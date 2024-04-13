Ми працюємо над збільшенням фінансування виробництва зброї саме в Україні. Наш потенціал - доволі високий, - Зеленський
Український оборонно-промисловий комплекс має доволі високий потенціал, зокрема, у виробництві дронів. Україна працює над збільшенням фінансування виробництва на своїй території.
Про це у своєму вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Кожен тиждень дає також нові контракти щодо спільних виробництв зброї. Ми працюємо і над тим, щоб більше фінансувати наші виробництва саме тут, в Україні. Український потенціал виробляти зброю – зокрема, дрони – доволі високий. І ми домовляємося з партнерами, зокрема, про спільні кроки, щоб фінансувати цю роботу заради нашої спільної сили – усієї Європи, усіх, кому загрожує російський терор", - зазначив він.
Він також нагадав, що сьогодні в Україні відзначається професійне свято українського ОПК, з нагоди якого державними нагородами було відзначено людей, які активно розвивають цю галузь.
Про більшість із них зараз не можна говорити відкрито: причини зрозумілі. Але це не применшує нашої вдячності. Я пишаюся кожним підприємством, яке виробляє зброю для України. Ми всі по праву пишаємося кожним результатом української зброї – наших дронів, які здатні досягати все більш віддалених цілей, – пишаємося результатами наших ракет", - наголосив Зеленський.
Президент додав, що сьогодні результати дають деякі виробництва, яких не було за час незалежності. Загалом, попри всі складнощі, у секторі ОПК працюють пʼять сотень компаній, більшість з яких є приватними ініціативи, та майже 300 тис. людей.
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"Я и 15 млн грн выплат семье погибшего считаю чрезмерными, есть уже полно манипуляций по этому поводу, а помните, как мы в 2022 смеялись над "машиной вместо сына" в России. Государству не осилить такие деньги. Дыра в бюджете растет. Ценности не в деньгах, а в нормальном отношении к человеку в армии, справедливой мобилизации и национальной идее. Выплаты можно получать и через "госуслуги", сдавшись", - заявила она.
українці не матюкаються
Ви памʼятаєте як Радуцький продав маски до Китаю напередодні ковиду і його нихто не покарав
То чмо нас душить. Помалу
Клоун йоханий!
Коли проведемо Моніторинг Звань , Титулів , Академіків - половина жодного відношення до Звань не має а 4 ТИСЯЧІ щомісяця отримує .
670 Генералів - пенсів ... 25 Генерали Армії - на яких фронтах воювали що такі Звання отримали -- ось де гроші які можна направити на оборону ..
https://www.youtube.com/@Poyarkov НИЧЕГО СВЯТОГО с Сергеем Поярковым
https://www.youtube.com/watch?v=Icva0jvHJI8&t=3s
це саме те що бажає *****....
так є ризикі, але з бубою так просто нема шансів