На Донеччині від російських обстрілів сьогодні загинули щонайменше 3 людей і поранено 4, - прокуратура
Від ворожих атак на Покровський та Волноваський райони Донеччини у суботу загинуло троє людей, ще четверо зазнали поранень.
Про це повідомила Донецька обласна прокуратура у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Від ворожих атак на Покровський та Волноваський райони загинуло троє людей, ще четверо зазнали поранень.
13 квітня 2024 року окупаційна армія рф нанесла авіаудари по с. Нетайлове та с. Новоселидівці Покровського району. Снаряди поцілили по житловій забудові. В результаті обстрілу в одному з приватних будинків отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям, 60-річні чоловік із дружиною. Крім того, від тяжких поранень загинула жінка 66 років.
Під обстрілом опинилось і смт Очеретине, де зруйновано цілий під’їзд багатоквартирного будинку. Рятувальникам вдалось деблокувати 43-річну мешканку – лікарі діагностували у неї забій передпліччя. Також на подвір’ї приватного будинку зазнала травм 90-річна жителька – її доставлено до медичного закладу. Остаточна кількість постраждалих встановлюється.
Ворог здійснив, ймовірно, артилерійські атаки й на м. Красногорівку та с. Богоявленка Волноваського району. Внаслідок влучання засобів ураження по населених пунктах дістали мінно-вибухову, черепно-мозкову травми та осколкові поранення 73-річна пенсіонерка, яка знаходилась в автомобілі, та 57-річний чоловік, котрий рухався вулицею на мотоциклі.
В населених пунктах пошкоджені житлові будинки й господарські споруди", - розповіли в прокуратурі.
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