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Новини
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Тенісистів із РФ та Білорусі допустили на Олімпіаду-2024 без вимоги щодо матчів за збірну

теніс

Російські та білоруські тенісисти зможуть виступити на Олімпійських іграх-2024 без вимоги матчів за збірну.

Про це повідомляє Міжнародна федерація тенісу (ITF), передає Цензор.НЕТ.

"Міжнародний олімпійський комітет і Міжнародний паралімпійський комітет дозволять кваліфікованим і таким, що мають право, спортсменам із російськими та білоруськими паспортами брати участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі як індивідуальним нейтральним спортсменам (AIN) і Паралімпійських іграх як нейтральним паралімпійським спортсменам (NPA). ITF підтверджує, що тенісистам із цих країн буде дозволено брати участь в олімпійських і паралімпійських тенісних змаганнях в індивідуальній і нейтральній якості, якщо вони дотримуватимуться принципів AIN МОК і принципів NPA МПК. Нейтральні спортсмени повинні будуть відповідати вимогам відбору і допуску, викладеним у застосовних Правилах ITF", - йдеться у заяві.

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Як зазначається, олімпійські комітети Росії та Білорусі можуть звернутися до олімпійського комітету ITF із проханням звільнити тенісистів від правила, що передбачає участь у двох поєдинках за національну команду. Тож у Міжнародній федерації тенісу переглянуть процес допуску російських і білоруських спортсменів на Олімпіаду у зв'язку з тим, що їхні національні збірні було відсторонено від виступів у Кубку Девіса та Кубку Біллі Джин Кінг.

Водночас в ITF зазначили, що після складання остаточного списку тенісистів для виступів на Олімпіаді-2024 нададуть його Міжнародному олімпійському комітету. Бюро МОК, яке опікується розглядом питань допуску "нейтральних" спортсменів, повинно визначити, чи відповідають критеріям нейтральності зазначені в списку ITF спортсмени, перш ніж дозволити їм виступити на Олімпіаді.

"Рішення ITF збігається з рішенням більшості міжнародних федерацій щодо індивідуальних змагань і спортсменів, які беруть участь в Іграх 2024 року в Парижі цього літа. Позиція ITF також відповідає чинній міжнародній політиці тенісу, ухваленій у березні 2022 року", - додали в ITF.

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Автор: 

Білорусь (7922) Олімпіада (687) росія (64871) спорт (1611) теніс (124)


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Топ коментарі
+5
Тварюки продажні!! Коли вже по ним прилетить!!!
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13.04.2024 21:41
+5
Шукають в купі лайна щось хороше
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13.04.2024 21:44
+3
Одна надія на Макрона. Треба звернутись до нього щоб просто заборонив в'їзд росіянам і білорусам на Олімпіаду до Франції . І спортсменам і туристам. Треба користуватись моментом , у Макрона зуб на путіна за Африку.
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13.04.2024 22:10
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Єсть харошиє русскіє? Виходить так?
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13.04.2024 21:35 Відповісти
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13.04.2024 21:41 Відповісти
Тварюки продажні!! Коли вже по ним прилетить!!!
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13.04.2024 21:41 Відповісти
Шукають в купі лайна щось хороше
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13.04.2024 21:44 Відповісти
Все превратилось в идеологический цирк. Кацапские спортсмены отказываются ехать. Европейские функционеры отменяют им плату за проверку на прозападность (5000 евро), чтобы заманить на игры.
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13.04.2024 21:46 Відповісти
Бабло побеждает всё
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13.04.2024 21:48 Відповісти
Успокойтесь. Запад ничего не делает просто так. Пускают только тех кого нужно. Этих теннисистов в рашке уже объявили предателями. Им даже отдельный флаг отменили, чтобы они были в одной команде с палестинцами и прочими изгоями.
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13.04.2024 21:54 Відповісти
ОЦЕ І ПОКАЗУЄ що всі готові все замяти

- "не бийте по нпз"

- "не все рузкіе плохіе" - це уже українці кажуть

....перший ліпший теракт в РФ і всі підуть разом обніматись забувши в секунду про 700 млрд шкоди нам, про катування, про викрадення дітей, про 500 000 убитих
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13.04.2024 21:55 Відповісти
Одна надія на Макрона. Треба звернутись до нього щоб просто заборонив в'їзд росіянам і білорусам на Олімпіаду до Франції . І спортсменам і туристам. Треба користуватись моментом , у Макрона зуб на путіна за Африку.
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13.04.2024 22:10 Відповісти
Перше слово в заголовку мені спершу прочиталося «Терористів», а не «Тенісистів».
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13.04.2024 22:16 Відповісти
************.
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14.04.2024 00:39 Відповісти
Цей світ повинен бути зруйнований, час прийшов. Треба їх трохи підрашугати.
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14.04.2024 01:23 Відповісти
Як це гуманно з боку Олімпійського комітету Вони будуть виступати з літерою Зет та РПГ за спиною ? Дозвіл вже підготували ?
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14.04.2024 12:26 Відповісти
Наївні суходроти. Сотні кацапських спортсменів і сотні тисяч москкальських уболівальників, туристів, бізнесменів, ******... принесуть у казну Олімпіади, Парижа, Франції сотні мільйонів доларів прибутку і від цього ніхто ще не відмовлявся і не відмовиться. Залишіть свої вологі фантазії наніч. Те, що ******* французькі політики - то все окозамилювання світовому соЙОБществу. А, насправді вони закликають кацапів до спортарен, ресторанів, магазинів, готелів, кемпенгів, борделів ... "аж бігом". Бабло не пахне, світом правит бабло.
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14.04.2024 16:37 Відповісти
 
 