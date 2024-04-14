В Інституті демографії розповіли про ризики у разі подальшого зменшення призовного віку: У 2001 році у нас була найнижча народжуваність в історії України

Зменшення граничного призовного віку до 20 років негативно вплинуло б на демографічну ситуацію в Україні, адже чоловіки саме такого віку перебувають в репродуктивному віці та виходять на ринок праці.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. Птухи НАН України Олександр Гладун, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

"Для демографії війна — це взагалі погано. Гинуть всі вікові групи. В 2001 році у нас була найнижча народжуваність в історії України. Якщо взяти 2001 рік плюс-мінус 5 років, тобто це 10 років, то цей контингент найменший за чисельністю у віковій структурі. Тому смертність буде впливати і на цю вікову групу, і вона ще зменшиться", — зазначив він.

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Водночас Гладун зауважив, що скорочення показника народжуваності в Україні зокрема пов'язано з тенденцією поступового скорочення народжуваності загалом.

Крім того, у 2022-23 роках облік народжених здійснювався тільки на підконтрольній Україні території.