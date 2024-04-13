Наразі Україна потребує щонайменше 150 літаків зразка НАТО. Основа - це F-16, - Повітряні сили
Україна потребує щонайменше 150 літаків, щоб ефективно виконувати поставлені завдання. Державі потрібне повне переозброєння в авіації через "морально застарілі" літаки.
Про це в етері телемарафону заявив речник командування Повітряних Сил ЗСУ майор Ілля Євлаш, інформує Цензор.НЕТ.
"Основа - це F-16. Однак можуть бути такі варіанти, як Gripen зокрема. Можливо, й інші розробки", - зазначив він.
За його словами, головна ціль зараз - переозброїти наявний авіапарк на сучасні натовські зразки озброєння.
"Ми не забуваємо про авіацію, яка наразі в нас є на озброєнні. Однак ці літаки вже морально застаріли. Тож потребуємо повного переозброєння", - наголосив Євлаш.
Він зауважив, що ефект можна буде відчути й при меншій кількості літаків, що можуть передати західні партнери.
"Наприклад, навіть дві ескадрильї, а це до 18 літаків, вони б вже суттєво могли вплинути на ситуацію в повітряному просторі", - пояснив речник Повітряних сил.
Євлаш додав, що такі літаки дозволять більш ефективно боротися з "шахедами", крилатими й керованими ракетами, а також мають вплинути на ворожу авіацію, аби більш вільно змогла дихати українська піхота та армійська авіація.
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Зе шобла електростанції не змогла захистити майже за 10 лярдів ...
Я впевнений що 72% людей з таким інтелектом і вибрали у владу Зе-біла і Зе-Шоблу.
Напиши що ти ще з окопа строчиш тут коменти .
Це архі, важливо!
Це - прямо зараз треба!
Наживо...
Ракети з-під крила...
Яб так сказав)))
Добре, що зауважив!
На що ти здатний?
Скажи, що я пасу козлів-
І не до чого непрдатний...
Ну, скажи!
ракети - вони завжди робили
Танки - модернізують, робити нові і багато в них не виходить і тд і тд.
+ Китай їм дав станки
2. Купа грошей за газ та нафтопродукти, в ніякі борги залазити не треба.
3. Стабільна влада починаючи з 2000 року, тому можна планувати в довгу.
Який талановитий
Нічого аж такого неймовірного. Але цю мрію підстрелили в польоті, - видалили коментар.
P.S. Запевняю, що не маю жодного стосунку до тої людини. Просто коментар сподобався.