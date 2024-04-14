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Новини Допомога Україні
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Стівен Кінг про затримку допомоги: Радикальні республіканці в Палаті представників по суті вбивають Україну

Стівен Кінг

Американський письменник Стівен Кінг, який підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії, прокоментував затримку і постійне відтермінування республіканцями голосування щодо військової допомоги Україні.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Радикальні республіканці в Палаті представників по суті вбивають Україну. Як сказав один консервативний республіканський коментатор: "Путін, мабуть, себе щипає", - написав Кінг.

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Стівен Кінг про затримку допомоги Україні

Автор: 

Конгрес США (1222) допомога (8280) Кінг (6)


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Топ коментарі
+29
Степан Король - наша людина.

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14.04.2024 03:59
+26
Улюблений автор..практично повне зібрання маю..
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14.04.2024 01:57
+16
Єдиний автор у якого мені подобаються всі твори і книги якого купував і купую, як би не важко було з фінансами. Дуже радію з того, що Стівен Кінг постійно підтримує нас і щиро вдячний йому за це.
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14.04.2024 02:52
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Улюблений автор..практично повне зібрання маю..
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14.04.2024 01:57 Відповісти
Єдиний автор у якого мені подобаються всі твори і книги якого купував і купую, як би не важко було з фінансами. Дуже радію з того, що Стівен Кінг постійно підтримує нас і щиро вдячний йому за це.
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14.04.2024 02:52 Відповісти
багатий
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14.04.2024 03:01 Відповісти
А ти заздриш?
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14.04.2024 09:50 Відповісти
так.
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14.04.2024 10:00 Відповісти
А я ні, бо в мене нема такого таланту як у Кінга.
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14.04.2024 10:08 Відповісти
Так я заздрю не Кінгу.
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14.04.2024 10:11 Відповісти
Не багатий, а тепер ще й можна сказати, безпритульний, бо кацапня знищила будинок, який будував півжиття. Книги тільки останнім часом сильно подорожчали, тому це не було проблемою (крім студентських років, коли доводилось відкладати з невеликого підробітку).
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14.04.2024 12:45 Відповісти
Всі?? Хз, мені не всі...
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14.04.2024 08:49 Відповісти
Так, просто одні твори подобаються більше, одні менше, але такого, щоб не сподобалося і закинув не траплялося. У Вас може бути по-іншому і це нормально - у кожного свій смак.
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14.04.2024 12:49 Відповісти
Живий класик.
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14.04.2024 03:11 Відповісти
Степан Король - наша людина.

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14.04.2024 03:59 Відповісти
дуже схожий на того який Аккордичу мозок їбе...
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14.04.2024 16:04 Відповісти
Напишіть про це книгу. Але реальність війни будь-який придуманий жах затьмарить з легкістю.
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14.04.2024 01:58 Відповісти
Так , у джонсона ,як і у путіна українська кров на одежі .
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14.04.2024 02:10 Відповісти
Вони її п'ють повільно і з насолодою, на одежу капає з їх підборіддя.

Ця ніч показала наочно, що там де країни Заходу зацікавленні у відбитті анресії і захисті країни, вони її захистять невагаючись і збиваючі і ракети і дрони над будь якою теріторією і ким би вони не були випущені, і жоден джонсон, ядерні погрози їм до ср...ки.

Чому до нас таке цинічне ставлення мені досі не зрозуміло.
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14.04.2024 07:31 Відповісти
ми для них гірше негрів. Сподіваюся, Бог їх за це покарає.
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14.04.2024 21:52 Відповісти
Как и трусливые демократы с маразматом Байденом
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14.04.2024 02:23 Відповісти
А як кацапи з ******, ваня? Так само чи ніт?
І, до речі: как в Зажопінскє паготка, ваня?
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14.04.2024 15:42 Відповісти
А коли адміністрація Байдена не надала потужних ракет в 22 році,це що? А постійно кажуть за ескалацію конфлікту,це що?Он готуються збивати ракети щоб в Ізраїль не потрапили.І ескалації немає.
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14.04.2024 02:24 Відповісти
Дякуємо за співчуття і підтримку
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14.04.2024 02:33 Відповісти
Ніхто Україну не вбиває просто для швидшого закінчення війни Україні потрібно більше зброї і все!
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14.04.2024 02:56 Відповісти
Доки не буде позбавлення від оманської влади, доти війна буде тривати
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14.04.2024 05:59 Відповісти
а если их убрать война сразу закончиться ? поясни как ?
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14.04.2024 06:09 Відповісти
Как в 2014
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14.04.2024 06:54 Відповісти
Знайома фраза: Валєра - памалчі, пака умніє гаварят! Ти за кого у другому турі 2019 голосував і чому саме за нього?
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14.04.2024 07:11 Відповісти
Так, бо війна подовжує у часі перебування та зміцнення цієї влади. Це для тебе новина?
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14.04.2024 07:24 Відповісти
а он знает толк в нечестии
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14.04.2024 06:08 Відповісти
Совісна людина.
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14.04.2024 06:32 Відповісти
ВСУ все труднее сдерживать российские атаки - не только под Авдеевкой и в Часовом Яре, но и на участках, где линия фронта не двигалась с 2022 года Карта боев на 13 апреля. https://meduza.io/feature/2024/04/13/vsu-vse-trudnee-sderzhivat-rossiyskie-ataki-ne-tolko-pod-avdeevkoy-i-v-chasovom-yare-no-i-na-uchastkah-gde-liniya-fronta-ne-dvigalas-s-2022-goda
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14.04.2024 06:57 Відповісти
Яка все ж різниця з телемарафоном!
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14.04.2024 09:28 Відповісти
А ви цей нескінченний ЗЕлуплений КВН за бюджетні гроші продовжуєте дивитись?
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14.04.2024 09:58 Відповісти
більше нічого дивитись.
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14.04.2024 10:03 Відповісти
Невже?
У вас же комп, приєднаний до Інтернету, є.
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14.04.2024 10:10 Відповісти
Ну читати можна. А дивитись - швидко інтернет закінчиться.
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14.04.2024 10:12 Відповісти
та і комп потрібно берегти - йому вже 11 років.
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14.04.2024 10:13 Відповісти
😲 Сумно.
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14.04.2024 11:07 Відповісти
Ні разу не дивився і не слухав - знаю від людей що то злив каналізації. Однак таке враження що навіть поважні ЗМІ черпають з того смороду теми для оптимістичних заголовків
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14.04.2024 10:13 Відповісти
Американці підтерлися «бутапешським меморандумом» як і РФ.
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14.04.2024 08:29 Відповісти
Розумні і талановиті американці розуміють загрозливу ситуацію в нашій країні , яка склалася ,
а прокремлівські швондєри насолоджуються
пролитою кровью наших захисників , які боронять Украіну від
русофашистів 🙁
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14.04.2024 09:14 Відповісти
У Стівена Кінга великі проблеми з зором, які не піддаються лікуванню, а між тим він в політичному змісті краще бачить майбутнє, ніж всі сракоголові політикани світу на чолі з Трампом та Байденом.
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14.04.2024 09:55 Відповісти
Стівен Кінг добре володіє зброєю і влучно стріляє.
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14.04.2024 11:08 Відповісти
Здраве і нормально зауважнення, дяка Стівену Кінгу.
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14.04.2024 14:24 Відповісти
 
 