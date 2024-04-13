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Наразі Україна потребує щонайменше 150 літаків зразка НАТО. Основа - це F-16, - Повітряні сили

f-16

Україна потребує щонайменше 150 літаків, щоб ефективно виконувати поставлені завдання. Державі потрібне повне переозброєння в авіації через "морально застарілі" літаки.

Про це в етері телемарафону заявив речник командування Повітряних Сил ЗСУ майор Ілля Євлаш, інформує Цензор.НЕТ.

"Основа - це F-16. Однак можуть бути такі варіанти, як Gripen зокрема. Можливо, й інші розробки", - зазначив він.

За його словами, головна ціль зараз - переозброїти наявний авіапарк на сучасні натовські зразки озброєння.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські пілоти перебувають на завершальному етапі підготовки навчань на винищувачах F-16 у Данії та США, - Повітряні сили

"Ми не забуваємо про авіацію, яка наразі в нас є на озброєнні. Однак ці літаки вже морально застаріли. Тож потребуємо повного переозброєння", - наголосив Євлаш.

Він зауважив, що ефект можна буде відчути й при меншій кількості літаків, що можуть передати західні партнери.

"Наприклад, навіть дві ескадрильї, а це до 18 літаків, вони б вже суттєво могли вплинути на ситуацію в повітряному просторі", - пояснив речник Повітряних сил.

Євлаш додав, що такі літаки дозволять більш ефективно боротися з "шахедами", крилатими й керованими ракетами, а також мають вплинути на ворожу авіацію, аби більш вільно змогла дихати українська піхота та армійська авіація.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії залишилося близько семи літаків А-50, - Повітряні сили

Автор: 

авіація (4109) літак (2896) Повітряні сили (2581) F16 F-16 (667) Євлаш Ілля (162)


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Топ коментарі
+18
Цікаво як і де вони будуть базуватись. З таким ППО її просто знищать кацапи на землі.
Зе шобла електростанції не змогла захистити майже за 10 лярдів ...
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13.04.2024 22:04
+11
Ти показав свій рівень інтелекту.
Я впевнений що 72% людей з таким інтелектом і вибрали у владу Зе-біла і Зе-Шоблу.
Напиши що ти ще з окопа строчиш тут коменти .
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13.04.2024 22:20
+8
Так в этом и был расчет кацапов на тотальную коррупцию Украини. Чтобы похоронить все шансы на противостояние в случае нападения на страну. Украина была и есть забита кацапской агентурой. Пиндоси тоже помогли руссосвинам в 90-х Украину разоружить плюс уйма предателей. Тепер почти ничего не поменялось после двух лет войны. Я бы сказал что даже маски с западный так званых партнеров тоже сняти и США себя опять показали как истинные лицемеры которые подигрывают кацапам в уничтожение Украини и ее народа.
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13.04.2024 22:36
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Цікаво як і де вони будуть базуватись. З таким ППО її просто знищать кацапи на землі.
Зе шобла електростанції не змогла захистити майже за 10 лярдів ...
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13.04.2024 22:04 Відповісти
Ти показав свій рівень інтелекту.
Я впевнений що 72% людей з таким інтелектом і вибрали у владу Зе-біла і Зе-Шоблу.
Напиши що ти ще з окопа строчиш тут коменти .
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13.04.2024 22:20 Відповісти
Для?(А скільки інфраструктури для них?
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13.04.2024 22:05 Відповісти
А я терміново потребую дві пляшки горілки. Хоча згоден і на одну.
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13.04.2024 22:08 Відповісти
Це не потреба!

Це архі, важливо!
Це - прямо зараз треба!

Наживо...
Ракети з-під крила...
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13.04.2024 22:08 Відповісти
Відбі-до ай!

Яб так сказав)))

Добре, що зауважив!
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13.04.2024 23:21 Відповісти
Скажи більше слів!

На що ти здатний?
Скажи, що я пасу козлів-
І не до чого непрдатний...

Ну, скажи!
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13.04.2024 23:40 Відповісти
...як дилетант,вважаю що треба сотні літаків, дві ,три ....
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13.04.2024 22:08 Відповісти
Кто то может мне обьяснить как так получилось что на рассие сохранились производства а у нас нет. Самолетостроение судостроение ракетостроение. Все похерено. Это не можно обьяснить просто хатаскрайством и воровством. Так не бывает. Тут что то другое.
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13.04.2024 22:18 Відповісти
В росії теж не збереглось. Просто там його було більше - тому і залишилось трошки більше.

ракети - вони завжди робили

Танки - модернізують, робити нові і багато в них не виходить і тд і тд.

+ Китай їм дав станки
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13.04.2024 22:32 Відповісти
Так в этом и был расчет кацапов на тотальную коррупцию Украини. Чтобы похоронить все шансы на противостояние в случае нападения на страну. Украина была и есть забита кацапской агентурой. Пиндоси тоже помогли руссосвинам в 90-х Украину разоружить плюс уйма предателей. Тепер почти ничего не поменялось после двух лет войны. Я бы сказал что даже маски с западный так званых партнеров тоже сняти и США себя опять показали как истинные лицемеры которые подигрывают кацапам в уничтожение Украини и ее народа.
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13.04.2024 22:36 Відповісти
А почему вы одни только ноете что у вас атомное оружие забрали?У многих республик на из территории было ядерное оружие и не кто не пищит что это было ихнее.Если вы сами просрали стратегические бомбардировщики, так я представляю где сейчас были эти атомные бомбы.Не надо обвинят других за свое поведение и тд
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14.04.2024 01:16 Відповісти
В них консерв багато було. Й літаки з ракетами вони нікому не віддавали.
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13.04.2024 22:45 Відповісти
Ну у московии тупо на 2 порядка больше денег благодаря нефти, газу...
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13.04.2024 23:15 Відповісти
1. ***** - диктатор з імперськими амбіціями. Він завжди виділяв гроші на ВПК.
2. Купа грошей за газ та нафтопродукти, в ніякі борги залазити не треба.
3. Стабільна влада починаючи з 2000 року, тому можна планувати в довгу.
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13.04.2024 23:16 Відповісти
Да у нас бомб даже нет. Хотя там нет ничего высокотехнологичного. Тротил не сложен в производстве. На крайняк какое то аммиачноселитренное ВВ.
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13.04.2024 22:22 Відповісти
Із зеленою владою нам їх довго обіцятимуть
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13.04.2024 22:21 Відповісти
Євлаш,- оце эксперт. Починав вчитися на бухгалтера потім на журналіста а закінчив стратегічним аналітиком з Повітряних сил України

Який талановитий
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13.04.2024 22:33 Відповісти
Да при чём тут морально устаревшие?! Они все выпущены до 1991г!
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13.04.2024 22:44 Відповісти
Нещодавно грецьке видання повідомило, що Афіни, схвалять передачу Україні 32 винищувачів F-16C/D і 24 Mirage 2000-5 Mk 2 Києву.
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13.04.2024 22:53 Відповісти
Данія, Нідерланди, Норвегія і Бельгія зобов'язалися відправити в Україну близько 45 винищувачів, що достатньо для трьох невеликих ескадрилій. Однак, за даними ЗМІ, у січні міністерство оборони Данії визнало, що перші шість F-16 надійдуть до України на пів року пізніше, ніж оголошувалося, тобто у другому кварталі 2024 року.
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13.04.2024 22:56 Відповісти
32 F-16C/-D Block 30, Греції передання яких Україні майже не викликає сумнівів, за час служби винищувачі цього типу пройшли дві модернізації і наразі відпрацювали в середньому близько 60 відсотків свого конструктивного ресурсу.
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13.04.2024 23:00 Відповісти
Міражі - то є гуд!!!
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13.04.2024 23:31 Відповісти
Нажаль, літаків немає, є 150 асфальтоукрадчиків і 200 бітумовозок. Ще є пів тисячі грейдерів і катків. Тільки не кажіть, що я дуркую, цьому "озброєнню" приділив основну увагу Найвєлічайший Херпіду, то ж він не міг помилитися?
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13.04.2024 22:59 Відповісти
Так ця техніка і піде на відновлення впп аеродромів після рашнальотів..Найвєлічайший ніколи не "помиляєтся",заздалегіть все "продумав"
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14.04.2024 12:39 Відповісти
А де стільки пілотів взяти?
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13.04.2024 23:23 Відповісти
А куди вони мають садити літаки? Там все інше і навіть наші аеродроми не підходять. А Володя Херпіду все звинувачує партнерів, що не дають літаки, а сам не підготував жодного аеродрома. Це ж дати літаки, щоб їх кацапи за один день знищили дронами і ракетами?
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13.04.2024 23:41 Відповісти
Ни как нельзя а то Украина ещё возьмет да и выиграет войну.
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13.04.2024 23:27 Відповісти
"Єралаш" на арену вийшов......
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13.04.2024 23:43 Відповісти
Оце тобі таке. Людина висловила своє заповітне бажання, - піти в ЗСУ і стати речником командування Повітряних Сил.
Нічого аж такого неймовірного. Але цю мрію підстрелили в польоті, - видалили коментар.


P.S. Запевняю, що не маю жодного стосунку до тої людини. Просто коментар сподобався.
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14.04.2024 00:30 Відповісти
ф-16 не такі вже й нові, майже однолітки нашим МІГам та СУшкам.Але вони постійно модернізувалися,а у нас авіація так і залишилась на рівні 90-х років."Дякуємо" за це всім колишнім і справжньому Верховному ГК, а особливо кучме-щоб його сонце на Блакитному Березі щиро припекло
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14.04.2024 12:54 Відповісти
 
 