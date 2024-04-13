В усіх регіонах України вже оцифровано дані щодо чоловіків призовного віку, яких можуть мобілізувати, - Міноборони
Міністерство оборони перезапустило електронну систему "Оберіг" та оцифрувало дані щодо чоловіків призовного віку, які можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ.
Про це заявив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, система "Оберіг" забезпечує цифрове ведення даних на всіх етапах мобілізаційної кампанії для кожного окремого суб’єкта. Вона інтегрована з податковою, Мін'юстом, Міносвіти, міграційною та прикордонною службами, а також Судовою адміністрацією.
На сьогодні зроблено 23 мільйони запитів на оновлення даних громадян та оцифровано дані чоловіків призовного віку в усіх 24 регіонах України та Києві, зазначив він.
"Більшість регіонів успішно налагодили процес введення даних щодо статусу проходження комісій ВЛК. Проте, щоб забезпечити ще більшу ефективність і прозорість, ми плануємо збільшити потужності команд, що працюють у ТЦК та СП, і перевести у цифровий формат весь процес мобілізаційної кампанії для кожного громадянина.
Наша мета – забезпечити прозорість та оперативність кожного кроку цього важливого процесу, надати можливість кожному громадянину реалізувати свій обов’язок захисту Батьківщини", - наголосив Гаврилюк.
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ми плануємо збільшити потужності команд, що працюють у ТЦК та СП
Ти - міг не подавати документи на отримання паспорту, міг написати заяву про вихід з громадянства України (отриманого, вірогідно, задарма, по праву народження). Після відповідних дій держави - ти був би позбавлений громадянства України та не мав би обов'язку виконувати конституцію України, а отже і обов'язку захищати Батьківщину.
Але ти так не зробив, користувався всіма привілеями та правами, які надавала тобі держава Україна та факт перебування в державі Україна (що б ти там собі не думав про їх несуттєвість - вони були, є і будуть, причому були і є - величезні у порівнянні з приблизно 2/3 світу), отже в тебе є і законний, і моральний обов'язок боронити Україну від загарбників у визначений законом спосіб.
Якщо не бажаєш і ухиляєшся від виконання цього обов'язку - значить ухилянт.
Очевидно.
1. Набуття іншого
2. Незаконне набуття
3. Військова служба в іншій державі.
2. ніхто не заважав набувати інше громадянство до 24.02.2022.
Якщо не вийшли з громадянства України - всі права і обов'язки - ваші. Незалежно від ваших бажань.
Моральна сторона питання "я народився в Україні, виріс в Україні, став дорослим в Україні і зараз є громадянином України, але вважаю, що нічого не винен державі Україна" - однозначна. Той, хто так вважає - моральний виродок. А його дії щодо уникнення обов'язків - кримінальний злочин.
іван, ****, і в україні, іван!
Що сталося з сайтом, я навіть не уявляю... Може, його вже рейдери захопили?
Мене забанили за ось такий доволі невинний коментар.
Якщо адміни в заручниках, то хай підморгнуть якось, чи шо. Будемо допомагати улюбленому сайту...
А, якщо це не так, що там зібрало та оцифрувало МО?
До того ж, ці довбойоби 10 разів вимагають одні і ті ж папірці, які і так давно так чи інакше є у держави. Що каже про те, що у ТЦК не знають, що відбувається у сусідньому кабінеті, не кажучи про Податкову, наприклад, яка аж в одній зупмнці автобуса.
Там нема фактичного місця роботи, фактичного місця проживання.
А у ТЦК всі дані на папері. І цим даним 100 років. Вони сидять і тупо розсилають повістки за старими адресами, сподіваючись, що хоч якийсь дурачок прийде.
І тут ці клоуни з МО вирішили розповісти, що вони всіх оцифрували. 😁
А дебілам хоч хмарочос документів дай - все одно буде хаос і одне з одним не буде в'язатися.
До того ж, ID-паспорт отримували далеко не всі.
У кожного військового квитка є унікальний номер. У кожного громадянина, окрім всяких сектантів, є ідентифікаційний код, на який зав'язані доходи, податки, ділова активність.
Вже цього було б достатньо у якості ключів для пов'язування інших реквізитів з різних БД.
І знаєш, чим зараз зайняті ТЦК? Вони вклеюють у військові квитки якийсь додатковий він-код.
І знаєш навіщо? Ніфіга не задля ефективності. Просто хтось черговий говнософт зліпив за всі гроші Світу і під нього ліплять цей фуфель.
куди ще 2 регіони Делі ?
*******
Делі - це столиця Індії.
І там не регіони, - там штати.
А якщо малося на увазі "куди діли?", - то Крим і Севастополь повністю окуповані. А 5 областей, - тільки частково окуповані. От і виходить, що повністю і частково підконтрольні Україні 24 області та Київ.
1) за Делі
2) за Індію
3) за 24 регіони України та Київ
4) за окуповані Крим і Севастополь
5) за чоловіків призовного віку
Не там шукаєте, шановний.
подвійна писанина.
тепер оцифрували....
тобто в тцк, спочатку запишуть все в журнали, потім в комп
а головне...
зто власник програми та скільки на це пішло бабла???
ххх:- айпи вычеслю гомно ты!!!
ууу:- 89.178.90.125
ххх:- у меня прога сломалась, но я тя потом найду!!!
ууу:- ул. Братиславская 4, 38
ххх:- у меня машина не заводится, сам приезжай кусок гомна!!! хер я к те поеду!!!
ххх:- чё зассал приехать **** ты, я так и знал))))
ууу:- давай адрес
ххх:- иди на, я ща не дома
ууу:- а где?
ххх:- в гостях, нас тут 8 человек приезжай ***!!!!!
ууу:- давай адрес
ххх:- *** мы уезжаем
ууу:- куда?
ххх:- (пользователь добавил вас в черный список)
Якби кожен був розумний, то на світі було б стільки розуму, що кожна друга людина збовдуріла б
Пі**ри вони, причому у поганому сенсі цього слова.
А ще - їх було 85%, не 73%, як багато хто вважає.
І зараз, нажаль, не менше.
Це вже гірше за рашку.
Закінчуйте цю *****, поки можете: Зеленський казав, що він домовиться про мир з рашкою - о то хай 3,14здує і домовляється.