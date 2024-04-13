Німеччина надасть Україні ракети до наявних систем ППО, - Зеленський після розмови з Шольцом

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це Зеленський повідомив у Телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Важлива результативна розмова з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Вдячний канцлеру за рішення щодо постачання ще однієї додаткової системи Patriot в Україну та ракет до наявних систем ППО. Дякую, Олафе, за твоє лідерство! Це справжній вияв підтримки України в критичний для нас час", - зазначив він.

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Глава держави закликав всіх інших лідерів держав-партнерів наслідувати приклад Німеччини.

Також Зеленський повідомив, що обговорив з Шольцом підготовку до майбутньої конференції з відновлення URC2024, яка відбудеться в Берліні, та розповів про підготовку до червневого Саміту миру у Швейцарії.

"Вдячний канцлеру за готовність зробити саміт максимально успішним", - додав президент.

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