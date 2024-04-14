"Слуга народу" Веніславський пояснив, що змінить для чоловіків за кордоном новий закон про мобілізацію: "Ніяких негативних наслідків для цих людей не буде"
Нещодавно Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект про мобілізацію. Ним передбачене оновлення персональних даних військовозобов’язаних для отримання консульських послуг за кордоном.
Народний депутат "Слуги народу", представник Комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський в інтервʼю "OBOZ.UA" розʼяснив цей момент, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, після актуалізації даних жодних обовʼязків щодо повернення громадян до України не перебачено.
"По-перше, тут треба заспокоїти всіх громадян України, які тимчасово перебувають або проживають в інших країнах. Жодних обов’язків, які б наставали для цих громадян після актуалізації або отримання військово-облікових документів щодо повернення в Україну, цим законом не встановлено, і механізми такі в принципі дуже складно уявити", – пояснив він.
Він наголосив на важливості того, щоб громадяни України, які належать до категорії військовозобов'язаних і проживають за кордоном, оновили свої персональні дані.
"Людина може проживати за кордоном, а їй надсилають повідомлення, повістки за адресами, які зареєстровані в ТЦК. Держава витрачає час, матеріальні та людські ресурси, щоб проінформувати людину, яка в принципі не може бути проінформована, оскільки її немає в цьому місті", – додав Веніславський.
За його словами, якщо людина, перебуваючи за кордоном, хоче отримати військово-обліковий документ дистанційно, "вона може це зробити через електронну адресу, телефоном, через консульство під час актуалізації, у разі отримання консульських послуг".
"Тому тут жодних проблем немає і ніяких негативних наслідків для цих людей не буде", – резюмував він.
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А наша (вірніше не наша) влада, може й допомогу Ізраїлю надасть...
ким це зборняк манікюрш і табакерок себе вважає?
Или просто под насрать людям?
Например моя семья- мы уехали из Украины почти восемь лет назад, у нас вся жизнь строилась с нуля. И что дальше? Бросить все и возвращаться? Раньше про меня не вспоминали и я не нужен был Украине, а тут я и мне подобные резко понадобились. Извините, но у меня своя жизнь ни как не связанная с Украиной (хотя беженцам помогал в первые месяцы войны и донатил на дроны для ВСУ).
И да, если перестанут оказывать консульские услуги (менять загран паспорта, например), то люди за границей будут массово подаваться на политическое убежище ес.
И на этом все закончиться.
2 Якраз якщо хтось вирішить змотатись додому то корисно буде перевірити чи не розшукують його часом.
Як мені подобаються оці мамкині більшовики
Солдат Веніславський гарантує, що ви будете в дупі!
в Монако? на глаз пропускают, записи не ведут? если человек хороший - то проходи?
інакшої причини для прийняття такого "моменту" просто нема!
Пожертвовать придётся или Украиной или Зеленским, ну и ещё пятью-шестью менеджерами
https://www.youtube.com/watch?v=O9nMb2hAb8E