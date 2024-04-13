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Німеччина надасть Україні ракети до наявних систем ППО, - Зеленський після розмови з Шольцом

зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це Зеленський повідомив у Телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Важлива результативна розмова з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Вдячний канцлеру за рішення щодо постачання ще однієї додаткової системи Patriot в Україну та ракет до наявних систем ППО. Дякую, Олафе, за твоє лідерство! Це справжній вияв підтримки України в критичний для нас час", - зазначив він.

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Глава держави закликав всіх інших лідерів держав-партнерів наслідувати приклад Німеччини.

Також Зеленський повідомив, що обговорив з Шольцом підготовку до майбутньої конференції з відновлення URC2024, яка відбудеться в Берліні, та розповів про підготовку до червневого Саміту миру у Швейцарії.

"Вдячний канцлеру за готовність зробити саміт максимально успішним", - додав президент.

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Автор: 

Німеччина (7316) Зеленський (23653) ППО (3138) ракети (4000) Шольц Олаф (1134)


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Топ коментарі
+8
Цьому мерзотнику не можна вірити ніде, ні в чому і ніколи. Єдине його місце - шибениця.
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13.04.2024 17:22
+3
Добра новина! Хоч можна і не оголошувати!!
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13.04.2024 17:57
+3
Сама істерика в зеленої сволоти на чолі з "******* легітимним" почнеться в травні, коли вже треба буде віддавати булаву голові Верховної ради.
Бился в пене параноик,
Как ведьмак на шабаше!
В.С.
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13.04.2024 18:10
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Цьому мерзотнику не можна вірити ніде, ні в чому і ніколи. Єдине його місце - шибениця.
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13.04.2024 17:22 Відповісти
Позавывай про лиху долю.стонать так стонать)
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13.04.2024 17:26 Відповісти
Сама істерика в зеленої сволоти на чолі з "******* легітимним" почнеться в травні, коли вже треба буде віддавати булаву голові Верховної ради.
Бился в пене параноик,
Как ведьмак на шабаше!
В.С.
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13.04.2024 18:10 Відповісти
TAURUS!!!
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13.04.2024 17:28 Відповісти
«Здобутки», з кривавого асфальту Зеленського, усі Держсекретарі ЦОВВ з КМУ, можуть підтвердити, на пальцях!!
За військових, і поготів, не питай! Одні засідання Ставок, чого тільки варті, для СРАТЬєха….

‎13.‎04.‎2024 779 доба війни

Дванадцята доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

Зеленський відірвавшись від шашликів і спідниць в "Телеграмі" (!), поздоровив працівників знищеного ним військово-виробничого комплексу України з професійним святом.

Т.в.п.п. України Зеленський станом на ‎13.‎04.‎2024 відпочиває в Карпатах разом зі своєю новою шльондрою. Ми звичайно не втручаємось в особисте, просто НЕ НА ЧАСІ все це пане т.в.п.п.

"Слуга народу" не може виключно тільки своїми голосами забезпечити результативне голосування щодо кожного закону, - Потураєв голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Чому ж ? У фракції правлячої хунти по спискам 234 депутати . Це визнання факту про який ми говоримо вже рік ? Реально, вже рік там немає і 150. Щоб це зрозуміти достатньо показати зал ВР під час "засідань" на яких присутні 130-170 депутатів, а голосує 250-270. Ви фальсифікуєте голосування маніпуляціями з системою "Рада" вже більше року . Ви аферисти і злочинці. А ті хто мовчить - ваші спільники.
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13.04.2024 17:32 Відповісти
краткость сестра таланта
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13.04.2024 17:45 Відповісти
ЗЕлупа до всього примажеться ради примітивного пропагандонства.
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13.04.2024 17:35 Відповісти
а Макарон свистобол !
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13.04.2024 17:44 Відповісти
>Володимир Зеленський провалив
Я почему-то так прочитал.
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13.04.2024 17:48 Відповісти
https://korrespondent.net/world/4678892-smy-tramp-podderzhyvaet-pomosch-kyevu-no-kak-ssudu СМИ: Трамп поддерживает помощь Киеву, но как ссуду
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13.04.2024 17:49 Відповісти
резину рыжий тянет , это значит обратно в сенат , а потом конгресс
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13.04.2024 17:50 Відповісти
Добра новина! Хоч можна і не оголошувати!!
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13.04.2024 17:57 Відповісти
Віслюка Апокаліпсису і єрмачню має бути терміново анігільовано. Русофіли у владі знищать Україну.
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13.04.2024 18:31 Відповісти
В маленьких Нидерландах -17 установок "Патриот" на дежурстве,
но они не воюют. А сколько надо Украине ?
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13.04.2024 18:59 Відповісти
Таке враження, що сусіди одягають і скидаються на книжки та зошити дітям алкаша, який все пропив і немає за що відправити дітей до школи.
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13.04.2024 20:24 Відповісти
Буба, ты конечно отказывался до последнего -"Мол, да не надо, да у нас еще есть, а шо я скажу х-лу?"
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13.04.2024 21:55 Відповісти
У випадку з Трипільською ТЕС використовувати Петріот всеодно що забивати цвяхи Айфоном.
В світі є 1700 пускових зрк МІМ 23 Хоук. Їх модернізують. Чому б нам не купувати та не модернізовувати?
Чи ці недолугі тільки клянчити можуть?
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13.04.2024 22:25 Відповісти
 
 