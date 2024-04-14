В Інституті демографії розповіли про ризики у разі подальшого зменшення призовного віку: У 2001 році у нас була найнижча народжуваність в історії України
Зменшення граничного призовного віку до 20 років негативно вплинуло б на демографічну ситуацію в Україні, адже чоловіки саме такого віку перебувають в репродуктивному віці та виходять на ринок праці.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. Птухи НАН України Олександр Гладун, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.
"Для демографії війна — це взагалі погано. Гинуть всі вікові групи. В 2001 році у нас була найнижча народжуваність в історії України. Якщо взяти 2001 рік плюс-мінус 5 років, тобто це 10 років, то цей контингент найменший за чисельністю у віковій структурі. Тому смертність буде впливати і на цю вікову групу, і вона ще зменшиться", — зазначив він.
Водночас Гладун зауважив, що скорочення показника народжуваності в Україні зокрема пов'язано з тенденцією поступового скорочення народжуваності загалом.
Крім того, у 2022-23 роках облік народжених здійснювався тільки на підконтрольній Україні території.
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Пожертвовать придётся или Украиной или Зеленским, ну и ещё пятью-шестью менеджерами
https://www.youtube.com/watch?v=O9nMb2hAb8E
А в случае полного алеса все эти диты 20-24 лет пойдут служить в московитскую армию. Та и 18-19 тоже, ать-два...
Фигней занимаются демографы великие.
Жалко молодежь? Ну так укомплектуйте ими пво внутри страны, первый беларуский фронт, охраны складов и баз, тыловые части и т.д.
це б дало змогу там розвернути виробництво озброєння... а так така можливість тільки в Києві наразі
Та при силах оборони в 1.3 млн і при витраті на зарплату в 720 млрд за 7 місяців... не бачу браку собового складу в ЗСУ.... з врахуванням що реально на передовій 200 тис воюють...
Проблема не в особовому складі... проблема у совку в армії, в поганій підготовці військових а найшірше офіцерів...
Друге це дистанційна війна, медики в своїх постах пишуть що 80% процентів наших втрат від артилерії, дронів та авіабомб.... тому тут ми кардинально програємо оркам по арті 1 до 10 по заявам генштабу... авіабомб у нас немає та і немає чим скидати.... навіть по дронам які можемо реально отримати паритет ми не випускаємо їх у три зміни як орки...
Тому сам призив молоді ніх... не вирішить без випуску озброєння
український інститут демографії???!
P.S. Як ви мали ці дані, то чого не били у всі дзвони раніше, а чекали війни?!
Зелень знається не може розірватися між страхом, що у військового може 3тя дитина з'явитись і пі₴децом в показах народжуваності.