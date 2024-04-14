Рішення про вступ України в НАТО поки не прийнято, які б запевнення ми не отримували, - Стефанішина

Незважаючи на заяви союзників, рішення про вступ України в НАТО поки не ухвалено.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

"Я не сприймаю заяви про те, що союзники вже ухвалили рішення, що Україна буде в НАТО. Так, це написано, справді, у декларації Вільнюського саміту. Також написано, що Україну буде запрошено до НАТО. Але те саме написано і в декларації Бухарестського саміту 2008 року. Тому рішення не прийнято. Які б запевнення ми не отримали. Саме тому Україна і пропонує проміжну юридичну гарантію, яка полягає у формулюванні запрошення до НАТО", – сказала Стефанішина.

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За її словами, таке запрошення буде "елементом мобілізації союзників" і "спільного планування військової допомоги".

"Не маючи сильних ілюзій щодо того, як НАТО може допомогти Україні, як країні у війні, я можу сказати точно, що забезпечити безпеку повітряного простору НАТО могло б з точки зору гуманітарної, цивільної, а також з точки зору захисту коштів й інвестицій іноземних партнерів". Але, очевидно, готовності говорити про це серед союзників наразі немає", - наголосила Стефанішина.

Вона додала, що США негативно налаштовані щодо офіційного запрошення України до НАТО.

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"На жаль, навіть дискусії щодо цього питання з Вашингтоном ми не можемо проводити, тому що позиція однозначна", – резюмувала віцепрем'єрка.