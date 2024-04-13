Українці, які захочуть вступити до ЗСУ, матимуть певні пільги та бонуси на покупку квартири чи авто, - речник Міноборони Лазуткін

Ті, хто захоче мобілізуватися до Збройних сил України, матимуть певні пільги на купівлю квартири чи автомобіля. Наприклад, 50% на квартиру, якщо людина бере квартиру в кредит.

Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

"Треба підтримувати людей, які хочуть вступити до лав ЗСУ і взагалі до Сил оборони. Ті люди, які підписуватимуть контракт, матимуть певні пільги й бонуси. Наприклад, 50% на квартиру, якщо людина бере квартиру в кредит", - розповів Лазуткін.

За його словами, після першого року контракту людина може отримати ще 100 тисяч гривень.

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"Якщо хоче купити машину, то також протягом трьох місяців після підписання контракту можна буде отримати 150 тисяч гривень. Звільняються від виплати пені в деяких випадках - багато таких моментів", - зазначив речник Міноборони.

Лазуткін додав, що детальніше про цю інформацію можна дізнатися у рекрутингових центрах, де не вручатимуть повістки.

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