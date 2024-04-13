Росія перекидає на фронт Тихоокеанський флот. Для нас у цьому нічого нового. 155-мм снаряду все одно - морпіх це чи зек, - ВМС ЗСУ
Залучення Росією до війни особового складу Тихоокеанського флоту нічого не змінює для України, адже снаряди однаково вбивають будь-яких окупантів – як колишніх ув’язнених, так і морпіхів.
Про це в ефірі телемарафону сказав речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
12 квітня Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що задля поповнення санітарних та безповоротних втрат Росія вирішила перевести 2400 окупантів з Тихоокеанського флоту РФ та 11-ї армії Військово-повітряних сил та протиповітряної оборони на війну проти України.
Відповідаючи на запитання, чи є для РФ ефективним використання таких сил для наземних операцій, Плетенчук нагадав, що держава-агресор вже залучала до війни арктичну бригаду морської піхоти – при тому "з унікальною технікою", яка в результаті "чудово палала" на півдні України після роботи 406-ї артилерійської бригади.
"Для нас – нічого нового насправді. 155-мм снаряду все одно – морпіх це чи зек з [Групи] Вагнера. Вбиває їх приблизно однаково", – сказав речник ВМС.
Він зазначив, що у цих військових може бути дещо краща підготовка, але на тлі того, що війна триває вже 11-й рік, "якимось сюрпризом" для України це не буде.
Крім того, як наголосив Плетенчук, таким чином Росія залишає оголеними деякі інші свої кордони.
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Я ще на Волині. Сьогодні лопатою попрацював, що той екскаватор.
Було би в нас достатньо зброї, тоді ще можна щось казати. Але зараз не на часі.
Чабани і інші ослойо... вже були, шахтарі зі сталеварами та зеками також, прийшла черга "членів моржових"?
ми наважилися знищувати військові
цілі на раші.
ну, то й що?
їх вже стільки тут згнило, і що?
ще зібрали? ще надсилають?
доки, не буде вечірнього гундосика, інфа пуста.
Смерть московітам із сруськага міфа!