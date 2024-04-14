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185 безпілотників, 36 крилатих ракет та 110 ракет класу "земля-земля" було випущено з боку Ірану на Ізраїль

ізраїль

Вночі 14 квітня Іран здійснив по Ізраїлю масований удар із використанням ракет та безпілотників. Було запущено понад 200 повітряних засобів нападу. 99% з них були перехоплені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть Ynet та The Washington Post.

За інформацією високопоставленого американського чиновника, Іран запустив 150 ракет: спочатку 80, згодом – ще 70.

За словами представника ЦАХАЛ контрадмірала Даніеля Хагарі, більшість ракет була перехоплена системою ППО великої дальності Arrow. Ракети здебільшого були збиті за межами повітряного простору Ізраїлю.

Серед іншого Іран запустив по Ізраїлю десятки балістичних ракет, завдавши шкоди військовій базі.

Хагарі додав, що в результаті одного з ракетних ударів уламками збитої ракети в Негеві було поранено 10-річну дівчинку.

Дані щодо кількості дронів у понад 200 одиниць навела Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іран розпочав атаку на Ізраїль: запустив десятки ударних дронів. Війська Ізраїлю перебувають в бойовій готовності, - ЗМІ

Зазначається, що сили та засоби протиповітряної оборони Ізраїлю перехопили "переважну більшість" повітряних цілей.

За даними агенства Reuters, військово-повітряні сили Йорданії перехопили й збили десятки іранських безпілотників, які порушили її повітряний простір і прямували до Ізраїлю.

Загалом збивати ворожі цілі Ізраїлю допомагали США та Велика Британія.

Автор: 

Велика Британія (5535) Ізраїль (1635) Йорданія (36) Іран (2005) США (22417)


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Топ коментарі
+28
Сильно - навіть Иорданія збивала а наші сусіди сьцяцця
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14.04.2024 07:36
+21
Зато когда нам закрыть небо над Украиной так сразу все визжат что будет ескалация. Даже Польша пропускает через свою территорию ракеты боясь их сбить чтобы небыла ескалации
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14.04.2024 07:47
+21
До того, що "герані" - це іранські "шахеди" крупновузлової зборки.
Зараз пару ударів по заводах з виробництва "шахедів", і Україні стане трохи легше.
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14.04.2024 08:13
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ОгО-ГООО !!! Надпотужна реакція гєнсєка оон на іранську атаку - «Я решительно осуждаю эскалацию, которая представляет собой широкомасштабное нападение Ирана на Израиль. Призываю к немедленному прекращению этих военных действий. Ни регион, ни мир не могут позволить себе еще одну войну», - написал генсек ООН Гутерриш в соцсети X.

Аятоли в ірані сидять мабуть - в шоці .!! Отримали ТАКУ - оплєуху !!! Рішучість гутєрішали тепер вже точно відверне загрозу ескалації .
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14.04.2024 12:33 Відповісти
А так виглядають захисні споруди українських енергооб'єктів...
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14.04.2024 12:58 Відповісти
А що говорить Томас Бах? Іран їде на Олімпіаду, все гаразд?
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14.04.2024 13:14 Відповісти
Хотів написати ,що вразила радість арабів,з того боку муру,котрі фільмували політ безпілотників на Ізраїль.Але не вразило.Це з тієї ж серії,що і жінки палестинки раділи атаці хамасівців,перебуваючи в ізраїльському ,онкодиспансері з своїми хворими дітьми.
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14.04.2024 14:04 Відповісти
Реакція США, Великобританії та інших на ракетно-дроновий удар Ірану по Ізраїлю - це все що треба знати і враховувати українцям при сподіваннях на своїх так званих "союзничків"
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14.04.2024 16:17 Відповісти
Ізраїлю це допоможе, як мертвому припарка.Ізраїль приречений.
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14.04.2024 16:18 Відповісти
Щоб було чесно, зауважимо, що УВЕСЬ Ізраїль - це за розміром як ОДНА область України. То ж - збивати простіше...

А все решта - так, все правда, Україна на )( уй нікому не потрібна!
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14.04.2024 16:23 Відповісти
Панове євреї - ********** ослойобів
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14.04.2024 17:45 Відповісти
Ну нічого, а ми шашликами ********** закидаємо, правда, зебидло?
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14.04.2024 17:54 Відповісти
Протягом двох тижнів іранські речники на різних рівнях попереджали про майбутню відповідь. Це дало Ізраїлю та його союзникам час для підготовки та розгортання додаткових зенітних засобів, включаючи есмінці.

Ракети та безпілотники, запущені з території Ірану, повинні були летіти на велику відстань до цілі. Їм довелося пролетіти над територіями кількох країн, перш ніж дістатися до Ізраїлю.

Такий масований рейд - більше, ніж будь-який із російських ударів по Україні - був майже повністю відбитий завдяки наявності розвідданих, хорошій організації протиповітряної оборони кількох країн та наявності великої кількості наземних та повітряних перехоплювачів.
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14.04.2024 18:52 Відповісти
https://novayagazeta.eu/articles/2024/04/14/strategicheskoe-kipenie Стратегическое кипение. Иран впервые нанес прямой удар по Израилю, который ЦАХАЛ успешно отразил. Для чего была эта атака и стоит ли готовиться к новой войне, объясняет востоковед Руслан Сулейманов - Новая газета Европа (novayagazeta.eu)

"Сама атака осуществлена таким образом, чтобы у Израиля была возможность сбивать ракеты и беспилотники. Она была очень растянута по времени, и это, конечно, сделали сознательно.

...... главная цель - это создать демонстративный эффект и отчитаться перед народом внутри страны, где, как известно, очень жесткая антиизраильская пропаганда, но всегда только на словах. Обещания стереть Израиль с лица земли на деле никогда ничем не подкреплялись. Над иранским руководством уже посмеивались и в самом Иране, и в регионе. Это называлось таким красивым понятием, как «стратегическое терпение». Конечно, сейчас властям нужно было произвести эффект. И мы видим, какое ликование на улицах иранских городов и как мусульманский мир поддерживает Иран - в контексте войны в Газе это особенно актуально.
Другая возможная цель - это стремление Израиля указать Вашингтону на то, что ему рано уходить с Ближнего Востока. В последние месяцы ведутся активные дискуссии о том, что США будут сокращать свое военное присутствие. Это очень актуально в контексте приближающихся президентских выборов. В Америке, как известно, есть большое недовольство тем, что американские военные находятся на Ближнем Востоке, и есть много призывов к тому, чтобы они оттуда ушли."
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14.04.2024 19:17 Відповісти
Та той ворог, хай д* оче як він хоче ...приватна справа , а ти сирський за кольйоні взяти не можеш 🤡 ? Шоб він дома зброю робив ? Чи ти теж 🤡 тількі в формі ?
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14.04.2024 19:48 Відповісти
Отличный пример для Украины, ситуация с Израилем и Ираном.

Население Ирана - 88,5 млн человек.
Население Израиля -9,5 млн человек.

Площадь Ирана в 74 раза больше чем, площадь Израиля.

Абсолютное большинство стран мира (политики и военные), не сомневаются в том, что Иран способен только на разовые акции. т.к. Израиль значительно сильнее Ирана, несмотря на размеры территории, и то что население Ирана в 9 раз превышает население Израиля. Израиль сильнее не количеством и размерами, а качеством и технологиями.. жаль что республиканцы и их сторонники типа Маска, играют двойную игру. Закидывают лозунги, что "Украина меньше, людей меньше"... нужно договариваться. И из за политических внутренних разборок просто предают сейчас Украину.
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14.04.2024 20:12 Відповісти
У Израиля более технологичная армия и ВПК, пехота лучше воюют персы и арабы, при одинаковых лабораторных условиях по вооружению и численности иранцы всегда будут побеждать евреев. Вспомните как хамас брал военные базы Израиля. По поводу разовых акций всё сводится к количеству ракет, не думаю что у израиля их больше чем у ирана, другое дело пво - но тут больше заслуга США.
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14.04.2024 21:54 Відповісти
CNN

Багатогодинне засідання військового кабінету завершилося в неділю ввечері без рішення про те, як Ізраїль відповість на напад Ірану, повідомив ізраїльський чиновник.

Кабінет міністрів сповнений рішучості відреагувати, але ще не визначився з термінами та обсягом.

Окремо високопоставлений чиновник адміністрації Байдена повідомив журналістам, що ізраїльський чиновник сказав Сполученим Штатам, що вони не мають наміру суттєво загострювати протистояння з Іраном.
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14.04.2024 21:13 Відповісти
Твоё синэнэ смотрят исключительно умственно отсталые, собственно как и зомбимарафон.
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14.04.2024 21:48 Відповісти
99% збито? Чергова пейсата казочка. Такого результату неможливо досягнути за умов такої масованої атаки, в т.ч. з використанням балістики.
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14.04.2024 22:57 Відповісти
саліван випав в осад, ескалація зашкалює
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15.04.2024 02:37 Відповісти
Іранське лайно 60 років нічого і ніколи не зроблять Ізраїлю
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15.04.2024 11:16 Відповісти
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