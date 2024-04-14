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Стівен Кінг про затримку допомоги: Радикальні республіканці в Палаті представників по суті вбивають Україну
Американський письменник Стівен Кінг, який підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії, прокоментував затримку і постійне відтермінування республіканцями голосування щодо військової допомоги Україні.
Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Радикальні республіканці в Палаті представників по суті вбивають Україну. Як сказав один консервативний республіканський коментатор: "Путін, мабуть, себе щипає", - написав Кінг.
Топ коментарі
+29 izzabaru
показати весь коментар14.04.2024 03:59
+26 Марина Нєчаєва #561431
показати весь коментар14.04.2024 01:57
+16 Sergiy Vitalyovich
показати весь коментар14.04.2024 02:52
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Ця ніч показала наочно, що там де країни Заходу зацікавленні у відбитті анресії і захисті країни, вони її захистять невагаючись і збиваючі і ракети і дрони над будь якою теріторією і ким би вони не були випущені, і жоден джонсон, ядерні погрози їм до ср...ки.
Чому до нас таке цинічне ставлення мені досі не зрозуміло.
І, до речі: как в Зажопінскє паготка, ваня?
У вас же комп, приєднаний до Інтернету, є.
а прокремлівські швондєри насолоджуються
пролитою кровью наших захисників , які боронять Украіну від
русофашистів 🙁