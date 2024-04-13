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Новини
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Сили оборони успішно уразили пункт управління угруповання військ РФ "Центр" в Луганську, - Стратком ЗСУ

луганськ

У суботу, 13 квітня, Сили оборони України успішно уразили пункт управління угруповування військ противника в тимчасово окупованому Луганську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив СтратКом ЗСУ.

Сьогодні вдень в тимчасово окупованому Луганську пролунали звуки вибухів. Місцеві жителі повідомляли, що над містом виднівся дим.

Російські пропагандисти заявляли, що "ракетного удару було завдано по Луганську, ймовірно, в районі автовокзалу". Піднімався чорний дим.

Близько 22:40 в СтратКомі ЗСУ повідомили, що Сили оборони України успішно уразили пункт управління угруповування військ противника в тимчасово окупованому Луганську.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти перевіряють авто на в’їзді до окупованого Луганська, обшукують чоловіків, готуються до примусової мобілізації

Стратком

Автор: 

Луганськ (575) знищення (7123) ЗСУ (7489)


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Топ коментарі
+9
Іран атакує Ізраїль шахедами. Ужас ! Кошмар ! Капец новина !!! 😱

Нас щоночі атакують.

Розказати Ізраїлю, який розміром з Львівську область, як збивати по 20 - 60 БпЛА за ніч ?

Там на Сумщині ще нові групи. Курс той самий. (c)
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13.04.2024 23:23
+7
А там же где-то ниже Персидского залива амер-авианосцы занудьгувалы, да и в Средиземке тоже. Во-вторых: если чьо, арабы с иранцами, шо мы с кацапами. В-третьих: 50 дронов для Израиля, шо семечки пощелкать. В-четвертых: ракеты утром... Дык, в 2011-ом году я видел , по-моему, конец июля, что приключилось с тремя подлетающими ракетами: одна на глазах разорвалась в небе , вторая развернулась на 180* и ушла в точку пуска, Третья - прошла мимо города и плюхнулась в море за 100 метров от меня. Израильские евреи - не чета бубочке. Хай Бог iх оберiгае.
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13.04.2024 23:29
+4
Сообщается, что израильский самолет «Судного Дня» поднялся в воздух над Беэр-Шевой

США перебрасывают атомный авианосец USS Dwight Eisenhower в сторону Израиля

В ударную группу входят 90 самолетов и вертолетов, ракетное вооружение, системы ПВО RIM-7 Sea Sparrow, два ракетных крейсера, и четыре ракетных эсминца.
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13.04.2024 23:28
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У мережі з'явилися відео, як стверджується, польоту БПЛА над Іраком у бік Ізраїлю

За оцінками, щоб долетіти до Ізраїлю дронам з Ірану знадобиться кілька годин.
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13.04.2024 23:16 Відповісти
У ЦАХАЛ підтвердили, що Іран запустив БПЛА в бік Ізраїлю
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13.04.2024 23:17 Відповісти
Іракське шиїтське угруповання "Катаїб Хезболла" (не ліванська «Хезболла») заявило про початок операції проти Ізраїлю
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13.04.2024 23:27 Відповісти
⚡Іран підтвердив запуск БПЛА по Ізраїлю і анонсував швидкий початок ракетної атаки, передає іранське агентство Fars.
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13.04.2024 23:46 Відповісти
Ну нам кто еще улитка и не в теме выгодна война всех против всех. Это будет круто и трешово!!! И Трампуша подсобит, вот будет джаззззззззз
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13.04.2024 23:26 Відповісти
"...⚡️Иран запустил в сторону Израиля десятки беспилотников-камикадзе, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на свои источники.

Количество выпущенных Ираном дронов в сторону Израиля может составлять около 50 штук.

The Times of Israel: Иран начал атаку на Израиль с помощью десятков беспилотников, сообщает новостной сайт Axios.

▪️По оценкам, беспилотникам требуется несколько часов, чтобы преодолеть такое расстояние.

Как сообщают службы безопасности Израиля, утром Иран может запустить баллистические или крылатые ракеты.

Иранские дроны долетят до Израиля примерно в 5 утра по местному времени. Сейчас в Израиле 23:15 минут...."
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13.04.2024 23:17 Відповісти
відухйососе Іран Ізраїль та вест колективний НАТО
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13.04.2024 23:20 Відповісти
Не *****. ************ саме Іран
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13.04.2024 23:29 Відповісти
х.з. в афгані обіс%ались в Україні теж . Ізраїль теж просруть
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13.04.2024 23:38 Відповісти
Це ви про *********, звісно.
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13.04.2024 23:45 Відповісти
А афгані обісралися влада Афгану, яка без США ні на що не здатна.
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14.04.2024 00:50 Відповісти
Тыць, та й розвиднiлось... Шо-та секель-ТV завоняло.
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13.04.2024 23:30 Відповісти
Іран атакує Ізраїль шахедами. Ужас ! Кошмар ! Капец новина !!! 😱

Нас щоночі атакують.

Розказати Ізраїлю, який розміром з Львівську область, як збивати по 20 - 60 БпЛА за ніч ?

Там на Сумщині ще нові групи. Курс той самий. (c)
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13.04.2024 23:23 Відповісти
вони то обісралися все по підвалах сидять

президент десь в підземному бункері!
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13.04.2024 23:25 Відповісти
Сообщается, что израильский самолет «Судного Дня» поднялся в воздух над Беэр-Шевой

США перебрасывают атомный авианосец USS Dwight Eisenhower в сторону Израиля

В ударную группу входят 90 самолетов и вертолетов, ракетное вооружение, системы ПВО RIM-7 Sea Sparrow, два ракетных крейсера, и четыре ракетных эсминца.
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13.04.2024 23:28 Відповісти
Буде перший атомний авіаносець потоплений протикорабельними ракетами Ірану. Імпотентне США підіпхне хвоста і утреться.
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14.04.2024 08:49 Відповісти
Ты раньше ладошки до костей сдрочишь
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14.04.2024 15:39 Відповісти
А там же где-то ниже Персидского залива амер-авианосцы занудьгувалы, да и в Средиземке тоже. Во-вторых: если чьо, арабы с иранцами, шо мы с кацапами. В-третьих: 50 дронов для Израиля, шо семечки пощелкать. В-четвертых: ракеты утром... Дык, в 2011-ом году я видел , по-моему, конец июля, что приключилось с тремя подлетающими ракетами: одна на глазах разорвалась в небе , вторая развернулась на 180* и ушла в точку пуска, Третья - прошла мимо города и плюхнулась в море за 100 метров от меня. Израильские евреи - не чета бубочке. Хай Бог iх оберiгае.
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13.04.2024 23:29 Відповісти
Ну вот, а говорили, шо снабжение прекратилось.
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13.04.2024 23:18 Відповісти
уті -путлобот,ти її бачив ту "російську армію",гнида?
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13.04.2024 23:29 Відповісти
Ти хворий
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13.04.2024 23:36 Відповісти
Я з тобою би поспілкувався вживу,взнав би мою хворобу,я тобі обіцяю й гарантую.
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14.04.2024 00:05 Відповісти
Та я вже здогадуюсь, яка
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14.04.2024 00:55 Відповісти
Здогадуйся,гнидюшник.
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14.04.2024 01:05 Відповісти
Так,це "жирна риба",а путлоботи мабуть повинні повзти нах...чи не так?
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13.04.2024 23:28 Відповісти
Треба було не поспішати танцювати з х*йлом 7/40... вашим -нашим , а з 14 року ставити вила кремлю , і тоді фраза " ви танцюїте так, як мі заказивали " могла би мати місце , а не вас здеся не стояло скоро буде для Натеніяху ...
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13.04.2024 23:29 Відповісти
Вже почалося
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13.04.2024 23:30 Відповісти
Иран запустил ракеты по Израилю.
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13.04.2024 23:44 Відповісти
Кілька років щоденних атак напевно їх заспокоїть...
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13.04.2024 23:48 Відповісти
Іранськиі з курсу збилися? Чи за звичкою до України полетіли?
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13.04.2024 23:48 Відповісти
Думка західних аналітиків:

Якщо з'являться повідомлення про великий ракетний удар Росії по Україні сьогодні ввечері, це може означати, що Росія планує перейти в наступ в той же час, коли Іран атакує Ізраїль.

Якщо Україна почне руйнуватися в той же час, коли Ізраїль піддасться великому нападу, то це може розтрощити Сполучені Штати.
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13.04.2024 23:52 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1779077729410851267 значить нового понтифіка поки що у Луганську не вибрали
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14.04.2024 01:35 Відповісти
 
 