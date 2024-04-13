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Новини Війна
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Росія перекидає на фронт Тихоокеанський флот. Для нас у цьому нічого нового. 155-мм снаряду все одно - морпіх це чи зек, - ВМС ЗСУ

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук

Залучення Росією до війни особового складу Тихоокеанського флоту нічого не змінює для України, адже снаряди однаково вбивають будь-яких окупантів – як колишніх ув’язнених, так і морпіхів.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

12 квітня Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що задля поповнення санітарних та безповоротних втрат Росія вирішила перевести 2400 окупантів з Тихоокеанського флоту РФ та 11-ї армії Військово-повітряних сил та протиповітряної оборони на війну проти України.

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Відповідаючи на запитання, чи є для РФ ефективним використання таких сил для наземних операцій, Плетенчук нагадав, що держава-агресор вже залучала до війни арктичну бригаду морської піхоти – при тому "з унікальною технікою", яка в результаті "чудово палала" на півдні України після роботи 406-ї артилерійської бригади.

"Для нас – нічого нового насправді. 155-мм снаряду все одно – морпіх це чи зек з [Групи] Вагнера. Вбиває їх приблизно однаково", – сказав речник ВМС.

Він зазначив, що у цих військових може бути дещо краща підготовка, але на тлі того, що війна триває вже 11-й рік, "якимось сюрпризом" для України це не буде.

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Крім того, як наголосив Плетенчук, таким чином Росія залишає оголеними деякі інші свої кордони.

Автор: 

армія рф (17160) ВМС (1375) ВМС рф (141)


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Топ коментарі
+9
155-мм снаряду все одно, якщо він є.
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13.04.2024 18:36
+5
О, зара почнеться - ТОФ фсьо пропьйом, но флот нє апазорім...тварини
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13.04.2024 18:23
+5
Мне вот интересно а какими силами можно было бы занять и укрепиться на одном из островов Курильской или Сахалинской гряды? Просто надрать задницы погранцам, установить бункера, доты, снайперские гнезда по горам там. Повесить два флага, украинский и японский, провести референдум среди жителей. Уж что-что, а внимание японских СМИ было бы ежесекундное.
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13.04.2024 18:34
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О, зара почнеться - ТОФ фсьо пропьйом, но флот нє апазорім...тварини
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13.04.2024 18:23 Відповісти
привіт
Я ще на Волині. Сьогодні лопатою попрацював, що той екскаватор.
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13.04.2024 19:13 Відповісти
Тут теж - "дайош картоплю", а потім "фсє на борьбу з жуками"
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13.04.2024 19:16 Відповісти
Вже не раз говорили, що противника не варто недооцінювати.
Було би в нас достатньо зброї, тоді ще можна щось казати. Але зараз не на часі.
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13.04.2024 18:25 Відповісти
а куди саме перекидає і на який фронт? 🧐
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13.04.2024 18:29 Відповісти
Арктична морська піхота... це що на собачих упряжках і в хутряних шубах?
Чабани і інші ослойо... вже були, шахтарі зі сталеварами та зеками також, прийшла черга "членів моржових"?
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13.04.2024 18:33 Відповісти
Тихоокеанський із сєвєрним не плутайте
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13.04.2024 19:15 Відповісти
а не пофіг ? от дійдемо до них, то й загуглимо 😁
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13.04.2024 21:05 Відповісти
Мне вот интересно а какими силами можно было бы занять и укрепиться на одном из островов Курильской или Сахалинской гряды? Просто надрать задницы погранцам, установить бункера, доты, снайперские гнезда по горам там. Повесить два флага, украинский и японский, провести референдум среди жителей. Уж что-что, а внимание японских СМИ было бы ежесекундное.
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13.04.2024 18:34 Відповісти
Та ніякими, поки у них цих КАБів як блох у собаки, ніяки закріплення та кулеметні гніздане допоможуть.
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13.04.2024 18:41 Відповісти
Может есть где то гористая местность где эффект от КАБов был бы минимизирован.
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13.04.2024 21:15 Відповісти
так там на Сахаліні в основном гірська місцевість там воювати та партизанити можна роками,це не херсонський степ де закріпитися важко ,потрібно війну переносити до рф.
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13.04.2024 23:12 Відповісти
A кушать там что будете, ягель?
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13.04.2024 20:29 Відповісти
Красную икру и крабов
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13.04.2024 21:11 Відповісти
Шкода, що японцям США підрізали "крила", а то вони б вже давно наваляли клятим кацапам і пустили їх флот годувати краба який в тих місцях виростає просто фантастичних розмірів)
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13.04.2024 23:14 Відповісти
Війна триває 11-й рік,і тільки зараз
ми наважилися знищувати військові
цілі на раші.
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13.04.2024 18:35 Відповісти
155-мм снаряду все одно, якщо він є.
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13.04.2024 18:36 Відповісти
Ця бравада зеленських-подоляків-плетенчуків уже давно нікого не "кумарить". Наразі протиставити кацапам - н і ч о г о .
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13.04.2024 18:37 Відповісти
якась, тупа інфа для нас тилових.
ну, то й що?
їх вже стільки тут згнило, і що?
ще зібрали? ще надсилають?

доки, не буде вечірнього гундосика, інфа пуста.
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13.04.2024 18:43 Відповісти
Тихоокеанський тижня 2 повзти буде? З владика?
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13.04.2024 19:17 Відповісти
Для чорноземів України, всьо єдіно, апатіти іль москаль…
Смерть московітам із сруськага міфа!
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13.04.2024 18:53 Відповісти
У нас є снаряди?
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13.04.2024 18:57 Відповісти
Питання до Японії. Вам Сахалін і Куріли потрібні? Тоді банзай! Кращої нагоди може не представитись.
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13.04.2024 19:04 Відповісти
Сувора правда життя, вбити доведеться всіх свинособак, що тримають зброю в руках.
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13.04.2024 19:04 Відповісти
Хорохоримось ще потужніше!
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13.04.2024 19:26 Відповісти
Дебіл мохнатий, що ти ригаєш, херня лохмата? Затулі своє хлебало, воїн херов
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13.04.2024 19:46 Відповісти
Здається, що морпіхи із Далекого Сходу вже у 2022 році були? Напевно що це черговий кацапський ребрендінг. Прапор то у МПД залишився. Як там не є, а Японії саме час пильніше придивитися до втрачених північних територій.
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13.04.2024 19:59 Відповісти
были. и не только так называемые морпехи - были среди них пленные, которые говорили, что их попереводили из команд кораблей в "морскую пехоту".
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13.04.2024 20:32 Відповісти
 
 