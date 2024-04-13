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Українці, які захочуть вступити до ЗСУ, матимуть певні пільги та бонуси на покупку квартири чи авто, - речник Міноборони Лазуткін

авто

Ті, хто захоче мобілізуватися до Збройних сил України, матимуть певні пільги на купівлю квартири чи автомобіля. Наприклад, 50% на квартиру, якщо людина бере квартиру в кредит.

Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

"Треба підтримувати людей, які хочуть вступити до лав ЗСУ і взагалі до Сил оборони. Ті люди, які підписуватимуть контракт, матимуть певні пільги й бонуси. Наприклад, 50% на квартиру, якщо людина бере квартиру в кредит", - розповів Лазуткін.

За його словами, після першого року контракту людина може отримати ще 100 тисяч гривень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила закон про податкові пільги для військовослужбовців

"Якщо хоче купити машину, то також протягом трьох місяців після підписання контракту можна буде отримати 150 тисяч гривень. Звільняються від виплати пені в деяких випадках - багато таких моментів", - зазначив речник Міноборони.

Лазуткін додав, що детальніше про цю інформацію можна дізнатися у рекрутингових центрах, де не вручатимуть повістки.

Читайте також: Обмежено придатних до служби почнуть у травні повторно викликати до ТЦК на медкомісію, - Міноборони

Автор: 

пільги (438) Міноборони (7294) мобілізація (3017) ЗСУ (7489)


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Топ коментарі
+19
Зрозуміло. А коли їм і як купувати по пільгах квартиру, коли вони вічні раби на передовій?
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13.04.2024 22:51
+18
Лазуткин , ви примітивні совкові придурки , зовсім не розумієте що українці не раби олигархів , чію продукцію ви пробуєте впихнути .
Ось ловлять українців по карпатським селам , де у кожного досить пристойні дома. Лазуткин , ви хоч раз були а домах українців на західной Україні , де є опалення і евро ремонти ???? Блин, примати у владі

А авто ви пропонуєте покупати у спекулянтів - АВТОбариг, по ціні на 5-10 тис евро дорожче, ніж у ЕС
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13.04.2024 22:55
+10
до тих пір коли в речниках Міноборони будуть такі ім'я на кшталт "Лазуткін"...
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13.04.2024 22:52
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Зрозуміло. А коли їм і як купувати по пільгах квартиру, коли вони вічні раби на передовій?
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13.04.2024 22:51 Відповісти
Після перемоги
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13.04.2024 22:57 Відповісти
Ты коропа на фидер ловиш или на что?
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13.04.2024 23:21 Відповісти
Ну як так можно?
Команда «молодих регіоналів» вміє ловить народ тільки на чергову «гречку» з обіцянками.
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14.04.2024 07:03 Відповісти
Вони вічні раби на передовій, бо є вічні патриції на диванах.
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13.04.2024 23:00 Відповісти
Сева, ты **** членом за диван зацепился? У меня такое впечатление, что во всех ваших и бедах Украины виноваты исключительно ухилянты? Вы реально там все ***-бо если так думаете, или где?
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13.04.2024 23:22 Відповісти
російськомовні уроди винуваті, які верещали "раися братья", а тепер втекли від війни, і пишуть:
"украинци єдь в свой бахмут, **** ви украинци зацепілісь за дівани "
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14.04.2024 07:19 Відповісти
А розповість мені, російськомовному, чому я на війні захіщаю неньку, а ти такій суперщірий патріот типу Фаріон глибоко в тилу на канапі?
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15.04.2024 15:37 Відповісти
Михайло, якщо твої діти в Україні будуть розмовляти російською - ця війна буде БЕЗКІНЕЧНА.
На росії не розрізняють україномовний ти патріот, чи російськомовний. Філософія окупанта проста. Говориш російською, слухаєш музику російською, дивишся фільми російською, діти твої дивляться мультики на ютубі російською - значіт ми одін народ. І ми будем тєбя освобождать от щірих фаріонов.
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15.04.2024 17:48 Відповісти
Після Параду Перемоги в Москві.
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13.04.2024 23:13 Відповісти
тобто ніколи. Вище так сразу і написали )
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14.04.2024 09:39 Відповісти
...а патроны, бесконечные патроны©️ можна?
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13.04.2024 22:52 Відповісти
а это уже чит могут забанить
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13.04.2024 23:37 Відповісти
до тих пір коли в речниках Міноборони будуть такі ім'я на кшталт "Лазуткін"...
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13.04.2024 22:52 Відповісти


мене теж дратують такі кацапські фіо .
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13.04.2024 22:56 Відповісти
лазутчик "Лазуткін"

за...бабалі !!!

.
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13.04.2024 23:02 Відповісти
шановному панству. Саме розповсюджене ім'я в Ґіспанії - Хосе, а саме не розповсюджене іван тимофєєвіч...
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13.04.2024 23:09 Відповісти
...про цю інформацію можна дізнатися у рекрутингових центрах, де не вручатимуть повістки.

Военкомат - страна чудес,
В него зашёл и там исчез. (с)
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13.04.2024 22:53 Відповісти
Лазуткин , ви примітивні совкові придурки , зовсім не розумієте що українці не раби олигархів , чію продукцію ви пробуєте впихнути .
Ось ловлять українців по карпатським селам , де у кожного досить пристойні дома. Лазуткин , ви хоч раз були а домах українців на західной Україні , де є опалення і евро ремонти ???? Блин, примати у владі

А авто ви пропонуєте покупати у спекулянтів - АВТОбариг, по ціні на 5-10 тис евро дорожче, ніж у ЕС
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13.04.2024 22:55 Відповісти
А прийдуть у ваші "пристойні" дома орки. І що ви їм скажете? Та нічого не скажете - вас та дітей згвалтують та вб'ють.
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13.04.2024 22:58 Відповісти
Блин, а це до чого ???? Я про те , що покупати людей за квартири і авто - ЦЕ ТИПОВИЙ СОВОК. СРАНИЙ СОВОК
тому що ГРОШИ ВИДІЛЯТЬ ТІЛЬКІ ПІД КВАРТИРУ ЧІ АВТО , а чоловік може хоче собі дом чи авто із ЕС, а не ВІД автобариг
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13.04.2024 23:20 Відповісти
Порою складається таке враження, що на Цензорі скупчення шизофреніків, яких рідні не хочуть здавати в дурку.

Ви розумієте, що в країні війна? Ви розумієте, що якщо по карпатським селам ще не прилітало, то прилетить? Ви розумієте, що більшість моїх загиблих найближчих побратимів саме з Львівської та Закарпатської області? ВИ ЦЕ РОЗУМІЄТЕ?

Йдіть нахєр.
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13.04.2024 23:25 Відповісти
А ВАМ ПРО СОВКОВИЙ ПІДХІД ДО МОБИЛИЗАЦІІ І МОТИВАЦІЇ .

до вас туго доходить . Йдіть сами нафер

до речі «більшість моїх загиблих найближчих побратимів саме з Львівської та Закарпатської області»
А чому ? ОСЬ ЩО І ТРЕБА ЗАПИТАТИ У ВЛАДИ .
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13.04.2024 23:30 Відповісти
навзаєм
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13.04.2024 23:38 Відповісти
А Ви розумієте, що наша перемога не в кількості мобілізованих? Кількістю ми не переможеможемо! ( А якості від нинішньої влади не буде! Не ухилянт - пішов добровільно, відслужив майже рік. Син воює з першого дня. Спитав у нього сьогодні про демобілізацію, відповів: папа, нас опять н-ли ((( Це думка його, та побратимів, котрі з першого дня....
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14.04.2024 00:51 Відповісти
Іване, друже, знаєте, що бісить? Тоді, на початку усі були так патріотично налаштовані, здавалося б. Вже 24.02.22. черги стояли записуватися хто в ТрО місцевих громад, хто в ТрО від ЗСУ, хто відразу в ЗСУ. Як нас багато! Ми-сила.
А що виявилося? Тим самим складом перших добровольців воюємо досі. Спитайте у сина, на скільки відсотків у нього укомплектована рота та батальйон. Наприклад, теж нещодавно звільнився після 20 місяців на нулі. Багато моїх побратимів з тяжкими пораненнями. Достатньо небесних. Хто замінить? Оці? А тих, хто ще там, теж треба давно міняти. Неймовірна ж втома.
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14.04.2024 08:53 Відповісти
Тоді чому депутати, чиновники, міністри, офіс президента не мобілізуються... У них дома більші ніж у мене... І дітей у них теж більше...
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14.04.2024 01:01 Відповісти
Я б на Вашому місці не кивав в сторону п*****сів, а вирішував лише за себе.
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14.04.2024 08:55 Відповісти
А що за себе? Ще раз напишу, офіційно в 70% молоді нема нічого, вони бездомні, це можна почитати. Влада дорулювалася за роки до такої ручки, що молодь нації - це бездомні люди, на житло треба збирати 20+ років. Тобто якщо почати в 20, то в 40 буде житло в нормальному місці, де є робота.

А в депутатів, чинуш, суддів і т.д. по 40 квартир в Києві, і по 10 автівок декларують і нічого. В Ірпіньської влади з.п. по 150 000 грн, коли у військових 100 000грн на передку.

Чесно? За себе відповідати? Прикольно ...

Я на роботі, то із 10 людей 8 знімають житло в Києві і мають у власності 2 сумки і ноут. Яка у них буде мотивація, у них нічого нема.

Так от таких можна мотивувати тільки або грошима, або бонусами (житло, авто). Про оті високі матерії ніхто слухати не хоче. Я допомагав своїм і позичав, коли були проблеми.

Бо зазвичай отакі кричальщики про обов'язок і треба захищати, і вони знають житло за БАБЛО гарне, і коли їм сказати, що перевести гроші на ЗСУ хоч частину, то у відповідь: ви того? або платіть, або валіть на вулицю ... навіть частину не поступлять і все це бачать.

І це люди, а не депутати, а власники житла, які його здають в оренду, то у молоді яка буде мотивація після такого? вони взяли свої 2 сумки і звалили ...

Для війни повинна бути мотивація, так працює МОЗОК, якщо мотивації нема, то виникає депресія, це не змінити це хімія мозку.

Походіть на роботу безкоштовно, побачите як перегорите буквально за 2 місяці, бо нашару така собі історія. І військовим також треба мотивація, це давно все вивчено. Людина буде воювати, якщо вона матиме щось і надію, а за КРИЧАЛКИ так людина згорить і на тому все. Це вивчали і на людях і на тваринах мотивацію.

Навіть є техніки, щоб у людини відключати інстинкт самозбереження, що кацапи дуже часто роблять і використовують і у нас це є.

Відповідати за себе, ну круто, ти плати податки років 20, їх розікрали, і нікому нічого ... ну круто. Відповідайте за себе, а чинуші нехай крадуть далі і отримують бронь і пільги 100500 ...
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14.04.2024 11:18 Відповісти
Кацапня якщо знову докотиться -їм буде все рівно, скільки у Вас квартир чи яка зарплата, чи скільки майна. Руки скрутять колючим дротом за спиною та вб'ють. Все просто. Є ворог. Його треба знищити. Навіщо шукати виправдання власній недолугості?
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14.04.2024 12:09 Відповісти
Це ви мені вирішили розкопісти, коли я бачив як депутати швидко звалили з міста і як кацапи розграбовували їх житло. Ви не представляєте як мені було все одно, а іноді навіть деяке задоволення справедливості. Але вони повернулися після деокупації і в них все ОК у більшості, кого не розграбували.

І прикол коли ми стояли в місті, то оті всі мажори звалили, а багато хто будував загородження - орендували житло і за це хазяї не зняли з них оренду на час війни, трохи знизили, бо доходи упали.

Не вмотивована людина не буде воювати, ЦЕ АКСІОМА! Далі, яка мотивація в молоді? Помирати за житло депутатів. Да більшість молоді через патову ситуацію з житлом і перспективами готова валити з країни, так навіть до війни було. Що втрачати, як у латиша, торба і душа, держава покинула.

Навіть я після універу жив, з села, житла нема, були часи, що не було за що купити їсти, ходив просити допомогу, то допомога тільки інвалідам, багатодітним, пенсіонерам - МЕНЕ ПОСЛАЛИ.

А згадали тільки через 20 років, коли почалася війна )))) в селі закрили вже школу, лікарню, нема не одного магазина, навіть дороги вже нема, ХУТОР став, але приїхали шукати ))) ахаха. А що я за цей час був по лікарнях, не було що жерти, не було де жити, мене виганяли з житла, бо хазяїн підняв оплату і не було чим платити і т.д. - ТО ТОДІ Я НЕ ТРЕБА БУВ )))

Ах да, ходив просити молодіжний кредит, надав документи, що працюю в Києві в енергетиці ОФІЦІЙНО, - сказати результат - ВІДМОВИЛИ.

І якби ви читали книги хоч трохи, то без мотивації МОЗОК автоматично входить в режим захисту і виникає депресія і розлад психіки. Тому то військовим допомагати стараються, передають, дзвонять і т.д. - щоб вони розуміли за що вони там.

А не ой, як прийдуть, ну приходили, в мене сусіди погинули, я був і бачив, сам чуть не загинув, І ЧИМ ВИ ЛЯКАЄТЕ???
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14.04.2024 14:46 Відповісти
Як кажуть молоді працюючі на фірмі: а мені що втрачати, навіть якщо прийдуть? в мене як у латиша, торба і душа. Депутати допекли людей до ручки, все скинули на самих людей.

Офіційно тільки в Києві більше 100 000 молодих сімей орендує, а по не офіційних більше 500 000 сімей молодих орендує житло.

Тобто така молодь стане, збере свої пожитки і звалить спокійно. Як це було. А чому так? на них наплювали вже років так 20-ть.

Тому то зараз вже постає питання пільг на купівлю житла, авто і т.д., щоб люди розуміли за що воювати.

А не прийдуть і скрутять, ну вб'ють, що зміниться? у людей і так нічого не було.

Так от депутати і чиновники, якщо вони хочуть зберегти свої МЕГА статки, то ТРЕБА БУДЕ ДІЛИТИСЯ!!! А не загребли всі потоки на себе.

Люди не дурні, книги читають і бачать яка прірва між звичайними людьми і мажорами, депутатами, суддями і т.д.

Про середній клас чули, який формує кістяк економіки і країни, то наразі в Україні його майже нема.

Тобто коли один може спокійно через схематози у ВІЙНУ сперти не мільйон, а МІЛЬЯРД!!! То як на це дивляться люди, які орендують житло і зводять кінці з кінцями, і таких СОТНІ ТИСЯЧ тільки в Києві, і це молодь.

А потім, чому у нас стільки уклоністів??? бо люди все самі, а потім їм кажуть про якийсь борг, особливо коли працюєш офіційно і платиш кінські податки.

Коли в цій країні буде хоч щось ЧЕСНО???
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14.04.2024 15:04 Відповісти
І ще. В далекому 2004 році я поступав і пробував поступати в Корольова, військовий, Я ОСОЗНАНО ЙШОВ У ВІЙСЬКО. Я не пройшов, фізо були і більші і кращі люди, і конкурс був такий, що більше 10 людей на місце. Поїхав в Київ і вивчився на енергетика.

І це один військовий інститут і ПРОФЕЙСІЙНО НАВЧЕНИМИ ЛЮДЬМИ яких вчили воювати, за них платили, годували, пільги і все інше ... в 45 на пенсію ...

То питання, де ці всі ПРОФЕСІЙНО НАЧЕНІ ВІЙСЬКОВІ? Кожен рік нова пачка була ... це все ресурс. А не ловити на вулиці комбайнерів, сантехніків, прибиральників і чекати перемоги ... Вам не смішно.

Я розумію, що треба захищати, але де КІСТЯК, де оті все навчені??? В мене багато знайомих на війні і вони багато що розповідають, людям рот не зашиєш, особливо зараз.
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14.04.2024 15:13 Відповісти
Пільги для учасників бойових дій та членів їх сімей

Пільги, що стосуються житлових питань, зокрема:

75-процентна знижка плати за користування житлом;

75-процентна знижка плати за користування комунальними послугами;

першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт будинків і квартир;

особи, які дістали поранення (контузію або каліцтво під час участі в бойових діях) забезпечуються жилою площею у строк 2 роки після становлення на квартирний облік;

Учасник бойових дій може одержати позику на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, дачних будинків з погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року після закінчення будівництва;

першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування, до садівницьких товариств.
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14.04.2024 16:21 Відповісти
Ок, я знайшов оригінал і перечитав, бо МАЮ ВИЩУ ОСВІТУ, бо закони ще трактувати треба вміти.

"75-процентна знижка плати за користування житлом;
75-процентна знижка плати за користування комунальними послугами;"

*** Знайти житло, яке орендатор офіційно буде здавати вкрай тяжко, бо один раз вляпатися в податкову заради отакого доходу мало хто хоче, бо військові сьогодні орендують, а завтра виїхали і доведи, що вже житло не здається. Про це ріелтори відразу попереджають, що не офіційно. А де з доками, то там на 50% може бути дорожче.

"першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, "

*** Вже військові АТО вибивали силою собі ділянки, почитати не тяжко і що з того вийшло.

"особи, які дістали поранення (контузію або каліцтво під час участі в бойових діях) забезпечуються жилою площею у строк 2 роки після становлення на квартирний облік;"

*** квартирник облік в наш час звучить як прикол, бо я знаю людей, які вже 20 років стояли на такому обліку, доки самі не купили. А хто отримав житло, то таких не багато, тобто імовірність отримати житло майже НУЛЬ, бо черга майже не рухається, житла держава майже не будує, щоб його роздавати, але у забодовників забирають декілька квартир на користь держави, щоб нормально здати будинок, але кому ті квартири перепадуть - питання.

"Учасник бойових дій може одержати позику на будівництво, ..."

*** Ключове слово МОЖУТЬ, можуть одержати, а можуть не одержати.

"першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів ..."

*** Наразі це все платне, і гараж чи ще щось - це треба КУПИТИ гараж, де дадуть, а купити, щоб вступити в кооператив, без гаража ви нікуди не вступите навіть з великим бажанням.

Працював з чорнобильцями ліквідаторами колись (вже вони померли - рак), то коли збирали людей на Чорнобиль, то відразу підписували договір на ЖИТЛО, люди отримували житло відразу, і відразу всі пільги і бонуси родині ГАРАНТОВАНО, а не МОЖУТЬ, бо люди по суті йшли на смерть, вони це розуміли. Багато людей як раз і пішли заради житла в Києві чи іншому великому місті (не знаю як там ділили), але більшість з них вже померла. Я хоронив електрика чорнобильця співробітника.
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14.04.2024 19:21 Відповісти
Не треба ці казки про гарні будинки на західній Україні! Поїдьте в місто Радехів Львівської області, прямо в центрі навпроти пам'ятника Шевченку двір між двоповерховими будинками. У цьому дворі люди набудували похилені сарайчики з гнилих дошок, гілок якихось. Я там як був у відрядженні, думав що в кацапстан попав, у якийсь саратов. Свинарник свинарником. Будинки страшні, облізлі. Дороги розбиті. Жах. Одразу згадав тоді цей міф про заможний захід України з гарними двоповерховими будинками-палацами. Брехня!
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13.04.2024 23:04 Відповісти
Та з того Радехова , хто з головою дружить і руки не з дупи , повиїзжали на заробітки ще з часів союзу
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13.04.2024 23:25 Відповісти
По перше мене турбує ваша реєстрація

Реєстрація: 01.04.2024
По друге мене турбує ваш ник КОРОП , бо тількі кацапи вигадують собі таки никі , думаючі що це по українські
По трете -у двоповерхових домах мабуть квартири , тому і сараї набудували, тому і обшарпані. Я же ПИШУ про приватні господарські дома , вони охайні і побогаче ніж в інших регіонах ( Києв не рахуємо)
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13.04.2024 23:26 Відповісти
А те шо там живуть до прикладу пенсіонери чи бідні люди вам розумнику не приходило в голову - шо нігде в Європі такого ніту ?
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13.04.2024 23:37 Відповісти
Якщо хоче купити машину, то також протягом трьох місяців після контракту можна буде отримати 150 тисяч гривень.

А можна й не отримати, а згодом автівку мобілізують, і вуаля, ось і усі пільги та бонуси!
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13.04.2024 22:55 Відповісти
Ціна 150 000 гривень (4000 USD) вказує на те, що це якесь маленьке авто, чи мотоколяска для неповносправних, так звана "інвалідка". Власне її придбання після 3-х місяців служби може бути дуже актуальним.
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14.04.2024 00:19 Відповісти
це якесь маленьке авто, чи мотоколяска для неповносправних, так звана "інвалідка"
***********

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14.04.2024 00:45 Відповісти
Ми, мудрий нарід планети Україна підемо в ЗСУ тільки за своїм пастором- Віслюком Апокаліпсису. А раз Віслюк 4 рази ухилився від призову, ми теж маємо наслідувати свого Гуру, свого Бога, свого Найвеличнішого - 4 рази ухилимся. І будемо чекати на потужний крок від Віслюка, потужний крок,... в Оман.
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13.04.2024 22:56 Відповісти
Андрій Гав зняв відео, яке буде корисним для більшості новобранців...
Про це не будуть розповідати Сирський або Павлюк...

НАВЧАННЯ у ЗСУ. Фільм перший: ІЛЮЗІЯ

https://www.youtube.com/watch?v=XV0xHrU3G6A&t=4s
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13.04.2024 22:57 Відповісти
Читайте внимательно. С квартирой условие - кредит. Скорее всего государство будет возмещать 50% кредитной ставки.
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14.04.2024 07:50 Відповісти
тем более. Ещё и деньги дают.
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14.04.2024 10:14 Відповісти
А вот в этом сомневаюсь.
Ощад дает ипотеку под 23%. Нагнут банкиров, будут давать под 12%. И все.
Боже упаси, я не против льгот военным, которые предоставляются за счёт отдельно взятого владельца Газели
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14.04.2024 11:44 Відповісти
при чём тут кредит? У нас селищна рада выдавала квартиры в новостройке бесплатно.
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14.04.2024 15:48 Відповісти
Я с вами полностью согласен. При чем тут кредит?
К примеру, 50% на квартиру, если человек берет квартиру в кредит. Источник:
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14.04.2024 17:00 Відповісти
Это заявление Лазуткина, а есть ваши отдельные фантазии с потолка о якобы льготных процентах, которые не имеют отношения к кредиту, так решь шла о теле кредита а не процентах.
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14.04.2024 17:42 Відповісти
Вас зебілов, треба на фронт, бо це ви на 73% були згодні на весь цей треш!
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13.04.2024 23:01 Відповісти
Я УБД. Ветеран. Ну, інколи, коли не на машині, а на громадському транспорті - безкоштовно, так (не те, щоб ті копійки були важливі, але вибісило, коли з дочки витребували плату за таксу, що тримала на руках). З цього місця уважно дивлюся на реакцію водіїв по УБД. І не дай Боже хоч не так покоситися в мою сторону.

По комунальним щось повертається.

Шо ще? Освіта не треба, іпотека теж не треба, навіть не знаю, які ще пільги отримати у держави за участь ))) Та й не треба нічого )) А, ну гранти на ветеранський бізнес - то само собою (поки результатів не було, десь на розгляді).
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13.04.2024 23:05 Відповісти
Краще геть бізнесвуменів, а то там одні нафронтниці, тіпа оля.юа
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13.04.2024 23:11 Відповісти
Геть комуністів.
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13.04.2024 23:22 Відповісти
Кароче, я седне был на гробках, ****************, пошел пива взять в маркет, стою, слушаю разговор. Стоит доходяга майке пузатый и чел похожий на дурачка, так чел похожий на дурачка и говорит, ходил седне в ТЦК и мне сказали ты нам пока не нужен, мы тебе позвоним
З.Ы. там был реально дуачек на вид, но на штурм посадки сошел бы на ура, что не так с моим РТЦК?
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13.04.2024 23:05 Відповісти
доходяга в майке пузатый? херасе доходяга...((
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13.04.2024 23:13 Відповісти
Употребление пивка так просто не даетса в знакЫ
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13.04.2024 23:15 Відповісти
Бачив таке в 90-х роках, коли з кожної газети людей закликали купувати акції і обіцяли 10000% прибутку, всі земні блага, навіть будинок побудувати через три роки за вкладені кошти. Люди того покоління чудово знають, чим закінчилося. Після того мало що змінилося. Люди в кінцевому випадку в програші завжди. В кого є бажання, можна спробувати і набити чергову гулю на лобі. Тільки тоді то було втратою коштів. Неприємно, але коштів. Ставка зараз всім відома.
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13.04.2024 23:10 Відповісти
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14.04.2024 00:55 Відповісти
Це профанація розрахунок на лохів.По переш щоб це платити потрібні кошти.По друге щоб була профармія її потрібно готувати не 2 місяці а мінімум півроку до року.І головне та хоч мільярд необученому бійцю по факту далі мервтому кошти не потрібні
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13.04.2024 23:13 Відповісти
Машина- то добре. Я в свою за рік 2000 баксів вклав. Фронтові дороги, що ж тут... А воювати на чомусь потрібно, от і ганяю своєю.
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13.04.2024 23:15 Відповісти
ИРАН АТАКОВАЛ ИЗРАИЛЬ ШАХЕДАМИ
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13.04.2024 23:18 Відповісти
Передайте мою їм стурбованість.
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13.04.2024 23:23 Відповісти
Управление тылом Израиля официально передает:

"Некоторое время назад Иран запустил беспилотные летательные аппараты со своей территории в сторону территории Государства Израиль. ЦАХАЛ находится в состоянии повышенной боеготовности и постоянно мониторит ситуацию. Система ПВО находится в состоянии повышенной боевой готовности одновременно с самолетами ВВС и кораблями ВМС, которые выполняют задачу по защите неба страны. ЦАХАЛ контролирует все цели. Мы просим общественность соблюдать инструкции Управления тылом и прислушиваться к официальным заявлениям представителя ЦАХАЛа по этому вопросу".

Около полуночи собираются военный кабинет и расширенный кабинет безопасности Израиля. Будет принято решение об ответных действиях.
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13.04.2024 23:23 Відповісти
Американцы ,Англичане ,Fранцузы и другие военные перехватывают иранские мопеды и другой мусор перед Израилской територией.
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14.04.2024 04:49 Відповісти
Ігаршкових ?
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13.04.2024 23:21 Відповісти
Якшо шо то я до ніяких лав вступати не хочу. тому віддайте мої лави іншим хлопам!!!
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13.04.2024 23:27 Відповісти
Запости капсом! Хлопи з тецека трохи підсліпкуваті😁
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13.04.2024 23:38 Відповісти
А в нас і бусіків не було, від слова взагалі. Чи грошей не вистачило на їх закупівлю, чи може факт того, що відстань в 40 км до під@рського кордону робить їх наявність як мінімум необов'язковою))
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13.04.2024 23:53 Відповісти
Якщо бусік тупо зелений, з білими стрічками типу хреста, чи ще якось він своє відношення до ЗСУ виявляє, то його бояця не тра, там норм хлопи сидять, а не підори з воєнкомату. Ті на конспіратівних машинах гоняють курва
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13.04.2024 23:55 Відповісти
Скажу так, що в різних областях по різному. Якщо на західній Україні поназначали в РТЦК і СП бидлоту зі східу, які чмирять місцевих Бандерівців, то у нас взагалі нікого в бусіки не кидають, у нас тут все добре, в центрі України. Це як в 2004, коли був овоч і ЮЩ і ці два підораса разділялі схід і захід *** зна на що. Тупо стара технологія. Але зара, ця технологія подібна смерті де убивають людей
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13.04.2024 23:53 Відповісти
"Лазуткін додав, що детальніше про цю інформацію можна дізнатися у рекрутингових центрах, де не вручатимуть повістки.."
На виході рекрутинги приймутьв бусік
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13.04.2024 23:28 Відповісти
якщо говоре речник мазуткін, я спокійний. мазуткін не сбреше стовідсотково!!
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13.04.2024 23:32 Відповісти
Что то слабоватые льготы. Вряд ли ухилянты из за бугра приедут вступать в ВСУ.
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13.04.2024 23:35 Відповісти
могли бы сделать на выбор, 150.000грн. на машину, или 150.000грн. на прицел, броню, жилет, тепловизор, бинокль, оптику и прочее, а если он хочет 2 машины купить? также не ясно.
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13.04.2024 23:59 Відповісти
прикольно. А те, кто с 2014 года в ЗСУ или с февраля 2022 года, те в пролете?
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14.04.2024 00:02 Відповісти
Это было нужно делать с января 23 г. Но дали волю ТЦК. КТО это допустил? Ну есть же приказы, финансирование итд. И нанесён сильнейший ущерб именно моральный народу и патриотам! И теперь авто и квартирами это поздно исправлять. В свете происходящего это выглядит издёвкой. КОГДА будут трибуналы и военный прокурор?
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14.04.2024 00:03 Відповісти
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14.04.2024 00:11 Відповісти
Українці, які захочуть вступити до ЗСУ, матимуть певні пільги та бонуси на покупку квартири чи авто Джерело:
************
А хто не захоче, - безкоштовно прокатається на бусику від ТЦК.
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14.04.2024 01:01 Відповісти
Нужны такие льготы, что бы клоуны из 95 квартала захотели вступить в ВСУ.
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14.04.2024 01:20 Відповісти
Всі закони про соц будуть прийматись без шапіто та клаки.
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14.04.2024 03:49 Відповісти
Закон должен действовать на всю семью . Сам глава семьи 20-30 % что вернется живым ,но останутся наследники.Это идет очень кровопролитноя война.
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14.04.2024 04:54 Відповісти
https://korrespondent.net/ukraine/4679006-pvo-unychtozhyla-vse-shakhedy-nad-kharkovom ПВО уничтожила все "шахеды" над Харьковом
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14.04.2024 07:43 Відповісти
а можно просто стасти депутаною від СН і мати все це майже безкоштовно, бути заброньованим , вивезти синів за кордон за схемою портнова, нічого не робити, їздити за кордон із жирабасом стефанчуком і просо усім ссцяти в обличчя
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14.04.2024 07:47 Відповісти
Що цікаво,а про тих хлопців що вже воює хто 2 роки,а кто і 10,держава не хоче подумати,соціальну допосогу розробити сім'ям і реабілітацію тих хто в відпустку на 10-15 днів їде до дому,яка пролітає що людина не розуміє де вона була,і навіщо приїздила!!!!!Депутатів ,всіх на фронт,кожного,щоб відчув на своїй шкурі,а патріотів хлопців,котрі знають своє місце замінити їх.І тоді буде порядок,приймають рішення,вони срати хотіли на ті рішення,аби їх не чипали!!!!!!!
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14.04.2024 08:29 Відповісти
И получит все эти бонусы очередной майор из тцк, или тыловая крыса, типа маляр.
Обычному військозабов'язаному запропонують відкат на 50% щоб щось отримати
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14.04.2024 08:45 Відповісти
Балобольня для лохів
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14.04.2024 08:56 Відповісти
ця схема не працюватиме. Мені це не раз доводилося чути від інших: твої соц пакети мені не цікаві. Ти мені заплати грошима, а я сам знаю - куди їх витрачу. Чи просто складатиму у валюті. Соц пакети працюють лише у стабільному світі, коли люди спостерігають, як інші вже користуються тими соціальними гарантіями заробленими раніше.
Саме зараз найбільша мотивація - достойна оплата і чітко прописані права і обов'язки контрактників з можливістю захисту їх у судовому порядку. але при цій владі ніщо таке працювати не буде. Справді українська влада б давно вже домовилася про повне фінансування з єдиного парнерського центру витрат та контролю бюджету на всіх рівнях через наших парнерів. Я думаю, що допомога була в рази більшою. І ніяка раша б не змогла б цьому завадити.
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14.04.2024 09:11 Відповісти
А какого х#& в телеграмм каналах вечно собирают деньги на авто в войска , если автомобилями государство может обеспечить каждого солдата автомобилем!?
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14.04.2024 11:01 Відповісти
Мягко стелят,лазуткин,федоров...щирі українці.
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14.04.2024 11:21 Відповісти
 
 