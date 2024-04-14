ОСУВ "Хортиця" про бої за Богданівку: Про крапки над "і" зарано говорити

Спікер ОСУВ "Хортиця" зазначив, що на напрямку тривають важкі бої, а ця актуальна для всіх тема поки потребує інформаційної тиші.

Спікер оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", підполковник Назар Волошин на питання, чи можна розставити попередні крапки над "і" з приводу тенденцій і підсумків тижня в районі Часового Яру, зокрема те, що відбувається в районі Богданівки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Оскільки інформаційне поле досить широке і в експертному середовищі полі різні інформації з цього приводу, відповів.

"Стосовно крапок над "і" зарано ще про це говорити. Тому що і тиждень інформаційний не закінчується, він ще триває. Однак інформація стосовно Богданівки поблизу Часового Яру наразі щодо ситуації. Селище залишається під контролем Сил оборони. На тому напрямку тривають важкі бої. І ця тема, я думаю для всіх досить актуальна, але поки що потребує інформаційної тиші", - акцентував Волошин в ефірі телемарафону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти намагаються закріпитися на північних околицях Богданівки, - ОСУВ "Хортиця"

За словами підполковника, в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" одним з найгарячіших на сьогодні напрямків, як і за останній час є Авдіївський та Бахмутський напрямки. Ситуація в районі ведення бойових дій залишається складною, проте контрольованою Силами оборони.

"На Східному фронті останніми днями обстановка дещо суттєво загострилася і, як вже сказав головнокомандувач ЗСУ, це пов’язанно з активізацією наступальних дій противника, зокрема, після проведення в РФ, так званих президентських виборів. Ворожа армія останнім часом не полишає спроб надалі штурмувати позиції наших захисників, використовуючи при цьому різні види озброєння, як артилерію, так і танки та різного типу летальні безпілотні апарати. А також останнім часом досить активізувалась авіація для нанесення ударів керованими авіаційними бомбами. Ворог намагається досягти своє незмінної мети – це вийти на адміністративні кордони Донецької області", - підкреслив Волошин.

Також спікер ОСУВ "Хортиця" розповів, що на лінії фронту зараз відбуваються не просто дрібні зіткнення, а ворог намагається виснажити українську армію, користуючись своєю перевагою перевагою у живій силі і бронетехніці. "Окупанти ведуть бої і при цьому намагаються прорватися по всій лінії бойового зіткнення, навіть не на окремих ділянках. Використовують велику кількість артилерії, попри те, що йде широкомасштабна контрбатарейна боротьба. Максимально залучають авіацію. Також ворог намагається максимально наблизитись до лінії бойового зіткнення, щоб перейти до штурмів саме штурмовими групами, які заїжджають на бойових машинах піхоти під прикриттям якраз танків, артилерії та, зокрема, ворожої авіації", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Богданівка під контролем Сил оборони, вночі ворог пробився на північну околицю, - Міноборони

Оцінюючи мотивацію російських військових, як вона змінювалась останні два роки, підполковник констатував, що "вони заробляють кошти на вбивствах".

"Я вважаю і це не тільки моя думка, що в них перш за все добряче попрацювала російська пропаганда. Другий для них стимул – це кошти які вони заробляють на вбивствах мирного українського населення, на захопленні територій. Це верх цинізму, але вони заробляють кошти на вбивстві. Оце їхній стимул. Іншого стимулу, я вважаю, в них немає", - підкреслив Волошин.