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Роботу Служби 112 планується поширити на всю територію України до кінця 2024 року

112,порятунок

До кінця 2024 року планується поширити роботу Служби 112 на всю територію України

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує міністерство внутрішніх справ.

Наразі лінія 112 працює вже у двох макрорегіонах України — центральному та західному.

У травні очікується запуск центру Служби 112 у Дніпрі, а у вересні — в Одесі. Центри покриватимуть східні та південні регіони України відповідно.

Як зазначається, громадяни можуть звертатися по допомогу з будь-якого куточка України. Виклик за номером 112 перенаправляється до служб екстреної допомоги.

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"На лінію 112 можуть звертатися і люди з порушеннями слуху чи мовлення. Для цього необхідно надіслати повідомлення на номер 112. Після цього надійде посилання на відеозв’язок з операторами, які володіють жестовою мовою", - зауважили у відомстві.

Також додали, що номери профільних екстрених служб 101, 102, 103 і 104 продовжать працювати й після 2024 року.

Автор: 

МВС (3499) служба (32) порятунок (118)


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Гарненький постер:
EUкраїна німецькою читається як "Ой країна".
Автору поздоровлення.
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13.04.2024 18:44 Відповісти
Написати то можуть красиво ....але .....на тому тижні довелось звернутись на 112 ...Враження як і від усього що створює влада для народу-не допомогли
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11.06.2024 09:58 Відповісти
 
 