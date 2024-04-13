Усі країни-члени НАТО не мають сумнівів щодо приєднання України до Альянсу, - заступник генсека Джоане

Питання не в тому, чи вступить Україна до НАТО, а в тому, коли це станеться.

Про це заявив в інтерв'ю газеті The Telegraph заступник Генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

Він додав, що серед 32 країн-членів Альянсу "немає жодних сумнівів" щодо того, чи повинна Україна приєднатися до НАТО, але лише тоді, коли будуть виконані всі умови. Джоане повідомив, що НАТО підтримує Україну, яка офіційно подала заявку на вступ у вересні 2022 року, в тому числі будуючи "міст до членства".

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"Україна наближається до НАТО майже щодня. Питання не в тому, чи стане Україна членом, а в тому, коли будуть виконані політичні умови", — сказав він.

Джоане вважає, що сильна Україна з міцною армією, демократією та економікою є передумовою для вступу до НАТО, так само як і майбутня "архітектура безпеки" Європи.

"Ці три складові працюють у певному напрямку. Небезпечна Росія, сильна Україна і наша зацікавленість у забезпеченні миру і стабільності в Європі", — повідомив заступник Генерального секретаря НАТО.

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Коментарі Джоане перегукуються із заявою Державного секретаря США Ентоні Блінкена, зробленою минулого тижня. Він повідомив, що підтримка Києва є "непохитною" і що липневий саміт НАТО у Вашингтоні матиме на меті прокласти шлях до можливого членства в Альянсі. Заступник Генерального секретаря НАТО применшив побоювання, що деякі члени Альянсу можуть накласти вето на членство України.