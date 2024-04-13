Фінляндія з 15 квітня призупинить роботу морських пунктів пропуску на кордоні з РФ

Уряд Фінляндії ухвалив рішення призупинити роботу морських пунктів пропуску на кордоні з Росією з 15 квітня 2024 року.

Про це повідомляє Федеральна митна служба Росії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що рух Сайменським каналом через Нуйямаа буде припинено для прогулянкових суден. Також на невизначений термін закриваються морські пункти пропуску Хаапасаарі та Сантіо.

На початку квітня Фінляндія продовжила закриття сухопутного кордону з Росією безстроково до подальших розпоряджень.

МВС Фінляндії пояснило рішення тим, що Росія продовжує спрямовувати до кордону нелегальних мігрантів.

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Тоді ж повідомлялося, що водні прикордонні переходи в Хаапасаарі, порту Нуйямаа і Сантіо будуть закриті для руху прогулянкових суден 15 квітня.

Наземні прикордонні переходи на кордоні Росії та Фінляндії почали закриватися за рішенням фінської влади у листопаді минулого року у зв’язку з напливом громадян третіх країн, переважно Близького Сходу та Африки, які прибували на прикордонні пункти з території Росії та просили політичного притулку у Фінляндії.

Фінська влада звинуватила Росію в тому, що вона свідомо заохочує іноземців до того, щоб просити у Фінляндії притулок, щоб дестабілізувати ситуацію в країні.

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Прикордонна служба Фінляндії розслідує близько 40 справ, пов’язаних з організацією незаконного проникнення до Фінляндії через кордон із Росією.