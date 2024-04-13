УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10160 відвідувачів онлайн
Новини
1 366 13

Посол Німеччини Єґер закликав союзників також передати Україні системи ППО: "Інші країни повинні швидко долучитися"

єґер

Посол Німеччини в Україні Мартін Єґер закликав інші країни наслідувати приклад Берліна й теж передати Україні додаткові системи ППО.

Про це заявив Єґер на своїй сторінці у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Німеччина надає додаткову допомогу у сфері протиповітряної оборони. Ми відправляємо ще одну систему Patriot з усім, що до неї належить. Тоді в країні буде три системи з Німеччини. Крім того, Iris-T і Gepard також тут. Тепер інші повинні швидко приєднатися!" - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що Україна отримає від уряду Німеччини ще одну систему протиповітряної оборони Patriot через збільшення російських ракетних атак.

Також Володимир Зеленський повідомив, що Німеччина надасть Україні ракети до наявних систем ППО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зараз йдуть активні переговори щодо двох батарей Patriot та однієї SAMP/T, - Кулеба

Автор: 

Німеччина (7316) ППО (3138) Єґер (25)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Wir danken unseren deutschen ******** herzlich. Olaf - du bist der Beste. Nicht, dass Putins Schlampe Angela Merkel ist.
показати весь коментар
13.04.2024 19:23
+2
Дякуємо Ніімеччині!
показати весь коментар
13.04.2024 19:32
+1
Треба вже союз закликальників створювати.
показати весь коментар
13.04.2024 19:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не на равных играют с волками
Егеря. Но не дрогнет рука!
Оградив нам свободу флажками
Бьют уверенно, наверняка! (с)
показати весь коментар
13.04.2024 19:22 Відповісти
Wir danken unseren deutschen ******** herzlich. Olaf - du bist der Beste. Nicht, dass Putins Schlampe Angela Merkel ist.
показати весь коментар
13.04.2024 19:23 Відповісти
А хто інші? У Німеччині більше за всіх Петріотів. Поляки не дадуть нам точно нічого. А інші занадто далеко і їм байдуже.
показати весь коментар
13.04.2024 19:26 Відповісти
Дякуємо Ніімеччині!
показати весь коментар
13.04.2024 19:32 Відповісти
То чого Ви прицепилися до німців за далекобійні ракети? Вони нам заборгували, чи ми в них їх замовляли? Беріть свої марафонні ракети. Україна, яка виробляла не тільки міжконтенинтальні ракети, а космічні, сьогодні вимагає у німців, америкнців і поляк ракети для захисту. Та розтаку його наліво, де наші ракети? Що робило оте 5 років, дороги?
показати весь коментар
13.04.2024 20:13 Відповісти
Треба вже союз закликальників створювати.
показати весь коментар
13.04.2024 19:38 Відповісти
Німеччина - 3 системи
США - нуль
Але США надавали ракети до Patriot...
показати весь коментар
13.04.2024 19:40 Відповісти
ракеты для Патриот и в Австралии делают
показати весь коментар
13.04.2024 19:53 Відповісти
Друзі, партнери , союзники готуйте війська будь ласка не забувайте хто на нас пре 🙏🏼
показати весь коментар
13.04.2024 19:41 Відповісти
Макарон , твой выход !
показати весь коментар
13.04.2024 19:52 Відповісти
а зе теж казав що треба багато ппо та снарядів, але йому ще хтось нашептав нагадувати світу про гроші на відновлення...
бо я щось не чув про цю проблему від партнерів останні місяці.
а наші, то шмига, та ще хтось з зелених, то Сам боневтік, кожен тиждень нагадують про гроші на відновлення...
мабудь влада зе вже перемогла.
осталось перемогти нашим ЗСУ
показати весь коментар
13.04.2024 20:03 Відповісти
 
 