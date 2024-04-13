Друга річниця потоплення "Москви": у ВМС розповіли деталі знищення крейсера українською ракетою
Українські Військово-морські сили два роки тому, 13 квітня, завдали удару по російському крейсеру "Москва". Окупанти навіть не підозрювали, що в України є власна крилата ракета і що ВМС взагалі можуть нанести вогневе ураження.
Про деталі військової операції розповів речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
За словами речника, важливу роль у цей день зіграла похмура та дощова погода.
"Перша ракета "Нептун" вразила крейсер "Москва" і залишила його без керівного складу. Своєю чергою, ворог був впевнений у своїх силах і не розраховував на такий удар, це й призвело до втрати корабля. Екіпаж уже не міг отримувати відповідних команд, а самі вони не відпрацювали на власній ініціативі й тому, звісно, втратили корабель", - пригадує Плетенчук.
Він додав, що, судячи з тих подій, які супроводжували цю операцію, ворог йшов малим ходом.
"Тобто окупанти навіть не боялися і на своїх імперських амбіціях вважали, що знаходяться на, як у них називають, вбивці авіаносців, й вони недоторканні", - додав військовий.
Плетенчук зауважив, що росіяни, навіть маючи на озброєнні свого бойового корабля три ешелони ППО, не скористалися ним у повному складі.
"2 із 3 розрахунків ППО, що були на кораблі, взагалі мовчали. Було таке враження, що там порожні пости, от тому оце російське "авось пронесе" вчергове спрацювало проти носіїв цього менталітету", - сказав представник ВМС ЗСУ.
Флагман "Москва" став справжньою втратою для росіян. Побудований в українському місті Миколаїв, корабель належав до океанічного класу, і його затоплення в акваторії Чорного моря показало, що ніхто не може бути недоторканним на території України.
"Всі дотичні особи оцінили важливість цього факту і, звісно, загарбники розуміли, скільки Росія втрачає іміджево й наскільки це болюче для імперських амбіцій. Цей корабель був розрахований на більш активні бойові дії і його знаходження в акваторії Чорного моря взагалі викликало багато питань, але вони зникли разом з крейсером "Москва", - резюмував військовий.
За його словами, операція тривала менш як годину: "Вони навіть не підозрювали, що у нас є власна крилата ракета і що ми взагалі можемо нанести вогневе ураження".
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Но даже если одновременно завалить верхушку в несколько дессятков орков верхнего уровня, то все равно останется система. Кто придет на смену - лотерея.
Как говорил Ульянов/Ленин (все-таки умный был чувак): это не наш путь.
"Отомстим за подлое убийство всеми любимого...."
После 10 минут растерянности (максимум) они его гибель еще на пользу себе обернут.
Дрони Малюка та Буданова-
Б'ють...
Питання до Салівна...
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Пророччий-
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От нащо цей *******? Кацапи висміювали Нептун ще за часів його випробування при президенстві Пороха. Країна зелених поні...
вони щей нормально саботували систему наведення ракети..поки то не помітили і не виправили..
і все запрацювало як слід...навіщо цей "відосікни пІздьож"?? всеоднож то клятий барига братовбивець з пастором доклали руки до Нептуна..атоб і того не було..якщоб не ці недоклоуни
в нас би вже сапсан-грім2 бувби..без тої брехні що ойой неготово бла бла...кончені.!!.стількі сметрей на них.
вангує
3.14здабол - одним словом
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