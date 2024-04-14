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Рішення про вступ України в НАТО поки не прийнято, які б запевнення ми не отримували, - Стефанішина

Віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина

Незважаючи на заяви союзників, рішення про вступ України в НАТО поки не ухвалено.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

"Я не сприймаю заяви про те, що союзники вже ухвалили рішення, що Україна буде в НАТО. Так, це написано, справді, у декларації Вільнюського саміту. Також написано, що Україну буде запрошено до НАТО. Але те саме написано і в декларації Бухарестського саміту 2008 року. Тому рішення не прийнято. Які б запевнення ми не отримали. Саме тому Україна і пропонує проміжну юридичну гарантію, яка полягає у формулюванні запрошення до НАТО", – сказала Стефанішина.

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За її словами, таке запрошення буде "елементом мобілізації союзників" і "спільного планування військової допомоги".

"Не маючи сильних ілюзій щодо того, як НАТО може допомогти Україні, як країні у війні, я можу сказати точно, що забезпечити безпеку повітряного простору НАТО могло б з точки зору гуманітарної, цивільної, а також з точки зору захисту коштів й інвестицій іноземних партнерів". Але, очевидно, готовності говорити про це серед союзників наразі немає", - наголосила Стефанішина.

Вона додала, що США негативно налаштовані щодо офіційного запрошення України до НАТО.

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"На жаль, навіть дискусії щодо цього питання з Вашингтоном ми не можемо проводити, тому що позиція однозначна", – резюмувала віцепрем'єрка.

Автор: 

членство в НАТО (1710) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (351)


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Топ коментарі
+7
И нахєра Єрмачні НАТО, і нахєра НАТО Єрмачня?
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14.04.2024 00:14
+5
На жаль, навіть дискусії щодо цього питання з Вашингтоном ми не можемо проводити, тому що позиція однозначна Джерело:

може попросити повернуть Україні ядерну зброю . Хтось щось гарантував А ЗАМІСТЬ ГАРАНТІЙ УКРАЇНУ КОЖНУ НІЧ ******** І РУШАТЬ ВСЕ . Раша руйнує міста , а секретутка Ермак все товстище і товстище
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14.04.2024 00:29
+1
Згадалось зі старезного анекдоту:
- Сматрі, девочка: куколка єсть - куколкі нєт! Куколка єсть - куколкі нєт!
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14.04.2024 00:16
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И нахєра Єрмачні НАТО, і нахєра НАТО Єрмачня?
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14.04.2024 00:14 Відповісти
Згадалось зі старезного анекдоту:
- Сматрі, девочка: куколка єсть - куколкі нєт! Куколка єсть - куколкі нєт!
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14.04.2024 00:16 Відповісти
Да хватит уже мусолить ету тему. Уже давно все ясно было сказано что до конца войны никакого НАТО в Украине не будет. А если Украина капитулирует то тем более не то что НАТО а и ЕС не будет.
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14.04.2024 00:18 Відповісти
Как ето "капітуліруєт",кацап,вам таке по росГєбєльсТВ рассказалі?
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14.04.2024 00:28 Відповісти
На жаль, навіть дискусії щодо цього питання з Вашингтоном ми не можемо проводити, тому що позиція однозначна Джерело:

може попросити повернуть Україні ядерну зброю . Хтось щось гарантував А ЗАМІСТЬ ГАРАНТІЙ УКРАЇНУ КОЖНУ НІЧ ******** І РУШАТЬ ВСЕ . Раша руйнує міста , а секретутка Ермак все товстище і товстище
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14.04.2024 00:29 Відповісти
Ядерное оружие не просят. Его сами создают. При этом ни у кого не спрашивают делать или нет. Сто раз напоминаю слова одной киевлянки . ,,У Израиля нет ЯО, но если сильно надо будет, мы его применим,,. Голда Меир.
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14.04.2024 01:27 Відповісти
Це означає, що ЗЕлені шукають привід?

Бо якби так само вийшло, що пропозиції кацапів, озвучені ротом Ердогана, включають позаблоковість України.
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14.04.2024 00:36 Відповісти
НАТА і ЕС мелковато для 'Хрипатого. Він в Швейцарії хоче зібрати зулусів, танцюристів самби, всяких бедуїнів і поговорити о Глобальном......
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14.04.2024 00:58 Відповісти
Це і так відомо що НАТО є лицемірною організацією. Так само брешуть як і кацапи
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14.04.2024 01:05 Відповісти
рішення про вступ до нато - це рішення України. Воно вже прийняте та записане до Конституції.
а от рішення про прийом до нато - це справа нато, і нато, схоже прийняло рішення про неприйняття України в альянс.
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14.04.2024 01:16 Відповісти
ізраільтяці - ******* техеран вже на часі і повод є....
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14.04.2024 01:19 Відповісти
Автократичні режими в НАТО не беруть.
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14.04.2024 01:22 Відповісти
Знову, дав Шмигаль читати/озвучити чужі думки, отому створінню від кварталу9…
В голос, ні про що…
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14.04.2024 01:24 Відповісти
ви не жебракі - в вас все є - їбаште тегеран
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14.04.2024 01:24 Відповісти
А що, штатовським їбалам, які втратили здоровий глузд, змінити колір та місце за столом Земля складніше, чим кацапським? Я не бачу аж ніяких ускладнень в діях БОГА. Або б,ють ЗВІРА, або ЗВІР вбиває ЛЮДЕЙ, але ЖЕРТВЕННИМ БОГУ Є ЗВІР, а не ЛЮДИ, про це ЗАКОН. АРХ М
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14.04.2024 02:10 Відповісти
та ти шо, невже
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14.04.2024 02:46 Відповісти
да прекратите вы про нато, это уже осточертело
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14.04.2024 08:28 Відповісти
"Решение о вступлении Украины в НАТО пока не принято, какие бы заверения мы не получали, - Стефанишина " - это полный провал политики Зеленского.
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14.04.2024 09:50 Відповісти
А США і Великобритания збивають іранські літаки, беспілотники і ракети . І навіть оком не моргнуть! І про загрозу ядерноі війни не згадують!
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14.04.2024 12:05 Відповісти
Яйця по 17 НАТО просто не може купляти. Шукайте собі інший блок хто то зможе робити.
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14.04.2024 16:27 Відповісти
 
 