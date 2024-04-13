РФ готується до масштабного наступу влітку на 4-х напрямках і може спробувати штурмувати Харків, - FT
Росія може піти в широкомасштабний наступ у Донецькій, Херсонській, Луганській та Запорізькій областях влітку цього року. Також не виключено штурм в напрямку Харкова або спроб захопити Київ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання Financial Times із посиланням на українських і західних офіційних осіб.
Вони повідомили виданню, що Росія, можливо, готується до широкомасштабного наступу наприкінці весни або влітку в надії захопити більшу частину Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей.
"Офіційні особи в Києві також занепокоєні тим, що Москва може планувати напад на Харків, друге за величиною місто України на північному сході. Вона мобілізує сотні тисяч військових і обстрілює місто ракетами, готуючись до цього", - наголошує FT.
Водночас один із західних чиновників зауважив, що перспективи оперативного прориву з обох боків у 2024 році є невеликими.
"Цього тижня президент Володимир Зеленський попередив про зниження потенціалу протиповітряної оборони його країни після того ударів РФ по українській енергетичній інфраструктурі. Українські чиновники звернулися до західних партнерів з проханням надати більше систем ППО Patriot і SAMP/T, а також боєприпасів, але отримали відмову", - пише видання.
"Україна після невдалого літнього контрнаступу змінює тактику і переходить до "активної оборони". За словами західного чиновника, ця стратегія передбачає не тільки утримання оборонних ліній, а й пошук слабких місць у супротивника у поєднанні з дальніми повітряними ударами - це дасть змогу Україні наростити свої сили цього року та підготуватися до 2025-го, коли контрнаступ матиме більше шансів", - ідеться в статті.
Як зазначається, наразі основні зусилля Росії зосереджені навколо шахтарського міста Часів Яр, яке розташоване на вершині пагорба лише за 15 км на захід від Бахмута, міста, знищеного та окупованого російськими солдатами та найманцями Вагнера майже рік тому після важкої 11-місячної боротьби.
"Імовірно, це буде важливий бій. Часів Яр розташований на оборонній височині, - сказав Роб Лі, старший науковий співробітник програми Євразії Інституту зовнішньої політики. - Якщо Росія візьме місто, вона потенційно може збільшити швидкість просування вглиб Донецької області в рамках очікуваного літнього наступу".
"Єдиний спосіб перемогти більшу та потужнішу армію Росії та створити умови для захоплення стратегічної ініціативи на полі бою – це досягти технічної переваги за допомогою "високотехнологічної зброї", - зазначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Зброя, за його словами, має надходити від західних партнерів. Навіть тоді, визнав він, Україна все одно зіткнеться з проблемами мобілізації достатньої кількості військ для боротьби та забезпечення їх достатньої підготовки.
"Друга серйозна проблема - підвищення якості підготовки військовослужбовців, насамперед піхотних підрозділів, щоб вони могли максимально використовувати всі можливості військової техніки та західного озброєння", - додав Сирський.
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для розгону небезпеки у США
вони грають нас як хочуть, бо коли на Афган виділяли по 200 ярдів на рік, проблем між партіями у них не було
а тут за срані 60 ярдів купа гавна
то стіна з мексикою то шатдаун, то подорожчання нафти через удари по нпз *****
нас грають в одні ворота
Совковая армия три раза штурмовала Харьков группировками по 700 тысяч человек и каждый раз терпела сокрушительное поражение.
Только создав группировку войск численностью миллион солдат с тремя тысячами танков советские войска смогли овладеть Харьковом только на третий год войны.
За прошедшие 80 лет моцковские совки умнее не стали. Как были тупой Ордой, так и остались...
Шикарный по сарказму и кислотной едкости ответ типичному ********.
https://www.dialog.ua/blogs/293172_1713018797
Всі вони хором верещали про паршиві, брехливі західні ЗМІ, які попереджали про напад Мордору в 2022.
Але тепер в нас немає навіть Залужного. Є тільки купа підх@йловників у владі та їхній лизоблюд на чолі армії.
Нарегочетесь ще більше, ніж до цього.
А в результаті найкращі наші війська згинули при обороні а потім при звільненні Бахмута взад і в Адійському напівкотлі. Вас заспокоювали, що росіян гине більше, але точних цифр вам ніхто не скаже задля збереження вашої потенції, але один українсбкий ветеран за трьох-чотирьох россійських зеків - за це треба батьків командирів вбивати.
А зараз Сирьский каже, що становище загрозливе. Бо россіяни перегпали вдовгу і мають перевагу і у артиллерії, і у ***********, і в повітрі, і в людях. І тепер голова в Сирського вже болить - де їх чекати.
А я згадав Брусилівський прорив 1915 рону, коли практично була розгромлена австро-угорська армія. Так от, вони теж прогнозували, де Брусілов піде у прорив добре закопаної оборони і гадали, де тримати резерви. А Брусілов вперше пішов на прорив по всій лінії австро-угорського фронту. Іавстрійці не знали, куди кинути резерв - росіяни били всюди. Потім у декільках напрямках фронт було прорвано і туди Брусілов кинув кавалерію і піхоту наступу. Австрійский резер вже було розпорошено по всьому фронт і вони нічого не змогли протидіяти. І тільки прибулі німецькі підкріплення з західного фронут зупинили остаточний розгром.
В результаті австрійці втратили 600 000 вбитих і полонених, російська армія втратила 1 000 000 солдат. Але австрійська армія з того часу вже не була в змозі проводити жодних наступальних дій і перейшла до стратегічної оборони. І до речі, за результатами Першої світової війни Австро-угорська імперія Швейка не втратил жодного квадратного кілометру своєї території - всі дії велися на території ворога.
П.С. Брусіловський прорив вивчається всіма курсами слухачів Академії Генерального штабу і СССР і РФ і в Вестпойнтській академії. Його не читають тільки в Криворожській академії всіх наук.
«Денацифицировали всех мышей и крыс». Сводка о ситуации на фронтах на 13 апреля
Основным направлением российского наступления в апреле окончательно стал Часов Яр. Туда брошены все людские резервы и техника, там концентрируется артиллерия, на этом участке фронта действует большая часть используемой ВС РФ фронтовой авиации.
Боевые действия на других направлениях идут по остаточному принципу.
ВС РФ медленно продвигаются к Часову Яру, ведут мощные артиллерийские обстрелы позиций ВСУ, не жалеют на штурмах и для разведки боем бронетехнику.
Российская пехота пытается под прикрытием танков и БМП подойти максимально близко к украинским позициям, закрепиться на расстоянии 20-50 метров, чтобы потом одним броском попытаться захватить окоп, огневую точку или опорный пункт. Получается это далеко не всегда, но все-таки получается.
Если в бронетехнике потери у ВС РФ на этом направлении в пять-шесть раз выше, чем у ВСУ, то потери личного состава - 2,5-3 к 1 в пользу ВСУ. Разница потерь в бронетехнике объясняется тем, что ВСУ используют танки для ведения огня с замаскированных или укрепленных позиций, а ВС РФ применяют танки и бронетехнику в штурмах.
Что касается куда меньшей разницы в потерях пехоты, то здесь играют свою мрачную роль российская фронтовая авиация и в меньшей степени артиллерия.
Су-25 используются под Часовым Яром не единицами, как раньше на других участках фронта, а звеньями. И теперь они не обстреливают позиции ВСУ издалека, а идут на штурмовку, используя все виды штатного вооружения. Кроме того, продолжается бомбежка КАБами и УПАБами с дальних дистанций. Укрытий и укреплений, позволяющих выдержать прямое или близкое попадание авиабомбы под Часовым Яром почти нет. Отсюда и рост потерь.
Добавляет проблем украинской пехоте и российская артиллерия. С точностью проблемы все еще остались, но их нивелирует плотность огня.
Уровень подготовки российской пехоты конкретно на этом участке фронта выше, чем на других. В составе российских частей много снайперов, опытных минометчиков. Поэтому за каждую ошибку или оплошность украинским солдатам приходится платить жизнями.
Украинская пехота, воюющая третий год, превосходит российскую, но разница в подготовке, слаженности, опыте и мотивации постепенно снижается из-за потерь (на смену погибшим и раненым ветеранам приходят новобранцы), превосходства ВС РФ в огневой мощи и из-за медленно растущего опыта солдат оккупационной армии.
Ситуация под Часовым Яром тяжелая, но не катастрофическая для ВСУ. Бои за этот населенный пункт могут продлиться минимум весь апрель и большую часть мая, а скорее всего, продолжатся и летом.
Удар где-то на востоке
В ВС РФ, особенно в подразделениях, находящихся на передовой, не питают иллюзий по поводу скорого и легкого взятия Часова Яра. Поэтому готовится еще один удар на другом участке восточного фронта.
По сообщениям от источников в российских штабах в Донецке, Луганске и Алчевске, уже в конце мая ВС РФ могут перейти в наступление на узком участке фронта, который, как говорят источники «сейчас статичен». Речь про фронт на востоке. Где именно может быть нанесен этот удар пока неизвестно, но известно, что его цель, усложнить оборону Славянска-Краматорска и, возможно, заставить ВСУ отступить с занимаемых сейчас позиций восточнее этого укрепрайона.
Сил для проведения такой операции прямо сейчас у ВС РФ недостаточно.
Почему осмелела российская авиация
Авиацию россияне активно применяют не только под Часовым Яром, но и на юго-востоке Донецкой области и на южном фронте. Это связано с несколькими причинами. В ВС РФ временно решили проблему с нехваткой пилотов - из запаса вернули на высокие зарплаты бывших летчиков, из летных училищ еще в 2023 году начали проводить ускоренные выпуски, идет переобучение наземного персонала. Другая причина - нехватка средств ПВО у ВСУ на передовой.
Постоянные удары России по украинским городам заставили сконцентрировать ПВО и ПРО вокруг Киева, Днепра, Одессы и других городов. В том числе за счет передовой. Сбить фронтовой штурмовик Су-25 из ручного ПЗРК трудно (но все равно удается), поэтому российская авиация стала чувствовать себя в небе куда свободнее, чем раньше. Если в 2022 и 2023 году потеря 4-6 самолетов в месяц для ВС РФ была ситуацией близкой к катастрофе, то сейчас это нижняя граница стандартных потерь (с февраля 2024 года).
Решением этой проблемы для Украины могут стать крупные поставки средств ПВО и насыщение ими фронта или появление у Украины западных самолетов. Хотя в ВСУ куда больше хотят увидеть не американские и европейские истребители, а штурмовики, например, американские А-10. Они позволят эффективно и массово выбивать российские силы на передовой и в ближнем тылу. «Нахер нам эти истребители, дайте нам нормальную поддержку с воздуха для отражения их(российских) штурмов, выноса арты и техники. 10-20 А10-х и о наступлении россиянцы могут забыть навсегда», - говорит украинский офицер, находящийся в районе Славянска-Краматорска.
О поставке Украине А10 Thunderbolt речи пока нет.
ВС РФ активно применяют хлорацетофенон
Под Часовым Яром еще зимой россияне начали сбрасывать с дронов газовые гранаты РГ-ВО и К-51. В этих боеприпасах используется хлорацетофенон - боевое отравляющее вещество класса лакриматоров. Проще - слезоточивый газ. В советской армии хлорацетофенон проходил под знамомым многим названием «Черемуха». Этот газ применяли для подавления бунтов в колониях, для разгона демонстрантов в конце 80-х годов.
Хлорацетофенон использовался не только советской армией, но и американской во Вьетнаме. В 1969 году этот газ был запрещен как и другие боевые отравляющие вещества Женевским протоколом, однако применяется до сих пор как полицейское средство.
В ВС РФ для доставки газа на позиции противника используют гранаты РГ-ВО. Граната наполнена кристаллами вещества. После разрыва такой гранаты и нарушения герметичности оболочки, кристаллы превращаются в газ.
Хлорацетофенон вызывает раздражение слизистой оболочки, затруднение дыхания, в высокой концентрации или при долгом нахождении в облаке газа, возможна смерть.
Применение этих гранат зимой привело к тому, что с комплект снаряжения украинской пехоты вернулся противогаз. В теплую погоду газ эффективнее, чем при температурах ниже +5-8 градусов, поэтому ВС РФ забросали ими в марте-апреле всю передовую от Богдановки до Ивановского (Красное, как называют это село под Бахмутом в оккупационной армии), а теперь забрасывает позиции ВСУ на окраинах Часова Яра.
По словам украинских военных, на позициях еще в марте передохли все мыши и крысы. «Денацифицировали нам грызунов, хоть какая-то польза от орков», - рассказывал один из украинских военных, находившийся под Часовым Яром.
Так как ВСУ на этом участке фронта обеспечены противогазами, то серьезных потерь от применения РГ-ВО не было (если конечно не считать грызунов).
С начала апреля ВС РФ применяют газовые гранаты и на других участках фронта, например, на юго-востоке Донецкой области, где идут бои за Новомихайловку, Георгиевку и Победу.
Минирование дохлых коров
В Сумской и Черниговской областях украинские военные уже несколько недель вылавливают из рек, в том числе из Десны и Сейма, бревна, трупы коров и другого домашнего скота, с закрепленными на них противотанковыми минами. Заминированные мусор и трупы сбрасывают в реки на территории Курской и Брянской областей, в надежде на то, что течение прибьет их к мостам, водосборам или просто к берегу на территории Украины. Как говорят украинские военные, пока на этих «подарках» никто не подорвался, к разрушениям сплав заминированной дохлятины тоже не привел. Но неизвестно, сколько мин остались на дне рек. Все это придется разминировать и доставать уже после войны.
Невеличкий Бахмут з Авдіївкой штурмували не один місяць і поклали десятки тисяч кацапів, а тут Харків. Мінус пів мільона кацапо бидла чи як, а ще є Запорізька і Херсонська області....
до февраля следующего года!
https://www.zhitomir.info/news_220632.html
https://www.facebook.com/ssu.zhytomyr/posts/pfbid0YziCNUxJynJmhueSGUpNcdDYRxrjWeyWwM21rPHHRN87c7FV7CCF1c5vmKUacsNjl
https://drevlyansky.in.ua/category/osnovna-diyalnist/naukova-diyalnist/
І все під виглядом наукової праці, з "думкою про збереження природи" і наповнення власних кишень. Звісно, це треба науково робити, замилюючи очі простим людям!
Цих вісх "вчених" треба давно було помножити на 0!