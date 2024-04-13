РФ готується до масштабного наступу влітку на 4-х напрямках і може спробувати штурмувати Харків, - FT

Росія може піти в широкомасштабний наступ у Донецькій, Херсонській, Луганській та Запорізькій областях влітку цього року. Також не виключено штурм в напрямку Харкова або спроб захопити Київ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання Financial Times із посиланням на українських і західних офіційних осіб.

Вони повідомили виданню, що Росія, можливо, готується до широкомасштабного наступу наприкінці весни або влітку в надії захопити більшу частину Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей.

"Офіційні особи в Києві також занепокоєні тим, що Москва може планувати напад на Харків, друге за величиною місто України на північному сході. Вона мобілізує сотні тисяч військових і обстрілює місто ракетами, готуючись до цього", - наголошує FT.

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Водночас один із західних чиновників зауважив, що перспективи оперативного прориву з обох боків у 2024 році є невеликими.

"Цього тижня президент Володимир Зеленський попередив про зниження потенціалу протиповітряної оборони його країни після того ударів РФ по українській енергетичній інфраструктурі. Українські чиновники звернулися до західних партнерів з проханням надати більше систем ППО Patriot і SAMP/T, а також боєприпасів, але отримали відмову", - пише видання.

"Україна після невдалого літнього контрнаступу змінює тактику і переходить до "активної оборони". За словами західного чиновника, ця стратегія передбачає не тільки утримання оборонних ліній, а й пошук слабких місць у супротивника у поєднанні з дальніми повітряними ударами - це дасть змогу Україні наростити свої сили цього року та підготуватися до 2025-го, коли контрнаступ матиме більше шансів", - ідеться в статті.

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Як зазначається, наразі основні зусилля Росії зосереджені навколо шахтарського міста Часів Яр, яке розташоване на вершині пагорба лише за 15 км на захід від Бахмута, міста, знищеного та окупованого російськими солдатами та найманцями Вагнера майже рік тому після важкої 11-місячної боротьби.

"Імовірно, це буде важливий бій. Часів Яр розташований на оборонній височині, - сказав Роб Лі, старший науковий співробітник програми Євразії Інституту зовнішньої політики. - Якщо Росія візьме місто, вона потенційно може збільшити швидкість просування вглиб Донецької області в рамках очікуваного літнього наступу".

"Єдиний спосіб перемогти більшу та потужнішу армію Росії та створити умови для захоплення стратегічної ініціативи на полі бою – це досягти технічної переваги за допомогою "високотехнологічної зброї", - зазначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Зброя, за його словами, має надходити від західних партнерів. Навіть тоді, визнав він, Україна все одно зіткнеться з проблемами мобілізації достатньої кількості військ для боротьби та забезпечення їх достатньої підготовки.

"Друга серйозна проблема - підвищення якості підготовки військовослужбовців, насамперед піхотних підрозділів, щоб вони могли максимально використовувати всі можливості військової техніки та західного озброєння", - додав Сирський.

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