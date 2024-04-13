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Новини Війна
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Від початку року на фронт поставлено втричі більше дронів, ніж за весь 2023 рік. 1,2 тис. км углиб Росії вже не ліміт, - Сухаревський

БПЛА

Від початку 2024 року поставки дронів на фронт утричі перевищують обсяг, поставлений протягом минулого року.

Про це заявив заступник головнокомандувача Збройних сил України полковник Вадим Сухаревський на церемонії спецпогашення поштової марки "Зброя перемоги. Made in UA" у суботу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За весь період 2024 року ми поставили практично втричі більше дронів, ніж за весь минулий рік. Цей процес триває... і буде тільки більшим", - сказав Сухаревський, уточнивши, що 99% дронів, які постачають, вітчизняного виробництва.

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Він також анонсував, що "морський компонент - морські надводні безпілотні апарати, завдяки яким ми очищаємо Чорне море", у недалекому майбутньому очищатимуть Азовське море.

Також Сухаревський сказав, що дрони, які здатні летіти на 1,2 тис. км углиб Росії - це не ліміт.

"І повірте, вже на сьогоднішній день і навіть на вчорашній 1,2 тис. км - не ліміт", - сказав полковник.

З його слів, також у підрозділах безпілотних систем ЗСУ введено штатні підрозділи, що спеціалізуються на роботі наземних роботизованих систем, - до кінця 2024 року можна буде побачити їхню системну роботу.

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"На сьогодні сформована чітка стандартизація наземних дронів. Введено в підрозділах безпілотних систем штатні підрозділи наземних роботизованих комплексів", - сказав Сухаревський.

Він зазначив, що сьогодні не йдеться про те, що "за місяць ЗСУ будуть на 100% забезпечені наземними дронами".

Це пов'язано з необхідністю навчити операторів систем, сформувати ефективну тактику застосування наземних дронів. Тактика вже напрацьовується виходячи з досвіду підрозділів, які вже застосовують наземні роботизовані системи, уточнив Сухаревський.

За словами заступника головнокомандувача ЗСУ, на фронті вже зараз використовують "якщо не десятки, то сотні" наземних дронів. Спектр їх застосування широкий.

"Я думаю, що до кінця 2024 року ми побачимо реальну системну роботу наземних роботизованих комплексів зокрема", - сказав Сухаревський.

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Він додав, що основне завдання Генштабу і виробників - масштабувати виробництво наземних систем і нарощувати їхню якість.

Дрони, що широко застосовуються в зоні бойових дій, зокрема безпілотні авіаційні комплекси, як FPV, ударні, здатні працювати вночі, мультикоптерного типу, дають серйозну перевагу ЗСУ та змогу компенсувати "обмеженість ресурсів у плані артилерії", зазначив Сухаревський.

Автор: 

Сухаревський Вадим (49) дрони (4612)


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Топ коментарі
+9
- ...Только в нем одном будет установлено семьсот сорок газовых плит, то есть в 740 раз больше, чем было их в нашем городе до 1913 года! А если взять поэтажно весь объем работ, выполненный нашим СМУ за этот квартал и поставить этажи один на другой, то мы получим здание, которое будет в два раза выше, чем всемирно известная Эйфелева башня, или втрое выше, чем знаменитая "Нотр дам де пари",что в переводе означает "Собор Парижской Богоматери".

(хф. "Операция Ы..."
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13.04.2024 20:10
+5
Вже 250 000 з 1000 000?...Як обіцяв преЗЕдент?..
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13.04.2024 20:04
+5
був 1..................
стало 3,.....................
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13.04.2024 20:10
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Вже 250 000 з 1000 000?...Як обіцяв преЗЕдент?..
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13.04.2024 20:04 Відповісти
Якщо пару десятків ( може сотень?) з 23-го помножити на три, то 250000 це близько чи не дуже?
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13.04.2024 20:11 Відповісти
А ви можете просто радіти за Україну? Була інформація, що за січень- лютий 2024 року передали 200 тисяч дронів.
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13.04.2024 20:56 Відповісти
Скиньте посилання, порадію, а то зі всіх боків інфа якась однобока - волонтери, волонтерські фонди і Мадяр з військовими за донати поставляють 95%, від державних структур аж 5%.
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13.04.2024 21:20 Відповісти
Дай Бог, щоб не було як зі снарядами в Словакії.
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14.04.2024 00:46 Відповісти
а хто поставив???
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13.04.2024 20:05 Відповісти
Казали 5%.з бюджету,95% донати...
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13.04.2024 20:23 Відповісти
от какой цифры отсчет...
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13.04.2024 20:06 Відповісти
цифер десять штук : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Це в десятковій системі числення.
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13.04.2024 20:09 Відповісти
ЗеДержава тільки може ціцянкі-обіцянки
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13.04.2024 20:12 Відповісти
українці ведуть боротьбу на два фронта: проти зовнішнього агресора - кацапстана, та внутрішнього окупанта - оманської ОПи
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13.04.2024 20:14 Відповісти
втричі - це відносно, а в абсолютних числах?
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13.04.2024 20:07 Відповісти
був 1..................
стало 3,.....................
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13.04.2024 20:10 Відповісти
я так і думав
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13.04.2024 20:15 Відповісти
Если бы такие налеты были каждый день, как по нам, тогда был бы смысл хвастаться. А так, раз в неделю или несколько, что то запустили... Так себе результат.
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13.04.2024 20:08 Відповісти
А чому не в 10 разів...?
не в 20...?
Не в 1 000 000 000?
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13.04.2024 20:09 Відповісти
- ...Только в нем одном будет установлено семьсот сорок газовых плит, то есть в 740 раз больше, чем было их в нашем городе до 1913 года! А если взять поэтажно весь объем работ, выполненный нашим СМУ за этот квартал и поставить этажи один на другой, то мы получим здание, которое будет в два раза выше, чем всемирно известная Эйфелева башня, или втрое выше, чем знаменитая "Нотр дам де пари",что в переводе означает "Собор Парижской Богоматери".

(хф. "Операция Ы..."
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13.04.2024 20:10 Відповісти
Угу, чьей матери?
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13.04.2024 20:12 Відповісти
какой матери?
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13.04.2024 20:13 Відповісти
Какой матери?
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13.04.2024 20:14 Відповісти
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13.04.2024 20:11 Відповісти
ну, не знаю!

федоров, зі своєю армією, вже майже всіх знищів.
плюс армія сухаревського.

то, ще трохи і підмосков'я, практично в бінокль.
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13.04.2024 20:14 Відповісти
кремль уже видно...)
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13.04.2024 20:20 Відповісти
От це і є результатом т.з. "перезавантаження" від тупорилого ішака - вішати лапшу. Всього до хрєна, а може, навіть, і більше, але у військах нема. Перебиваються волонтеркою та власними силами. Не хочете вірити безтолковому ішаку, то тепер мусите вірити кишеньковим генералам.
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13.04.2024 20:19 Відповісти
генерали не кішенькові - вони маршали зешобли!
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13.04.2024 20:21 Відповісти
От дебіли! Це явка з повиною! Виходить,що в той час,коли війна дронів набула суперактивності, ви чухали "сталеві" яйця ******** і фронт боровся за рахунок волонтерів? І ще дуже цікаво- від якої кількості мародери раХУЮТЬ- втричі більше?
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13.04.2024 20:28 Відповісти
А Бутусов у відео дав інформацію, що 90 відсотків дронів на фронті- волонтерські. А Сухарєвський вживає вираз " ми поставили". Це мається на увазі із волонтерськими, чи без? А якщо із волонтерськими, як Сухарєвський взагалі знає скільки дроеів було поставлено? Волонтери ж не звітують Сухарєвському про поставки.
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13.04.2024 20:36 Відповісти
Це дякуючи волонтерам, а не Зельоним. Якщо Зельоні тільки третього року війни щось почали видавлювати у війська мимо дерибану, то це не на похвалу заслуговує, а кримінальними впровадженнямм.
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13.04.2024 20:53 Відповісти
Покладатися лише на безпілотники не вийде, вони недостатньо потужні, не такі потужні, як артилерійські снаряди, щоб переломити хід війни. https://www.yahoo.com/news/local-official-says-least-10-112303559.html
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13.04.2024 21:56 Відповісти
Если всё так или почти так с дронами---то что мешало уже 24 марта так же лупануть по ТЭЦам и ГРЭСам кацапов в 300----400км от нас??? Или опять окна выбивать в белгороде? Если в стране к власти не прийдут военные, а это абсолютно законно с учётом войны, то нам капец. Именно в течении месяца так должно произойти. До Пасхи. Война спишет. Победителей не судят. Нам терять нечего, мы и так потеряли очень очень много. Людей особенно.
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13.04.2024 23:32 Відповісти
тут цікаво ще куди сами пішли ті дрони ,якщо в бригаду де "воює" Ляшко ...то це біда...
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14.04.2024 15:27 Відповісти
 
 