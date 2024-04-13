На Донеччині від російських обстрілів сьогодні загинули щонайменше 3 людей і поранено 4, - прокуратура

Від ворожих атак на Покровський та Волноваський райони Донеччини у суботу загинуло троє людей, ще четверо зазнали поранень.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Від ворожих атак на Покровський та Волноваський райони загинуло троє людей, ще четверо зазнали поранень.

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13 квітня 2024 року окупаційна армія рф нанесла авіаудари по с. Нетайлове та с. Новоселидівці Покровського району. Снаряди поцілили по житловій забудові. В результаті обстрілу в одному з приватних будинків отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям, 60-річні чоловік із дружиною. Крім того, від тяжких поранень загинула жінка 66 років.

Під обстрілом опинилось і смт Очеретине, де зруйновано цілий під’їзд багатоквартирного будинку. Рятувальникам вдалось деблокувати 43-річну мешканку – лікарі діагностували у неї забій передпліччя. Також на подвір’ї приватного будинку зазнала травм 90-річна жителька – її доставлено до медичного закладу. Остаточна кількість постраждалих встановлюється.

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Ворог здійснив, ймовірно, артилерійські атаки й на м. Красногорівку та с. Богоявленка Волноваського району. Внаслідок влучання засобів ураження по населених пунктах дістали мінно-вибухову, черепно-мозкову травми та осколкові поранення 73-річна пенсіонерка, яка знаходилась в автомобілі, та 57-річний чоловік, котрий рухався вулицею на мотоциклі.

В населених пунктах пошкоджені житлові будинки й господарські споруди", - розповіли в прокуратурі.