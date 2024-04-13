Друга річниця потоплення "Москви": у ВМС розповіли деталі знищення крейсера українською ракетою

Українські Військово-морські сили два роки тому, 13 квітня, завдали удару по російському крейсеру "Москва". Окупанти навіть не підозрювали, що в України є власна крилата ракета і що ВМС взагалі можуть нанести вогневе ураження.

Про деталі військової операції розповів речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За словами речника, важливу роль у цей день зіграла похмура та дощова погода.

"Перша ракета "Нептун" вразила крейсер "Москва" і залишила його без керівного складу. Своєю чергою, ворог був впевнений у своїх силах і не розраховував на такий удар, це й призвело до втрати корабля. Екіпаж уже не міг отримувати відповідних команд, а самі вони не відпрацювали на власній ініціативі й тому, звісно, втратили корабель", - пригадує Плетенчук.

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Він додав, що, судячи з тих подій, які супроводжували цю операцію, ворог йшов малим ходом.

"Тобто окупанти навіть не боялися і на своїх імперських амбіціях вважали, що знаходяться на, як у них називають, вбивці авіаносців, й вони недоторканні", - додав військовий.

Плетенчук зауважив, що росіяни, навіть маючи на озброєнні свого бойового корабля три ешелони ППО, не скористалися ним у повному складі.

"2 із 3 розрахунків ППО, що були на кораблі, взагалі мовчали. Було таке враження, що там порожні пости, от тому оце російське "авось пронесе" вчергове спрацювало проти носіїв цього менталітету", - сказав представник ВМС ЗСУ.

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Флагман "Москва" став справжньою втратою для росіян. Побудований в українському місті Миколаїв, корабель належав до океанічного класу, і його затоплення в акваторії Чорного моря показало, що ніхто не може бути недоторканним на території України.

"Всі дотичні особи оцінили важливість цього факту і, звісно, загарбники розуміли, скільки Росія втрачає іміджево й наскільки це болюче для імперських амбіцій. Цей корабель був розрахований на більш активні бойові дії і його знаходження в акваторії Чорного моря взагалі викликало багато питань, але вони зникли разом з крейсером "Москва", - резюмував військовий.

За його словами, операція тривала менш як годину: "Вони навіть не підозрювали, що у нас є власна крилата ракета і що ми взагалі можемо нанести вогневе ураження".