Стівен Кінг про затримку допомоги: Радикальні республіканці в Палаті представників по суті вбивають Україну

Американський письменник Стівен Кінг, який підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії, прокоментував затримку і постійне відтермінування республіканцями голосування щодо військової допомоги Україні.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Радикальні республіканці в Палаті представників по суті вбивають Україну. Як сказав один консервативний республіканський коментатор: "Путін, мабуть, себе щипає", - написав Кінг.

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