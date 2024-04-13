Від початку року на фронт поставлено втричі більше дронів, ніж за весь 2023 рік. 1,2 тис. км углиб Росії вже не ліміт, - Сухаревський

Від початку 2024 року поставки дронів на фронт утричі перевищують обсяг, поставлений протягом минулого року.

Про це заявив заступник головнокомандувача Збройних сил України полковник Вадим Сухаревський на церемонії спецпогашення поштової марки "Зброя перемоги. Made in UA" у суботу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За весь період 2024 року ми поставили практично втричі більше дронів, ніж за весь минулий рік. Цей процес триває... і буде тільки більшим", - сказав Сухаревський, уточнивши, що 99% дронів, які постачають, вітчизняного виробництва.

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Він також анонсував, що "морський компонент - морські надводні безпілотні апарати, завдяки яким ми очищаємо Чорне море", у недалекому майбутньому очищатимуть Азовське море.

Також Сухаревський сказав, що дрони, які здатні летіти на 1,2 тис. км углиб Росії - це не ліміт.

"І повірте, вже на сьогоднішній день і навіть на вчорашній 1,2 тис. км - не ліміт", - сказав полковник.

З його слів, також у підрозділах безпілотних систем ЗСУ введено штатні підрозділи, що спеціалізуються на роботі наземних роботизованих систем, - до кінця 2024 року можна буде побачити їхню системну роботу.

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"На сьогодні сформована чітка стандартизація наземних дронів. Введено в підрозділах безпілотних систем штатні підрозділи наземних роботизованих комплексів", - сказав Сухаревський.

Він зазначив, що сьогодні не йдеться про те, що "за місяць ЗСУ будуть на 100% забезпечені наземними дронами".

Це пов'язано з необхідністю навчити операторів систем, сформувати ефективну тактику застосування наземних дронів. Тактика вже напрацьовується виходячи з досвіду підрозділів, які вже застосовують наземні роботизовані системи, уточнив Сухаревський.

За словами заступника головнокомандувача ЗСУ, на фронті вже зараз використовують "якщо не десятки, то сотні" наземних дронів. Спектр їх застосування широкий.

"Я думаю, що до кінця 2024 року ми побачимо реальну системну роботу наземних роботизованих комплексів зокрема", - сказав Сухаревський.

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Він додав, що основне завдання Генштабу і виробників - масштабувати виробництво наземних систем і нарощувати їхню якість.

Дрони, що широко застосовуються в зоні бойових дій, зокрема безпілотні авіаційні комплекси, як FPV, ударні, здатні працювати вночі, мультикоптерного типу, дають серйозну перевагу ЗСУ та змогу компенсувати "обмеженість ресурсів у плані артилерії", зазначив Сухаревський.