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Новини
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Усі країни-члени НАТО не мають сумнівів щодо приєднання України до Альянсу, - заступник генсека Джоане

НАТО

Питання не в тому, чи вступить Україна до НАТО, а в тому, коли це станеться.

Про це заявив в інтерв'ю газеті The Telegraph заступник Генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

Він додав, що серед 32 країн-членів Альянсу "немає жодних сумнівів" щодо того, чи повинна Україна приєднатися до НАТО, але лише тоді, коли будуть виконані всі умови. Джоане повідомив, що НАТО підтримує Україну, яка офіційно подала заявку на вступ у вересні 2022 року, в тому числі будуючи "міст до членства".

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"Україна наближається до НАТО майже щодня. Питання не в тому, чи стане Україна членом, а в тому, коли будуть виконані політичні умови", — сказав він.

Джоане вважає, що сильна Україна з міцною армією, демократією та економікою є передумовою для вступу до НАТО, так само як і майбутня "архітектура безпеки" Європи.

"Ці три складові працюють у певному напрямку. Небезпечна Росія, сильна Україна і наша зацікавленість у забезпеченні миру і стабільності в Європі", — повідомив заступник Генерального секретаря НАТО.

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Коментарі Джоане перегукуються із заявою Державного секретаря США Ентоні Блінкена, зробленою минулого тижня. Він повідомив, що підтримка Києва є "непохитною" і що липневий саміт НАТО у Вашингтоні матиме на меті прокласти шлях до можливого членства в Альянсі. Заступник Генерального секретаря НАТО применшив побоювання, що деякі члени Альянсу можуть накласти вето на членство України.

Автор: 

членство в НАТО (1710) Джоане Мірча (32)


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Топ коментарі
+4
Да вы уж определитесь. А то ген.сек говорит что Украина не вступит в НАТО, пока идет война и пока не будет "гарантий", что она не начнется снова... А таких гарантий не даст никто.
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13.04.2024 23:40
+3
В нас теж таке курять!
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13.04.2024 23:31
+2
Або ніколи, або трохи пізніше.
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13.04.2024 23:36
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В нас теж таке курять!
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13.04.2024 23:31 Відповісти
Їбанько, чим тобі не догодили ці норми конституції?
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13.04.2024 23:32 Відповісти
Нарідна влада спияла 30 років поспіль. сьогодні одержуємо результати
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13.04.2024 23:48 Відповісти
Ребята, если вдруг что-то пойдет не так, то слушайте Підлогу Маккартні: Если нас ****** всегда можно слить пару бочек с отработанным ядерным топливом у Чорна мора. **********
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13.04.2024 23:36 Відповісти
Якось не масштабно пан мислить. Треба вже тон 10 вибухівки під четвертий енергоблок в Чорнобилі закладати. Так щоб відчули вже всі. Головне потім не забути висловити стурбованість і розуміння по даному питанню.
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14.04.2024 00:41 Відповісти
Та не, не гони. Лутьше атамакаками ********* по ЗАЄС, ото будет номер. и главное шоб ветер дул на крысм
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14.04.2024 00:46 Відповісти
Або ніколи, або трохи пізніше.
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13.04.2024 23:36 Відповісти
"сойдемся посєрєдинє"
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13.04.2024 23:39 Відповісти
Да вы уж определитесь. А то ген.сек говорит что Украина не вступит в НАТО, пока идет война и пока не будет "гарантий", что она не начнется снова... А таких гарантий не даст никто.
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13.04.2024 23:40 Відповісти
ну так, запросіть ще до обговорення кучму, медведчука, шуфрича .... т.д. , і тоді одразу приймуть.
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13.04.2024 23:42 Відповісти
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14.04.2024 00:18 Відповісти
коли росія стане демократичною миролюбивою державою і вступить в НАТО, а ми вже після неї, саме це мають на увазі лідери НАТО і США
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14.04.2024 01:37 Відповісти
Допоки ХЛІБ не на СТОЛІ всі ковтають слину, скільки б про нього не говорили, наайголодніші, щоб не вмерти за його відсутності можуть підти шукати його в іншому напрямку: - створивши Европейський оборонний союз, що доречі станеться. Або Европу обороняють всі, або ***** *****вич зламає віник по стеблині розв,язавши його. АРХ М
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14.04.2024 02:21 Відповісти
Питання не у виконанні якихось там "політичних умов", а у тому, що НАТО в цілому і кожен його член окремо до гикавки боїться москалів і "ескалації". Тому Україну до НАТО або не приймуть ніколи, або приймуть після того, як москва анексує усе, що вважає за потрібне і дасть натівським імпотентам добро на приєднання.
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14.04.2024 07:26 Відповісти
Імпотєнти ви. Ніхто нас туди не хоче брати, бо вже всі забули для чого НАТО стаорювалося: для захисту від росіі. А тепер би ссите воювати з нею, а також ссите, шоп Україна наваляла росії.
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14.04.2024 07:49 Відповісти
«Інформаційний шум» ось що я бачу, таке робиться щоб щось прикрити більш небезпечне або сором'язливе.
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14.04.2024 08:43 Відповісти
 
 