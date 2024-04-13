Сили оборони успішно уразили пункт управління угруповання військ РФ "Центр" в Луганську, - Стратком ЗСУ

У суботу, 13 квітня, Сили оборони України успішно уразили пункт управління угруповування військ противника в тимчасово окупованому Луганську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив СтратКом ЗСУ.

Сьогодні вдень в тимчасово окупованому Луганську пролунали звуки вибухів. Місцеві жителі повідомляли, що над містом виднівся дим.

Російські пропагандисти заявляли, що "ракетного удару було завдано по Луганську, ймовірно, в районі автовокзалу". Піднімався чорний дим.

Близько 22:40 в СтратКомі ЗСУ повідомили, що Сили оборони України успішно уразили пункт управління угруповування військ противника в тимчасово окупованому Луганську.

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