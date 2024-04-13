Сили оборони успішно уразили пункт управління угруповання військ РФ "Центр" в Луганську, - Стратком ЗСУ
У суботу, 13 квітня, Сили оборони України успішно уразили пункт управління угруповування військ противника в тимчасово окупованому Луганську.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив СтратКом ЗСУ.
Сьогодні вдень в тимчасово окупованому Луганську пролунали звуки вибухів. Місцеві жителі повідомляли, що над містом виднівся дим.
Російські пропагандисти заявляли, що "ракетного удару було завдано по Луганську, ймовірно, в районі автовокзалу". Піднімався чорний дим.
Близько 22:40 в СтратКомі ЗСУ повідомили, що Сили оборони України успішно уразили пункт управління угруповування військ противника в тимчасово окупованому Луганську.
Топ коментарі
+9 Виталий #548501
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+7 alexandr shamov
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+4 Виталий #548501
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За оцінками, щоб долетіти до Ізраїлю дронам з Ірану знадобиться кілька годин.
Количество выпущенных Ираном дронов в сторону Израиля может составлять около 50 штук.
The Times of Israel: Иран начал атаку на Израиль с помощью десятков беспилотников, сообщает новостной сайт Axios.
▪️По оценкам, беспилотникам требуется несколько часов, чтобы преодолеть такое расстояние.
Как сообщают службы безопасности Израиля, утром Иран может запустить баллистические или крылатые ракеты.
Иранские дроны долетят до Израиля примерно в 5 утра по местному времени. Сейчас в Израиле 23:15 минут...."
Нас щоночі атакують.
Розказати Ізраїлю, який розміром з Львівську область, як збивати по 20 - 60 БпЛА за ніч ?
Там на Сумщині ще нові групи. Курс той самий. (c)
президент десь в підземному бункері!
США перебрасывают атомный авианосец USS Dwight Eisenhower в сторону Израиля
В ударную группу входят 90 самолетов и вертолетов, ракетное вооружение, системы ПВО RIM-7 Sea Sparrow, два ракетных крейсера, и четыре ракетных эсминца.
Якщо з'являться повідомлення про великий ракетний удар Росії по Україні сьогодні ввечері, це може означати, що Росія планує перейти в наступ в той же час, коли Іран атакує Ізраїль.
Якщо Україна почне руйнуватися в той же час, коли Ізраїль піддасться великому нападу, то це може розтрощити Сполучені Штати.