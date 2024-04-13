Наразі Україна потребує щонайменше 150 літаків зразка НАТО. Основа - це F-16, - Повітряні сили

Україна потребує щонайменше 150 літаків, щоб ефективно виконувати поставлені завдання. Державі потрібне повне переозброєння в авіації через "морально застарілі" літаки.

Про це в етері телемарафону заявив речник командування Повітряних Сил ЗСУ майор Ілля Євлаш, інформує Цензор.НЕТ.

"Основа - це F-16. Однак можуть бути такі варіанти, як Gripen зокрема. Можливо, й інші розробки", - зазначив він.

За його словами, головна ціль зараз - переозброїти наявний авіапарк на сучасні натовські зразки озброєння.

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"Ми не забуваємо про авіацію, яка наразі в нас є на озброєнні. Однак ці літаки вже морально застаріли. Тож потребуємо повного переозброєння", - наголосив Євлаш.

Він зауважив, що ефект можна буде відчути й при меншій кількості літаків, що можуть передати західні партнери.

"Наприклад, навіть дві ескадрильї, а це до 18 літаків, вони б вже суттєво могли вплинути на ситуацію в повітряному просторі", - пояснив речник Повітряних сил.

Євлаш додав, що такі літаки дозволять більш ефективно боротися з "шахедами", крилатими й керованими ракетами, а також мають вплинути на ворожу авіацію, аби більш вільно змогла дихати українська піхота та армійська авіація.

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