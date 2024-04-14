185 безпілотників, 36 крилатих ракет та 110 ракет класу "земля-земля" було випущено з боку Ірану на Ізраїль
Вночі 14 квітня Іран здійснив по Ізраїлю масований удар із використанням ракет та безпілотників. Було запущено понад 200 повітряних засобів нападу. 99% з них були перехоплені.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть Ynet та The Washington Post.
За інформацією високопоставленого американського чиновника, Іран запустив 150 ракет: спочатку 80, згодом – ще 70.
За словами представника ЦАХАЛ контрадмірала Даніеля Хагарі, більшість ракет була перехоплена системою ППО великої дальності Arrow. Ракети здебільшого були збиті за межами повітряного простору Ізраїлю.
Серед іншого Іран запустив по Ізраїлю десятки балістичних ракет, завдавши шкоди військовій базі.
Хагарі додав, що в результаті одного з ракетних ударів уламками збитої ракети в Негеві було поранено 10-річну дівчинку.
Дані щодо кількості дронів у понад 200 одиниць навела Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
Зазначається, що сили та засоби протиповітряної оборони Ізраїлю перехопили "переважну більшість" повітряних цілей.
За даними агенства Reuters, військово-повітряні сили Йорданії перехопили й збили десятки іранських безпілотників, які порушили її повітряний простір і прямували до Ізраїлю.
Загалом збивати ворожі цілі Ізраїлю допомагали США та Велика Британія.
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Аятоли в ірані сидять мабуть - в шоці .!! Отримали ТАКУ - оплєуху !!! Рішучість гутєрішали тепер вже точно відверне загрозу ескалації .
А все решта - так, все правда, Україна на )( уй нікому не потрібна!
Ракети та безпілотники, запущені з території Ірану, повинні були летіти на велику відстань до цілі. Їм довелося пролетіти над територіями кількох країн, перш ніж дістатися до Ізраїлю.
Такий масований рейд - більше, ніж будь-який із російських ударів по Україні - був майже повністю відбитий завдяки наявності розвідданих, хорошій організації протиповітряної оборони кількох країн та наявності великої кількості наземних та повітряних перехоплювачів.
"Сама атака осуществлена таким образом, чтобы у Израиля была возможность сбивать ракеты и беспилотники. Она была очень растянута по времени, и это, конечно, сделали сознательно.
...... главная цель - это создать демонстративный эффект и отчитаться перед народом внутри страны, где, как известно, очень жесткая антиизраильская пропаганда, но всегда только на словах. Обещания стереть Израиль с лица земли на деле никогда ничем не подкреплялись. Над иранским руководством уже посмеивались и в самом Иране, и в регионе. Это называлось таким красивым понятием, как «стратегическое терпение». Конечно, сейчас властям нужно было произвести эффект. И мы видим, какое ликование на улицах иранских городов и как мусульманский мир поддерживает Иран - в контексте войны в Газе это особенно актуально.
Другая возможная цель - это стремление Израиля указать Вашингтону на то, что ему рано уходить с Ближнего Востока. В последние месяцы ведутся активные дискуссии о том, что США будут сокращать свое военное присутствие. Это очень актуально в контексте приближающихся президентских выборов. В Америке, как известно, есть большое недовольство тем, что американские военные находятся на Ближнем Востоке, и есть много призывов к тому, чтобы они оттуда ушли."
Население Ирана - 88,5 млн человек.
Население Израиля -9,5 млн человек.
Площадь Ирана в 74 раза больше чем, площадь Израиля.
Абсолютное большинство стран мира (политики и военные), не сомневаются в том, что Иран способен только на разовые акции. т.к. Израиль значительно сильнее Ирана, несмотря на размеры территории, и то что население Ирана в 9 раз превышает население Израиля. Израиль сильнее не количеством и размерами, а качеством и технологиями.. жаль что республиканцы и их сторонники типа Маска, играют двойную игру. Закидывают лозунги, что "Украина меньше, людей меньше"... нужно договариваться. И из за политических внутренних разборок просто предают сейчас Украину.
Багатогодинне засідання військового кабінету завершилося в неділю ввечері без рішення про те, як Ізраїль відповість на напад Ірану, повідомив ізраїльський чиновник.
Кабінет міністрів сповнений рішучості відреагувати, але ще не визначився з термінами та обсягом.
Окремо високопоставлений чиновник адміністрації Байдена повідомив журналістам, що ізраїльський чиновник сказав Сполученим Штатам, що вони не мають наміру суттєво загострювати протистояння з Іраном.