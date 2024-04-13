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Новини
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Фінляндія з 15 квітня призупинить роботу морських пунктів пропуску на кордоні з РФ

фінляндія

Уряд Фінляндії ухвалив рішення призупинити роботу морських пунктів пропуску на кордоні з Росією з 15 квітня 2024 року.

Про це повідомляє Федеральна митна служба Росії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що рух Сайменським каналом через Нуйямаа буде припинено для прогулянкових суден. Також на невизначений термін закриваються морські пункти пропуску Хаапасаарі та Сантіо.

На початку квітня Фінляндія продовжила закриття сухопутного кордону з Росією безстроково до подальших розпоряджень.

МВС Фінляндії пояснило рішення тим, що Росія продовжує спрямовувати до кордону нелегальних мігрантів.

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Тоді ж повідомлялося, що водні прикордонні переходи в Хаапасаарі, порту Нуйямаа і Сантіо будуть закриті для руху прогулянкових суден 15 квітня.

Наземні прикордонні переходи на кордоні Росії та Фінляндії почали закриватися за рішенням фінської влади у листопаді минулого року у зв’язку з напливом громадян третіх країн, переважно Близького Сходу та Африки, які прибували на прикордонні пункти з території Росії та просили політичного притулку у Фінляндії.

Фінська влада звинуватила Росію в тому, що вона свідомо заохочує іноземців до того, щоб просити у Фінляндії притулок, щоб дестабілізувати ситуацію в країні.

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Прикордонна служба Фінляндії розслідує близько 40 справ, пов’язаних з організацією незаконного проникнення до Фінляндії через кордон із Росією.

Автор: 

кордон (4748) росія (64871) Фінляндія (1292) пункт пропуску (798)


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РФ просто випалює наші міста і села

Вас не почують ні чужі, ні навіть свої.

Сядьте зручно у халепі
І у нинішнім сезоні
Будьте з нами у вертепі
Чи то пак, у шоу-зоні.

Наші душі - скиба житня
Серед траси, серед траси.
Поможуть нам, поможіть нам,
Христе-Боже і Тарасе! (с)
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13.04.2024 18:50 Відповісти
Njet Molotoff, njet Molotoff,
valehtelit enemmän **** itse Bobrikoff.

Нет, Молото́в, нет, Молото́в,
Врешь ты даже больше, чем когда-то Бобрико́в.
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13.04.2024 19:00 Відповісти
1939..
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13.04.2024 19:11 Відповісти
Фінляндія з 15 квітня призупинить роботу морських пунктів пропуску на кордоні з РФ Джерело:
*********
Давно пора. Робіть залізну завісу від варварської орди.
Диких кацапів ще рано допускати до спілкування з цивілізованими народами.

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13.04.2024 19:00 Відповісти
Це вірне рішення. Кацапські свині повинні сидіти в свойому свинарнику.
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13.04.2024 19:48 Відповісти
І крокодили будуть???
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13.04.2024 21:31 Відповісти
Практически единственная страна вообще и как член нато, хоть и не давно, которая идеально правильно поступает и действует в данном времени. По отношению к рф. Ведь очень хорошо знают с кем имеют дело. И что важно особо в таких моментах---смело очень действуют и очень целенаправлено. Как допались до возможностей! Всё логично. Завтра будет поздно. А у них всё готово уже вчера.
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13.04.2024 22:52 Відповісти
 
 