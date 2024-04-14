185 безпілотників, 36 крилатих ракет та 110 ракет класу "земля-земля" було випущено з боку Ірану на Ізраїль

Вночі 14 квітня Іран здійснив по Ізраїлю масований удар із використанням ракет та безпілотників. Було запущено понад 200 повітряних засобів нападу. 99% з них були перехоплені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть Ynet та The Washington Post.

За інформацією високопоставленого американського чиновника, Іран запустив 150 ракет: спочатку 80, згодом – ще 70.

За словами представника ЦАХАЛ контрадмірала Даніеля Хагарі, більшість ракет була перехоплена системою ППО великої дальності Arrow. Ракети здебільшого були збиті за межами повітряного простору Ізраїлю.

Серед іншого Іран запустив по Ізраїлю десятки балістичних ракет, завдавши шкоди військовій базі.

Хагарі додав, що в результаті одного з ракетних ударів уламками збитої ракети в Негеві було поранено 10-річну дівчинку.

Дані щодо кількості дронів у понад 200 одиниць навела Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

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Зазначається, що сили та засоби протиповітряної оборони Ізраїлю перехопили "переважну більшість" повітряних цілей.

За даними агенства Reuters, військово-повітряні сили Йорданії перехопили й збили десятки іранських безпілотників, які порушили її повітряний простір і прямували до Ізраїлю.

Загалом збивати ворожі цілі Ізраїлю допомагали США та Велика Британія.