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Новини
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Друга річниця потоплення "Москви": у ВМС розповіли деталі знищення крейсера українською ракетою

Знищення крейсера Москва

Українські Військово-морські сили два роки тому, 13 квітня, завдали удару по російському крейсеру "Москва". Окупанти навіть не підозрювали, що в України є власна крилата ракета і що ВМС взагалі можуть нанести вогневе ураження.

Про деталі військової операції розповів речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За словами речника, важливу роль у цей день зіграла похмура та дощова погода.

"Перша ракета "Нептун" вразила крейсер "Москва" і залишила його без керівного складу. Своєю чергою, ворог був впевнений у своїх силах і не розраховував на такий удар, це й призвело до втрати корабля. Екіпаж уже не міг отримувати відповідних команд, а самі вони не відпрацювали на власній ініціативі й тому, звісно, втратили корабель", - пригадує Плетенчук.

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Він додав, що, судячи з тих подій, які супроводжували цю операцію, ворог йшов малим ходом.

"Тобто окупанти навіть не боялися і на своїх імперських амбіціях вважали, що знаходяться на, як у них називають, вбивці авіаносців, й вони недоторканні", - додав військовий.

Плетенчук зауважив, що росіяни, навіть маючи на озброєнні свого бойового корабля три ешелони ППО, не скористалися ним у повному складі.

"2 із 3 розрахунків ППО, що були на кораблі, взагалі мовчали. Було таке враження, що там порожні пости, от тому оце російське "авось пронесе" вчергове спрацювало проти носіїв цього менталітету", - сказав представник ВМС ЗСУ.

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Флагман "Москва" став справжньою втратою для росіян. Побудований в українському місті Миколаїв, корабель належав до океанічного класу, і його затоплення в акваторії Чорного моря показало, що ніхто не може бути недоторканним на території України.

"Всі дотичні особи оцінили важливість цього факту і, звісно, загарбники розуміли, скільки Росія втрачає іміджево й наскільки це болюче для імперських амбіцій. Цей корабель був розрахований на більш активні бойові дії і його знаходження в акваторії Чорного моря взагалі викликало багато питань, але вони зникли разом з крейсером "Москва", - резюмував військовий.

За його словами, операція тривала менш як годину: "Вони навіть не підозрювали, що у нас є власна крилата ракета і що ми взагалі можемо нанести вогневе ураження".

Автор: 

ВМС (1375) крейсер (89) Чорноморський флот рф (621)


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Топ коментарі
+14
Окупанти навіть не підозрювали, що в України є власна крилата ракета і що ВМС взагалі можуть нанести вогневе ураження.

От нащо цей *******? Кацапи висміювали Нептун ще за часів його випробування при президенстві Пороха. Країна зелених поні...
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13.04.2024 22:44
+13
и вот еще что, что люди думают
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13.04.2024 22:37
+9
Малюк и Буданга знают где ***** будет на 9е мая. И если они сотнями сычей не ***** по червоной площади, убив ***** (его двойника *****) и ту ******* масовку с ряженых ветеринаров, то грош цена этим дешовым *******. ПэВэО скажите вы? если заслать туда пару сотень дронов, то что то да долетит. Слава Украине. Смерть *****. Зелень Херпиду!!!
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13.04.2024 22:35
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Малюк и Буданга знают где ***** будет на 9е мая. И если они сотнями сычей не ***** по червоной площади, убив ***** (его двойника *****) и ту ******* масовку с ряженых ветеринаров, то грош цена этим дешовым *******. ПэВэО скажите вы? если заслать туда пару сотень дронов, то что то да долетит. Слава Украине. Смерть *****. Зелень Херпиду!!!
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13.04.2024 22:35 Відповісти
и вот еще что, что люди думают
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13.04.2024 22:37 Відповісти
Еще раз повторюсь. Если ГУР и СБУ не ***** по червоной площади сотнями дронов на девята мая, то идите ВІ ВСЕ В ***** СВОЕЙ МОБИЛИЗАЦИЕЙ и ********** от людей суки!!!
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13.04.2024 22:50 Відповісти
ну это же справедливо так сделать, даже хай эта ****** или кто там пойдет на екскалацию, и будет атомные станции взрывать, да пох ваще, нас не запугать, я ваще с житомирщины, пил, курил на граните под палящим солнцем и мне пох та радиацию, я с 30 км зоны если чо
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13.04.2024 22:57 Відповісти
И что толку? ИМХО, Патрушев намного опасней.
Но даже если одновременно завалить верхушку в несколько дессятков орков верхнего уровня, то все равно останется система. Кто придет на смену - лотерея.

Как говорил Ульянов/Ленин (все-таки умный был чувак): это не наш путь.
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13.04.2024 22:50 Відповісти
*********, это с которым зечмо встречался в омане? так на него там никто не дрочит? А убить ***** в прямом эфире это будел не то что удар ятаганом в сраку а как минимум финкой в яичко
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13.04.2024 22:54 Відповісти
"Вставай, страна огромная..."

"Отомстим за подлое убийство всеми любимого...."

После 10 минут растерянности (максимум) они его гибель еще на пользу себе обернут.
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14.04.2024 00:12 Відповісти
Я скорочу...

Дрони Малюка та Буданова-
Б'ють...

Питання до Салівна...
До Байдена коли дойдуть?

Коли дійде месидж...
Пророччий-
Такий, що я хочу...
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13.04.2024 22:53 Відповісти
На 9 мая ***** стянет все ПВО к Кремлю
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13.04.2024 22:53 Відповісти
пусти 1% от миллиона дронов заявленных зелупой и процентов 20% от 1 % что-то да долетит. Ищущий найдет всегда. ***** вы тут все верующие в руское пэвэо, мне аж стыдно...
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13.04.2024 23:01 Відповісти
Окупанти навіть не підозрювали, що в України є власна крилата ракета і що ВМС взагалі можуть нанести вогневе ураження.

От нащо цей *******? Кацапи висміювали Нептун ще за часів його випробування при президенстві Пороха. Країна зелених поні...
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13.04.2024 22:44 Відповісти
Саме так! нафіга то п№здеж? не підозрювали вони...вони не то що не підозрювали..
вони щей нормально саботували систему наведення ракети..поки то не помітили і не виправили..
і все запрацювало як слід...навіщо цей "відосікни пІздьож"?? всеоднож то клятий барига братовбивець з пастором доклали руки до Нептуна..атоб і того не було..якщоб не ці недоклоуни
в нас би вже сапсан-грім2 бувби..без тої брехні що ойой неготово бла бла...кончені.!!.стількі сметрей на них.
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14.04.2024 01:49 Відповісти
Завдяки кому Нептун з'явився...
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14.04.2024 06:51 Відповісти
висміювали бо думали що є тільки назва, а виявилось що не тільки назва...мене щиро дивує, на загальному тлі, що, на щастя, не знайшлось зрадника який би їм доповів про справжній стан речей...
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14.04.2024 15:19 Відповісти
"Си во время переговоров с Лавровым уселся во главе стола, а не напротив,как положено встречаться с чужим министром иностранных дел. " -
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13.04.2024 23:03 Відповісти
Який же я наївний. Хотів реально почути деталі знищення. Почув фантазії. Дмитро Плетенчук навіть не знає точно яким ходом йшов крейсер, але в деталях описав дії його екіпажу.
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13.04.2024 23:22 Відповісти
фантазує
вангує
3.14здабол - одним словом
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13.04.2024 23:38 Відповісти
Речник.....
Далі не читаю!
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13.04.2024 23:37 Відповісти
А не може той Воїн ще пару ночв 47хромосомних чемно до мацкві запросити? На ювілей?
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13.04.2024 23:54 Відповісти
Коли нема що їсти ниньки, згадуймо минулі бенкети!
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14.04.2024 00:25 Відповісти
що за підр і який стосунок він має до Байрактара чи Нептуна?
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14.04.2024 01:59 Відповісти
Зеленський та його злочинна банда практично поховала «Нептун», а уявіть коли… Кому я це розповідаю, 73% безмозглих любителям боневтіка який узурпував владу, перетворив вільну Україну з безвізового режиму з Європою в Північну Корею, підтерся Конституцією та перетворив народ на кріпаків.
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14.04.2024 09:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=A_yQLYLiSGQ
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14.04.2024 09:26 Відповісти
 
 