Німеччина надасть Україні ракети до наявних систем ППО, - Зеленський після розмови з Шольцом
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
Про це Зеленський повідомив у Телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
"Важлива результативна розмова з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Вдячний канцлеру за рішення щодо постачання ще однієї додаткової системи Patriot в Україну та ракет до наявних систем ППО. Дякую, Олафе, за твоє лідерство! Це справжній вияв підтримки України в критичний для нас час", - зазначив він.
Глава держави закликав всіх інших лідерів держав-партнерів наслідувати приклад Німеччини.
Також Зеленський повідомив, що обговорив з Шольцом підготовку до майбутньої конференції з відновлення URC2024, яка відбудеться в Берліні, та розповів про підготовку до червневого Саміту миру у Швейцарії.
"Вдячний канцлеру за готовність зробити саміт максимально успішним", - додав президент.
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Бился в пене параноик,
Как ведьмак на шабаше!
В.С.
За військових, і поготів, не питай! Одні засідання Ставок, чого тільки варті, для СРАТЬєха….
13.04.2024 779 доба війни
Дванадцята доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
Зеленський відірвавшись від шашликів і спідниць в "Телеграмі" (!), поздоровив працівників знищеного ним військово-виробничого комплексу України з професійним святом.
Т.в.п.п. України Зеленський станом на 13.04.2024 відпочиває в Карпатах разом зі своєю новою шльондрою. Ми звичайно не втручаємось в особисте, просто НЕ НА ЧАСІ все це пане т.в.п.п.
"Слуга народу" не може виключно тільки своїми голосами забезпечити результативне голосування щодо кожного закону, - Потураєв голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.
Чому ж ? У фракції правлячої хунти по спискам 234 депутати . Це визнання факту про який ми говоримо вже рік ? Реально, вже рік там немає і 150. Щоб це зрозуміти достатньо показати зал ВР під час "засідань" на яких присутні 130-170 депутатів, а голосує 250-270. Ви фальсифікуєте голосування маніпуляціями з системою "Рада" вже більше року . Ви аферисти і злочинці. А ті хто мовчить - ваші спільники.
Я почему-то так прочитал.
но они не воюют. А сколько надо Украине ?
В світі є 1700 пускових зрк МІМ 23 Хоук. Їх модернізують. Чому б нам не купувати та не модернізовувати?
Чи ці недолугі тільки клянчити можуть?