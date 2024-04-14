УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10539 відвідувачів онлайн
Новини Війна
11 176 118

В Інституті демографії розповіли про ризики у разі подальшого зменшення призовного віку: У 2001 році у нас була найнижча народжуваність в історії України

Військовослужбовець з хлопчиком на руках

Зменшення граничного призовного віку до 20 років негативно вплинуло б на демографічну ситуацію в Україні, адже чоловіки саме такого віку перебувають в репродуктивному віці та виходять на ринок праці.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. Птухи НАН України Олександр Гладун, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

"Для демографії війна — це взагалі погано. Гинуть всі вікові групи. В 2001 році у нас була найнижча народжуваність в історії України. Якщо взяти 2001 рік плюс-мінус 5 років, тобто це 10 років, то цей контингент найменший за чисельністю у віковій структурі. Тому смертність буде впливати і на цю вікову групу, і вона ще зменшиться", — зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Покоління чоловіків до 30 років - найменш чисельне в Україні, це загрожує мобілізації, - NYT

Водночас Гладун зауважив, що скорочення показника народжуваності в Україні зокрема пов'язано з тенденцією поступового скорочення народжуваності загалом.

Крім того, у 2022-23 роках облік народжених здійснювався тільки на підконтрольній Україні території.

Автор: 

демографія (142) мобілізація (3017)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+30
вища раса мусора і військові пенсіонери в 40 !
показати весь коментар
14.04.2024 02:10
+24
В разі війни, призовний вік є з 18 років.
Так майже у всіх країнах.
Ну нехай в нас не з 18 років, це ж діти... які вже бухають, роблять дітей, літають на машинах, ітд...
Але, з 21 року, точно можна брати в армію здорових лбів, які вештаються і дур'ю маються в кабаках.
Призовний вік у Великобританії під час другої світової війни був з 18 років до 40 років.

Якщо не будуть призивати в армію молодь, то їх насильно призовуть рашисти в свою армію, коли захоплять пів України.
показати весь коментар
14.04.2024 02:12
+17
Результат війни уже ясний - знищення української нації. Чоловіки будуть мертві або інваліди або втечуть, жінки вийдуть заміж за когось хтось в ЕС. До 2050 українців буде менше 20 млн, до 2100 - менше 10 якщо не 0
показати весь коментар
14.04.2024 02:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Це вже схоже на третій рейх, коли німці запліднювали самок, аби ті народжували в інкубаторах істинних арійців.
показати весь коментар
14.04.2024 09:00 Відповісти
Ну то хай сперму морозять і вперед.
показати весь коментар
14.04.2024 08:32 Відповісти
а кого это волнует, такое впечатление что украинцев изводят сознательно
показати весь коментар
14.04.2024 09:06 Відповісти
НИЧЕГО СВЯТОГО с Сергеем Поярковым

Пожертвовать придётся или Украиной или Зеленским, ну и ещё пятью-шестью менеджерами
https://www.youtube.com/watch?v=O9nMb2hAb8E
показати весь коментар
14.04.2024 09:17 Відповісти
Генофонд нации в случае частичного поражения Украины свалит в Европу массово и будет там демографию подымать.
А в случае полного алеса все эти диты 20-24 лет пойдут служить в московитскую армию. Та и 18-19 тоже, ать-два...
Фигней занимаются демографы великие.
Жалко молодежь? Ну так укомплектуйте ими пво внутри страны, первый беларуский фронт, охраны складов и баз, тыловые части и т.д.
показати весь коментар
14.04.2024 09:20 Відповісти
"Знищимо всіх українців ( окрім блазнів та їх обслуги ), але не допустимо військові контингенти союзників в Україну!!!" - гордий, найкращий, найвеличніший преЗЕдент України Зеленський.
показати весь коментар
14.04.2024 10:00 Відповісти
цього також ніх.. не розумію хоча б ППО запустили на Західну Україну типу щоб вони Нато прикривали від орківських ракет... Хоча слабо сумніваюсь що захід піде на це... але заявляти що нам це не потрібно то якось не правильно...

це б дало змогу там розвернути виробництво озброєння... а так така можливість тільки в Києві наразі
показати весь коментар
14.04.2024 10:11 Відповісти
В Києві, поруч із центром, в грудні, ракетами було знищено підприємством яке виготовляло військову амуніцію. На цьому тижні була знищена ТЕЦ, яка поруч із Києвом. Тому Київ - це не гарантія безпеки. Якщо щось виробляти, то тільки під землею
показати весь коментар
14.04.2024 12:26 Відповісти
там є секретні вітки метро і підземки ще з часів совка для ядерки
показати весь коментар
14.04.2024 13:47 Відповісти
При середньому віку в 40+ на передовій ми програємо оркам в якості особового складу... як не крути але спортсмени в 40+ це завершення кар'єри

Та при силах оборони в 1.3 млн і при витраті на зарплату в 720 млрд за 7 місяців... не бачу браку собового складу в ЗСУ.... з врахуванням що реально на передовій 200 тис воюють...

Проблема не в особовому складі... проблема у совку в армії, в поганій підготовці військових а найшірше офіцерів...

Друге це дистанційна війна, медики в своїх постах пишуть що 80% процентів наших втрат від артилерії, дронів та авіабомб.... тому тут ми кардинально програємо оркам по арті 1 до 10 по заявам генштабу... авіабомб у нас немає та і немає чим скидати.... навіть по дронам які можемо реально отримати паритет ми не випускаємо їх у три зміни як орки...

Тому сам призив молоді ніх... не вирішить без випуску озброєння
показати весь коментар
14.04.2024 10:01 Відповісти
А що це взагалі за таке:
український інститут демографії???!
P.S. Як ви мали ці дані, то чого не били у всі дзвони раніше, а чекали війни?!
показати весь коментар
14.04.2024 10:45 Відповісти
Вони вже 10 років б'ють у дзвони, якщо ти все пропустив.
показати весь коментар
14.04.2024 12:21 Відповісти
А Інститут Порнографії не цікавить відсутність ротацій і відпусток у діючого складу ЗСУ (про дембель вже - не смішно)? Кончину в холодильнику у МПЗ дозволяється складати? Як демографічна ситуація?
Зелень знається не може розірватися між страхом, що у військового може 3тя дитина з'явитись і пі₴децом в показах народжуваності.
показати весь коментар
14.04.2024 11:16 Відповісти
В Україні на одного 18-річного 5 - сорокарічних. Хочете ротації - призивайте 30+ і не чіпайте дітей.
показати весь коментар
14.04.2024 12:22 Відповісти
Ну то як не крути, якщо продовжувати воювати українцями а не технікою, то вони все одно скінчаться. Бо їх просто меньше.
показати весь коментар
14.04.2024 16:14 Відповісти
Якщо не зупинити ворога, цієї народжуваності зовсім не буде, а народжених, русня вивезе у рабство!
показати весь коментар
14.04.2024 18:16 Відповісти
Які тут всі чемні. Нікому і в голову не приходить, що це все зе і ко. Ну це ж його слова, що "війна помічниця в боротьбі зі зрадниками". Тобто виходить зрадники всі, хто йому не зручний. Армія - це політичний інструмент. А, захищати треба "мову,віру, державу" а не тупорилих клоунів, шашлики та приколи.
показати весь коментар
14.04.2024 21:01 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 