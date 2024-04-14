"Слуга народу" Веніславський пояснив, що змінить для чоловіків за кордоном новий закон про мобілізацію: "Ніяких негативних наслідків для цих людей не буде"

Нещодавно Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект про мобілізацію. Ним передбачене оновлення персональних даних військовозобов’язаних для отримання консульських послуг за кордоном.

Народний депутат "Слуги народу", представник Комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський в інтервʼю "OBOZ.UA" розʼяснив цей момент, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, після актуалізації даних жодних обовʼязків щодо повернення громадян до України не перебачено.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Корнієнко спрогнозував, коли Зеленський підпише новий закон про мобілізацію: "За наступні два тижні його буде опубліковано"

"По-перше, тут треба заспокоїти всіх громадян України, які тимчасово перебувають або проживають в інших країнах. Жодних обов’язків, які б наставали для цих громадян після актуалізації або отримання військово-облікових документів щодо повернення в Україну, цим законом не встановлено, і механізми такі в принципі дуже складно уявити", – пояснив він.

Він наголосив на важливості того, щоб громадяни України, які належать до категорії військовозобов'язаних і проживають за кордоном, оновили свої персональні дані.

"Людина може проживати за кордоном, а їй надсилають повідомлення, повістки за адресами, які зареєстровані в ТЦК. Держава витрачає час, матеріальні та людські ресурси, щоб проінформувати людину, яка в принципі не може бути проінформована, оскільки її немає в цьому місті", – додав Веніславський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обмежено придатних до служби почнуть у травні повторно викликати до ТЦК на медкомісію, - Міноборони

За його словами, якщо людина, перебуваючи за кордоном, хоче отримати військово-обліковий документ дистанційно, "вона може це зробити через електронну адресу, телефоном, через консульство під час актуалізації, у разі отримання консульських послуг".

"Тому тут жодних проблем немає і ніяких негативних наслідків для цих людей не буде", – резюмував він.