Посол Німеччини Єґер закликав союзників також передати Україні системи ППО: "Інші країни повинні швидко долучитися"

Посол Німеччини в Україні Мартін Єґер закликав інші країни наслідувати приклад Берліна й теж передати Україні додаткові системи ППО.

Про це заявив Єґер на своїй сторінці у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Німеччина надає додаткову допомогу у сфері протиповітряної оборони. Ми відправляємо ще одну систему Patriot з усім, що до неї належить. Тоді в країні буде три системи з Німеччини. Крім того, Iris-T і Gepard також тут. Тепер інші повинні швидко приєднатися!" - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що Україна отримає від уряду Німеччини ще одну систему протиповітряної оборони Patriot через збільшення російських ракетних атак.

Також Володимир Зеленський повідомив, що Німеччина надасть Україні ракети до наявних систем ППО.

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