цьому нашому виробництві. І все це дійсно одна з головних основ нашої незалежності. Події війни це доводять", - зазначив він.
Глава держави зауважив, що за допомогою морських дронів, створених українцями, наші захисники очищують Чорне море від російського терористичного впливу.
"Завдяки українським розробкам путінська система відчуває, що агресія дійсно має свою ціну. Українські "Стугни", українська броня, українські FPV-дрони вже не є чимось незвичним", - наголосив Зеленський.
"Пишаюся всіма нашими людьми та підприємствами, які роблять звичною також і сучасну українську артилерію – необхідні сучасні калібри, необхідні гармати. Дякую всім, хто працює заради цього!" - резюмував президент.
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Якщо зєля гроші всі вкрав, то про яку зброю може йтись?
а ще кіздафони, цирки , Епіцентр, мережа косметики "Єва" і т.д. і т.п. -
критичні курви !!!!
Таран з Рябошапкою та Богданом і Шаповаловим, можуть це засвідчити !?!
хто назве ще 499 підприємств?
От коли запрацює на полі бою, тоді і побачимо чого варті ті всі обіцянки... Щоправда не всі побачать, а лише ті, хто доживуть
Британія передала ( Україні два мінні тральщики
Нідерланди виділили ще мільярд євро на військову допомогу Україні й 400 мільйонів євро на відновлення.
США виділили ( 138 млн доларів на модернізацію українських систем ППО
А чому тільки мють ці підприємства запрацювати після каденції Президента? Що до цього заважало виробляти свою зброю?