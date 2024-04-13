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Новини
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В усіх регіонах України вже оцифровано дані щодо чоловіків призовного віку, яких можуть мобілізувати, - Міноборони

військовий,комп'ютер,військовослужбовець,айті,діджиталізація,цифровізація

Міністерство оборони перезапустило електронну систему "Оберіг" та оцифрувало дані щодо чоловіків призовного віку, які можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ.

Про це заявив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, система "Оберіг" забезпечує цифрове ведення даних на всіх етапах мобілізаційної кампанії для кожного окремого суб’єкта. Вона інтегрована з податковою, Мін'юстом, Міносвіти, міграційною та прикордонною службами, а також Судовою адміністрацією.

На сьогодні зроблено 23 мільйони запитів на оновлення даних громадян та оцифровано дані чоловіків призовного віку в усіх 24 регіонах України та Києві, зазначив він.

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"Більшість регіонів успішно налагодили процес введення даних щодо статусу проходження комісій ВЛК. Проте, щоб забезпечити ще більшу ефективність і прозорість, ми плануємо збільшити потужності команд, що працюють у ТЦК та СП, і перевести у цифровий формат весь процес мобілізаційної кампанії для кожного громадянина.

Наша мета – забезпечити прозорість та оперативність кожного кроку цього важливого процесу, надати можливість кожному громадянину реалізувати свій обов’язок захисту Батьківщини", - наголосив Гаврилюк.

Читайте також: Громадяни зможуть у два кліки подати заявку на мобілізацію, - Міноборони

Автор: 

Міноборони (7294) чоловіки (156) мобілізація (3017) диджиталізація (273) Гаврилюк Іван (29)


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Топ коментарі
+35

ми плануємо збільшити потужності команд, що працюють у ТЦК та СП
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13.04.2024 19:36
+29
Сотни тысяч ухилянтов сейчас шныряют по улицам наших городов в мусорской и военной форме с оружием в руках и на государственной шее сидящие, пристают к гражданским которые вообще никакого отношения к армии не имеют.
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13.04.2024 19:57
+27
Что то я пропустил когда гражданин брал на себя обязанность защищать Родину? Говорили же нам 30 лет что никто никому ничего не должен и тут на тебе кредит перед Родиной нарисовался на ровном месте. Тоесть те кто всю жизнь сидел на шее государства и все просрал будут ловить для мобилизации тех кому 30 лет расказывали что им государство ничего не должно?
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13.04.2024 19:42
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Як Петрик П'яточкин слоників рахував
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13.04.2024 19:35 Відповісти
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13.04.2024 19:46 Відповісти

ми плануємо збільшити потужності команд, що працюють у ТЦК та СП
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13.04.2024 19:36 Відповісти
В такому ж я і ти і той полудкрок шо зверху в діванному
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13.04.2024 20:18 Відповісти
А таке враження що на другому закарпатському фронті. Звідки стільки гонору?
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13.04.2024 20:44 Відповісти
Не забудьте копію рашці скинути
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13.04.2024 19:37 Відповісти
Вони доступ повний нададуть..навіщо копія?
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13.04.2024 20:07 Відповісти
для цього ж усе і створюється, аж так оперативно на фоні інших проЖектів, кротами зеленської ОПи... нехІлий такий собі додаток до списків Портнова, творчістю якого так захоплювалися зепутани та секретути
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13.04.2024 20:32 Відповісти
Что то я пропустил когда гражданин брал на себя обязанность защищать Родину? Говорили же нам 30 лет что никто никому ничего не должен и тут на тебе кредит перед Родиной нарисовался на ровном месте. Тоесть те кто всю жизнь сидел на шее государства и все просрал будут ловить для мобилизации тех кому 30 лет расказывали что им государство ничего не должно?
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13.04.2024 19:42 Відповісти
Ніхто за тебе не підписував заяву щодо надання тобі паспорта держави Україна. Це ти підписав заяву та зібрав всі необхідні документи для отримання паспорта.

Ти - міг не подавати документи на отримання паспорту, міг написати заяву про вихід з громадянства України (отриманого, вірогідно, задарма, по праву народження). Після відповідних дій держави - ти був би позбавлений громадянства України та не мав би обов'язку виконувати конституцію України, а отже і обов'язку захищати Батьківщину.

Але ти так не зробив, користувався всіма привілеями та правами, які надавала тобі держава Україна та факт перебування в державі Україна (що б ти там собі не думав про їх несуттєвість - вони були, є і будуть, причому були і є - величезні у порівнянні з приблизно 2/3 світу), отже в тебе є і законний, і моральний обов'язок боронити Україну від загарбників у визначений законом спосіб.

Якщо не бажаєш і ухиляєшся від виконання цього обов'язку - значить ухилянт.

Очевидно.
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13.04.2024 21:53 Відповісти
Не міг. Неподання документів на паспорт - злочин. А вийти з громадянства можна було лише у трьох випадках:
1. Набуття іншого
2. Незаконне набуття
3. Військова служба в іншій державі.
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13.04.2024 23:22 Відповісти
1. неотримання паспорту - це не кримінальний злочин, а лише адміністративний.
2. ніхто не заважав набувати інше громадянство до 24.02.2022.

Якщо не вийшли з громадянства України - всі права і обов'язки - ваші. Незалежно від ваших бажань.

Моральна сторона питання "я народився в Україні, виріс в Україні, став дорослим в Україні і зараз є громадянином України, але вважаю, що нічого не винен державі Україна" - однозначна. Той, хто так вважає - моральний виродок. А його дії щодо уникнення обов'язків - кримінальний злочин.
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14.04.2024 00:13 Відповісти
Для дурачков:а ты полдписывался под требованием соблюдать ПДД?Платить налоги,Соблюдать статьи уголовного кодекса? Разве ты давал писменное обещание не убивать не грабить? тем не менее у тебя есть обязанность соблюдать законы Украины-даже если ты настолько тупорылый что не знаешь этих законов. Ничего-на передовой ты их выучишь.
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14.04.2024 07:21 Відповісти
яка ж, тупа маячня!
іван, ****, і в україні, іван!
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13.04.2024 19:42 Відповісти
Це все ,канєшно добре,але хвилює питання-про партньоров не забули, дотуп до цих даних їм передали? А то невдобно буде
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13.04.2024 19:44 Відповісти
Головне оцифрувати.
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13.04.2024 19:44 Відповісти
и клеймо поставить раскаленным железом
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13.04.2024 19:56 Відповісти
А шо там з чотириждиуклоністом блазнем і його 95 анал... Не так, квартал, хоча яка різниця, те і те - гівно. Вони також в цій спіські?
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13.04.2024 19:45 Відповісти
Так вони з цирку.
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13.04.2024 19:59 Відповісти
Там і без цирку видно, що вони невиліковні ідіоти. До того-ж ЗЕбануті. Навіть таке лайно згодиться, з паршивої вівці хоч шерсті жмут. Будуть окопи копати на нолі.
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13.04.2024 20:12 Відповісти
Дозвіл хто давав?
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13.04.2024 19:46 Відповісти
Путлер.
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13.04.2024 19:47 Відповісти
Мудрий нарід. Шкода мені тебе. Обрав зариганого обдристаного русофільного клована, а зараз кров'ю стікаєш...Невже не покаїшся, не прийдеш до тями?
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13.04.2024 19:47 Відповісти
Але такого пердимонокля ще не було.
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13.04.2024 19:58 Відповісти
Віктора Федоровича тепер краще не критикувати на Цензорі.
Що сталося з сайтом, я навіть не уявляю... Може, його вже рейдери захопили?
Мене забанили за ось такий доволі невинний коментар.
Якщо адміни в заручниках, то хай підморгнуть якось, чи шо. Будемо допомагати улюбленому сайту...

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14.04.2024 00:08 Відповісти
Кожен з п'яти пердимоноклів був унікальним ) ні до них таких ніколи не було, ні після них не буде )
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13.04.2024 20:02 Відповісти
З шести*))
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13.04.2024 20:03 Відповісти
притулу или шария с гордоном и абристовичем
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13.04.2024 19:58 Відповісти
Скажите, а куда делась история новостей Цензора с коментариями до 2022 года где расказывали что никто никому ничего не должен и каждый сам за себя? А то как то не красиво получается... К тому же что насчет миллионов мужиков которых выпустили из страны под разными предлогами? Они вернутся после войны дербанить дома погибших и европейские гранты на востановление страны?
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13.04.2024 19:48 Відповісти
все як і завжди тут. вони оцифровані всі з народження ген всі . ось тільки одне запитання до того, хто те ввів але забув їх оцифрувати на військовому обліку (нагадати оцифровщика?). і де їх тепер оцифрованих шукати шукати? можу підказати- ген на всіх лавках в Київі надвечірком.
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13.04.2024 19:51 Відповісти
Ухилянтам складніше буде ухилятися та ховатися. Ось і добре.
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13.04.2024 19:51 Відповісти
Сотни тысяч ухилянтов сейчас шныряют по улицам наших городов в мусорской и военной форме с оружием в руках и на государственной шее сидящие, пристают к гражданским которые вообще никакого отношения к армии не имеют.
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13.04.2024 19:57 Відповісти
Ідіот.
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13.04.2024 20:13 Відповісти
Дуже сумнівно, що всі чоловіки мобілізаційного віку пішли та подали свої дані.

А, якщо це не так, що там зібрало та оцифрувало МО?

До того ж, ці довбойоби 10 разів вимагають одні і ті ж папірці, які і так давно так чи інакше є у держави. Що каже про те, що у ТЦК не знають, що відбувається у сусідньому кабінеті, не кажучи про Податкову, наприклад, яка аж в одній зупмнці автобуса.
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13.04.2024 19:52 Відповісти
То зебіли не просто так реєструвалися в дії. Це ж дуже зручно (*приходить писець)
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13.04.2024 20:44 Відповісти
В даному випадку, до сраки та Дія.
Там нема фактичного місця роботи, фактичного місця проживання.

А у ТЦК всі дані на папері. І цим даним 100 років. Вони сидять і тупо розсилають повістки за старими адресами, сподіваючись, що хоч якийсь дурачок прийде.

І тут ці клоуни з МО вирішили розповісти, що вони всіх оцифрували. 😁
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13.04.2024 21:16 Відповісти
все є в ID-паспорті та закордонному, дані про місце роботи з податкової. але що по всіх, по бреше хенерал
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13.04.2024 22:22 Відповісти
Парадокс у тому, що у нормальній державі достатньо номеру соцстраху. 😁

А дебілам хоч хмарочос документів дай - все одно буде хаос і одне з одним не буде в'язатися.

До того ж, ID-паспорт отримували далеко не всі.
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13.04.2024 22:51 Відповісти
От дивися.
У кожного військового квитка є унікальний номер. У кожного громадянина, окрім всяких сектантів, є ідентифікаційний код, на який зав'язані доходи, податки, ділова активність.

Вже цього було б достатньо у якості ключів для пов'язування інших реквізитів з різних БД.

І знаєш, чим зараз зайняті ТЦК? Вони вклеюють у військові квитки якийсь додатковий він-код.
І знаєш навіщо? Ніфіга не задля ефективності. Просто хтось черговий говнософт зліпив за всі гроші Світу і під нього ліплять цей фуфель.
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13.04.2024 23:10 Відповісти
чоловіків призовного віку в усіх 24 регіонах України та Києві

куди ще 2 регіони Делі ?
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13.04.2024 19:52 Відповісти
куди ще 2 регіони Делі ?
*******
Делі - це столиця Індії.
І там не регіони, - там штати.
А якщо малося на увазі "куди діли?", - то Крим і Севастополь повністю окуповані. А 5 областей, - тільки частково окуповані. От і виходить, що повністю і частково підконтрольні Україні 24 області та Київ.
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13.04.2024 21:10 Відповісти
я радий за них
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13.04.2024 21:57 Відповісти
За кого саме ви радієте?

1) за Делі
2) за Індію
3) за 24 регіони України та Київ
4) за окуповані Крим і Севастополь
5) за чоловіків призовного віку
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13.04.2024 22:06 Відповісти
Мене все більше і більше цікавить питання, хто такий Єрмак і чому він з'явився тільки коли ЗЕ став презом? Чому воне завши там, де Шмаркля? Свічку він теж тримає? Доріжку стелить теж? Хто це, звідки це, як це???
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13.04.2024 19:52 Відповісти
А тебе не цікавило, хто такий Андрій Богдан?)
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13.04.2024 20:07 Відповісти
Не ТИкайТЕ. То інше питання і не більш болючіше. А ще мене цікавить, хто такий Баканов.
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13.04.2024 21:27 Відповісти
І які данні тре оновлювати в такому випадку?
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13.04.2024 19:54 Відповісти
Усіх сук-уклоністів на фронт !
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13.04.2024 19:54 Відповісти
А хто іх буде з Майамі, Монако, та Лондона виколупувати ?
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13.04.2024 20:02 Відповісти
Шо за дискримінація? Винуваті верховні кобелі, а відгрібають чомусь тільки "суки"... )))
Не там шукаєте, шановний.

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13.04.2024 21:26 Відповісти
ввели комп"бтери, стало ще гірше бо бумагу не відмінили. тепер і ручкою і на елавішах.
подвійна писанина.
тепер оцифрували....
тобто в тцк, спочатку запишуть все в журнали, потім в комп
а головне...
зто власник програми та скільки на це пішло бабла???
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13.04.2024 19:56 Відповісти
все вірно оцифрували всіх хто офіційно працює і платить податки , а хто немегал той і далі буде ховатися бід юбкою...
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13.04.2024 19:58 Відповісти
Без шахрайства теж не можна. Якби всі люди дбали тільки про благополуччя інших, то ще швидше побилися між собою.
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13.04.2024 20:46 Відповісти
Интересно, и все мои 10+ снимков рентгена они тоже оцифровали?
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13.04.2024 20:04 Відповісти
Скоро бригады Гвардии 2-го Наступления, набранные из уклонистов, пенсионеров и зэков, сделают решающий вклад в победу. Слава Украине ! Героям слава !
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13.04.2024 20:06 Відповісти
мажоров посчитайте и пошли на
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13.04.2024 20:09 Відповісти
Нехай було, як було, - адже як-небудь так було! Ніколи так не було, щоб ніяк не було.
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13.04.2024 20:54 Відповісти
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13.04.2024 20:28 Відповісти
🤣
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13.04.2024 20:30 Відповісти
ххх:- я тя найду *****!!!!
ххх:- айпи вычеслю гомно ты!!!
ууу:- 89.178.90.125
ххх:- у меня прога сломалась, но я тя потом найду!!!
ууу:- ул. Братиславская 4, 38
ххх:- у меня машина не заводится, сам приезжай кусок гомна!!! хер я к те поеду!!!
ххх:- чё зассал приехать **** ты, я так и знал))))
ууу:- давай адрес
ххх:- иди на, я ща не дома
ууу:- а где?
ххх:- в гостях, нас тут 8 человек приезжай ***!!!!!
ууу:- давай адрес
ххх:- *** мы уезжаем
ууу:- куда?
ххх:- (пользователь добавил вас в черный список)
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14.04.2024 11:12 Відповісти
Чоловіки вже оцинковані - норм хід
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13.04.2024 20:36 Відповісти


Якби кожен був розумний, то на світі було б стільки розуму, що кожна друга людина збовдуріла б
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13.04.2024 20:43 Відповісти
Якиись дядько сказав - якби світ не сміявся і не шуткував - то зіишов би з розуму
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13.04.2024 20:47 Відповісти
А 95 кагал оцифрували?
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13.04.2024 20:36 Відповісти
Мене з військової служби списали за ідіотизм, і особлива комісія офіційно визнала за ідіота. Я офіційний ідіот
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13.04.2024 20:36 Відповісти
Наша ситуація на фронтах дуже добра
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13.04.2024 20:38 Відповісти
Правда, ми зазнали незначних поразок на деяких фронтах. <...> Крім того, наші маневри на Сході відбуваються дуже успішно, і, до речі, відхід наших військ, власне, не відступ, а перегрупування, хоч дехто пояснює це зовсім інакше, ніж цього вимагає витримана холоднокровність під час війни. Вже незабаром побачимо, що наші заздалегідь передбачені маневри на Південному фронті дадуть хороші наслідки.https://uk.wikiquote.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%BA%D0%B0_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0#cite_note-12 [
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13.04.2024 20:40 Відповісти
Дуже цікаво, а коли почнуть мобілізацію підрів, які закордоном?! Чи у нас два види громадян: одні мають гнити в окопах або жити у підвалах ховаючись від ракетних атак, а інші - кайфувати життям у віднях і лондонах при цьому мати від держави паспорт з яким можна подорожувати по світу.
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13.04.2024 20:49 Відповісти
В той час як тут короля били тузом, далеко на фронті королі били один одного своїми підданими.
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13.04.2024 20:58 Відповісти
За кордоном різні люди є, хтось і по 20-30 років за кордоном живе і все кинути і їхати бариг захищати, щоб не часом, захищати треба в першу чергу свою сім'ю.
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13.04.2024 21:13 Відповісти
У тих, хто 30 років закордоном вже інше громадянство, а не українське. Я про тих, хто з'****** нещодавно.
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13.04.2024 21:15 Відповісти
Инвалиды в бой! За Зеленского!
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13.04.2024 20:49 Відповісти
Біда, коли людина раптом візьметься філософствувати - це завжди пахне білою гарячкою.Не всім же бути розумними. У вигляді виключення повинні бути також і дурні, бо якби всі були розумними, то на світі було б стільки розуму, що від цього кожен другий чоловік став би повним ідіотом.
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13.04.2024 20:56 Відповісти
Цифру зручно передавати ворогу, вся армія на одній флешці.
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13.04.2024 20:57 Відповісти
В інший раз уважніше приглядывайтесь до того, з ким купаєтеся: у воді всякий голий чоловік схожий на депутата, навіть якщо він вбивця.
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13.04.2024 21:01 Відповісти
Ці довбойоби думають що добавиться купа народу.....
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13.04.2024 21:03 Відповісти
цікаво, як назвати тих, хто наобрав "верховним головнокомандувачем" Україні, яка тоді вже воювала з путінською ордою, гнусавопикого клоуна, який повзав перед путіним на колінах?
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13.04.2024 21:07 Відповісти
Шановний, навіщо задавати питання, якщо вже знаєте відповідь.
Пі**ри вони, причому у поганому сенсі цього слова.
А ще - їх було 85%, не 73%, як багато хто вважає.
І зараз, нажаль, не менше.
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14.04.2024 08:54 Відповісти
Треба зменшити смертність українських військових. https://www.yahoo.com/news/stormy-daniels-drags-donald-trump-191552282.html
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13.04.2024 21:59 Відповісти
Як казав классик - "Ідіть у сраку"©
Це вже гірше за рашку.
Закінчуйте цю *****, поки можете: Зеленський казав, що він домовиться про мир з рашкою - о то хай 3,14здує і домовляється.
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13.04.2024 22:11 Відповісти
цього ніколи не буде. з Зеленським домовлятися ніхто не хоче
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13.04.2024 22:26 Відповісти
Якщо ви вже оновили і запустили. То скажіть нафіга ви кошмарите людей які їдуть вранці на роботу. Тіх що працюють офіційно осталось не так багато.
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13.04.2024 22:59 Відповісти
От ці зеленьопупі ******* оце слово "РЕГІОНИ" . Не знаю як хто , а я ненавиджу це слово , бісить воно
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13.04.2024 23:15 Відповісти
Это надо было сделать через НЕДЕЛЮ после нападения !!!! А то курвы на добровольцах решили выехать...
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14.04.2024 00:13 Відповісти
Давно пора а то дайте зброю і техніку але воювати ми не хочемо ні хитрі сраки порп воювати за Україну
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15.04.2024 11:49 Відповісти
 
 