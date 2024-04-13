Російські ракети долітають до Запоріжжя за 30-40 секунд, обстрілюють з 60 км. РФ просто випалює наші міста і села, - голова ОВА Федоров

Російські загарбники обстрілюють Запоріжжя з відстані 60 км – ракети окупантів долітають за 30-40 секунд, вкрай необхідні системи протиповітряної оборони.

Про це в інтерв'ю LIGA.net повідомив голова Запорізької обладміністрації Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"[Росіяни] обстрілюють з відстані до 60 кілометрів. Між "виходами" і "приходами" проходить не більше 30-40 секунд", – розповів він.

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Наразі окупанти не б'ють по місту з С-300, проте замінили їх на дрони-камікадзе Shahed, ракети "Іскандер", також атакували й "Калібрами", зазначив посадовець.

За його словами, багато чого для захисту Запоріжжя вже зроблено – саме тому "багато ворожих дронів залишаються у посадках і полях", проте цього мало.

Він наголосив, що вкрай необхідні системи ППО, також потрібні засоби, аби відігнати російську авіацію, яка скидає керовані авіабомби.

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"Цими бомбами Росія просто випалює наші міста і села. Ворог вже говорить про тритонні КАБи – вони можуть знищувати за раз цілі вулиці чи квартали", – пояснив він.