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Новини
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Ми працюємо над збільшенням фінансування виробництва зброї саме в Україні. Наш потенціал - доволі високий, - Зеленський

зеленський

Український оборонно-промисловий комплекс має доволі високий потенціал, зокрема, у виробництві дронів. Україна працює над збільшенням фінансування виробництва на своїй території.

Про це у своєму вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Кожен тиждень дає також нові контракти щодо спільних виробництв зброї. Ми працюємо і над тим, щоб більше фінансувати наші виробництва саме тут, в Україні. Український потенціал виробляти зброю – зокрема, дрони – доволі високий. І ми домовляємося з партнерами, зокрема, про спільні кроки, щоб фінансувати цю роботу заради нашої спільної сили – усієї Європи, усіх, кому загрожує російський терор", - зазначив він.

Він також нагадав, що сьогодні в Україні відзначається професійне свято українського ОПК, з нагоди якого державними нагородами було відзначено людей, які активно розвивають цю галузь.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні працюють 500 оборонних підприємств. Майже 300 тисяч людей залучені у виробництві зброї для ЗСУ, - Зеленський

Про більшість із них зараз не можна говорити відкрито: причини зрозумілі. Але це не применшує нашої вдячності. Я пишаюся кожним підприємством, яке виробляє зброю для України. Ми всі по праву пишаємося кожним результатом української зброї – наших дронів, які здатні досягати все більш віддалених цілей, – пишаємося результатами наших ракет", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що сьогодні результати дають деякі виробництва, яких не було за час незалежності. Загалом, попри всі складнощі, у секторі ОПК працюють пʼять сотень компаній, більшість з яких є приватними ініціативи, та майже 300 тис. людей.

Читайте також: ЗСУ та Мінстратегпром запустять проєкт "Залізний полігон" для випробування зразків зброї

Автор: 

Зеленський (23653) зброя (7430) ОПК (208)


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Топ коментарі
+13
Воно фінансування збільшує, Вам ж сказали..а не збільшує кількость виготовлених одиниць озброєння))
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13.04.2024 22:34
+10
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13.04.2024 22:27
+8
Збільшення немає, але воно працює над тим, чого немає
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13.04.2024 22:30
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Думал забудет видос запилить!
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13.04.2024 22:24 Відповісти
Не забуде - це його єдина робота на день. Він же підпіздент все таки, обов'язки там все таке.
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13.04.2024 23:25 Відповісти
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13.04.2024 23:56 Відповісти
А як же асфальт? А як же дерева?
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13.04.2024 22:25 Відповісти
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13.04.2024 22:27 Відповісти
Воно не збільшує, а тільки працює над збільшенням
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13.04.2024 22:28 Відповісти
Збільшення немає, але воно працює над тим, чого немає
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13.04.2024 22:30 Відповісти
Нуль помножити на нуль буде 95
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13.04.2024 22:33 Відповісти
Воно фінансування збільшує, Вам ж сказали..а не збільшує кількость виготовлених одиниць озброєння))
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13.04.2024 22:34 Відповісти
Це точно не мені сказали
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13.04.2024 23:26 Відповісти
Вибачте, нам всім сказали))
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13.04.2024 23:27 Відповісти
Повышение выплат военнослужащим еще на 70 тыс. грн - чрезмерное. Это о включении "печатного станка". Так что следите за курсом, - нардеп Безуглая

"Я и 15 млн грн выплат семье погибшего считаю чрезмерными, есть уже полно манипуляций по этому поводу, а помните, как мы в 2022 смеялись над "машиной вместо сына" в России. Государству не осилить такие деньги. Дыра в бюджете растет. Ценности не в деньгах, а в нормальном отношении к человеку в армии, справедливой мобилизации и национальной идее. Выплаты можно получать и через "госуслуги", сдавшись", - заявила она.
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13.04.2024 22:28 Відповісти
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13.04.2024 22:35 Відповісти
Ця БЕЗМОЗГЛА вже як червона ганчірка . Невже слуги не розуміють що її треба заткнути
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13.04.2024 22:47 Відповісти
Вона просто озвучує тексти, які отримує з ОПи....
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13.04.2024 22:59 Відповісти
Ходил седне на гробки. по дороге уведел, не смог не сфоткать. мнение нариту
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13.04.2024 22:29 Відповісти
Наскальний роспис? Думка? Констатація факту? Крик душі? Порохоботи? російська дрг?
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13.04.2024 22:37 Відповісти
Це політична боротьба в кацапському стилі

українці не матюкаються
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13.04.2024 22:45 Відповісти
Ти мені не довіряєш? фото з мого пхона. особіста фоткав
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13.04.2024 23:07 Відповісти
Я про матюкі . Ми і Іриною Фаріон вважаємо їх кацапськими
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13.04.2024 23:40 Відповісти
ну як з твого пхона? - тут довіра стовідсоткова!
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13.04.2024 23:51 Відповісти
Російська дрг. І майдан готує фсб
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13.04.2024 22:58 Відповісти
Судячі с фото - майдан підготували))
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13.04.2024 23:29 Відповісти
Там раніше було сміттєзвалище. Було дуже зручно туда таскать сміття. но мотім місцевим увірвався терпець і вони устроіли самозахват. Юридично та свалка не узаконена, тому під покровом ночі можна взять болгарку, спилить там все нахер і буде краще як раніше
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13.04.2024 23:32 Відповісти
Нагадали, як на Осокорках, там де дачі..між двох вулиць, на березі озера (80-90 роки) ото скидали сміття..ми, як придурки своє возили до рідних баків біля дому))
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14.04.2024 00:38 Відповісти
Хєрня-вапрос(питання чи) коли мусарку ту закрили куди викидувать сміття, коли я пішов шукать бакі де скинуть, оказалось, шо вони ві під ланцюгами... я навколишнє середовище не забруднив, я ж не падло. Я взяв болгарку і позрізав на баках ланцбги. і хер мені хто шо сказав і навіть поліцію не викликали
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14.04.2024 00:44 Відповісти
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14.04.2024 01:05 Відповісти
Зєля повинен висіти поряди з кремлівськими людожерами
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13.04.2024 22:43 Відповісти
коксонул не иначе...
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13.04.2024 22:30 Відповісти
Ну в нас то був високий потенціал і, можливо, якийсь ще залишається (може влада ще не все угайдакала), а от у зеленського його ніколи не було, немає і ніколи не буде!
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13.04.2024 22:36 Відповісти
Цікаво , а ПЄТРИОТ можливо виробляти в Україні? Чи щось подібне ?
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13.04.2024 22:43 Відповісти
Можна виробляти будь-що будь-де, треба тільки завезти необхідне обладнання і матеріали, та провести навчання персоналу. Інша справа, що ті ж жовтопикі за технологію Петріота відвалять любі гроші. А якщо в наших зелених бариг буде вибір: просто виробляти Петріот і нічого не наварити або продати технології китайозам, то як ви вважаєте що вони виберуть долари чи євро?
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13.04.2024 23:31 Відповісти
Згодна. Бариг на гіляку ‼️‼️‼️
Ви памʼятаєте як Радуцький продав маски до Китаю напередодні ковиду і його нихто не покарав
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13.04.2024 23:33 Відповісти
Зеленського дурять на рахунок окопів ,зброю ще в 2019 різанули
То чмо нас душить. Помалу
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13.04.2024 22:48 Відповісти
буратінку дурять? Ви це серйозно?!
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14.04.2024 08:08 Відповісти
Ми пахали - я і трактор
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13.04.2024 22:48 Відповісти
вава, не ... свисти (панство, гадаю, зрозуміло... сорі за мій парле ву франсе...)
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13.04.2024 22:48 Відповісти
"Високий потенціал"(те,що теоретично можемо) і що практично виробляємо це як шлях до від Сонця до найближчої зірки.
Клоун йоханий!
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13.04.2024 22:49 Відповісти
збільшувати потрібно було з 13-го року!!А зараз про це--ні про шо
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13.04.2024 22:53 Відповісти
Ви з 13 по 19 в комі були?
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13.04.2024 23:01 Відповісти
🤣
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13.04.2024 23:33 Відповісти
Коли проведемо Моніторинг нерухомості Країни - ось бюджет України?

Коли проведемо Моніторинг Звань , Титулів , Академіків - половина жодного відношення до Звань не має а 4 ТИСЯЧІ щомісяця отримує .

670 Генералів - пенсів ... 25 Генерали Армії - на яких фронтах воювали що такі Звання отримали -- ось де гроші які можна направити на оборону ..
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13.04.2024 22:55 Відповісти
Скільки можна брехати і обіцяти? Не надоїло? Мене тошнить коли бачу цю небриту і брехливу ро...обличчя!
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13.04.2024 22:56 Відповісти
Щойно Іран розпочав атаку на Ізраїль! Плакала наша підтримка(((
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13.04.2024 23:03 Відповісти
інсайдери пишуть, що все норм. Не нагнітайте.
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13.04.2024 23:26 Відповісти
В мене одне просте запитання---а що було зроблено для ЗСУ в плані постачання зброї з 2019р.??? Хто понесе відповідальність за непідготовлення держави до війни і в результаті тисячі загиблих і сотні зруйнованих сіл і міст7
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13.04.2024 23:06 Відповісти
Так, але питання треба розглядати в комплексі « хто розпродав армію за 32 рока?, чому а они досі не в СІЗО ?, чому Юля в парламенті , чому Таран - посол , чому не заведені карні справи на всіх премьерів і міністрів оборони ?»
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13.04.2024 23:37 Відповісти
Тому, що Державою керують зрадники.
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14.04.2024 08:02 Відповісти
чувак, вважай на грижу!!!
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13.04.2024 23:25 Відповісти
Окрім балачок результату на фронті по бк не видно.Ракет як не було так і немає.
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13.04.2024 23:26 Відповісти
До речі , хто розгромив ЮЖМАШ , розділивши його на окремі хоз одиниці?
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13.04.2024 23:39 Відповісти
Гарне питання.Приложили руки всі президенти А порох нічого не зробивши і також Зе просто його добили.
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14.04.2024 00:26 Відповісти
Так, я в курсе як добивали ЮЖМАШ . Мої друзья живуть у Дніпрі - цікаві речі розповідали
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14.04.2024 00:31 Відповісти
Хіба ж тільки Южмаш?
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14.04.2024 08:00 Відповісти
...а нє пашол би ти нах...? (с) Л. Подерв`янський, "Данко"
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13.04.2024 23:27 Відповісти
"Ми пісалі , ми пісалі , наші пальчікі усталі " та їди вже 🤡 нах...
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13.04.2024 23:32 Відповісти
Черговий вечірнісй сеанс розвішування локшини лохам на вуха у виконанні "найвеличнішого лідОра"... зелений шапітолій всі 5 років користується єдиним перевіреним правилом: брехня, яку повторили 1000 разів стає схожа на "правду". ЗЕленій гидоті можуть вірити лише абсолютні невиліковні імбіцили ...
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14.04.2024 00:00 Відповісти
Если и дальше Зеля - президент, тогда Украина - беспилотник

https://www.youtube.com/@Poyarkov НИЧЕГО СВЯТОГО с Сергеем Поярковым

https://www.youtube.com/watch?v=Icva0jvHJI8&t=3s
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14.04.2024 00:09 Відповісти
а це і є правда - не переiзбрати це зелене їбанько - це похоронити себе...
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14.04.2024 00:14 Відповісти
сітуація коли буба неперекашлюваний?
це саме те що бажає *****....
так є ризикі, але з бубою так просто нема шансів
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14.04.2024 00:20 Відповісти
багатозначуще фото
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14.04.2024 01:24 Відповісти
Гнида тупорила
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14.04.2024 06:55 Відповісти
"Вечірній буратінка" не перестає одурманювати пересічних.
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14.04.2024 07:56 Відповісти
А не рано, може краще дороги асфальтувати?
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14.04.2024 08:03 Відповісти
Цей зелений піздьож вже дістав.
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17.04.2024 09:05 Відповісти
 
 