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Новини Війна
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Російські ракети долітають до Запоріжжя за 30-40 секунд, обстрілюють з 60 км. РФ просто випалює наші міста і села, - голова ОВА Федоров

Наслідки російського обстрілу України

Російські загарбники обстрілюють Запоріжжя з відстані 60 км – ракети окупантів долітають за 30-40 секунд, вкрай необхідні системи протиповітряної оборони.

Про це в інтерв'ю LIGA.net повідомив голова Запорізької обладміністрації Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"[Росіяни] обстрілюють з відстані до 60 кілометрів. Між "виходами" і "приходами" проходить не більше 30-40 секунд", – розповів він.

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Наразі окупанти не б'ють по місту з С-300, проте замінили їх на дрони-камікадзе Shahed, ракети "Іскандер", також атакували й "Калібрами", зазначив посадовець.

За його словами, багато чого для захисту Запоріжжя вже зроблено – саме тому "багато ворожих дронів залишаються у посадках і полях", проте цього мало.

Він наголосив, що вкрай необхідні системи ППО, також потрібні засоби, аби відігнати російську авіацію, яка скидає керовані авіабомби.

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"Цими бомбами Росія просто випалює наші міста і села. Ворог вже говорить про тритонні КАБи – вони можуть знищувати за раз цілі вулиці чи квартали", – пояснив він.

Автор: 

Запоріжжя (2255) обстріл (28171) Федоров Іван (645)


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Топ коментарі
+12
Я ваш вирок, мав час цьому протистояти і підготуватися, але він боровся з порохом, заблокував ДОЗ та ВПК України «десь пасерєдінє»….
Ось тепер, його виборці, - хоть паржом…😡😡😡
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13.04.2024 18:51
+10
виборці Щеневтіка вже давно зображують із себе нещасних біженців в Європах і шелестять там купюрами євро....
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13.04.2024 18:53
+7
а чому росміста квітують ? амери не дають ракет? а в тому,що з 6500 справ про зраду,шпигунство,наведення ракет,колаборацію реально на зону потрапило ....100 осіб !!,теж амери винні,чи твої начальнички винні?
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13.04.2024 18:49
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Кому він наголосив?
Він наголосив, що вкрай необхідні системи ППО, також потрібні засоби, аби відігнати російську авіацію, яка скидає керовані авіабомби.
Джерело:
https://censor.net/ua/n3484200

Читачам Ліги.нет? Urbi et orbi?
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13.04.2024 18:48 Відповісти
він просто пукнув в калюжу і поставив за сьогодні собі галочку....
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13.04.2024 18:50 Відповісти
а чому росміста квітують ? амери не дають ракет? а в тому,що з 6500 справ про зраду,шпигунство,наведення ракет,колаборацію реально на зону потрапило ....100 осіб !!,теж амери винні,чи твої начальнички винні?
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13.04.2024 18:49 Відповісти
оголоси евакуацію
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13.04.2024 18:50 Відповісти
до тебе,в Америку?
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13.04.2024 18:51 Відповісти
Якщо навести на маленькій прапірець біля нику то вискочить домен країни. gb то Велика Британія.
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13.04.2024 19:00 Відповісти
А якщо врубити ВПН - то хоч Китай можна поставити прапорцем.
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13.04.2024 19:08 Відповісти
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13.04.2024 21:55 Відповісти
Я ваш вирок, мав час цьому протистояти і підготуватися, але він боровся з порохом, заблокував ДОЗ та ВПК України «десь пасерєдінє»….
Ось тепер, його виборці, - хоть паржом…😡😡😡
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13.04.2024 18:51 Відповісти
виборці Щеневтіка вже давно зображують із себе нещасних біженців в Європах і шелестять там купюрами євро....
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13.04.2024 18:53 Відповісти
Ага, підготуватися... За чий рахунок? За твій? Військовий бюджет Франції 50 млрд євро щорічно. Це для того, щоб готуватися. Українська армія таких грошей за 10 років не бачила
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13.04.2024 19:11 Відповісти
1 квітня 2024 року в Україні чомусь ніхто не жартував. Про "День гумору" забули. Напевно, що не до жартів.
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13.04.2024 19:46 Відповісти
АСФАЛЬТОМ зупиняйте
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13.04.2024 18:52 Відповісти
щось, не зрозуміло!
кого, малюк спасав?
на кого, був, хитрий технологічний замах?
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13.04.2024 18:56 Відповісти
Хоть поржем-300; Асфальт-М1; Шашлик-10; Телемарафон-АКМ
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13.04.2024 19:04 Відповісти
а по месту пуска ракет ударить тямки не хватает ?
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13.04.2024 19:11 Відповісти
По месту сброса КАБа шмальни в небо
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13.04.2024 19:12 Відповісти
Пока оккупанты не бьют по городу с С-300
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13.04.2024 19:15 Відповісти
это Смерч или Торнадо
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13.04.2024 19:17 Відповісти
самолеты они боятся туда пускать
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13.04.2024 19:19 Відповісти
окупанти не б'ють по місту з С-300, проте замінили їх на дрони-камікадзе Shahed, ракети "Іскандер", також атакували й "Калібрами", зазначив посадовець. Джерело:
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13.04.2024 19:27 Відповісти
А нужно ж было только развести войска. Или это не зебилье реализовывало?
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13.04.2024 19:15 Відповісти
Это Меркель реализовывала. Зеля только выполнял ее распоряжения
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13.04.2024 19:51 Відповісти
А ви, суки, чекали святкових кошиків з тульським пряниками? Владні пдрси роблять великі круглі очі на третій рік війни
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13.04.2024 19:19 Відповісти
со Смерчем или Торнадо только Железный Купол справится
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13.04.2024 19:23 Відповісти
******** з ними справиться "отвєтка" по Донецьку...
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13.04.2024 21:28 Відповісти
Ви той во, мудрому наріду нагадайте статистику його галасування. Щоб добре урок засвоювали.
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13.04.2024 19:50 Відповісти
А за кого треба було проголосувати, щоб пуйлу сподобався кандидат, і він передумав нападати на Україну?
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13.04.2024 19:57 Відповісти
Ми самі бачимо, що творять кацапи з нашими містами. А що Вролодя Херпіду, придумав чим і як захищати міста і люлей? Забулися як йому аплодували, коли він останні огроші зкатував в асфальт? Асфальтом не пробували захистити міста?
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13.04.2024 20:16 Відповісти
А можна те місце звідки запускають теж випалити?
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13.04.2024 21:06 Відповісти
Можна тільки закатати асфальтом. Забулися, що ми не спеціалісті в цій галузі, ми асфальтники.
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13.04.2024 23:05 Відповісти
не переживай, асфальт вже під вікном
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13.04.2024 22:44 Відповісти
Если подобное говорит госчиновник высшего ранга, глава обл воен-администрации---то в какую войну или игру мы играем? Может это соревнование ,,кто ближе,,? Так Харьков в 50 км! Следующий.....
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13.04.2024 23:39 Відповісти
 
 