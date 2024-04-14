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"Слуга народу" Веніславський пояснив, що змінить для чоловіків за кордоном новий закон про мобілізацію: "Ніяких негативних наслідків для цих людей не буде"

Нещодавно Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект про мобілізацію. Ним передбачене оновлення персональних даних військовозобов’язаних для отримання консульських послуг за кордоном.

Народний депутат "Слуги народу", представник Комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський в інтервʼю "OBOZ.UA" розʼяснив цей момент, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, після актуалізації даних жодних обовʼязків щодо повернення громадян до України не перебачено.

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"По-перше, тут треба заспокоїти всіх громадян України, які тимчасово перебувають або проживають в інших країнах. Жодних обов’язків, які б наставали для цих громадян після актуалізації або отримання військово-облікових документів щодо повернення в Україну, цим законом не встановлено, і механізми такі в принципі дуже складно уявити", – пояснив він.

Він наголосив на важливості того, щоб громадяни України, які належать до категорії військовозобов'язаних і проживають за кордоном, оновили свої персональні дані.

"Людина може проживати за кордоном, а їй надсилають повідомлення, повістки за адресами, які зареєстровані в ТЦК. Держава витрачає час, матеріальні та людські ресурси, щоб проінформувати людину, яка в принципі не може бути проінформована, оскільки її немає в цьому місті", – додав Веніславський.

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За його словами, якщо людина, перебуваючи за кордоном, хоче отримати військово-обліковий документ дистанційно, "вона може це зробити через електронну адресу, телефоном, через консульство під час актуалізації, у разі отримання консульських послуг".

"Тому тут жодних проблем немає і ніяких негативних наслідків для цих людей не буде", – резюмував він.

Автор: 

мобілізація (3017) Веніславський (283)


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Топ коментарі
+28
Я просто в шоке от этих зеленых. То есть кто не уехал из Украины, того будут вылавливать и отпралять воевать, или в тюрьму. А кого не поймают лишат водительского удостоверения. А тем кто сбежал и кто за бугром, для тех ни каких не удобств и кошмара не будет...
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14.04.2024 01:16
+26
Тобто легалізували батальйон Монако??
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14.04.2024 01:07
+17
Ні. Вважає інших дурними.
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14.04.2024 01:20
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Він дебіл?
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14.04.2024 01:05 Відповісти
Ні. Вважає інших дурними.
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14.04.2024 01:20 Відповісти
Він ні, а ось ті хто за нього голосував у 2019 році дебіли.
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14.04.2024 06:00 Відповісти
цій брехливій зеленій мразоті вже ніхто не вірить
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14.04.2024 01:06 Відповісти
Тобто легалізували батальйон Монако??
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14.04.2024 01:07 Відповісти
Иран начал бомбить Израиль -летят к 5 утра шахеды, ракеты - баллистика и крылатые, США подняли сбивать самолеты - над Йеменам есть надежда собьют
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14.04.2024 01:08 Відповісти
а Йемен тут яким боком? ) де Іран? де Ізраїль? і де Йемен? ракети з Ірану можуть тільки через Сирію і Ірак летіти на Ізраїль.
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14.04.2024 01:15 Відповісти
Можливо він мав на увазі, що зіб'ють літаки,😄
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14.04.2024 01:27 Відповісти
Чесно... Ми глибоко стурбовані з цього приводу...
А наша (вірніше не наша) влада, може й допомогу Ізраїлю надасть...
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14.04.2024 01:27 Відповісти
Є надія що Ізраіль розбомбить Іранські заводи
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14.04.2024 02:39 Відповісти
И что? Их давно уже клепают в ерефии
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14.04.2024 03:17 Відповісти
😁😁😁😁
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14.04.2024 01:10 Відповісти
Слуга народу пояснив панам.
ким це зборняк манікюрш і табакерок себе вважає?
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14.04.2024 01:10 Відповісти
Навіть ліньки писати чому він бреше. Всі хто має пам'ять і розум самі можуть відповісти на це.
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14.04.2024 01:11 Відповісти
І для його синів негативних наслідків не буде.
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14.04.2024 01:11 Відповісти
Да так , ніяких "негативів" , якщо рахувати "негативом" бажання повернутися на Батьківщину . Ось людина усе юнацтво провело у Польші з мамою й тепер українська влада відбиває цими законами усяке бажання залишатися в Українському громадянстві .
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14.04.2024 01:14 Відповісти
Он отрезанный ломоть. Задонатит он 50 злотых раз в полгода или не задонатит не суть важно.
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14.04.2024 03:20 Відповісти
Я просто в шоке от этих зеленых. То есть кто не уехал из Украины, того будут вылавливать и отпралять воевать, или в тюрьму. А кого не поймают лишат водительского удостоверения. А тем кто сбежал и кто за бугром, для тех ни каких не удобств и кошмара не будет...
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14.04.2024 01:16 Відповісти
А с какой радости делать искусственные трудности тем, кто давно уехал из Украины? Это как то поможет тем кто остался?
Или просто под насрать людям?
Например моя семья- мы уехали из Украины почти восемь лет назад, у нас вся жизнь строилась с нуля. И что дальше? Бросить все и возвращаться? Раньше про меня не вспоминали и я не нужен был Украине, а тут я и мне подобные резко понадобились. Извините, но у меня своя жизнь ни как не связанная с Украиной (хотя беженцам помогал в первые месяцы войны и донатил на дроны для ВСУ).
И да, если перестанут оказывать консульские услуги (менять загран паспорта, например), то люди за границей будут массово подаваться на политическое убежище ес.
И на этом все закончиться.
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14.04.2024 23:27 Відповісти
1Там реєстр, судячи з того, що шлють повістки навіть тим, хто вже давно мобілізований, або давно знявся з обліку досить кривий.
2 Якраз якщо хтось вирішить змотатись додому то корисно буде перевірити чи не розшукують його часом.
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14.04.2024 01:44 Відповісти
Зашибись. Как всегда епут того кто стоит раком. Тех кто остался в Украине мало того что налогами двойными обложили так еще преступниками и ухилянтами назвали. А тех кто убежал не то что не накажут а еще и разными ништяками и конфетами будут встречать лишь бы вернулись
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14.04.2024 01:24 Відповісти
а могли б нерухомість забрати, якщо звалив і не хочеш її захищати разом з територією держави, на якій ця нерухомість знаходиться. Але так, як влада виражає інтереси багатої меншості, а не бідної більшості, то ніколи так не буде
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14.04.2024 01:34 Відповісти
Ну. Нерухомість під час війни то таке. Сьогодні є, а завтра і ні. І не важливо біля фронту місто чи ні.
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14.04.2024 01:35 Відповісти
мало хто спокійно і легко відмовиться від своєї нерухомості, доки вона стоїть ціла і далеко від фронту, а такого щастя у нас достатньо з власниками за бугром
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14.04.2024 01:41 Відповісти
Ти про нерухомість базариш, а хоч раз за своє життя заробив на щось серйозне?
Як мені подобаються оці мамкині більшовики
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14.04.2024 02:42 Відповісти
так у мене є нерухомість, може не так багато, але є, тому мій чоловік не втік за кордон перед війною, а залишився тут і був мобілізований. А ти хочеш, щоб ті,у кого ніфіга тут нема йшли воювати, ризикуючи життям і здоров'ям, захищаючи майно буржуїв, що звалили за кордон і тільки потягують звідси бабло, як з колонії.' 'Без лоха жизнь плоха' - чудовий життєвий принцип?
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14.04.2024 23:28 Відповісти
Вони на цю нерухомість не заробляли.
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14.04.2024 03:25 Відповісти
Якщо хтось повернеться задля приєднатися до лав ВСУ то конфет не шкода
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14.04.2024 01:35 Відповісти
Ну так выбирать бубочку должен же кто то
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14.04.2024 03:21 Відповісти
молодці , а то я вже розхвилювався за тих кому Україна не потрібна ! одним закон іншим маєтки за бугром і допомога всіх країн .
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14.04.2024 01:37 Відповісти
Солдат Веніславський закликав українців з закордону до проходження служби в його підрозділі, під командуванням сержанта Сирського, начальника штабу Татарова, головнокомандующого Єрмака Оманського і найвеличнішого всіх часів і народів Бубочки Вована Запліснявілого ( Боневтіка)!!!
Солдат Веніславський гарантує, що ви будете в дупі!
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14.04.2024 01:38 Відповісти
Тю ...самі казали ,шо 🤡 швидко війну зупинить , я навіть знаю багато таких в Миколаєві , з синами красеннями, побігли поклін видбивати🤡 в 19... не знаю де ті хлопці сьогодні, як їх життя склалося , але після виборів їх батьки перестали вітатися зі мною ,за те шо сказала ,шо вони своїм дітям підписали вирок ...
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14.04.2024 01:48 Відповісти
А якже тут.Оновив дані і автоматом на влк...Якщо за кордоном оновлять дані виходить ніякого влк?хмммм.Там нафіга тут тоді йти в ТЦК наприклад в цнап ?А?)Тобто закон про обмежено придатних а їх закордоном вистачає на них не діє.Верніше немає такої правової процедури заставити людини пройти влк.Вони типу повинні пройти влк але не зобов'язані.
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14.04.2024 02:29 Відповісти
а чего й то - у погранцов\таможенников нет баз данных чтобы посмотреть кто свалил в Монако? на глаз пропускают, записи не ведут? если человек хороший - то проходи?
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14.04.2024 03:07 Відповісти
я майже на 100% впевнений, що ВСЯ консульська підтримка для тих, хто все-таки захоче дистанційно "уточнити дані в Територіальних Центрах Катувань" буде автоматично зупинена. аж до повернення в Україну!

інакшої причини для прийняття такого "моменту" просто нема!
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14.04.2024 05:11 Відповісти
Цей закон взагалі ні про що. Просто зелена дрістачка. Хто як хоче, так і роз'яснює. Хто сам собі що в голові намалював, так ніби воно і буде. Найсмішніше те, що оце якоби законотворчество ніяк не вплине на оборону скажімо Києва. Але відношення до облоги того ж Києва буде зовсім інше. І це не про ЗСУ. ЗСУ буде повністю зайняте на інших ділянках. Це пів року робили серйозні пики і рішали забрати права чи ні? От і весь нікчемний закон. Ні не забирайте. Тільки не це. Ніби є гарантія що от як сказали не їздити без прав, то і не будуть. Я знаю до десятка людей які їздили по всій країні без прав і їздять. Ну правда вже декілька просто купили. Кожен день верховна рада тільки те і робить, що запевняє всіх у своєму безсиллі і нікчемності. Один закон нікчемніший за попередній. А всі такі верещать про якісь ніби утиски чи узурпацію, чи ще якусь нікчемність. Заспокойтесь ніхто посвідчення водія чи будь які права у вас не вилучить. Немає процедури. Вас навіть не те що порахувати не можуть, а навіть знайти. Кого можна покарати? Того, кого спочатку треба зловити. Хто нє спрятался я нє віноват. Бєгі лола бєгі. Ха ха ха.
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14.04.2024 05:24 Відповісти
"Нема процедури". Самому не смішно?
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14.04.2024 06:06 Відповісти
А яка є? Розкажіть будь ласка. Я не знаю такої. Звертайтеся до любого адвоката і він одразу візьметься щось там ваше захищати. І скоріш за все захистить. До позбавлення чогось має бути ще якийсь закон, де прописаний інструмент позбавлення. Ха ха ха.
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14.04.2024 08:17 Відповісти
ми за них **** раді. в їх яйцях майбутнє України. коли нас тут повбивають кацапи, вони повернуться після перемоги і відродять Україну. це золотий генофонд, кращі люди.
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14.04.2024 06:48 Відповісти
Вся зелена пісдота вивезла своїх синків/онуків закордон: веніславський, стефанчук, шуляк, данілов, венедіктова, клименко, бойко, шлюхрич, суркіси, навіть зепідр вивіз свого синка. Невже ви такі наївні і думаєте, що клоунське шапіто буде створювати закони проти своїх дітей? Ахаха.
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14.04.2024 07:30 Відповісти
тим хто за кордоном шашлик не даватимуть
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14.04.2024 08:00 Відповісти
Хабадська сволота під виглядом "слуг народа" (до речі це суто Сталінський мем) захищає своїх, що героїчно виїхали і вивезені з бабосами за кордон і геноцидить залишки трудового народу, що не може і не хоче покидати свою Україну. Гидота чи жидота запустіння, а фактично ніякої різниці!
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14.04.2024 08:01 Відповісти
Знову наїбали вкраїнчиків
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14.04.2024 08:05 Відповісти
НИЧЕГО СВЯТОГО с Сергеем Поярковым

Пожертвовать придётся или Украиной или Зеленским, ну и ещё пятью-шестью менеджерами
https://www.youtube.com/watch?v=O9nMb2hAb8E
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14.04.2024 08:22 Відповісти
Т.е. они останутся там навсегда.
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14.04.2024 08:47 Відповісти
Зеленський просто так не віддасть владу, бо йому та його злочинцям буде кінець. https://m.youtube.com/shorts/LoRciaTT37g
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14.04.2024 09:07 Відповісти
Прелестно. Украинцев эта власть как всегда "сделала". Те, кто дал взятку, переплыл, ушел Карпатами и сидят в спокойной солнечной европе - те в шоколаде. А кто остаётся в Украине под ракетами, работает, платит налоги - те лохи.
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14.04.2024 10:15 Відповісти
Те кто сбежал - нелегалы в Европе. Им пофигу, если есть деньги, а вот тем кто выехал на ПМЖ задолго до начала войны, вот им (мне) и создают трудности (решаемые абсолютно законно). Но желания вернуться все равно не появиться.
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14.04.2024 23:35 Відповісти
А чому ви панове так дивуєтесь? Говнокомандувач сам сцикло рідкісне, його ЗЕлупенська команда не краща. Ось він і захищає те сцикопіхотне військо, яке дриснуло за кордон. А країну, як писав один респондент з рибою, нехай захищають 60 і більше літні діди.
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14.04.2024 10:48 Відповісти
Коли будуть пояснення від пана Веніславського, що його невірно зрозуміли? Чи йому до дупи, що кажуть на ЦН?
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14.04.2024 11:56 Відповісти
Сумна новина, одне слово.
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14.04.2024 14:00 Відповісти
 
 