Ми працюємо над збільшенням фінансування виробництва зброї саме в Україні. Наш потенціал - доволі високий, - Зеленський

Український оборонно-промисловий комплекс має доволі високий потенціал, зокрема, у виробництві дронів. Україна працює над збільшенням фінансування виробництва на своїй території.

Про це у своєму вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Кожен тиждень дає також нові контракти щодо спільних виробництв зброї. Ми працюємо і над тим, щоб більше фінансувати наші виробництва саме тут, в Україні. Український потенціал виробляти зброю – зокрема, дрони – доволі високий. І ми домовляємося з партнерами, зокрема, про спільні кроки, щоб фінансувати цю роботу заради нашої спільної сили – усієї Європи, усіх, кому загрожує російський терор", - зазначив він.

Він також нагадав, що сьогодні в Україні відзначається професійне свято українського ОПК, з нагоди якого державними нагородами було відзначено людей, які активно розвивають цю галузь.

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Про більшість із них зараз не можна говорити відкрито: причини зрозумілі. Але це не применшує нашої вдячності. Я пишаюся кожним підприємством, яке виробляє зброю для України. Ми всі по праву пишаємося кожним результатом української зброї – наших дронів, які здатні досягати все більш віддалених цілей, – пишаємося результатами наших ракет", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що сьогодні результати дають деякі виробництва, яких не було за час незалежності. Загалом, попри всі складнощі, у секторі ОПК працюють пʼять сотень компаній, більшість з яких є приватними ініціативи, та майже 300 тис. людей.

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