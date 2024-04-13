Українці, які захочуть вступити до ЗСУ, матимуть певні пільги та бонуси на покупку квартири чи авто, - речник Міноборони Лазуткін
Ті, хто захоче мобілізуватися до Збройних сил України, матимуть певні пільги на купівлю квартири чи автомобіля. Наприклад, 50% на квартиру, якщо людина бере квартиру в кредит.
Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV.
"Треба підтримувати людей, які хочуть вступити до лав ЗСУ і взагалі до Сил оборони. Ті люди, які підписуватимуть контракт, матимуть певні пільги й бонуси. Наприклад, 50% на квартиру, якщо людина бере квартиру в кредит", - розповів Лазуткін.
За його словами, після першого року контракту людина може отримати ще 100 тисяч гривень.
"Якщо хоче купити машину, то також протягом трьох місяців після підписання контракту можна буде отримати 150 тисяч гривень. Звільняються від виплати пені в деяких випадках - багато таких моментів", - зазначив речник Міноборони.
Лазуткін додав, що детальніше про цю інформацію можна дізнатися у рекрутингових центрах, де не вручатимуть повістки.
Будь ласка, зачекайте...
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Команда «молодих регіоналів» вміє ловить народ тільки на чергову «гречку» з обіцянками.
"украинци єдь в свой бахмут, **** ви украинци зацепілісь за дівани "
На росії не розрізняють україномовний ти патріот, чи російськомовний. Філософія окупанта проста. Говориш російською, слухаєш музику російською, дивишся фільми російською, діти твої дивляться мультики на ютубі російською - значіт ми одін народ. І ми будем тєбя освобождать от щірих фаріонов.
мене теж дратують такі кацапські фіо .
за...бабалі !!!
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Военкомат - страна чудес,
В него зашёл и там исчез. (с)
Ось ловлять українців по карпатським селам , де у кожного досить пристойні дома. Лазуткин , ви хоч раз були а домах українців на західной Україні , де є опалення і евро ремонти ???? Блин, примати у владі
А авто ви пропонуєте покупати у спекулянтів - АВТОбариг, по ціні на 5-10 тис евро дорожче, ніж у ЕС
тому що ГРОШИ ВИДІЛЯТЬ ТІЛЬКІ ПІД КВАРТИРУ ЧІ АВТО , а чоловік може хоче собі дом чи авто із ЕС, а не ВІД автобариг
Ви розумієте, що в країні війна? Ви розумієте, що якщо по карпатським селам ще не прилітало, то прилетить? Ви розумієте, що більшість моїх загиблих найближчих побратимів саме з Львівської та Закарпатської області? ВИ ЦЕ РОЗУМІЄТЕ?
Йдіть нахєр.
до вас туго доходить . Йдіть сами нафер
до речі «більшість моїх загиблих найближчих побратимів саме з Львівської та Закарпатської області»
А чому ? ОСЬ ЩО І ТРЕБА ЗАПИТАТИ У ВЛАДИ .
А що виявилося? Тим самим складом перших добровольців воюємо досі. Спитайте у сина, на скільки відсотків у нього укомплектована рота та батальйон. Наприклад, теж нещодавно звільнився після 20 місяців на нулі. Багато моїх побратимів з тяжкими пораненнями. Достатньо небесних. Хто замінить? Оці? А тих, хто ще там, теж треба давно міняти. Неймовірна ж втома.
А в депутатів, чинуш, суддів і т.д. по 40 квартир в Києві, і по 10 автівок декларують і нічого. В Ірпіньської влади з.п. по 150 000 грн, коли у військових 100 000грн на передку.
Чесно? За себе відповідати? Прикольно ...
Я на роботі, то із 10 людей 8 знімають житло в Києві і мають у власності 2 сумки і ноут. Яка у них буде мотивація, у них нічого нема.
Так от таких можна мотивувати тільки або грошима, або бонусами (житло, авто). Про оті високі матерії ніхто слухати не хоче. Я допомагав своїм і позичав, коли були проблеми.
Бо зазвичай отакі кричальщики про обов'язок і треба захищати, і вони знають житло за БАБЛО гарне, і коли їм сказати, що перевести гроші на ЗСУ хоч частину, то у відповідь: ви того? або платіть, або валіть на вулицю ... навіть частину не поступлять і все це бачать.
І це люди, а не депутати, а власники житла, які його здають в оренду, то у молоді яка буде мотивація після такого? вони взяли свої 2 сумки і звалили ...
Для війни повинна бути мотивація, так працює МОЗОК, якщо мотивації нема, то виникає депресія, це не змінити це хімія мозку.
Походіть на роботу безкоштовно, побачите як перегорите буквально за 2 місяці, бо нашару така собі історія. І військовим також треба мотивація, це давно все вивчено. Людина буде воювати, якщо вона матиме щось і надію, а за КРИЧАЛКИ так людина згорить і на тому все. Це вивчали і на людях і на тваринах мотивацію.
Навіть є техніки, щоб у людини відключати інстинкт самозбереження, що кацапи дуже часто роблять і використовують і у нас це є.
Відповідати за себе, ну круто, ти плати податки років 20, їх розікрали, і нікому нічого ... ну круто. Відповідайте за себе, а чинуші нехай крадуть далі і отримують бронь і пільги 100500 ...
І прикол коли ми стояли в місті, то оті всі мажори звалили, а багато хто будував загородження - орендували житло і за це хазяї не зняли з них оренду на час війни, трохи знизили, бо доходи упали.
Не вмотивована людина не буде воювати, ЦЕ АКСІОМА! Далі, яка мотивація в молоді? Помирати за житло депутатів. Да більшість молоді через патову ситуацію з житлом і перспективами готова валити з країни, так навіть до війни було. Що втрачати, як у латиша, торба і душа, держава покинула.
Навіть я після універу жив, з села, житла нема, були часи, що не було за що купити їсти, ходив просити допомогу, то допомога тільки інвалідам, багатодітним, пенсіонерам - МЕНЕ ПОСЛАЛИ.
А згадали тільки через 20 років, коли почалася війна )))) в селі закрили вже школу, лікарню, нема не одного магазина, навіть дороги вже нема, ХУТОР став, але приїхали шукати ))) ахаха. А що я за цей час був по лікарнях, не було що жерти, не було де жити, мене виганяли з житла, бо хазяїн підняв оплату і не було чим платити і т.д. - ТО ТОДІ Я НЕ ТРЕБА БУВ )))
Ах да, ходив просити молодіжний кредит, надав документи, що працюю в Києві в енергетиці ОФІЦІЙНО, - сказати результат - ВІДМОВИЛИ.
І якби ви читали книги хоч трохи, то без мотивації МОЗОК автоматично входить в режим захисту і виникає депресія і розлад психіки. Тому то військовим допомагати стараються, передають, дзвонять і т.д. - щоб вони розуміли за що вони там.
А не ой, як прийдуть, ну приходили, в мене сусіди погинули, я був і бачив, сам чуть не загинув, І ЧИМ ВИ ЛЯКАЄТЕ???
Офіційно тільки в Києві більше 100 000 молодих сімей орендує, а по не офіційних більше 500 000 сімей молодих орендує житло.
Тобто така молодь стане, збере свої пожитки і звалить спокійно. Як це було. А чому так? на них наплювали вже років так 20-ть.
Тому то зараз вже постає питання пільг на купівлю житла, авто і т.д., щоб люди розуміли за що воювати.
А не прийдуть і скрутять, ну вб'ють, що зміниться? у людей і так нічого не було.
Так от депутати і чиновники, якщо вони хочуть зберегти свої МЕГА статки, то ТРЕБА БУДЕ ДІЛИТИСЯ!!! А не загребли всі потоки на себе.
Люди не дурні, книги читають і бачать яка прірва між звичайними людьми і мажорами, депутатами, суддями і т.д.
Про середній клас чули, який формує кістяк економіки і країни, то наразі в Україні його майже нема.
Тобто коли один може спокійно через схематози у ВІЙНУ сперти не мільйон, а МІЛЬЯРД!!! То як на це дивляться люди, які орендують житло і зводять кінці з кінцями, і таких СОТНІ ТИСЯЧ тільки в Києві, і це молодь.
А потім, чому у нас стільки уклоністів??? бо люди все самі, а потім їм кажуть про якийсь борг, особливо коли працюєш офіційно і платиш кінські податки.
Коли в цій країні буде хоч щось ЧЕСНО???
І це один військовий інститут і ПРОФЕЙСІЙНО НАВЧЕНИМИ ЛЮДЬМИ яких вчили воювати, за них платили, годували, пільги і все інше ... в 45 на пенсію ...
То питання, де ці всі ПРОФЕСІЙНО НАЧЕНІ ВІЙСЬКОВІ? Кожен рік нова пачка була ... це все ресурс. А не ловити на вулиці комбайнерів, сантехніків, прибиральників і чекати перемоги ... Вам не смішно.
Я розумію, що треба захищати, але де КІСТЯК, де оті все навчені??? В мене багато знайомих на війні і вони багато що розповідають, людям рот не зашиєш, особливо зараз.
Пільги, що стосуються житлових питань, зокрема:
75-процентна знижка плати за користування житлом;
75-процентна знижка плати за користування комунальними послугами;
першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт будинків і квартир;
особи, які дістали поранення (контузію або каліцтво під час участі в бойових діях) забезпечуються жилою площею у строк 2 роки після становлення на квартирний облік;
Учасник бойових дій може одержати позику на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, дачних будинків з погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року після закінчення будівництва;
першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування, до садівницьких товариств.
"75-процентна знижка плати за користування житлом;
75-процентна знижка плати за користування комунальними послугами;"
*** Знайти житло, яке орендатор офіційно буде здавати вкрай тяжко, бо один раз вляпатися в податкову заради отакого доходу мало хто хоче, бо військові сьогодні орендують, а завтра виїхали і доведи, що вже житло не здається. Про це ріелтори відразу попереджають, що не офіційно. А де з доками, то там на 50% може бути дорожче.
"першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, "
*** Вже військові АТО вибивали силою собі ділянки, почитати не тяжко і що з того вийшло.
"особи, які дістали поранення (контузію або каліцтво під час участі в бойових діях) забезпечуються жилою площею у строк 2 роки після становлення на квартирний облік;"
*** квартирник облік в наш час звучить як прикол, бо я знаю людей, які вже 20 років стояли на такому обліку, доки самі не купили. А хто отримав житло, то таких не багато, тобто імовірність отримати житло майже НУЛЬ, бо черга майже не рухається, житла держава майже не будує, щоб його роздавати, але у забодовників забирають декілька квартир на користь держави, щоб нормально здати будинок, але кому ті квартири перепадуть - питання.
"Учасник бойових дій може одержати позику на будівництво, ..."
*** Ключове слово МОЖУТЬ, можуть одержати, а можуть не одержати.
"першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів ..."
*** Наразі це все платне, і гараж чи ще щось - це треба КУПИТИ гараж, де дадуть, а купити, щоб вступити в кооператив, без гаража ви нікуди не вступите навіть з великим бажанням.
Працював з чорнобильцями ліквідаторами колись (вже вони померли - рак), то коли збирали людей на Чорнобиль, то відразу підписували договір на ЖИТЛО, люди отримували житло відразу, і відразу всі пільги і бонуси родині ГАРАНТОВАНО, а не МОЖУТЬ, бо люди по суті йшли на смерть, вони це розуміли. Багато людей як раз і пішли заради житла в Києві чи іншому великому місті (не знаю як там ділили), але більшість з них вже померла. Я хоронив електрика чорнобильця співробітника.
Реєстрація: 01.04.2024
По друге мене турбує ваш ник КОРОП , бо тількі кацапи вигадують собі таки никі , думаючі що це по українські
По трете -у двоповерхових домах мабуть квартири , тому і сараї набудували, тому і обшарпані. Я же ПИШУ про приватні господарські дома , вони охайні і побогаче ніж в інших регіонах ( Києв не рахуємо)
А можна й не отримати, а згодом автівку мобілізують, і вуаля, ось і усі пільги та бонуси!
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Про це не будуть розповідати Сирський або Павлюк...
НАВЧАННЯ у ЗСУ. Фільм перший: ІЛЮЗІЯ
https://www.youtube.com/watch?v=XV0xHrU3G6A&t=4s
Ощад дает ипотеку под 23%. Нагнут банкиров, будут давать под 12%. И все.
Боже упаси, я не против льгот военным, которые предоставляются за счёт отдельно взятого владельца Газели
К примеру, 50% на квартиру, если человек берет квартиру в кредит. Источник:
По комунальним щось повертається.
Шо ще? Освіта не треба, іпотека теж не треба, навіть не знаю, які ще пільги отримати у держави за участь ))) Та й не треба нічого )) А, ну гранти на ветеранський бізнес - то само собою (поки результатів не було, десь на розгляді).
З.Ы. там был реально дуачек на вид, но на штурм посадки сошел бы на ура, что не так с моим РТЦК?
"Некоторое время назад Иран запустил беспилотные летательные аппараты со своей территории в сторону территории Государства Израиль. ЦАХАЛ находится в состоянии повышенной боеготовности и постоянно мониторит ситуацию. Система ПВО находится в состоянии повышенной боевой готовности одновременно с самолетами ВВС и кораблями ВМС, которые выполняют задачу по защите неба страны. ЦАХАЛ контролирует все цели. Мы просим общественность соблюдать инструкции Управления тылом и прислушиваться к официальным заявлениям представителя ЦАХАЛа по этому вопросу".
Около полуночи собираются военный кабинет и расширенный кабинет безопасности Израиля. Будет принято решение об ответных действиях.
На виході рекрутинги приймутьв бусік
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А хто не захоче, - безкоштовно прокатається на бусику від ТЦК.
Обычному військозабов'язаному запропонують відкат на 50% щоб щось отримати
Саме зараз найбільша мотивація - достойна оплата і чітко прописані права і обов'язки контрактників з можливістю захисту їх у судовому порядку. але при цій владі ніщо таке працювати не буде. Справді українська влада б давно вже домовилася про повне фінансування з єдиного парнерського центру витрат та контролю бюджету на всіх рівнях через наших парнерів. Я думаю, що допомога була в рази більшою. І ніяка раша б не змогла б цьому завадити.